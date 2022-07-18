TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Маріуш Блащак: Танки "Абрамс" прибули до Польщі

18 lipca 2022, 16:20

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
mart
Źródło:
PAP
Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams dla polskiej armii
Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams dla polskiej armiiTVN24
wideo 2/2
TVN24Mariusz Błaszczak podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams dla polskiej armii

Міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що танки "Абрамс" вже в Польщі. На них мають тренуватися солдати Війська Польського. «Польща матиме сучасну, потужну силу аби, якщо виникне загроза, стримати агресора», – додав віце-прем’єр.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

"Танки "Абрамс", на яких тренуватимуть солдатів Війська Польського, вже в Польщі. Ми будемо готові, коли з'являться перші з 250 найсучасніших танків, які ми замовили. Польща матиме сучасні потужні сили, аби стримати агресора у загрозливій ситуації», – написав у понеділок у Twitter віце-прем’єр-міністр, міністр оборони Маріуш Блащак

Компенсація втраченого

Як раніше повідомляло Інформаційне агентство Радіо, перші поставки вживаних "Абрамсів" повинні початися на початку наступного року.

Czołg M1A2 Abrams na strzelnicy
Czołg M1A2 Abrams na strzelnicyStaff Sgt. Antonio Vincent / dvidshub.net

Машини, повідомляє агентство, компенсують дефіцит, якиц виник після того, як наша країна передала українській армії танки Т-72. У рамках поставок озброєння в Україну було поставлено понад 240 модифікованих машин.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mart

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Bielecki/PAP

Mariusz Błaszczak
Wojsko Polskie
USA
Pozostałe wiadomości

Na lotnisku w Mogadiszu, stolicy Somalii, zapalił się samolot pasażerski. Nie odnotowano ofiar, a ponad 30 osób, które przebywałały na jego pokładzie, udało się uratować - przekazał Reuters.

Samolot zapalił się na lotnisku w Mogadiszu

Świat

Samolot zapalił się na lotnisku w Mogadiszu

18 lipca 2022, 15:50

Świat

Autor:
mjz\mtom
Źródło:
Reuters

Zachodniopomorski sanepid poinformował o wynikach kontroli na blisko 150 turnusach kolonii odbywających się na przełomie czerwca i lipca. Nieprawidłowości wykryto w dziesięciu przypadkach, a w jednym przypadku organizatorzy nawet nie zgłosili turnusu do kuratorium oświaty. Wystawiono osiem mandatów na łącznie 2,1 tysięcy złotych.

Brudne pokoje, brak pościeli, niesprzątane łazienki. Sanepid ukarał organizatorów kolonii

Pomorze

Brudne pokoje, brak pościeli, niesprzątane łazienki. Sanepid ukarał organizatorów kolonii

18 lipca 2022, 16:47

Pomorze

Autor:
eŁKa/gp
Źródło:
PAP

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w poniedziałek, że decyzja w sprawie szczepień przeciw koronawirusowi czwartą dawką osób z grupy wiekowej 60+ zostanie ogłoszona najprawdopodobniej w czwartek. Zaznaczył jednak, że zależy to m.in. od pozytywnej decyzji Rady do spraw COVID-19.

Szczepienia czwartą dawką dla kolejnej grupy? Minister zdrowia o możliwej decyzji

Polska

Szczepienia czwartą dawką dla kolejnej grupy? Minister zdrowia o możliwej decyzji

18 lipca 2022, 16:10

Polska

Autor:
momo/adso
Źródło:
PAP

Francja pozostaje pod wpływem fali gorącego powietrza, która od ponad tygodnia męczy mieszkańców Europy Zachodniej. Francuzi przygotowują się na apogeum upałów, a w wielu punktach kraju strażacy walczą z płomieniami pochłaniającymi kolejne hektary.

We Francji gorąco doprowadziło do "apokalipsy"

Najnowsze

We Francji gorąco doprowadziło do "apokalipsy"

18 lipca 2022, 16:14

Najnowsze

Autor:
as
Źródło:
BBC, Reuters, ENEX, Météo-France

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta postawił zarzuty pięciu bankom. Nieprawidłowości miały dotyczyć odmowy zwrotu kwoty nieautoryzowanych transakcji i wprowadzania konsumentów w błąd w odpowiedziach na reklamacje. Instytucjom grożą kary do 10 procent ich obrotów.

Pięć banków z zarzutami. Chodzi o zwrot pieniędzy

Z kraju

Pięć banków z zarzutami. Chodzi o zwrot pieniędzy

18 lipca 2022, 15:46

Z kraju

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne na najbliższe dni. Już od wtorku wiele powiatów objętych będzie najwyższym, trzecim stopniem alarmu przed upałem. Sprawdź, gdzie będzie najgoręcej.

Uwaga! Wydano czerwone alerty IMGW przed upałem w Polsce

Prognoza

Uwaga! Wydano czerwone alerty IMGW przed upałem w Polsce

17 lipca 2022, 11:09
Aktualizacja: 18 lipca 2022, 14:25

Prognoza

Aktualizacja:
Autor:
anw,as/dd
Źródło:
IMGW

Prowadzone w Kanadzie serwisowanie turbiny do gazociągu Nord Stream 1 nie było przyczyną ograniczenia dostaw gazu do Niemiec przez rosyjski koncern Gazprom - oświadczyło w poniedziałek ministerstwo gospodarki RFN. Jak wyjaśnił rzecznik resortu, turbina miała być używana dopiero od września, natomiast spadek wielkości przesyłu nastąpił w pierwszej połowie lipca.

Niemcy: serwisowanie turbiny do Nord Stream 1 nie było przyczyną ograniczenia dostaw gazu z Rosji

Ze świata

Niemcy: serwisowanie turbiny do Nord Stream 1 nie było przyczyną ograniczenia dostaw gazu z Rosji

18 lipca 2022, 15:05

Ze świata

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Boris Johnson, ustępujący premier Wielkiej Brytanii, wziął udział w pokazach lotniczych w mieście Farnborough. Osobiście zasiadał w jednej z maszyn i - jak to ujął - wykonał "fantastyczną pętlę" na niebie w jednym z myśliwców. Przekazał, że wspólnie z towarzyszącym mu pilotem RAF "tańczyli w niebiosach".

Boris Johnson na pokładzie myśliwca wykonał "fantastyczną pętlę"

Świat

Boris Johnson na pokładzie myśliwca wykonał "fantastyczną pętlę"

18 lipca 2022, 16:52

Świat

Autor:
mjz\mtom
Źródło:
Reuters

Na polu w jednej z miejscowości gminy Dołhobyczów (Lubelskie) poszukiwacze trafili na rzymskie monety. Najstarsza - i jednocześnie najlepiej zachowana - pochodzi z czasów panowania cesarza Wespazjana, czyli lat 69-79 naszej ery. Monety trafiły już do muzeum w Hrubieszowie. Instytucja szykuje się do przeprowadzenia badań w terenie. Mają ruszyć po żniwach.

Na polu znaleźli rzymskie monety z I i II wieku. "Wyorał je ciężki sprzęt rolniczy"

Białystok

Na polu znaleźli rzymskie monety z I i II wieku. "Wyorał je ciężki sprzęt rolniczy"

18 lipca 2022, 16:20

Białystok

Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Rafał Sura złożył marszałkowi Senatu rezygnację z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Sura nie podał przyczyn swojej decyzji. Jego kadencja miała upłynąć 16 listopada 2022 roku.

Rafał Sura, członek Rady Polityki Pieniężnej, złożył rezygnację

Z kraju

Rafał Sura, członek Rady Polityki Pieniężnej, złożył rezygnację

18 lipca 2022, 14:25

Z kraju

Autor:
kris,
mb/dap
Źródło:
PAP

Po niebezpiecznej "zabawie" turystów, którzy w piątek wieczorem urządzili sobie przejażdżkę na dachu busa, jego kierowca usłyszał zarzut "narażenia człowieka na niebezpieczeństwo". Grozi mu do trzech lat więzienia. Policjanci zidentyfikowali też samych turystów, którzy mają odpowiedzieć za popełnione wykroczenia. Groźne zachowanie mężczyzn nagrali świadkowie.

Niebezpieczna "zabawa" turystów na dachu jadącego busa w Zakopanem. Zarzuty dla kierowcy

Kraków

Niebezpieczna "zabawa" turystów na dachu jadącego busa w Zakopanem. Zarzuty dla kierowcy

18 lipca 2022, 15:25

Kraków

Autor:
bp/gp
Źródło:
małopolska policja, PAP, Fakty TVN

Władze Ghany potwierdziły dwa zakażenia wirusem Marburg, którego przebieg przypomina infekcję wirusem Ebola. Dwie osoby, u których potwierdzono obecność wirusa, zmarły. Są to pierwsze potwierdzone przypadki wystąpienia patogenu w tym kraju oraz drugie ognisko wirusa w Afryce Zachodniej. 

Ghana potwierdza przypadki zakażenia wirusem Marburg

Świat

Ghana potwierdza przypadki zakażenia wirusem Marburg

18 lipca 2022, 12:57

Świat

Autor:
ft
Źródło:
PAP, Reuters

51-letnia Wanda Palmer ze stanu Wirginia po dwóch latach wybudziła się ze śpiączki, w którą zapadła po ciosach zadanych siekierą lub toporem. Dzięki temu w połowie lipca była w stanie po raz pierwszy porozmawiać z organami ścigania i wskazać swojego niedoszłego mordercę. Według kobiety jest nim jej brat, Daniel Palmer.

Świat

Dwa lata była w śpiączce. Po przebudzeniu wskazała brata jako niedoszłego zabójcę

18 lipca 2022, 15:45

Świat

Autor:
wac//mm
Źródło:
CNN, New York Post

Andriej Kozyriew, pierwszy minister spraw zagranicznych Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego, zaapelował w poniedziałkowym wpisie na Twitterze, by zwiększyć dostawy broni do Ukrainy. Po rozpoczęciu inwazji zbrojnej Rosji na sąsiedni kraj polityk wzywał do zakończenia wojny i zapewnienia pomocy Ukrainie.

Były szef rosyjskiej dyplomacji apeluje o większe dostawy broni do Ukrainy

Świat

Były szef rosyjskiej dyplomacji apeluje o większe dostawy broni do Ukrainy

18 lipca 2022, 15:19

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP, TASS, forbes.ru

W pierwszy weekend sierpnia w Katowicach po pandemicznej przerwie wraca jedna z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce - OFF Festival. Między 5 a 7 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów zobaczymy niemal 70 koncertów. O przygotowaniach do festiwalu Martynie Nowosielskiej-Krassowskiej z tvn24.pl opowiedział dyrektor artystycznych OFF Festivalu, Artur Rojek. - Festiwal muzyczny nigdy nie był spokojnym, przewidywalnym przedsięwzięciem. To jest trochę takie pole bitwy, gdzie trzeba połączyć bardzo dużo różnych elementów - mówił.

Artur Rojek o przygotowaniach do OFF Festivalu i Great September: festiwal to trochę pole bitwy

Kultura i styl

Artur Rojek o przygotowaniach do OFF Festivalu i Great September: festiwal to trochę pole bitwy

18 lipca 2022, 15:18

Kultura i styl

Autor:
Martyna
Nowosielska-Krassowska
Źródło:
tvn24.pl

Upały nie dają wytchnienia mieszkańcom zachodniej i południowej Europy, gorące powietrze zmierza także do Polski. W kulminacyjnym momencie fali upałów w naszym kraju może być nawet 36 stopni Celsjusza. Mamy najnowszą prognozę pogody na ten tydzień.

Afrykański żar w Polsce. Kiedy i gdzie upał będzie największy

Prognoza

Afrykański żar w Polsce. Kiedy i gdzie upał będzie największy

18 lipca 2022, 12:25

Prognoza

Autor:
ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

Afera drogowa w Golinie w gminie Jarocin (Wielkopolska), gdzie ma powstać jedna z największych inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Nowa droga ma przebiegać przez działki należące do burmistrza i to jedna z kwestii, która budzi kontrowersje.

Kontrowersje wokół budowy drogi w Golinie. Tereny, przez które ma przebiegać, należą do burmistrza

Poznań

Kontrowersje wokół budowy drogi w Golinie. Tereny, przez które ma przebiegać, należą do burmistrza

18 lipca 2022, 15:56

Poznań

Autor:
aa/
tam
Źródło:
Wirtualna Polska, PAP, TVN24

Eksperci Fundacji Batorego przygotowali projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wraz z przepisami wprowadzającymi, który ma na celu "przywrócenie stanu praworządności oraz usprawnienie jego pracy". Ocenili, że "działalność obecnego Trybunału Konstytucyjnego stanowi realne zagrożenie dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa".

Fundacja Batorego przygotowała projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Polska

Fundacja Batorego przygotowała projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

18 lipca 2022, 16:00

Polska

Autor:
js/adso
Źródło:
tvn24.pl

Brytyjski rząd ogłosił w poniedziałek plan walki z zażywaniem narkotyków. W jego ramach za "rekreacyjne" zażywanie narkotyków w Anglii i Walii w przypadku trzeciego przewinienia może grozić zatrzymanie dokumentów takich jak paszport czy prawo jazdy, a także zakaz wstępu do niektórych miejsc.

"Rekreacyjne" zażywanie narkotyków może grozić odebraniem paszportu

Świat

"Rekreacyjne" zażywanie narkotyków może grozić odebraniem paszportu

18 lipca 2022, 14:51

Świat

Autor:
mart
Źródło:
PAP

Ksiądz Andrzej Dębski nie może wykonywać posług duszpasterskich i nosić stroju duchownego - tak zadecydował metropolita białostocki. To pokłosie sobotniej publikacji "Gazety Wyborczej", która napisała, że rzecznik białostockiej kurii wysyłał do jednej z kobiet wulgarne wiadomości i filmy z seksualnymi propozycjami.

Miał wysyłać obsceniczne wiadomości i nagrania. Rzecznik białostockiej kurii z zakazem wykonywania posługi

Białystok

Miał wysyłać obsceniczne wiadomości i nagrania. Rzecznik białostockiej kurii z zakazem wykonywania posługi

18 lipca 2022, 13:09

Białystok

Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl, "Gazeta Wyborcza", PAP

Prezes NBP Adam Glapiński rozmawiał z działaczką Agrounii, która zaczepiła go na molo w Sopocie. Nagranie z tego spotkania komentowali politycy opozycji. - Ta rozmowa jest przykładem z jednej strony niekompetencji, a z drugiej strony buty i arogancji - ocenił Marcin Kierwiński. - Proszę kupić gofra i przestać gwiazdorzyć - zaapelował do prezesa NBP Tomasz Trela z Lewicy.

Adam Glapiński zaczepiony na molo w Sopocie, nagranie z rozmowy. Politycy komentują

Polska

Adam Glapiński zaczepiony na molo w Sopocie, nagranie z rozmowy. Politycy komentują

18 lipca 2022, 11:57

Polska

Autor:
ads/kab,
adso
Źródło:
TVN24

"Na dachu Nakatomi Plaza 34 lata później" - taki opis otwiera nagranie, na którym widać Bruce'a Willisa na szczycie wieżowca znanego z kultowego filmu "Szklana pułapka". Nowe wideo, którym podzieliła się żona emerytowanego już aktora, wzbudziło entuzjazm tysięcy fanów.

Bruce Willis wraca do "Szklanej pułapki". Po 34 latach znów na dachu Nakatomi Plaza

Kultura i styl

Bruce Willis wraca do "Szklanej pułapki". Po 34 latach znów na dachu Nakatomi Plaza

18 lipca 2022, 11:33

Kultura i styl

Autor:
wac//mm
Źródło:
Rolling Stone, tvn24.pl

Robiąc pranie i segregując ubrania Britney Spears nagrała nową wersję swojego wielkiego przeboju. Utwór "Baby One More Time", zarejestrowany telefonem w korytarzu jej domu, to zupełnie inna piosenka niż ta, którą do tej pory znał świat. "Dzielę się tym, bo jestem świadoma swojej miłości i pasji do śpiewania, a moja własna rodzina zrobiła ze mnie głupca" - pisze piosenkarka. Fani już czekają na odświeżoną wersję hitu w wersji studyjnej.

Britney Spears nagrała niezwykłą wersję "Baby One More Time". "Nie dzieliłam się swoim głosem od bardzo dawna"

Kultura i styl

Britney Spears nagrała niezwykłą wersję "Baby One More Time". "Nie dzieliłam się swoim głosem od bardzo dawna"

18 lipca 2022, 13:32

Kultura i styl

Autor:
am
Źródło:
Instagram, People.com

Chwile grozy przeżyli rodzice dwuletniej Czeszki, która zakrztusiła się podczas wczasów w Marsa Alam w Egipcie. Na początku nikt nie potrafił dziewczynce udzielić pomocy. Dziecko zaczęło ponownie oddychać dzięki policjantce z Sosnowca (woj. śląskie), która akurat spędzała w kurorcie urlop. 

Kaszlała i chrząkała, ale wciąż nie mogła oddychać. Policjantka z Sosnowca uratowała w Egipcie dwulatkę

Katowice

Kaszlała i chrząkała, ale wciąż nie mogła oddychać. Policjantka z Sosnowca uratowała w Egipcie dwulatkę

18 lipca 2022, 12:27

Katowice

Autor:
aa/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Latem opóźnień nie da się uniknąć na dwóch trzecich europejskich lotnisk - prognozuje Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych (ACI). Od tygodni lotniska zmagają się ze strajkami i brakami kadrowymi, a od kwietnia odwołano kilkadziesiąt tysięcy lotów. Najgorzej pod tym względem wypadają lotniska w Brukseli, Frankfurcie i Paryżu.

Odwołane loty, kolejki i chaos. Na tych lotniskach jest najgorzej

Ze świata

Odwołane loty, kolejki i chaos. Na tych lotniskach jest najgorzej

18 lipca 2022, 11:00

Ze świata

Autor:
mp
Źródło:
PAP

Jeszcze w ubiegłym miesiącu prominentni politycy obozu władzy zapowiadali, że luka węglowa została zapełniona, a ceny surowca wkrótce zaczną spadać. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki już jednoznacznie przyznaje, że nadchodzący sezon grzewczy nie będzie łatwy. - Węgla może być za mało - powiedział w poniedziałek.

Od "jesteśmy po bezpiecznej stronie" do "węgla może być za mało". Tak rząd informował o problemach z surowcem

Z kraju

Od "jesteśmy po bezpiecznej stronie" do "węgla może być za mało". Tak rząd informował o problemach z surowcem

18 lipca 2022, 13:35

Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
TVN24 Biznes

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 145 dni. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podała, że część rosyjskich dowódców rozpoczęła inwazję, używając map topograficznych z ubiegłego stulecia, nawet z 1969 roku. SBU oparła swoje ustalenia na dokumentach rosyjskiego dowództwa znalezionych w obwodzie charkowskim. Relacja na żywo w tvn24.pl. 

SBU: Rosjanie rozpoczęli inwazję na Ukrainę z mapami z 1969 roku

Świat

SBU: Rosjanie rozpoczęli inwazję na Ukrainę z mapami z 1969 roku

18 lipca 2022, 5:32
Aktualizacja: 18 lipca 2022, 15:24

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft/kab
Źródło:
PAP

Już niedługo kobiety służące w wojsku będą nosić damskie mundury - podała ukraińska sekcja BBC. Ich opracowaniem zajmą się wolontariusze. Siły zbrojne nie planują mobilizacji kobiet w związku z rosyjską inwazją zbrojną na Ukrainę.

Ukrainki służące w armii mają męskie mundury. To niedługo się może zmienić

Świat

Ukrainki służące w armii mają męskie mundury. To niedługo się może zmienić

18 lipca 2022, 16:45

Świat

Autor:
tas\mtom
Źródło:
BBC, Ukrinform

Cztery promile alkoholu w organizmie miał 45-letni mieszkaniec Jelcza-Laskowic (woj. dolnośląskie), który został zatrzymany przez policjanta po służbie. Mężczyzna miał problem z zawróceniem samochodem, dodatkowo - jak przekazują funkcjonariusze - podczas jazdy popijał alkohol wprost z butelki.

Miał cztery promile, podczas jazdy popijał alkohol wprost z butelki

Wrocław

Miał cztery promile, podczas jazdy popijał alkohol wprost z butelki

18 lipca 2022, 16:08

Wrocław

Autor:
pk/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Piosenkarka Jennifer Lopez i aktor Ben Affleck pobrali się. Para celebrytów poznała się prawie 20 lat temu. Informację o ślubie potwierdziła sama Lopez. "Zrobiliśmy to. Miłość jest piękna. Miłość jest życzliwa. I okazuje się, że miłość jest cierpliwa" – napisała na swojej stronie internetowej piosenkarka.

Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub. "Miłość jest cierpliwa"

Kultura i styl

Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub. "Miłość jest cierpliwa"

17 lipca 2022, 22:29
Aktualizacja: 18 lipca 2022, 12:09

Kultura i styl

Aktualizacja:
Autor:
lukl/kg,
mtom
Źródło:
Reuters, BBC

Ustawowe wakacje kredytowe będą dostępne od przyszłego miesiąca. Część banków zapowiada, że wnioski o skorzystanie z tego rozwiązania udostępni 1 sierpnia. Stanowi to ryzyko dla osób, które regulują raty kredytów 1. dnia każdego miesiąca, że przepadnie im możliwość zawieszenia jednej płatności. Poniżej podajemy terminy, od kiedy poszczególne banki mają przyjmować wnioski o wakacje kredytowe.

Wakacje kredytowe. Część kredytobiorców będzie musiała się pospieszyć

Pieniądze

Wakacje kredytowe. Część kredytobiorców będzie musiała się pospieszyć

18 lipca 2022, 16:39

Pieniądze

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Licznik polskiej zbiórki na drona bojowego Bayraktar TB2 dla ukraińskiej armii bije. Z potrzebnej kwoty 22,5 miliona złotych dotychczas udało się zebrać więcej niż dwie trzecie - ponad 16,4 miliona złotych (stan na godzinę 23 w niedzielę). W zbiórce uczestniczą Polacy, ale też Ukraińcy, Białorusini i osoby innych narodowości. Internetową kwestę zapoczątkował publicysta "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski. - Ta druga połowa jest trudniejsza niż pierwsza. Musimy być dalej zmobilizowani – mówił Sierakowski w TVN24, zachęcając do wzięcia udziału w akcji. 

Zbiórka na Bayraktara dla Ukrainy trwa, zgromadzona kwota przekroczyła 16 milionów

Polska

Zbiórka na Bayraktara dla Ukrainy trwa, zgromadzona kwota przekroczyła 16 milionów

7 lipca 2022, 17:56
Aktualizacja: 17 lipca 2022, 13:13

Polska

Aktualizacja:
Autor:
bp//now
Źródło:
TVN24