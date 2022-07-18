Маріуш Блащак: Танки "Абрамс" прибули до Польщі
Міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що танки "Абрамс" вже в Польщі. На них мають тренуватися солдати Війська Польського. «Польща матиме сучасну, потужну силу аби, якщо виникне загроза, стримати агресора», – додав віце-прем’єр.
"Танки "Абрамс", на яких тренуватимуть солдатів Війська Польського, вже в Польщі. Ми будемо готові, коли з'являться перші з 250 найсучасніших танків, які ми замовили. Польща матиме сучасні потужні сили, аби стримати агресора у загрозливій ситуації», – написав у понеділок у Twitter віце-прем’єр-міністр, міністр оборони Маріуш Блащак
Компенсація втраченого
Як раніше повідомляло Інформаційне агентство Радіо, перші поставки вживаних "Абрамсів" повинні початися на початку наступного року.
Машини, повідомляє агентство, компенсують дефіцит, якиц виник після того, як наша країна передала українській армії танки Т-72. У рамках поставок озброєння в Україну було поставлено понад 240 модифікованих машин.
Źródło: PAP
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