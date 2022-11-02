Маріуш Блащак: на кордоні з Калінінградською областю збудують захисний вал
- Я прийняв рішення побудувати тимчасовий захисний вал на кордоні з Калінінградською областю, заявив міністр оборони, віце-прем'єр-міністр Маріуш Блащак на прес-конференції.
Віце-прем'єр-міністр і глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив на прес-конференції в середу, що у зв'язку з запуском рейсів з Близького Сходу і Північної Африки до Калінінграда він вирішив вжити заходів для посилення безпеки на польському кордоні з Калінінградською областю "шляхом його ущільнення".
- Тому сьогодні розпочнуться роботи з будівництва тимчасової загорожі на кордоні з Калінінградською областю, які проводяться саперами Війська Польського, - повідомив Блащак. За його словами, рішення про те, що це зробить Міноборони, було прийнято під час засідання Комітету з питань безпеки і оборони Ради міністрів.
- Наше завдання - безпека Польщі. Робота починається сьогодні. Тимчасовий захисний вал складатиметься з трьох рядів колючого дроту, три метри завширшки та 2,5 метри заввишки, - повідомив глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак на прес-конференції в середу.
- Для захисту тварин з польського боку буде встановлено огорожу, - додав Блащак.
За його словами, "паралельно буде проводитися робота зі встановлення периметрії, тобто пристроїв, які дозволять вести електронний контроль за кордоном з Калінінградською областю".
- Не чекаючи цього процесу, ми вирішили побудувати тимчасову загорожу, - наголосив він.
Анджей Дуда "підтримує ініціативи, які ведуть до посилення безпеки"
Про оголошенн будівництво захисного валу у середу запитали Павела Шрота, шефа Кабінету Президента.
- Президент регулярно зустрічається з міністром Блащаком, консультує його щодо найважливіших питань, і, безумовно, ця інвестиція, цей проект обговорювалася і буде обговорюватися з президентом та його представниками, - сказав PAP президентський міністр.
На запитання про думку президента з цього приводу Шрот відповів, що Анджей Дуда "підтримує всі ініціативи, які ведуть до посилення безпеки Польщі та її громадян".
На запитання, чи можна очікувати гібридної атаки з напрямку Калінінградської області та ситуації, подібної до тієї, що мала місце на польсько-білоруському кордоні, міністр відповів, що "пожвавлення авіасполучення між Калінінградом і країнами Близького Сходу, столицями цього регіону, змушує задуматися про такий ризик".
Представниця Прикордонної служби: загорожа будується на наше прохання
Евеліна Щепанська з Головного управління Прикордонної служби повідомила, що тимчасовий захисний вал на кордоні з Росією побудують на прохання прикордонників. Вона зазначила, що наразі на польсько-російському кордоні ситуація спокійна та стабільна.
- Минулого місяця не було жодного незаконного перетину цього кордону. Ми не спрямовували туди додаткових сил і засобів, тому що в цьому немає потреби. Патрулювання триває у звичайному режимі, - сказала вона.
Щепанська зазначила, що увага Прикордонної служби й надалі зосереджена на кордоні з Білоруссю
- Гібридна війна на кордоні з Білоруссю триває. Ми готові до будь-якого сценарію, - заявила прикордонниця.
Загорожа на кордоні з Білоруссю
Постійний сталевий бар'єр ще раніше звели на кордоні з Білоруссю, через яку із середини минулого року намагаються пробратися мігранти. Триває монтаж електронного устаткування.
Мацєй Вонсік, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації, повідомив останніми днями, що перша 35-кілометрова ділянка електронного загородження буде введена в експлуатацію після 11 листопада, а вся ділянка має бути готова та здана в експлуатацію до кінця листопада.
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24