Макарова: в Росії паніка, війна зараз прийшла буквально в кожен дім

"PGNiG wykorzysta przepustowość gazociągu zaplanowaną na ten rok w 100 procentach" - zapewnia spółka w oświadczeniu po publikacji money.pl. Według portalu PGNiG nie ma jednak wystarczających kontraktów na zapełnienie Baltic Pipe gazem, a jeśli nawet uda się go zakontraktować, to może zabraknąć przepustowości w gazociągu Europipe 2, do którego Baltic Pipe zostanie wpięty.