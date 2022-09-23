Макарова: в Росії паніка, війна зараз прийшла буквально в кожен дім

У Росії панує паніка і це дуже добре видно по чергах на всіх прикордонних переходах, через які зараз можна виїхати з Росії - Грузія, Монголія, Казахстан, Фінляндія. Скрізь кілометрові черги машин, - розповіла російська журналістка Маша Макарова в «Інтерв'ю Пясецького». Вона коментувала часткову мобілізацію в Росії, оголошену Володимиром Путіним.

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Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, яка почалася вже в середу. Вона стосується резервістів, тобто людей, які вже пройшли військову службу, але мають отримати додаткову підготовку перед відправкою на фронт. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що мобілізація охопить 300 тисяч осіб. У містах Росії в середу пройшли акції протесту проти рішення Путіна.

Російська журналістка Маша Макарова заявила в четвер в "Інтерв'ю Пясецького", що "було очевидно, що настрої у вчорашній Росії після виступу Путіна і (оголошення - ред.) мобілізації зовсім інші".

- У Росії паніка, і це дуже добре демонструють черги на всіх прикордонних переходах, через які зараз можна виїхати з Росії - Грузія, Монголія, Казахстан, Фінляндія. Зараз скрізь кілометрові черги машин, - сказала вона.

Вона додала, що росіяни в середу вранці скупили авіаквитки на всі рейси до безвізових країн на найближчі дні.

Макарова: Путін хоче залити Україну російською кров'ю

На запитання, чи ті, хто втікав, не мали глибокого ентузіазму щодо війни, вона відповіла, що "так, тому що зараз війна прийшла практично в кожен дім Росії".

- Ніхто не знає, кого призвуть до війська, - додала вона.

Журналістка розповіла, що в указі Путіна про мобілізацію, яку він "називає частковою, а яка не є частковою, вона є абсолютно невизначеною і, власне кажучи, кожен може бути призваний до армії по черзі".

Щодо кількості в 300 тисяч, про яку говорив Шойгу, Макарова сказала, що ця цифра взагалі не вказана в указі.

- Один пункт, сьомий, у цьому указі засекречено. Як пояснили вчора в Міноборони, йдеться про кількість призваних, - сказала Макарова. Вона додала, що "не варто вірити" тому, що сказав Шойгу з цього приводу, тому що "вся ця війна, яка не називається війною, а називається спецоперацією, - одна велика брехня".

- Володимир Путін хоче залити Україну російською кров’ю. Ті люди, яких візьмуть в армію - це гарматне м’ясо. Це м'ясо, яке здохне за хворі фантазії Володимира Путіна про Україну та про те, яким має бути світ, - вважає журналістка.

"Щоб залишитися при владі Путін здатний на все"

На запитання, чи те, що Путіну довелося приймати рішення щодо цього призову, є визнанням поразки у цій війні вона відповіла: "Звичайно, тому що контрнаступ, безумовно, справив велике враження на Кремль".

На думку Макарової Путін "перетнув чергову червону лінію і це свідчить про те, що межі немає". Вона додала, що "Володимир Путін здатний на все, щоб залишитися при владі". - Це його найбільша мета - знищити Україну і зберегти владу в Росії. І кожен інструмент, кожен засіб добрий, - зазначила вона.

Макарову запитали, наскільки масові спроби покинути Росію відображають настрій Росії щодо цієї війни.

- Я підозрюю, що ті, хто зараз виїжджає з Росії, скоріше належали до групи байдужих. Соціологія говорила, що є група, яка підтримує цю війну, але ця група вже страшенно ображена на Володимира Путіна, тому що він обміняв «азовців» на 55 російських солдатів, про яких ми нічого не знаємо. Ймовірно, це люди Кадирова плюс Віктор Медведчук. І є група, яка не підтримує (війну - ред.) і яка виступає відкрито проти, як ми бачили вчора на вулицях 36 міст Росії, - зазначила журналістка.

Вона додала, що "існує велика група байдужих людей, які в опитуваннях, напевно, були в тій групі, яка сказала: так, ми підтримуємо Володимира Путіна, спецоперацію, робіть, що хочете".

- То вони зараз на цих кордонах, - сказала вона.

- Я розмовляла три тижні тому з Левом Гудковим, який провів останнє актуальне дослідження. 76 відсотків росіян заявили, що підтримують війну, спецоперацію, але коли я запитала Гудкова, чи це підтримка з канапи, він сказав, що так і що є дуже невелика група росіян, які дійсно хочуть на фронт, - сказала журналістка.

Макарова: Україну треба підтримувати, але й про Росію не забувати

Макарову запитали, наскільки вона, як людина, яка має сміливість голосно сказати, що вона проти війни, Путіна, почувається сьогодні самотньою в контексті того, що відбувається в її країні.

- Я дуже люблю Росію, хотіла б пов'язати своє майбутнє з Росією, - сказала вона.

Вона зізналася, що їй важко.

- Була чудова картинка, де зображено росіянина, який виступає проти війни, і дехто йому каже: ти росіянин, отже - підтримуєш Путіна, а російська пропаганда каже: ти зрадник, українці кажуть: ти просто росіянин. І ти в цьому один. Тобі страшенно соромно за те, що робить твоя країна, ти не підтримуєш її, а цю війну оголошують від твого імені і що це Путін, а не російські солдати, повз яких ти, можливо, проходила по вулиці в Москві, зараз вбивають українців, - сказала вона.

- Це жахливе безсилля, але з іншого боку, мабуть, більшість із нас, тих, хто проти війни і вірить, що ця війна закінчиться, ми від усього серця бажаємо Україні та українським воїнам перемоги у цій війні. Ми віримо, що маємо робити все, що можемо зробити прямо зараз. Україну потрібно підтримувати, але не варто забувати і про Росію, - додала вона.

Макарова сказала, що для неї підтримка України "не означає, що вона повинна викреслювати всіх росіян і що вона не повинна вірити, що справжня, демократична Росія, Росія, якою вона хотіла б її бачити, можлива".

- Я також змушена рахуватися з тим, що можу не побачити своїх батьків, які перебувають у Росії. На даний момент більшість із нас, хто працює за кордоном для Росії, говорить російською про війну, не може повернутися в Росію, - додала вона.

Autor:red.

Źródło: TVN24