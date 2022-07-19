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«Мамо, я не хочу війни!!!». Трагедія, зафіксована в дитячих малюнках

19 lipca 2022, 11:08

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Archiwum Akt Nowych1946

У вівторок перед Палацом Сташіца у Варшаві відкриється виставка «Мамо, я не хочу війни!!! Польсько-український архівний проект». Будуть показані малюнки польських дітей 1946 року, на яких діти зафіксували пережите під час Другої світової війни, та сучасні малюнки українських дітей.

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«У рамках виставки ми представимо історичні малюнки польських дітей 1946 року, які є записом того, що їм довелося пережити під час Другої світової війни та німецької окупації 1939-45 років, що зберігаються в Архіві сучасних документів у Варшаві, в архівних фондах Міністерства освіти 1945-66 рр. та сучасні дитячі малюнки українських дітей, пов’язані з війною, яка нині точмиться в Україні, зібрані на сайті «Мамо, я бачу війну», - йдеться в інформації, переданій агентством PAP.

«Схожість історичних і сучасних творів шокує»

Там зазначено, зокрема, що «подібність історичних і сучасних творів шокує, а війна з погляду дитини завжди однакова». «Діти малюють танки, літаки, які скидають бомби, пожежі та вибухи. Малюють поранених і загиблих, зруйновані будинки, могили. Малюють себе та свою родину, малюють евакуацію та втечу», - роз’яснили організатори виставки.

«Об’єднуючи зображення та слова в тематичні групи: «боротьба», «окупація», «сім’я», «репресії», «опір», «руйнування», «надія-перемога», ми хочемо підкреслити той факт, що сценарії воєн-розділів схожі один на одного», - пишуть організатори виставки.

Понад сім тисяч малюнків в Архіві нових актів

Нині в Архіві нових актів (AAN) у Варшаві знаходиться понад сім тисяч малюнків. «Здебільшого це роботи на тему війни, створені в рамках досліджень, ініційованих педагогічною спільнотою в перші післявоєнні роки та у присланих на конкурс, оголошений у 1946 році в тижневиком Przekrój», - роз’яснили організатори.

"Війна - це завжди біль, страждання і втрати. Але найбільш вразливими під час війни є діти. Війна позбавляє їх щасливого дитинства, а часом і життя! (...) Діти бачать війну без прикрас - у них на очах ворожі ракети руйнують школи, дитсадки, лікарні та житлові будинки. Вони бачать, як гинуть їхні рідні та друзі», - читаємо в інформації про виставку.

2022portal "Mom I see war"

«Різноманітність дитячих емоцій, які відображені в малюнках: від страху і розпачу до надії і віри в перемогу, свідчить про одне - діти не повинні страждати через війну, вони заслуговують на щастя і любов», - зазначено в супровідній інформації.

Не лише у Варшаві

Наголошується, що проект «Мама, я бачу війну» започатковано, щоб показати війну очима дітей України та ще раз привернути увагу світової спільноти до жорстокої навали російських загарбників: «Цей проект об’єднав понад 10 тисяч дитячих малюнків про війну та мир в Україні. Він створений, щоб зафіксувати те, що переживають діти під час війни у ​​своїй країні, і показати всьому світу, наскільки сильні маленькі українці».

Виставку «Мамо, я не хочу війни!!! Польсько-український архівний проект» проводить вся мережа Державних архівів і завдяки цьому виставка у формі стендів буде представлена ​​у багатьох містах Польщі.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

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