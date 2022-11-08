Маріуш Блащак про "ще одну інвестицію в базу в Повідзі". Її спрямують до американських вояків

- Повідз - це військовий комплекс, який готовий підтримувати польські сили, сили НАТО на східному фланзі Північноатлантичного альянсу, - сказав міністр оборони Маріуш Блащак. Він повідомив про початок інвестицій, які передбачені польсько-американською угодою.

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- Сьогодні ми відзначаємо ще один важливий етап у наших двосторонніх відносинах, а це означає посилення безпеки та стабільності в Польщі та в усьому регіоні, - сказав посол США в Польщі Марк Бжезінський.

У понеділок віце-прем’єр-міністр і міністр національної оборони Маріуш Блащак і посол США в Польщі Марк Бжезінський побували у Повідзі (Великопольща), у 3-му крилі (підрозділ, у складі якого 3 ескадрильї - ред.) транспортної авіації. Візит був пов’язаний з початком інвестицій в рамках Угоди про розширене оборонне співробітництво зі Сполученими Штатами (EDCA), укладеної в 2020 році. Інвестиції включають великий склад палива та об’єкти системи мобільного авіабазування.

Блащак: наступного року до Польщі доставлять танки Abrams

Блащак підкреслив, що це його черговий спільний візит з послом до Повідза, де у червні розпочалося будівництво складу боєприпасів.

- Можна сказати, що Повідз - це військовий комплекс, який готовий підтримувати польські сили та сили НАТО на східному фланзі, - додав він.

За його словами, там дислокується бригада бойової авіації США, оснащена гелікоптерами Apache.

- Для цих гвинтокрилів протягом наступних кількох років ми підготуємо базу у вигляді ангарів і складів з одного боку, і базу палива з іншого, щоб вони могли працювати з Повідза, щоб вони могли підтримувати польські силт і сили Північноатлантичного альянсу, - повідомив міністр.

Глава Міноборони також нагадав про ухвалене в червні на саміті НАТО рішення командування американських сухопутних військ у Європі та Африці перевести постійне командування V корпусу армії США до Познані, де до того діяло передове командування.

Błaszczak o "zainicjowaniu kolejnej inwestycji w bazie w Powidzu" TVN24

- Тиждень тому ми обговорювали посилення польсько-американських військових відносин із міністром оборони Ллойдом Остіном. У рамках цього посилення до Польщі вже наступного року будуть поставлені танки Abrams, сказав Блащак, маючи на увазі заплановані поставки перших вживаних танків M1. Він нагадав, що Польща також звернулася до США з проханням підготувати пропозицію щодо 96 ударних вертольотів AH-64 Apache.

- Розмови щодо обсягів тривають. Я сподіваюся, що, як і у випадку з "Абрамсами", ми досягнемо спільного успіху у справі з "Апачами", - додав Блащак.

Бжезінський: ще один важливий етап у наших двосторонніх відносинах

Марк Бжезінський також говорив про наступні проекти, пов'язані з угодою.

- Сьогодні ми відзначаємо ще один важливий етап у наших двосторонніх відносинах, а це означає посилення безпеки та стабільності в Польщі та в усьому регіоні, - сказав він.

Він сказав, що придатна для транзиту авіабаза забезпечить американські сили в регіоні об'єктами, включно з їдальнями, обладнанням та транспортними засобами - "всім, що їм потрібно для проведення повітряних операцій, і все в одному місці". Він додав, що другий об'єкт дозволить зберігати майже 1,6 мільйона галонів (понад 5,6 мільйона літрів) палива.

- Цього достатньо для дозаправки та швидкого відновлення бойової готовності цілої бронетанкової бригади сухопутних військ, - підкреслив він.

Brzezinski: odnotowujemy dziś osiągniecie kolejnego ważnego etapu w naszych stosunkach dwustronnych TVN24

- "Швидко" - це ключове слово. Ці два проекти та понад сотня інших, запланованих на наступні десятиліття, заощадять нам дорогоцінний час. Здатність реагувати - ключова характеристика. Армія та ВПС США, польські збройні та сили НАТО зможуть реагувати не через місяці чи тижні, а майже негайно, оскільки на місці буде критична інфраструктура. Ми будемо готові діяти спільно протягом короткого часу, - сказав він.

- Ці проекти також дозволять Сполученим Штатам проявити гнучкість у збільшенні своїх сил у Польщі, - зазначив дипломат. Він додав, що техніка на складах збільшить можливості збройних сил США, а "польські та американські солдати зможуть перебувати тут на ротації і тренуватися разом", - сказав посол. Він нагадав, що зараз кількість американських військових у Польщі перевищує 10 тисяч, а угода про оборонне співробітництво, окрім розвитку інфраструктури, також визначає правові рамки перебування американських військ у Польщі.

- Президент Байден відданий зміцненню нашого Альянсу. Він зробив історичну заяву про те, що передовий командний пункт V корпусу армії США, командування гарнізону сухопутних військ і батальйон підтримки будуть постійно дислоковані в Польщі, - сказав він.

- Для мене, як для американця польського походження, це важливо, тому що цілі покоління американців польського походження закликали до збільшення присутності Сполучених Штатів тут, у Польщі, - наголосив Бжезінський.

Він додав, що командування, розташоване в Познані, "представляє перші постійні війська США на східному фланзі НАТО".

- І тут, де ми зараз знаходимося, матимемо постійну американську присутність, - сказав він.

"Польща і США стоять пліч-о-пліч"

- Наша співпраця в питаннях безпеки посилює сміливий план модернізації польської оборони, який швидко реалізується, - сказав посол. Як приклад він назвав заплановану закупівлю Польщею гелікоптерів AH-64, танків M1 Abrams, реактивної системи залпового вогню HIMARS і бойових літаків F-36.

- І список росте, - зазначив він.

- Ця передова техніка дозволить польським та американським воякам співпрацювати та діяти як одне ціле, - додав Бжезінський.

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Він підкреслив чільне місце Польщі серед країн НАТО, які підтримують Україну.

- За майже дев’ять місяців жорстокої, невиправданої, повномасштабної путінської війни Польща, США та решта вільного світу показали, що ми більш ніж будь-коли, об’єднані та рішуче налаштовані притягнути Росію до відповідальності, - сказав він.

- Польща і США стоять пліч-о-пліч. Разом ми готові на все, і наша мета незмінна: стримувати, а не ескалувати, допомагати союзникам і підтримувати сміливих людей в Україні, поки це буде потрібно, - запевнив дипломат.

Укладена в 2020 році польсько-американська угода про співпрацю в галузі оборони (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA) визначає умови постійної довгострокової присутності збройних сил США в Польщі. Вона передбачає 114 інфраструктурних проектів в 11 узгоджених сторонами місцях. Об’єкти мають використовувати спільно з польським військом.

Логістичні проекти включають будівництво у Повідзі об'єктів системи мобільної авіабази (Deployable Airbase Systems, DABS) і великих сховищ палива (Bulk Fuel Storage - BFS).

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Autor:red.

Źródło: TVN24, PAP