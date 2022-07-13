Міністр оборони Маріуш Блащак повідомив у вівторок, що вартість підтримки, наданої Україні Польщею, становить 1,7 мільярда доларів. - Ми в авангарді країн, які допомагають Україні - зазначив шеф оборонного відомства, який у вівторок у Києві зустрівся з українським колегою Олексієм Рєзніковим і президентом Володимиром Зеленським.

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Першим пунктом візиту польського міністра стала розмова з Олександром Маркушиним, мером Ірпеня, міста що належить до Київської агломерації, а потім Блащак мав закриту для преси розмову з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким.

Глава Міноборони: вільна Україна означає вільну Польщу

Пізніше глава польського Міноборони зустрівся з українським міністром Олексієм Рєзніковим. Політики обговорили поточну та перспективну співпрацю та підтримку, яку надають Україні.

- Україна, звісно, бореться за свою свободу, але вільна Україна також означає вільну Польщу. А Україна, яка, не дай Боже, була б завойована Росією, означала б смертельну загрозу для Польщі, - відзначив Блащак. – Ми хочемо бути поруч із вільною Україною, а не з Росією, і тому підтримуємо Україну, – додав він.

Говорячи про надану Україні військову підтримку, шеф Міноборони нагадав, що "ще перед вторгненням ми розмовляли з Києвом про співпрацю".

Маріуш Блащак у Києві з візитом PAP/Viacheslav Ratynskyi

- Я тоді пропонував оснастити українську армію блискавками (зенітно-ракетними комплексами – ред.), і блискавки в руках хоробрих українських воїнів пройшли цей іспит, - сказав він. Блащак також наголосив на важливості поставлених в Україну крабів (самохідних гаубиць – ред.). За оцінкою міністра Рєзнікова, "вони ідеальні на полі бою".

Міністр оборони Польщі запевнив, що з питання міжнародної підтримки переговори також ведуться "в більш широкому форматі під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна".

- Весь вільний світ має бути зацікавлений у тому, щоб припинити відбудову Москвою імперії, бо вона завжди поневолювала інші народи, - підкреслив він. І додав, що "Росія - біла, червона чи путінська - завжди була однаковою, а росіяни вчиняли і продовжують чинити військові злочини".

Блащак також повідомив про "можливість навчання українських військових у Польщі".

- Поки що в Польщі навчали артилеристів, можуть навчатися також сапери. Ми знаємо, що росіяни залишили на окупованих територіях міни, які потрібно прибрати. Ми готові навчати солдат, щоб вони могли розмінувати територію України, - запевнив він.

Рєзніков: Польща прийняла наших громадян як своїх

- Франція, Німеччина та Італія змінили свій підхід на краще. До складу антикремлівської коаліції вже входять понад 50 країн, причому не лише з НАТО та ЄС, - зазначив зі свого боку Олексій Рєзніков.

Український міністр також наголосив на важливості допомоги, яку Польща надає Україні.

- Польща прийняла перші хвилі українців, які тікали від війни, наші люди були змушені тікати і втекли до Польщі, яка прийняла їх як своїх, – нагадав він.

- Якщо вимірювати допомогу Україні в грошах, то Польща, після США, на другому місці у світі. Інші країни, з більшим бюджетом не так допомагають нам, як допомагає Польща, - підкреслив Рєзніков.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP