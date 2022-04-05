Майже 650 тис. біженців з України отримали PESEL. Більше половини з них – діти

Наразі біженцям з України видали майже 650 тисяч номерів PESEL, - повідомив у вівторок в ефірі Польського Радіо 1 заступник глави МВС, уповноважений уряду у справах воєнних біженців з України Павел Шефернакер. Більше половини біженців з України – діти, а понад 40 відсотків – жінки у віці 19-65 років. - Це демонструє унікальну картину міграції, - додав заступник міністра.

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Заступник глави Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер повідомив у вівторок у PR1, що наразі видано майже 650 тис. номерів PESEL для біженців з України. Він зазначив, що більше половини з них – діти, а більше 40 відсотків - жінки у віці 19-65 років.

— Заледве 3 відсотки чоловіків. Це показує унікальну картину міграції, -відзначив заступник міністра.

Павел Шефернакер twitter.com/MSWiA_GOV_PL

Біженці з України. Шефернакер: більшість із номером PESEL – діти

Він додав, що дані про кількість жінок з дітьми показують, які виклики чекають на нас найближчим часом.

– Йдеться про питання спільного життя в Польщі тих людей, чиї батьки та чоловіки воюють з агресором на фронті, – сказав він.

Він підкреслив, що особи, зареєстровані в базі даних PESEL, - це люди, які здебільшого захочуть залишитися в Польщі, вчитися і працювати "принаймні до кінця агресії Росії проти України".

На запитання про кількість біженців, які в'їжджають до Польщі з України, віце-міністр зазначив, що останніми днями вона різко скоротилася.

– Останніми днями трохи більше двадцяти тисяч. Це свідчить, що приріст набагато менший ніж перед тим. - сказав він.

Павел Шефернакер PAP/Piotr Nowak

Шефернакер: ми повинні бути готові до різних сценаріїв

Водночас віце-міністр зазначив, що необхідно спостерігати за ситуацією в Україні, оскільки на заході цієї країни спостерігається внутрішній міграційний рух.

– Понад 6 мільйонів осіб – це люди, які мігрують в межах України, і ми повинні бути готові до того, що деякі з цих людей у ​​небезпечній для життя ситуації все ще можуть шукати безпеки в Польщі та Західній Європі, тому ми повинні бути готові до різних сценаріїв, - сказав він.

Реєстрація відбувається в офісах, а також у спеціально організованих пунктах, в т.ч. на Національному стадіоні у Варшаві. «Завдяки Центральному осередку інформатики офіси по всій Польщі отримали комп’ютерне обладнання, яке дозволяє запустити додаткові пункти обслуговування біженців – це 3,5 тисячі комплектів, у тому числі 2 тисячі мобільних станцій, пристосованих для роботи поза офісом», – інформувала минулого тижня канцелярія прем'єр-міністра.

Листівка для біженців з України Kancelaria Prezydenta

У вівторок вранці прикордонники повідомили, що з 24 лютого до Польщі в'їхали 2,5 мільйона громадян України.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl