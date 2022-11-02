Маріуш Блащак: на кордоні з Калінінградською областю збудують захисний вал

2 listopada 2022, 18:55
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, TVN24
Błaszczak: podjąłem decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim
Błaszczak: podjąłem decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkimTVN24
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TVN24 Błaszczak: podjąłem decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim

- Я прийняв рішення побудувати тимчасовий захисний вал на кордоні з Калінінградською областю, заявив міністр оборони, віце-прем'єр-міністр Маріуш Блащак на прес-конференції.

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Віце-прем'єр-міністр і глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив на прес-конференції в середу, що у зв'язку з запуском рейсів з Близького Сходу і Північної Африки до Калінінграда він вирішив вжити заходів для посилення безпеки на польському кордоні з Калінінградською областю "шляхом його ущільнення".

- Тому сьогодні розпочнуться роботи з будівництва тимчасової загорожі на кордоні з Калінінградською областю, які проводяться саперами Війська Польського, - повідомив Блащак. За його словами, рішення про те, що це зробить Міноборони, було прийнято під час засідання Комітету з питань безпеки і оборони Ради міністрів.

Маріуш БлащакTVN24

- Наше завдання - безпека Польщі. Робота починається сьогодні. Тимчасовий захисний вал складатиметься з трьох рядів колючого дроту, три метри завширшки та 2,5 метри заввишки, - повідомив глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак на прес-конференції в середу. 

- Для захисту тварин з польського боку буде встановлено огорожу, - додав Блащак.

За його словами, "паралельно буде проводитися робота зі встановлення периметрії, тобто пристроїв, які дозволять вести електронний контроль за кордоном з Калінінградською областю". 

- Не чекаючи цього процесу, ми вирішили побудувати тимчасову загорожу, - наголосив він.

Анджей Дуда "підтримує ініціативи, які ведуть до посилення безпеки"

Про оголошенн будівництво захисного валу у середу запитали Павела Шрота, шефа Кабінету Президента. 

- Президент регулярно зустрічається з міністром Блащаком, консультує його щодо найважливіших питань, і, безумовно, ця інвестиція, цей проект обговорювалася і буде обговорюватися з президентом та його представниками, - сказав PAP президентський міністр.

На запитання про думку президента з цього приводу Шрот відповів, що Анджей Дуда "підтримує всі ініціативи, які ведуть до посилення безпеки Польщі та її громадян".

На запитання, чи можна очікувати гібридної атаки з напрямку Калінінградської області та ситуації, подібної до тієї, що мала місце на польсько-білоруському кордоні, міністр відповів, що "пожвавлення авіасполучення між Калінінградом і країнами Близького Сходу, столицями цього регіону, змушує задуматися про такий ризик".

Представниця Прикордонної служби: загорожа будується на наше прохання

Евеліна Щепанська з Головного управління Прикордонної служби повідомила, що тимчасовий захисний вал на кордоні з Росією побудують на прохання прикордонників. Вона зазначила, що наразі на польсько-російському кордоні ситуація спокійна та стабільна.

- Минулого місяця не було жодного незаконного перетину цього кордону.  Ми не спрямовували туди додаткових сил і засобів, тому що в цьому немає потреби. Патрулювання триває у звичайному режимі, - сказала вона.

Щепанська зазначила, що увага Прикордонної служби й надалі зосереджена на кордоні з Білоруссю 

- Гібридна війна на кордоні з Білоруссю триває. Ми готові до будь-якого сценарію, - заявила прикордонниця.

На кордоні з Білоруссю в Підляському воєводстві вже є сталева огорожа. Роботи тривають приблизно на кілометріStraż Graniczna/Twitter

Загорожа на кордоні з Білоруссю

Постійний сталевий бар'єр ще раніше звели на кордоні з Білоруссю, через яку із середини минулого року намагаються пробратися мігранти. Триває монтаж електронного устаткування. 

Мацєй Вонсік, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації, повідомив останніми днями, що перша 35-кілометрова ділянка електронного загородження буде введена в експлуатацію після 11 листопада, а вся ділянка має бути готова та здана в експлуатацію до кінця листопада.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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