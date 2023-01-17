Під час акції солідарності з Анджеєм Почобутом перед білоруським консульством у Бялостоці представники польської меншини в Білорусі, організацій, що діють у Білостоку, білоруська діаспора та білоруська меншина в Білостоку вимагали свободи для політв’язнів.

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У понеділок у Гродно за зачиненими дверима розпочався суд над активістом польської меншини в Білорусі, Союзу поляків Білорусі та журналістом Анджеєм Почобутом. Його звинувачують у "розпалюванні ворожнечі" та закликах до санкцій і дій на шкоду Білорусі. Йому загрожує 12 років позбавлення волі.

Спочатку Почобута звинувачували в "розпалюванні ворожнечі", в тому числі, як стверджувала білоруська прокуратура, "реабілітації нацизму", а потім ще й у закликах до санкцій і дій на шкоду Білорусі. У жовтні 2022 року він був внесений владою до білоруського списку "причетних до терористичної діяльності".

Анджей Почобут майже два роки перебуває у в'язниці. Його затримали 25 березня 2021 року.

Правозахисники наголошують, що звинувачення проти Анджея Почобута є абсурдними, необґрунтованими, а його справа має політичний характер.

Artur Reszko/PAP/EPA

Маніфестація солідарності з Анджеєм Почобутом

"Свободу Почобуту", "Живе Білорусь" - такі гасла тримали учасники демонстрації перед білоруським консульством у Бялостоці. Також вони вдягнули сорочки із зображенням Анджея Почобута та написом "Свобода". На них також були польські та біло-червоно-білі прапори, які використовує білоруська опозиція. "Свободу політичним в’язням" було написано на головному транспаранті польською та білоруською мовами.

Акції солідарності з поляками, яких переслідує режим у Білорусі відбуваються в Бялостоці вже багато місяців.

- Це акція, яка показує, що щось повинно мати сенс, - сказала журналістам Анна Кетліньська, голова Підляського відділу асоціації "Спільнота Польська".

Вона додала, що хоча дипломатичні дії Польщі не принесли ефекту - Білорусь - це режим, з яким домовлятися важко - громадські акції солідарності з Почобутом тривають. Вона сказала, що потрібно постійно пояснювати, що він сидить в тюрмі за те, що діяв як поляк, представник національної меншини.

- І такі дії, які його обмежують - це удар по правилам, які діють у всьому світі, і прямий удар по полякам, які проживають у Білорусі, - зазначила вона.

Віце-голова Спілки поляків Білорусі Марек Занєвський зазначив, що кожен, хто сьогодні бачив Анджея Почобута, бачив людину втомлену, але таку, що не здається.

- Людину, яка не здалася, яка все ще хоче боротися. Боротися за свою свободу, яка налаштована по-бойовому і готова відстоювати за свою невинність у білоруському суді, - сказав Занєвський.

Він додав, що виявляти солідарність з ув'язненим можна і потрібно, що треба повсюди поавдомляти суспільству, що в Білорусі невинних людей, які хочуть свободи, карають і судять, а в цій країні понад 1,5 тисячі політв'язнів: білорусів і поляків. Маніфестація є рішучою заявою: "ні!" діям Білорусі щодо всіх політв'язнів, - підкреслив Занєвський.

"Сьогодні ми ще більше згуртовані"

Голова парламентської комісії у справах зв’язків з поляками за кордоном, депутат від "Громадянської коаліції" Роберт Тишкевич подякував за те, що на акцію прийшли як поляки, так і білоруси: і білоруська діаспора - люди, які змушені були втекти з Білорусі і зараз живуть у Бялостоці, і білоруська меншина. у Польщі.

Тишкевич заявив, що режим Лукашенка має на меті посіяти ненависть між поляками та білорусами, але йому це не вдасться.

- Вони досягають зовсім протилежної мети. Ми сьогодні ще більше згуртовані, ми ще більше разом навколо Анджея Почобута, навколо всіх репресованих у Білорусі, - сказав Тишкевич.

Депутат додав, що слід сприяти подальшим санкціям проти режиму, а поляки та білоруси мають об’єднатися та боротися за спільну свободу. Він зазначив, що Почобут перебуває у в'язниці, тому що він поляк, який працює на цю меншину, хоче права меншин на об'єднання, культурну та освітню діяльність.

- Ці права сьогодні топче білоруська диктатура. Це символічний день, - сказав депутат Сейму.

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"Анджей Почобут найбільше страждає через те, що він там"

Заарештована разом із Почобутом, Анджелікою Борис, Іреною Бернацькою та Анною Панішевою Марія Цішковська, яка перебуває в Польщі без права повернення до Білорусі, зворушено заявила, що їх заарештували за те, що вони поляки.

- Ми не злочинці. Ми - польська меншина в Білорусі. Ми жили і будемо жити на землі наших предків. Ми хотіли і будемо плекати польські традиції, культуру та мову. Це наша земля, - сказала вона. І додала, що кожен із цих людей страждає по-своєму.

- Але найбільше через те, що він там, страждає Анджей Почобут, - заявила вона.

Ян Абадовський з білоруської діаспори, з ініціативи якого міська влада назвала вулицю біля білоруського консульства вулицею Вільної Білорусі, зазначив, що для білоруської влади немає різниці, поляк чи білорус сидить у в’язниці, бо саджають кожного, хто підтримує українську націю, протестує проти агресії Росії проти України, і суди відбуваються щодня, садять до в'язниці людей щодня.

За його словами, білоруська діаспора буде виходити на вулиці і демонструвати до тих пір, поки за ґратами будуть політв'язні, поки Білорусь не звільниться від режиму Лукашенка. Свою солідарність із Почобутом висловили також білоруські журналісти та представники правозахисної організації "Вясна".

Autor:red.

Źródło: tvn24