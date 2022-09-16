Дональд Туск: ставка дуже висока. Мусимо розмовляти насправді чесно

- Сьогодні ми віддаємо шану героїчній Україні, не лише зворушені її стражданнями та мужністю, але й усвідомлюючи ставки цієї війни для всіх нас, - сказав Дональд Туск, голова Громадянської Платформи, виголошуючи промову на честь української нації, нагородженої M100 Media Award. На його переконання Україна "має шанс виграти цю війну". - Але для цього потрібна значно більша підтримка з боку Європи, і зокрема з боку найбільших і найбагатших держав, - підкреслив він. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який виступав раніше, сказав, що "велика епоха миру закінчилася".

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У четвер голова партії "Громадянська платформа" Дональд Туск виголосив вітання українській нації у зв'язку з присудженням громадянам цієї країни медійної премії М100. Нею відзначають за внесок у зміцнення демократії, свободи слова та преси і європейського порозуміння.

Туск: мусимо розмовляти справді чесно

Туск зазначив, що як поляк, європеєць і друг України він має "обов'язок і право голосно і однозначно говорити про героїчну боротьбу України".

- Як зауважив (історик - ред.) Тімоті Снайдер, ця війна, ймовірно, встановить правила політики та геополітики на все 21 століття, а також вирішить долю демократії як такої. Сьогодні ми віддаємо шану героїчній Україні, не лише зворушені її стражданнями та мужністю, а й усвідомлюючи, якою є наша ставка у цій війні, - сказав він.

Він наголосив, що "ставка настільки висока, що ми повинні говорити про свою роль у цьому історичному протистоянні дійсно чесно". - Україна, як показали останні дні, має шанс виграти цю війну. Але для цього потрібна набагато більша підтримка з боку Європи, зокрема з боку найбільших і найбагатших держав, таких як Німеччина. І йдеться не лише про символічну підтримку, про теплі слова, нагороди та відзнаки, а про зброю, боєприпаси, літаки, танки, - перерахував Туск.

На його думку, "немає жодних, підкреслюю, жодних причин, щоб такі країни, як Німеччина, Франція чи Італія, брали меншу участь у допомозі Україні аніж США, Польща чи країни Балтії". За його словами, "Путін напав на Україну, але це напад на все демократичне міжнародне співтовариство".

Gala nagrody M100 Media Award. Przemówienie Donalda Tuska i Wołodymyra Kliczki Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Дональд Туск: якби допомога Заходу була швидшою і більшою, не загинуло б стільки дітей

За словами Туска, "тільки політичні сліпці сьогодні можуть заперечувати той факт, що Росія тривалий час на різні способи веде війну з НАТО та Європейським Союзом".

- Послаблення Північноатлантичного пакту, втручання у вибори та соціальні конфлікти як у Європі, так і в США, участь, наприклад, у Brexit - це лише приклади масштабного політичного саботажу з боку Росії. Розкол єдності Європейського Союзу, безсумнівно, є одним із очевидних пріоритетів Кремля, - зазначив колишній прем'єр Польщі.

- Тому політично у нас немає іншого виходу, як однозначно виступити на боці України. У моральному вимірі справа ще більш очевидна, - сказав Туск. Він зазначив, що "давно не було такого чорно-білого конфлікту, в якому так чітко проглядається межа між добром і злом".

- Ви знаєте, хто кат, а хто жертва. І спроби поставити це під сумнів виглядають, правду кажучи, огидними, - заявив лідер ГП.

- Європейські політики на всьому континенті, і також тут, у Берліні, які шукають певної симетрії, якогось історичного та економічного виправдання для бездіяльності чи нейтралітету, мають усвідомлювати, що якби допомога від усіх західних країн, а я чітко кажу про постачання зброї, була швидшою і більшою, не загинуло б в Україні стільки дітей, стільки жінок не було б зґвалтовано і вбито, набагато менше міст, лікарень і дитсадків було б розбомблено, - сказав Туск.

- Коли я сьогодні чую слова про те, що Європа та Німеччина багато років тому мали прислухатися до Польщі чи країн Балтії у питанні агресивної політики Кремля, я, на жаль, відчуваю гірке задоволення. Так, ми мали рацію, коли переконували вас у 2008 році, коли я був прем’єр-міністром польського уряду, прийняти Україну до НАТО. Ми мали рацію, коли попереджали про фатальні геополітичні наслідки Північного потоку-2, або коли я намагався у 2014 році, після першого нападу Росії на Україну, переконати німців, французів та італійців в необхідності створення Європейського енергетичного союзу, який міг би зробити Європу незалежною від російського газового диктату. Але ми не повернемо час назад, тому давайте робити те, що можемо і що треба робити зараз, - закликав він.

- То ж давайте говорити про негайне збільшення поставок озброєння, в тому числі важкого, Україні. Про політичні гарантії якнайшвидшого повноправного членства України в Європейському Союзі після закінчення війни. Повернімося до питання членства України в НАТО і реальних гарантій безпеки Києву в майбутньому. Давайте збережемо повну єдність Євросоюзу, США і НАТО в нашій жорсткій політиці санкцій проти Росії, - переконував Туск.

Туск: давайте говорити про негайне збільшення поставок озброєння, в тому числі важкого, в Україну

Туск: усі аргументи спонукають нас стати сьогодні на бік України

У своєму виступі Туск також згадав історію та початок Другої світової війни. - Вона почалася з нападу Німеччини та сталінської Росії на Польщу, і найбільшими жертвами стали польський, білоруський, український народи і, звичайно, єврейське населення, яке проживало на цих теренах, - нагадав він.

- Якщо почуття провини і відповідальності за Другу світову війну зобов’язує німців щось зробити сьогодні, то це передусім однозначно і повноцінно включитися в боротьбу з агресором на боці України і серйозно і чесно підійти до питання компенсації народам, які заплатили найвищу ціну за божевілля нацизму, - наголосив він.

За його словами, "всі аргументи, моральні, політичні, історичні та цивілізаційні, змушують нас сьогодні стати на бік України та її героїчних захисників".

Туск: всі аргументи змушують нас сьогодні стати на бік України TVN24

Гості гала-премії M100 Media Award у Потсдамі PAP/EPA/FILIP SINGER

Шольц: велика ера миру закінчилася. Росія хоче силою встановити нові кордони

Перед Туском виступив Олаф Шольц. Після початку "агресивної війни Путіна, що суперечить міжнародному праву", - відзначив канцлер Німеччини, "велика епоха миру закінчилася".

- Росія хоче насильством встановити нові кордони, - сказав він, додавши, що це "те, чого ми не хочемо бачити в Європі". - Чому ми повинні опиратися всіма силами, - додав він.

Щольц підкреслив, що "війна повернулася в Європу" і "ця війна є, перш за все, страшною катастрофою для України та її громадян". - Тисячі безневинних громадян, жінок і дітей, уже загинули. Мільйони були змушені покинути свою батьківщину, багато людей були викрадені або вигнані, - підкреслив він.

Шольц: Велика ера миру закінчилася. Росія хоче силою встановити нові кордони

Канцлер ФРН зазначив, що вторгнення "принесло дуже погані наслідки також для нас, для всього світу". - Це справило величезний вплив на енергетичну та продовольчу безпеку. Найгірше, однак, це смерть і руйнування, за які відповідальний Путін, - підкреслив Шольц. І продовжив, що "ми всі хочемо, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, найбільше цього хочуть українці, але не байдуже, чим ця війна закінчиться".

- Якщо Путін досягне своїх імперіалістичних цілей, це не принесе довгострокового миру. Тому ми підтримуємо український народ у його захисті свободи та суверенітету, – сказала канцлер Німеччини.

Наслідки ракетного обстрілу житлового будинку в Харкові Фото 6 вересня PAP/Viacheslav Ratynskyi

- Тут хочу чітко сказати: заперечення з імперіалістичних мотивів самостійного існування української нації зі своєю мовою, власною історією - це фальшування історії, це зло, – продовжив він. На думку німецького очільника "те, що українська нація є, свідчить перш за все рішучість, з якою українці й українки борються за свою країну".

- Той, хто спілкується з Путіним, слухає виступи, читає тексти, які він пише, збагне, що він бачить це зовсім по-іншому. Для нього це не окрема нація, ні українська, ні білоруська. Він хотів би провести кордони зовсім по-іншому і включити в свою країну все, незалежно від мови чи історії, - сказав Олаф Шольц.

Шольц: Путін раз і назавжди утвердив українську націю

- Путін стверджував, що української нації не існує. Цією війною Путін раз і назавжди конституював українську націю, -продовжив канцлер Німеччини. - Під час візиту в Україну я був вражений тим, що переживають на фронті українці, які не очікували, що їм доведеться таке пережити. Я бачив руїни в Ірпені, і мені боляче було на це дивитися, - продовжив він.

Про українську націю він сказав, що "ніхто не захищає мир так самовіддано, як вони". - Вони заслуговують безмежної допомоги та підтримки. Ми будемо продовжувати цю підтримку стільки, скільки буде потрібно, - запевнив канцлер.

- Ми допомагаємо, надаючи важке озброєння, легке озброєння, амуніцію, бо боротьба українських воїнів варта цієї підтримки. Ми зламали нашу давню традицію не постачати зброю. Ми в авангарді тих, хто постачає зброю (...), це важкі рішення, але необхідні, - продовжив Олаф Шольц.

- Ми також надаємо гуманітарну допомогу, більше мільйона біженців у нас знайшли притулок, а ще будемо відновлювати інфраструктуру (у зруйнованій Україні – ред.). Ми переконані, що Путін не зможе виграти цю війну, тому що вона загрожує миру в Європі, - сказав Шольц. - З катастрофічної історії нашої країни, починаючи з 1933 року, ми зробили дуже важливий висновок - більше жодної і війни, жодногоі вбивства людей, жодного порушення прав людини. Тому ми на боці тих, на кого напали, - наголосив глава німецького уряду.

Свій виступ він завершив словами "Слава Україні!".

Шольц: Цією війною Путін раз і назавжди конституював українську націю TVN24

Посол США в Німеччині: Від імені моєї країни я щиро дякую Польщі та Німеччині

Посол США в Німеччині Емі Гутманн говорила про становище українських дітей та їхнє навчання. Вона підкреслила, що розбомблено тисячі шкіл. - Половину з шести мільйонів українських дітей жорстоко вигнали з домівок, вони розлучені з батьками, які ризикують життям на фронті. Два мільйони дітей зараз живуть поза межами України, - сказала вона і додала, що учні, які залишили свою країну, навчаються дистанційно або мають інтегруватися в заклади, де розмовляють іншою мовою.

- Від імені моєї країни я хочу подякувати Польщі та Німеччині, а також усім іншим країнам Європи за все, що вони роблять для українських школярів та їхніх родин, - заявила Гутманн.

Руйнування в одному з навчальних закладів Харкова (19.08.2022) PAP/Mykola Kalyeniak

Посол США в Німеччині: Від імені моєї країни я щиро дякую Польщі та Німеччині

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP