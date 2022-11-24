Блащак: я звернувся до Німеччини, аби запропоновані нам Patriot відправити в Україну

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив у середу, що звернувся до німецької сторони з проханням 'передати Україні батареї Patriot, запропоновані Польщі". Це, додав він, "убезпечить Україну від нових жертв і блекауту". Раніше того ж дня лідер ПіС Ярослав Качинський в інтерв’ю Польському пресовому агентству оцінив, що "для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали це обладнання українцям, навчили українські підрозділи, із застереженням, що батареї мають бути розміщені на заході України". У свою чергу, у понеділок Блащак повідомив, що запропонував міністру оборони Німеччини розмістити систему на кордоні з Україною.

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Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot для посилення безпеки повітряного простору Польщі. Про це в неділю повідомила глава міністерства оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Віце-прем'єр-міністр, голова міністерства оборони Маріуш Блащак заявив у понеділок, що "із задоволенням прийняв пропозицію".

Блащак: пускові установки Patriot на кордоні з Україною

Тоді він повідомив, що під час телефонної розмови з німецькою стороною запропонує розмістити систему на кордоні з Україною. У понеділок вдень після розмови з міністром оборони Німеччини він заявив, що "підтвердив готовність" розгорнути пускові установки біля кордону з Україною. "Залишається визначити версію системи, як швидко вони до нас доберуться і будуть розміщені. Сподіваюся, що німецька сторона найближчим часом роз'яснить деталі", - додав він.

Качинський: найкраще було б, якби німці передали цю техніку українцям

В інтерв’ю, опублікованому в середу вдень, на тему висловився голова ПіС Ярослав Качиньський. - Пропозиція, звичайно, цікава. Я хотів би зазначити, що я тут висловлюю свою особисту точку зору, але я вважаю, що для безпеки Польщі було б найкраще, якби німці передали це обладнання українцям, навчили українські підрозділи, з застереженням, що батареї мають дислокуватися на заході України, - сказав він Польському пресовому агентству.

За словами голови ПіС, "тоді, ймовірно, це дозволило б збивати ворожі ракети ефективніше, ніж за допомогою С-300".

- З іншого боку, це убезпечило б нас від таких подій, як та, що сталася в Пшеводові. У той же час, якби росіяни вирішили напасти на нас, це також було б для нас захистом, - сказав Качинський.

- Я б вважав таке рішення оптимальним і таким, яке показало б, що німці справді змінили ставлення, а не йдеться про певний акт пропагандистського характеру, - додав він.

Блащак: я звернувся до Німеччини, аби запропоновані нам Patriot відправити в Україну

У середу ввечері Блащак опублікував запис у Twitter, у якому повідомив, що після чергових ракетних атак Росії по Україні він "попросив німецьку сторону, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot були передані Україні та розміщені на західному кордоні".

"Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлення, підвищить безпеку на нашому східному кордоні", - написав міністр.

System rakietowy Patriot PAP

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl