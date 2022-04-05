TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Майже 650 тис. біженців з України отримали PESEL. Більше половини з них – діти

5 kwietnia 2022, 12:57

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі
Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до ПольщіCentralny Ośrodek Informatyki
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Centralny Ośrodek InformatykiКороткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

Наразі біженцям з України видали майже 650 тисяч номерів PESEL, - повідомив у вівторок в ефірі Польського Радіо 1 заступник глави МВС, уповноважений уряду у справах воєнних біженців з України Павел Шефернакер. Більше половини біженців з України – діти, а понад 40 відсотків – жінки у віці 19-65 років. - Це демонструє унікальну картину міграції, - додав заступник міністра.

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Заступник глави Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер повідомив у вівторок у PR1, що наразі видано майже 650 тис. номерів PESEL для біженців з України. Він зазначив, що більше половини з них – діти, а більше 40 відсотків - жінки у віці 19-65 років.

— Заледве 3 відсотки чоловіків. Це показує унікальну картину міграції, -відзначив заступник міністра.

Павел Шефернакерtwitter.com/MSWiA_GOV_PL

Біженці з України. Шефернакер: більшість із номером PESEL – діти

Він додав, що дані про кількість жінок з дітьми показують, які виклики чекають на нас найближчим часом.

– Йдеться про питання спільного життя в Польщі тих людей, чиї батьки та чоловіки воюють з агресором на фронті, – сказав він.

Він підкреслив, що особи, зареєстровані в базі даних PESEL, - це люди, які здебільшого захочуть залишитися в Польщі, вчитися і працювати "принаймні до кінця агресії Росії проти України".

На запитання про кількість біженців, які в'їжджають до Польщі з України, віце-міністр зазначив, що останніми днями вона різко скоротилася.

– Останніми днями трохи більше двадцяти тисяч. Це свідчить, що приріст набагато менший ніж перед тим. - сказав він.

Павел ШефернакерPAP/Piotr Nowak

Шефернакер: ми повинні бути готові до різних сценаріїв

Водночас віце-міністр зазначив, що необхідно спостерігати за ситуацією в Україні, оскільки на заході цієї країни спостерігається внутрішній міграційний рух.

– Понад 6 мільйонів осіб – це люди, які мігрують в межах України, і ми повинні бути готові до того, що деякі з цих людей у ​​небезпечній для життя ситуації все ще можуть шукати безпеки в Польщі та Західній Європі, тому ми повинні бути готові до різних сценаріїв, - сказав він.

Реєстрація відбувається в офісах, а також у спеціально організованих пунктах, в т.ч. на Національному стадіоні у Варшаві. «Завдяки Центральному осередку інформатики офіси по всій Польщі отримали комп’ютерне обладнання, яке дозволяє запустити додаткові пункти обслуговування біженців – це 3,5 тисячі комплектів, у тому числі 2 тисячі мобільних станцій, пристосованих для роботи поза офісом», – інформувала минулого тижня канцелярія прем'єр-міністра.

Листівка для біженців з України Kancelaria Prezydenta

У вівторок вранці прикордонники повідомили, що з 24 лютого до Польщі в'їхали 2,5 мільйона громадян України.

Допомога на польському кордоні для українців

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Michałowski

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
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Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) kluczowym momentem wojny w Ukrainie będzie bitwa o Słowiańsk w obwodzie donieckim, do zdobycia którego dążą rosyjskie wojska. Zdaniem analityków opanowanie tego miasta stworzy Rosjanom możliwość otoczenia ukraińskich sił w Donbasie.

Amerykański ośrodek ISW: bitwa o Słowiańsk będzie kluczowym momentem wojny na Ukrainie

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Autor:
ft
Źródło:
PAP

Trzeba wzmacniać sankcje na Rosję, tworzyć międzynarodowe trybunały, mówić, co Rosja robi i doprowadzić do ukarania winnych – powiedział rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina w rozmowie z TVN24. Pytany o kolejny pakiet europejskich sankcji, Jasina zaznaczył, że "Polska wielokrotnie wyrażała swoje stanowisko – jak najostrzejsze i najmocniejsze sankcje wobec Rosji". 

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Rzecznik MSZ: trzeba wzmacniać sankcje, mówić, co Rosja robi i doprowadzić do ukarania winnych 

5 kwietnia 2022, 12:44

Polska

Autor:
ft
Źródło:
TVN24, PAP

Trwa 41. doba rosyjskiej agresji na Ukrainę. Lider Europejskiej Partii Ludowej i szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk napisał, że "Putin szykuje zdecydowaną ofensywę". "Europa musi wesprzeć Ukrainę wszelkimi dostępnymi środkami. Natychmiast! W przeciwnym razie inne miasta mogą podzielić los Buczy. Również twoje" - dodał. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jeżeli jego kraj nie otrzyma gwarancji bezpieczeństwa, Rosja zaatakuje ponownie. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, kluczowym momentem wojny w Ukrainie będzie bitwa o Słowiańsk w obwodzie donieckim. Zdobycie miasta dałoby bowiem Rosjanom możliwość otoczenia sił ukraińskich w Donbasie. W tvn24.pl relacjonujemy kolejny dzień rosyjskiej inwazji.

Donald Tusk: Putin szykuje zdecydowaną ofensywę. Europa musi wesprzeć Ukrainę wszelkimi dostępnymi środkami

Świat

Donald Tusk: Putin szykuje zdecydowaną ofensywę. Europa musi wesprzeć Ukrainę wszelkimi dostępnymi środkami

5 kwietnia 2022, 5:10
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Aktualizacja:
Autor:
mjz,
pp
Źródło:
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Autor:
ads/kg
Źródło:
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Autor:
Bartosz
Żurawicz //az
Źródło:
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Ukraina, rosyjska agresja i propaganda Kremla. Dyner: jest element, który będzie drążyć rosyjskie myślenie

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Autor:
ads/adso
Źródło:
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Ursula von der Leyen i Josep Borrell odwiedzą w tym tygodniu Kijów

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tas\mtom
Źródło:
PAP

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wini//rzw
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mag/gp
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Autor:
kw/dd
Źródło:
Reuters

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Від вибуху постраждали очі п’ятирічних близнюків, друзки скла знищили зір їх матері. Допомогли  лікарі з  Любліна

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TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Działalność Airbnb w Rosji i na Białorusi została zawieszona - przekazała we wtorek agencja Reutera. Na początku marca wstrzymanie biznesu w tych krajach zapowiedział serwis Booking.com.

Airbnb zawiesza działalność w Rosji i na Białorusi

Ze świata

Airbnb zawiesza działalność w Rosji i na Białorusi

5 kwietnia 2022, 13:46

Ze świata

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Filmowa przyszłość Willa Smitha nie rysuje się najlepiej. Po "oscarowym policzku" kilka prestiżowych projektów, w które zaangażowany miał być zdobywca złotej statuetki zostało zamrożonych bądź ich realizacja staje się niepewna. 

"Oscarowy policzek". Projekty filmowe Willa Smitha pod znakiem zapytania 

Kultura i styl

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5 kwietnia 2022, 12:45

Kultura i styl

Autor:
tmw/kg
Źródło:
Variety, The Hollywood Reporter, tvn24.pl

Britney Spears poinformowała, że pracuje nad książką, w której opisze swoje doświadczenia z ostatnich lat. Piosenkarka podzieliła się informacją w poście na Instagramie, który następnie skasowała. 

Britney Spears ogłosiła, że pisze książkę, a potem skasowała post 

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Britney Spears ogłosiła, że pisze książkę, a potem skasowała post 

5 kwietnia 2022, 11:24

Kultura i styl

Autor:
tmw/kg
Źródło:
The Hollywood Reporter, tvn24.pl

W przypadku ataku ze strony Korei Południowej północnokoreańskie siły nuklearne będą musiały spełnić swój obowiązek - powiedziała we wtorek Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Kim Dzong Una i wpływowa postać rządu w Pjongjangu. Zastrzegła, że jej kraj nie chce wojny, ale odpowie na atak ze strony Seulu. 

Siostra Kim Dzong Una grozi atakiem nuklearnym w przypadku "uderzenia wyprzedzającego" Korei Południowej

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Siostra Kim Dzong Una grozi atakiem nuklearnym w przypadku "uderzenia wyprzedzającego" Korei Południowej

5 kwietnia 2022, 6:48

Świat

Autor:
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Źródło:
PAP, Reuters

Rząd planuje stworzenie specjalnej platformy analitycznej, w które miałyby się znaleźć informacje z prawie wszystkich publicznych baz danych - pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna". Ma na to pozwolić zwykłe rozporządzenie wykonawcze, którego projekt przygotował minister cyfryzacji. Zdaniem UODO projekt jest sprzeczny z podstawowymi zasadami RODO.

Superbaza danych na temat Polaków. Rząd pracuje nad stworzeniem specjalnej platformy

Z kraju

Superbaza danych na temat Polaków. Rząd pracuje nad stworzeniem specjalnej platformy

5 kwietnia 2022, 9:03

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Uczeń nosi keplik, a mistrz cylinder. W jakim fachu: w piekarskim, w górniczym, w kominiarskim czy w prestidigitatorskim? Na to pytanie z "Milionerów" za dwa tysiące złotych odpowiadała pani Milena Werner z Warszawy.

Keplik i cylinder w pytaniu z "Milionerów" za dwa tysiące złotych

Ciekawostki

Keplik i cylinder w pytaniu z "Milionerów" za dwa tysiące złotych

4 kwietnia 2022, 21:04

Ciekawostki

Autor:
mw
Źródło:
Milionerzy TVN