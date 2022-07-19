«Мамо, я не хочу війни!!!». Трагедія, зафіксована в дитячих малюнках
У вівторок перед Палацом Сташіца у Варшаві відкриється виставка «Мамо, я не хочу війни!!! Польсько-український архівний проект». Будуть показані малюнки польських дітей 1946 року, на яких діти зафіксували пережите під час Другої світової війни, та сучасні малюнки українських дітей.
«У рамках виставки ми представимо історичні малюнки польських дітей 1946 року, які є записом того, що їм довелося пережити під час Другої світової війни та німецької окупації 1939-45 років, що зберігаються в Архіві сучасних документів у Варшаві, в архівних фондах Міністерства освіти 1945-66 рр. та сучасні дитячі малюнки українських дітей, пов’язані з війною, яка нині точмиться в Україні, зібрані на сайті «Мамо, я бачу війну», - йдеться в інформації, переданій агентством PAP.
«Схожість історичних і сучасних творів шокує»
Там зазначено, зокрема, що «подібність історичних і сучасних творів шокує, а війна з погляду дитини завжди однакова». «Діти малюють танки, літаки, які скидають бомби, пожежі та вибухи. Малюють поранених і загиблих, зруйновані будинки, могили. Малюють себе та свою родину, малюють евакуацію та втечу», - роз’яснили організатори виставки.
«Об’єднуючи зображення та слова в тематичні групи: «боротьба», «окупація», «сім’я», «репресії», «опір», «руйнування», «надія-перемога», ми хочемо підкреслити той факт, що сценарії воєн-розділів схожі один на одного», - пишуть організатори виставки.
Понад сім тисяч малюнків в Архіві нових актів
Нині в Архіві нових актів (AAN) у Варшаві знаходиться понад сім тисяч малюнків. «Здебільшого це роботи на тему війни, створені в рамках досліджень, ініційованих педагогічною спільнотою в перші післявоєнні роки та у присланих на конкурс, оголошений у 1946 році в тижневиком Przekrój», - роз’яснили організатори.
"Війна - це завжди біль, страждання і втрати. Але найбільш вразливими під час війни є діти. Війна позбавляє їх щасливого дитинства, а часом і життя! (...) Діти бачать війну без прикрас - у них на очах ворожі ракети руйнують школи, дитсадки, лікарні та житлові будинки. Вони бачать, як гинуть їхні рідні та друзі», - читаємо в інформації про виставку.
«Різноманітність дитячих емоцій, які відображені в малюнках: від страху і розпачу до надії і віри в перемогу, свідчить про одне - діти не повинні страждати через війну, вони заслуговують на щастя і любов», - зазначено в супровідній інформації.
Не лише у Варшаві
Наголошується, що проект «Мама, я бачу війну» започатковано, щоб показати війну очима дітей України та ще раз привернути увагу світової спільноти до жорстокої навали російських загарбників: «Цей проект об’єднав понад 10 тисяч дитячих малюнків про війну та мир в Україні. Він створений, щоб зафіксувати те, що переживають діти під час війни у своїй країні, і показати всьому світу, наскільки сильні маленькі українці».
Виставку «Мамо, я не хочу війни!!! Польсько-український архівний проект» проводить вся мережа Державних архівів і завдяки цьому виставка у формі стендів буде представлена у багатьох містах Польщі.
Źródło: PAP
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