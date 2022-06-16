TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Майбутній посол України в Польщі зустрівся з Марціном Пшидачем

16 czerwca 2022, 14:39

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
tvn24.pl
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Wasyl Zwarycz spotkał się z wiceszefem MSZ Marcinem Przydaczem
Facebook/Ambasada Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz spotkał się z wiceszefem MSZ Marcinem Przydaczem

Андрія Дещицю, який виконує свою місію з 2014 року, має замінити на посаді посла України в Польщі Василь Зварич. У середу Зварич зустрівся із заступником голови Міністерства закордонних справ Марціном Пшидачем, якому вручив копії вірчих грамот.

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Під час зустрічі сторони обговорили українсько-польські відносини та пріоритети реалізації домовленостей між Україною та Польщею, - повідомило посольство України в Польщі у Twitter.

Зварич "подякував польській стороні за підтримку України в протистоянні російській агресії, особливо за надання військової та гуманітарної допомоги, а також за відкритість і допомогу українським громадянам, які знайшли тимчасовий притулок у Польщі".

В руки президенту Дуді

Для того, щоб Василь Зварич міг розпочати виконувати обов’язки, він повинен передати вірчі грамоти в руки президенту Анджею Дуді. Згідно з інформацією PAP, отриманою з канцелярії президента, дата церемонії ще не визначена.

Нещодавно в інтерв'ю TVN24 посол Дещиця заявив, що, ймовірно, поїде з Польщі за кілька тижнів. У середу він отримав з рук президента Дуди Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польською республікою». Президент також подякував Дещиці «за роки служби та за побудову польсько-українських відносин за останні вісім років».

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Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Ambasada Ukrainy w Polsce

Ukraina
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PAP Reuters

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js,
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js/tr
Źródło:
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Autor:
red.
Źródło:
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mp/dap
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PAP, TVN24 Biznes

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momo/kab
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ps/dd
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dg/gp
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