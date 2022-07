«Мамо, я не хочу війни!!!». Трагедія, зафіксована в дитячих малюнках

czytaj dalej

Statystycznie umiera połowa zakażonych, wirus atakuje wszystkie najważniejsze organy, dochodzi do krwotoków wewnętrznych i zewnętrznych - tak wyglądały dotychczasowe epidemie wirusa Marburg, którego nowe przypadki zostały właśnie potwierdzone w Afryce Zachodniej. W przeszłości ten niebezpieczny, podobny do Eboli wirus docierał również do Europy i Stanów Zjednoczonych.