TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Маріуш Блащак у Києві з візитом

13 lipca 2022, 14:55

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Szef MON spotkał się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim i przedstawicielami ukraińskiego rządu
facebook.com/zelenskiy.officialМаріуш Блащак у Києві з візитом

Міністр оборони Маріуш Блащак повідомив у вівторок, що вартість підтримки, наданої Україні Польщею, становить 1,7 мільярда доларів. - Ми в авангарді країн, які допомагають Україні - зазначив шеф оборонного відомства, який у вівторок у Києві зустрівся з українським колегою Олексієм Рєзніковим і президентом Володимиром Зеленським.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Першим пунктом візиту польського міністра стала розмова з Олександром Маркушиним, мером Ірпеня, міста що належить до Київської агломерації, а потім Блащак мав закриту для преси розмову з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцьким.

Глава Міноборони: вільна Україна означає вільну Польщу

Пізніше глава польського Міноборони зустрівся з українським міністром Олексієм Рєзніковим. Політики обговорили поточну та перспективну співпрацю та підтримку, яку надають Україні. 

- Україна, звісно, бореться за свою свободу, але вільна Україна також означає вільну Польщу. А Україна, яка, не дай Боже, була б завойована Росією, означала б смертельну загрозу для Польщі, - відзначив Блащак. – Ми хочемо бути поруч із вільною Україною, а не з Росією, і тому підтримуємо Україну, – додав він.

Говорячи про надану Україні військову підтримку, шеф Міноборони нагадав, що "ще перед вторгненням ми розмовляли з Києвом про співпрацю". 

Маріуш Блащак у Києві з візитомPAP/Viacheslav Ratynskyi

- Я тоді пропонував оснастити українську армію блискавками (зенітно-ракетними комплексами – ред.), і блискавки в руках хоробрих українських воїнів пройшли цей іспит, - сказав він. Блащак також наголосив на важливості поставлених в Україну крабів (самохідних гаубиць – ред.). За оцінкою міністра Рєзнікова, "вони ідеальні на полі бою".

Міністр оборони Польщі запевнив, що з питання міжнародної підтримки переговори також ведуться "в більш широкому форматі під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна". 

- Весь вільний світ має бути зацікавлений у тому, щоб припинити відбудову Москвою імперії, бо вона завжди поневолювала інші народи, - підкреслив він. І додав, що "Росія - біла, червона чи путінська - завжди була однаковою, а росіяни вчиняли і продовжують чинити військові злочини".

Блащак також повідомив про "можливість навчання українських військових у Польщі". 

- Поки що в Польщі навчали артилеристів, можуть навчатися також сапери. Ми знаємо, що росіяни залишили на окупованих територіях міни, які потрібно прибрати. Ми готові навчати солдат, щоб вони могли розмінувати територію України, - запевнив він.

Рєзніков: Польща прийняла наших громадян як своїх

- Франція, Німеччина та Італія змінили свій підхід на краще. До складу антикремлівської коаліції вже входять понад 50 країн, причому не лише з НАТО та ЄС, - зазначив зі свого боку Олексій Рєзніков.

Український міністр також наголосив на важливості допомоги, яку Польща надає Україні. 

- Польща прийняла перші хвилі українців, які тікали від війни, наші люди були змушені тікати і втекли до Польщі, яка прийняла їх як своїх, – нагадав він.

- Якщо вимірювати допомогу Україні в грошах, то Польща, після США, на другому місці у світі. Інші країни, з більшим бюджетом не так допомагають нам, як допомагає Польща, - підкреслив Рєзніков.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Viacheslav Ratynskyi

Tagi:
Mariusz Błaszczak
Ukraina
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Nasz system elektroenergetyczny doszedł do granicy wydolności - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 Piotr Woźniak, były minister gospodarki. Były prezes PGNiG w ten sposób odniósł się do sytuacji z 4 lipca tego roku, kiedy Polska znalazł się na krawędzi kryzysu. Musieliśmy się wówczas zgłosić po pomoc awaryjną z sąsiednich systemów.

Woźniak: nawet krótkie rozchwianie pokazuje, że nasz system doszedł do granicy wydolności

Z kraju

Woźniak: nawet krótkie rozchwianie pokazuje, że nasz system doszedł do granicy wydolności

15 lipca 2022, 8:13

Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Czteroletnia Liza wracała z mamą z zajęć logopedycznych. Kobieta uwieczniła uśmiechniętą córkę na krótkim nagraniu. Niedługo potem dziecko zginęło. Stało się to, gdy rosyjskie rakiety spadły na ich rodzinną Winnicę w środkowej Ukrainie.

Nagranie dziewczynki pchającej wózek. "Dwie godziny później ten sam wózek pojawi się na strasznym zdjęciu"

Świat

Nagranie dziewczynki pchającej wózek. "Dwie godziny później ten sam wózek pojawi się na strasznym zdjęciu"

14 lipca 2022, 22:36

Świat

Autor:
akw/tr
Źródło:
PAP

Premier Mateusz Morawiecki – odnosząc się do czwartkowego rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Winnicy - podkreślił, że do barbarzyństwa nie można się przyzwyczaić, bo wtedy prezydent Rosji Władimir Putin osiągnie swój cel.

Morawiecki o ataku rakietowym na centrum Winnicy: barbarzyństwo Rosji trwa nadal

Najnowsze

Morawiecki o ataku rakietowym na centrum Winnicy: barbarzyństwo Rosji trwa nadal

15 lipca 2022, 5:24

Najnowsze

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Szef ministerstwa spraw zagranicznych Włoch Luigi Di Maio odniósł się do rosyjskich komentarzy do dymisji złożonej przez premiera Mario Draghiego w wyniku rozłamu w koalicji, wywołanego przez Ruch Pięciu Gwiazd. Powiedział, że "serce mu się kraje", gdy widzi, że w Rosji świętują z powodu kryzysu rządowego w Rzymie.

Szef MSZ Włoch: serce mi się kraje, że w Moskwie świętują z powodu kryzysu rządowego

Świat

Szef MSZ Włoch: serce mi się kraje, że w Moskwie świętują z powodu kryzysu rządowego

15 lipca 2022, 5:20

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Arabia Saudyjska otwiera swoją przestrzeń powietrzną "dla wszystkich przewoźników" - poinformowały w piątek władze tego kraju. Oznacza to uchylenie długoletniego zakazu korzystania z tej przestrzeni przez Izrael. Prezydent USA Joe Biden powitał z zadowoleniem tę decyzję.

Arabia Saudyjska otworzyła swoją przestrzeń powietrzną "dla wszystkich przewoźników"

Świat

Arabia Saudyjska otworzyła swoją przestrzeń powietrzną "dla wszystkich przewoźników"

15 lipca 2022, 6:08

Świat

Autor:
momo
Źródło:
PAP

- Rosja jest państwem terrorystycznym i to nie jest to, co my czujemy, ale to jest fakt, który musi zostać uznany przez cały świat – tak informację o ataku rakietowym na centrum Winnicy skomentował muzyk Taras Topolia. Lider zespołu muzycznego Antytila w programie "Dzień na świecie" w TVN24 BiS zapowiedział, że ukraińskie wojsko przygotowuje się do wielkiej ofensywy na południu kraju.

Taras Topolia: wielkie siły szykują się do operacji w zakresie deokupacji rejonu Chersonia

Świat

Taras Topolia: wielkie siły szykują się do operacji w zakresie deokupacji rejonu Chersonia

15 lipca 2022, 6:25

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
TVN24

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 142 dni. Sztab generalny armii ukraińskiej donosi, że wojska rosyjskie przygotowują się do ataku na Siwersk w obwodzie donieckim na południowym wschodzie Ukrainy oraz próbują atakować w kierunku Sołedaru, Bachmutu i Słowiańska w tym regionie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy. 

Ukraiński sztab: wojska rosyjskie przygotowują się do ataków w obwodzie donieckim

Świat

Ukraiński sztab: wojska rosyjskie przygotowują się do ataków w obwodzie donieckim

15 lipca 2022, 5:11
Aktualizacja: 15 lipca 2022, 8:01

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty
Źródło:
tvn24.pl

Były asystent prokuratora w Iranie Hamid Nuri został skazany w Szwecji na dożywocie za przeprowadzenie w Iranie w 1988 roku masowych egzekucji na więźniach politycznych. Obrońcy skazanego poinformowali, że ich klient zamierza odwołać się od wyroku.

Irański prawnik skazany przez sąd w Sztokholmie na dożywocie za masowe egzekucje w swoim kraju

Świat

Irański prawnik skazany przez sąd w Sztokholmie na dożywocie za masowe egzekucje w swoim kraju

15 lipca 2022, 5:58

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Udostępniono dla ruchu ponad 10 kilometrów drugiej jezdni drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Mława. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w piątek kierowcy zyskają kolejne 2 kilometry na odcinku Pieńki - Płońsk: od Pawłowa do węzła Dłużniewo.

Droga ekspresowa nad morze. Oddano do użytku kolejne kilometry

Z kraju

Droga ekspresowa nad morze. Oddano do użytku kolejne kilometry

14 lipca 2022, 21:13

Z kraju

Autor:
kris
Źródło:
PAP

Raper Michał "Mata" Matczak deklaruje chęć kandydowania na prezydenta, ale jeszcze nie teraz, bo miałoby chodzić o wybory w 2040 roku. W tle jest wątek legalnej marihuany – w polityce wątek ani nowy, ani bardzo skuteczny. Materiał magazynu "Polska i Świat". 

"Mata" deklaruje chęć kandydowania na prezydenta. Chce depenalizacji marihuany

Polska

"Mata" deklaruje chęć kandydowania na prezydenta. Chce depenalizacji marihuany

15 lipca 2022, 6:39

Polska

Autor:
Dawid
Rydzek
Źródło:
TVN24

Prezydent Meksyku Manuel Obrador podczas pobytu w Waszyngtonie spotkał się z prezydentem Joe Bidenem oraz wiceprezydent Kamalą Harris. Głównym tematem rozmów był problem nielegalnej migracji. Meksykańskie media komentują rezultaty zakończonej w środę wizyty. Prasa wybija na pierwszy plan obietnicę Bidena zainwestowania w Meksyku 40 miliardów dolarów na tworzenie nowych miejsc pracy.

Dzień i noc nie ustaje wędrówka tysięcy ludzi. "Należy działać wspólnie"

Świat

Dzień i noc nie ustaje wędrówka tysięcy ludzi. "Należy działać wspólnie"

15 lipca 2022, 6:59

Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
PAP

Jakub Iwaniec, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, został powołany do pełnienia funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie - przekazała TVN24 sekcja prasowa tego sądu. Nazwisko Iwańca zaistniało w związku z wybuchem afery hejterskiej, która miała polegać na dyskredytowaniu sędziów, którzy narazili się obecnej władzy.

Sędzia Jakub Iwaniec, kojarzony z aferą hejterską, otrzymał nową funkcję

Najnowsze

Sędzia Jakub Iwaniec, kojarzony z aferą hejterską, otrzymał nową funkcję

14 lipca 2022, 22:17

Najnowsze

Autor:
mjz,js,
Maria
Mikołajewska/tr
Źródło:
TVN24

Wskaźniki WIBOR w czwartek poszły w górę. To pierwsza taka sytuacja od 7 lipca. WIBOR trzymiesięczny wrócił do poziomu 7,00 procent. To złe informacje dla kredytobiorców, bo od tych wskaźników zależy wysokość raty kredytu.

Wskaźniki WIBOR w górę. Pierwszy raz od tygodnia

Pieniądze

Wskaźniki WIBOR w górę. Pierwszy raz od tygodnia

15 lipca 2022, 7:13

Pieniądze

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Nowy subwariant koronawirusa BA.5 niepokoi specjalistów z powodu swojej wyjątkowej zakaźności. W drugim tygodniu lipca odpowiada za 65 procent zakażeń w Stanach Zjednoczonych. Czym się różni od poprzednich wariantów?

Czym jest subwariant koronawirusa BA.5? "To najgorsza wersja wirusa, jaką widzieliśmy"

Polska

Czym jest subwariant koronawirusa BA.5? "To najgorsza wersja wirusa, jaką widzieliśmy"

14 lipca 2022, 15:51

Polska

Autor:
kkow//am
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Nie żyje Ivana Trump, modelka, biznesmenka i była żona miliardera, 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trupa. Ivanę pożegnał jej syn Eric i były mąż.

Nie żyje Ivana Trump, pierwsza żona byłego prezydenta USA

Świat

Nie żyje Ivana Trump, pierwsza żona byłego prezydenta USA

14 lipca 2022, 22:08

Świat

Autor:
akw/tr
Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Pięć najszybciej wyludniających się polskich gmin znajduje się w województwie podlaskim - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ciągu ostatnich lat najwięcej mieszkańców ubyło gminie Dubicze Cerkiewne, w której liczba ludności spadła o 27 procent. Średnia wieku tutaj to 51,6 lat. Emeryci stanowią 37,5 proc. mieszkańców.

Najszybciej wyludniające się gminy w Polsce. Wszystkie znajdują się w jednym regionie

Ciekawostki

Najszybciej wyludniające się gminy w Polsce. Wszystkie znajdują się w jednym regionie

14 lipca 2022, 12:12

Ciekawostki

Autor:
wac//az
Źródło:
GUS, Portal Samorządowy

Kolumbijski hamak nasączony kokainą odnaleźli w jednej z przesyłek funkcjonariusze mazowieckiej skarbówki. Do nietypowego odkrycia doszło podczas kontroli na terenie terminala cargo na Lotnisku Chopina. W ujawnieniu narkotyków pomógł przeszkolony w tym celu pies Aza.

W paczce z Kolumbii znaleźli hamak nasączony kokainą. Miał trafić do mieszkańca stolicy

Najnowsze

W paczce z Kolumbii znaleźli hamak nasączony kokainą. Miał trafić do mieszkańca stolicy

15 lipca 2022, 8:14

Najnowsze

Autor:
kk/r
Źródło:
PAP

Pogorszyła się sytuacja kobiet pod względem możliwości zawodowych, edukacji, opieki zdrowotnej i władzy politycznej – wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego. W najlepszej sytuacji, stwierdzono w raporcie, znajdują się kobiety zamieszkujące kraje nordyckie.

Raport Światowego Forum Ekonomicznego: kobiety i mężczyźni będą równo traktowani za 132 lata

Świat

Raport Światowego Forum Ekonomicznego: kobiety i mężczyźni będą równo traktowani za 132 lata

15 lipca 2022, 6:18

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Niemiecka grupa Rammstein zagra w sobotę na Stadionie Narodowym w ramach trasy koncertowej Europe Stadium Tour 2022. W związku z imprezą zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu kołowym na Saskiej Kępie. Możliwe jest też nocne zamknięcie mostu Poniatowskiego, jeśli duża grupa fanów zdecyduje się na pieszy powrót do centrum. 

Rammstein na Stadionie Narodowym. Będą ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie

Ulice

Rammstein na Stadionie Narodowym. Będą ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie

15 lipca 2022, 6:28

Ulice

Autor:
kk/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Ujawnioną wiadomość ze skrzynki mailowej, z której wynika, że szef KPRM miał rozmawiać z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską na temat działań TK komentował w "Faktach po Faktach" profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. - W Trybunale, nawet w tym rozdaniu politycznym, znaleźli się jacyś prawnicy. Żeby nie mieli tej krzty przyzwoitości, poczucia jakiejś ostrożności w zachowaniu, to jest to żenujące - ocenił. Mówił, że "przywracanie praworządności w tym kraju musi przewidywać odpowiedzialność osób, które naruszyły prawo".

Sędzia Włodzimierz Wróbel: za każdym razem, kiedy pada nazwa Trybunał Konstytucyjny, czuję ogromne zażenowanie i wstyd

Polska

Sędzia Włodzimierz Wróbel: za każdym razem, kiedy pada nazwa Trybunał Konstytucyjny, czuję ogromne zażenowanie i wstyd

14 lipca 2022, 20:17

Polska

Autor:
js\mtom
Źródło:
TVN24

Europoseł i były szef MSZ Radosław Sikorski komentował w "Kropce nad i" jedną z odsłon afery mailowej, w której Michał Dworczyk miał konsultować z Julią Przyłębską wyroki oczekujące na rozstrzygnięcie kierowanego przez nią Trybunału Konstytucyjnego. - Maile tylko potwierdziły to, co wszyscy wiedzieliśmy od dawna. To ludzie, którzy ewidentnie się sprzeniewierzają swoim ślubowaniom, godności stanu sędziowskiego - komentował.

"Myślę, że 'Julia P.' ma wszelkie perspektywy, żeby być tak nazywana"

Polska

"Myślę, że 'Julia P.' ma wszelkie perspektywy, żeby być tak nazywana"

14 lipca 2022, 20:53

Polska

Autor:
akw\mtom
Źródło:
TVN24

Narodowy Bank Polski poinformował, że składa zawiadomienie "o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" przez lidera PO Donalda Tuska i wiceszefa Platformy Tomasza Siemoniaka. Jak wyjaśniono, chodzi o ich "bezprawne wypowiedzi".

"NBP składa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa". Chodzi o wypowiedzi Tuska i Siemoniaka

Polska

"NBP składa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa". Chodzi o wypowiedzi Tuska i Siemoniaka

14 lipca 2022, 19:45

Polska

Autor:
akw\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Lider PO Donald Tusk podczas spotkania z dziennikarką Anne Applebaum na festiwalu "Góry Literatury" powiedział, że wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Europie udało się znowu wmontować pierwiastek etyczny w podejmowanie decyzji i myślenie polityczne. - Pytanie, jak długo to etyczne napięcie przetrwa - dodał.

Tusk o rosyjskiej inwazji: Europie udało się wmontować pierwiastek etyczny w proces podejmowania decyzji

Polska

Tusk o rosyjskiej inwazji: Europie udało się wmontować pierwiastek etyczny w proces podejmowania decyzji

14 lipca 2022, 19:32

Polska

Autor:
js\mtom
Źródło:
PAP

W prowincji Antioquia w Kolumbii w czwartek doszło do potężnego osuwiska. Masa błota w okamgnieniu przygniotła wiejską szkołę, zamieniając ją w pułapkę.

Błoto zamieniło szkołę w pułapkę. Troje dzieci nie żyje

Świat

Błoto zamieniło szkołę w pułapkę. Troje dzieci nie żyje

15 lipca 2022, 7:25

Świat

Autor:
as
Źródło:
ENEX, El Pais, Semana.com, Crisis24

Przewodniczący parlamentu Sri Lanki przyjął w piątek rezygnację prezydenta Gotabayi Rajapaksy. Dwa dni wcześniej przywódca uciekł z kraju wraz z rodziną. Powodem jego dymisji były masowe protesty wywołane najgorszym kryzysem gospodarczym na wyspie od siedmiu dekad.

Prezydent Sri Lanki podał się do dymisji. Przewodniczący parlamentu przyjął rezygnację

Świat

Prezydent Sri Lanki podał się do dymisji. Przewodniczący parlamentu przyjął rezygnację

15 lipca 2022, 7:12

Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
Reuters, PAP

Licznik polskiej zbiórki na drona bojowego Bayraktar TB2 dla ukraińskiej armii bije. Z potrzebnych 22,5 miliona złotych, dotychczas udało się zebrać więcej niż połowę - ponad 14 milionów złotych (stan na godzinę 7 w piątek). W zbiórce uczestniczą Polacy, ale też Ukraińcy, Białorusini i osoby innych narodowości. Internetową zbiórkę założył publicysta "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski. - Ta druga połowa jest trudniejsza niż pierwsza. Musimy być dalej zmobilizowani – mówił Sierakowski w TVN24, zachęcając do wzięcia udziału w akcji. 

Licznik zbiórki na Bayraktara dla Ukrainy bije, przekroczył 14 milionów. "Druga połowa jest trudniejsza"

Polska

Licznik zbiórki na Bayraktara dla Ukrainy bije, przekroczył 14 milionów. "Druga połowa jest trudniejsza"

7 lipca 2022, 17:56
Aktualizacja: 15 lipca 2022, 7:27

Polska

Aktualizacja:
Autor:
bp//now
Źródło:
TVN24

Wojskowy rząd w Mali - kilka dni po aresztowaniu 49 żołnierzy z Wybrzeża Kości Słoniowej, których podejrzewa się o to, że przybyli do kraju bez pozwolenia - poinformował w czwartek, że tymczasowo zawiesza rotację żołnierzy misji pokojowej ONZ.

Mali zawiesza rotację żołnierzy misji pokojowej ONZ

Świat

Mali zawiesza rotację żołnierzy misji pokojowej ONZ

15 lipca 2022, 5:49

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
Reuters

Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję zobowiązującą PGE Paliwa oraz Węglokoks do kupienia i sprowadzenia do 31 października łącznie 4,5 miliona ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych. Obie spółki w odpowiedzi na pytania TVN24 Biznes poinformowały, że rozpoczęły już działania związane z importem surowca.

Luka po węglu z Rosji. Premier nakazał spółkom pilne sprowadzenie surowca

Z kraju

Luka po węglu z Rosji. Premier nakazał spółkom pilne sprowadzenie surowca

14 lipca 2022, 17:24

Z kraju

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Tego lata na wszystkich wielbicieli muzyki czekają niezapomniane wrażenia. W czasie startującego 16 sierpnia festiwalu w Sopocie pojawią się wykonawcy, którzy przez trzy dni dostarczą widzom wyjątkowych muzycznych emocji. Czwartego dnia zaplanowany został wieczór komediowy. Całość będzie można oglądać na antenie TVN.

Największe gwiazdy polskiej muzyki na scenie Opery Leśnej - Top of the Top Sopot Festival już 16 sierpnia w Sopocie!

Kultura i styl

Największe gwiazdy polskiej muzyki na scenie Opery Leśnej - Top of the Top Sopot Festival już 16 sierpnia w Sopocie!

14 lipca 2022, 5:46

Kultura i styl

Autor:
red.
Źródło:
TVN