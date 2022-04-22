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Майже 7000 дітей-біженців подали документи на іспит у восьмому класі. Де найбільше? Ми маємо дані

22 kwietnia 2022, 11:32

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Minister Czarnek o edukacji uchodźców z Ukrainy
Minister Czarnek o edukacji uchodźców z Ukrainy
wideo 2/23
Minister Czarnek o edukacji uchodźców z Ukrainy

- Якщо директори та вчителі вирішують приймати українських дітей до польських класів, вони також вирішують їх оцінювати, - сказав міністр освіти Пшемислав Чарнек у RMF FM. При цьому він не додав, що, незважаючи на його заклики, переважна більшість українських дітей навчається в масових класах. Деякі з них складатимуть іспити у травні.

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Нині в польській системі освіти навчається 185 тисяч дітей біженців з України, з них 35 тисяч у дитсадках, 135 тисяч - в початкових школах, і кілька тисяч - у середніх.

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Серед них є студенти, яких у травні цього року чекатимуть польські ЗНО. На польські випускні подали заявки лише 47 осіб, але іспит не є обовєязковим. – Я очікую, що 47 осіб, які подали заявку на проходження польських іспитів, є людьми, які володіють польською мовою, також мали контакт з польською літературою, тому вони здають іспит. Це - не великі масштаби, – оцінив міністр освіти Пшемислав Чарнек у RMF FM.

Обов’язковим для закінчення початкової школи є іспит у восьмому класі. Міністр Чарнек у четвер 21 Ківетня повідомив, що до нас приїхали майже 7000 тисяч дітей з України. – Ми маємо для них кращі умови, коли мова йде про математику та завдання українською мовою, – сказав міністр.

ЯК БУДЕ ВИГЛЯДАТИ ІСПИТ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ? 

Де вони будуть писати іспит?

Tvn24.pl вдалося отримати інформацію про регіони, в яких навчаються восьмикласники з України, які записалися на іспит. Центральна екзаменаційна комісія не підсумовує не за містами чи воєводствами, але є поділ на регіони, які звітують перед окремими районними екзаменаційними комісіями.

Отже, в окремих комісіях повідомили таку кількість восьмикласників з України:

- РЕК Познань (Великопольське, Любуське, Західнопоморське) - 1389 чол.

- РЕК Варшава (Мазовецьке воєводство) - 1283 чол.

- РЕК Wrocław (Dolnośląskie, Opolskie) - 1058 чол.

- РЕК Kraków (Малопольське, Підкарпатське, Люблінське) - 899 чол.

- РЕК Jaworzno (Сілезія) - 870 чол

- РЕК Гданськ (Поморське воєводство, Куявсько-Поморське воєводство) - 711 чол.

- РЕК Łódź (Lodź, Świętokrzyskie) - 582 чол.

- РЕК Łomża (Вармінсько-Мазурське, Підляське) - 330 чол.

Problematyczne egzaminy dla dzieci uchodźców
Problematyczne egzaminy dla dzieci uchodźcówTVN24

Освітяни протестували

«Прочитайте запитання та дайте відповідь: 波兰 议会 的 任期 是 多久». 11 квітня освітяни, що проти іспитів для дітей-біженці, в звернулися з таким завданням до прем’єр-міністра Матеуша Моравецького та лідерів політичної партії. Вони чекали на відповідь від політиків китайською мовою (до 21 квітня відповідь не надійшла).

Звідки цей китайський? За словами освітян, які підписали листа, зі схожим незрозумінням біженці з України зіткнуться під час іспиту у восьмому класі та на атестат в середнійї школі. Освітяни хочуть скасувати іспити для учнів, що втекли з розореної війною країни.

Міністр Чарнек не бере до уваги таку можливість. У четвер R MF FM окреслив, що вирішенням цієї ситуації стало б створення підготовчих класів, у яких діти з України вивчали б польську мову та вступали б до польської системи освіти лише з наступного навчального року. Їм не довелося б здавати жодних іспитів.

ЧОМУ НЕ СТВОРЮТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ ВІДДІЛЕННЯ? 

Попри численні звернення міністра, відділення так і не повстали. Представники місцевої влади скаржилися на брак грошей і вчителів для найму в класи для біженців. Наприкінці березня міністр Чарнек визнав, що близько 90 відсотків українських учнів навчаються в звичайних класах.

Навіщо їм цей іспит?

Іспит у восьмий клас знадобиться учням з України, якщо вони хочуть взяти участь у цьогорічному наборі до загальноосвітніх шкіл – середніх, технікумів та професійних училищ. Цьогорічний набір – особливо у великих містах – може бути надзвичайно складним. Це результат реформи, яка знизила обов’язковий шкільний вік до шести років.

З 1 вересня 2022 року до загальноосвітніх шкіл підуть учні, які розпочнуть навчання у шестирічному віці. У нинішньому восьмому класі - стільки учнів, що невідомо, як вони впишуться в ліцеї та технікуми, хто їх навчатиме. Негаразди у загальноосвітніх навчальних закладах триватимуть до 2027 року.

У національному масштабі у 2014 році близько 522 тисяч шести - та семирічних дітей розпочали навчання в початкових школах. У типовому шкільному віку - всього близько 350 000 дітей. Цього року цю кількість також можуть збільшити учні з України, які бажають продовжити навчання в Польщі.

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Rekrutacja do liceów i techników. Dlaczego w 2022 roku będzie trudna?

Більшість учнів навчається дистанційно

Міністр Чарнек оголосив – вперше надавши дані на цю тему, що його інформація свідчить, що переважна більшість дітей з України беруть участь у дистанційній освіті, яку проводять українські вчителі.

- Як пояснив нам заступник міністра науки і освіти, 540 тисяч. українських дітей перебувають на дистанційному навчанні та спілкуються з Україною, - сказав Чарнек.

Minister Czarnek o swojej rozmowie z ukraińskim ministrem edukacji
Minister Czarnek o swojej rozmowie z ukraińskim ministrem edukacjiMinisterstwo Edukacji i Nauki

#bezprzerwy 

На tvn24.pl ми розглядаємо ідеї міністра Пшемислава Чарнека та його радників. Ми перекладаємо для вас офіційну мову законів і нормативних актів на мову шкільної практики. Ми разом з експертами оцінюємо, чи те, що стоїть за цими ідеями та запропонованими рішеннями, буде корисним для студентів та викладачів.

Ми перевіряємо, чи йдеться про автономію шкіл є під загрозою, і чи вплинуть батьки на навчання та виховання дітей. Все це – статті, інтерв’ю, відео, інтерактивну інфографіку, звіти про дослідження – можна знайти на нашому сайті під гаслом #bezprzerwy.

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Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grzegorz Michałowski/PAP

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Pomoc dla Ukrainy
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