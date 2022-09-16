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Дональд Туск: ставка дуже висока. Мусимо розмовляти насправді чесно

16 września 2022, 19:05

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24, PAP
Tusk: Ukraina ma szansę wygrać tę wojnę. Ale wymaga to zdecydowanie większego wsparcia ze strony Europy
Tusk: Ukraina ma szansę wygrać tę wojnę. Ale wymaga to zdecydowanie większego wsparcia ze strony Europy
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Tusk w laudacji

- Сьогодні ми віддаємо шану героїчній Україні, не лише зворушені її стражданнями та мужністю, але й усвідомлюючи ставки цієї війни для всіх нас, - сказав Дональд Туск, голова Громадянської Платформи, виголошуючи промову на честь української нації, нагородженої M100 Media Award. На його переконання Україна "має шанс виграти цю війну". - Але для цього потрібна значно більша підтримка з боку Європи, і зокрема з боку найбільших і найбагатших держав, - підкреслив він. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який виступав раніше, сказав, що "велика епоха миру закінчилася".

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У четвер голова партії "Громадянська платформа" Дональд Туск виголосив вітання українській нації у зв'язку з присудженням громадянам цієї країни медійної премії М100. Нею відзначають за внесок у зміцнення демократії, свободи слова та преси і європейського порозуміння.

Туск: мусимо розмовляти справді чесно

Туск зазначив, що як поляк, європеєць і друг України він має "обов'язок і право голосно і однозначно говорити про героїчну боротьбу України".

- Як зауважив (історик - ред.) Тімоті Снайдер, ця війна, ймовірно, встановить правила політики та геополітики на все 21 століття, а також вирішить долю демократії як такої. Сьогодні ми віддаємо шану героїчній Україні, не лише зворушені її стражданнями та мужністю, а й усвідомлюючи, якою є наша ставка у цій війні, - сказав він.

Він наголосив, що "ставка настільки висока, що ми повинні говорити про свою роль у цьому історичному протистоянні дійсно чесно". - Україна, як показали останні дні, має шанс виграти цю війну. Але для цього потрібна набагато більша підтримка з боку Європи, зокрема з боку найбільших і найбагатших держав, таких як Німеччина. І йдеться не лише про символічну підтримку, про теплі слова, нагороди та відзнаки, а про зброю, боєприпаси, літаки, танки, - перерахував Туск.

На його думку, "немає жодних, підкреслюю, жодних причин, щоб такі країни, як Німеччина, Франція чи Італія, брали меншу участь у допомозі Україні аніж США, Польща чи країни Балтії". За його словами, "Путін напав на Україну, але це напад на все демократичне міжнародне співтовариство".

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Gala nagrody M100 Media Award. Przemówienie Donalda Tuska i Wołodymyra Kliczki
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Дональд Туск: якби допомога Заходу була швидшою і більшою, не загинуло б стільки дітей

За словами Туска, "тільки політичні сліпці сьогодні можуть заперечувати той факт, що Росія тривалий час на різні способи веде війну з НАТО та Європейським Союзом".

- Послаблення Північноатлантичного пакту, втручання у вибори та соціальні конфлікти як у Європі, так і в США, участь, наприклад, у Brexit - це лише приклади масштабного політичного саботажу з боку Росії. Розкол єдності Європейського Союзу, безсумнівно, є одним із очевидних пріоритетів Кремля, - зазначив колишній прем'єр Польщі.

- Тому політично у нас немає іншого виходу, як однозначно виступити на боці України. У моральному вимірі справа ще більш очевидна, - сказав Туск. Він зазначив, що "давно не було такого чорно-білого конфлікту, в якому так чітко проглядається межа між добром і злом".

- Ви знаєте, хто кат, а хто жертва. І спроби поставити це під сумнів виглядають, правду кажучи, огидними, - заявив лідер ГП.

- Європейські політики на всьому континенті, і також тут, у Берліні, які шукають певної симетрії, якогось історичного та економічного виправдання для бездіяльності чи нейтралітету, мають усвідомлювати, що якби допомога від усіх західних країн, а я чітко кажу про постачання зброї, була швидшою і більшою, не загинуло б в Україні стільки дітей, стільки жінок не було б зґвалтовано і вбито, набагато менше міст, лікарень і дитсадків було б розбомблено, - сказав Туск.

- Коли я сьогодні чую слова про те, що Європа та Німеччина багато років тому мали прислухатися до Польщі чи країн Балтії у питанні агресивної політики Кремля, я, на жаль, відчуваю гірке задоволення. Так, ми мали рацію, коли переконували вас у 2008 році, коли я був прем’єр-міністром польського уряду, прийняти Україну до НАТО. Ми мали рацію, коли попереджали про фатальні геополітичні наслідки Північного потоку-2, або коли я намагався у 2014 році, після першого нападу Росії на Україну, переконати німців, французів та італійців в необхідності створення Європейського енергетичного союзу, який міг би зробити Європу незалежною від російського газового диктату. Але ми не повернемо час назад, тому давайте робити те, що можемо і що треба робити зараз, - закликав він.

- То ж давайте говорити про негайне збільшення поставок озброєння, в тому числі важкого, Україні. Про політичні гарантії якнайшвидшого повноправного членства України в Європейському Союзі після закінчення війни. Повернімося до питання членства України в НАТО і реальних гарантій безпеки Києву в майбутньому. Давайте збережемо повну єдність Євросоюзу, США і НАТО в нашій жорсткій політиці санкцій проти Росії, - переконував Туск.

Tusk: mówmy o natychmiastowym zwiększeniu dostaw broni, w tym broni ciężkiej, dla Ukrainy
Туск: давайте говорити про негайне збільшення поставок озброєння, в тому числі важкого, в Україну

Туск: усі аргументи спонукають нас стати сьогодні на бік України

У своєму виступі Туск також згадав історію та початок Другої світової війни. - Вона почалася з нападу Німеччини та сталінської Росії на Польщу, і найбільшими жертвами стали польський, білоруський, український народи і, звичайно, єврейське населення, яке проживало на цих теренах, - нагадав він.

- Якщо почуття провини і відповідальності за Другу світову війну зобов’язує німців щось зробити сьогодні, то це передусім однозначно і повноцінно включитися в боротьбу з агресором на боці України і серйозно і чесно підійти до питання компенсації народам, які заплатили найвищу ціну за божевілля нацизму, - наголосив він.

За його словами, "всі аргументи, моральні, політичні, історичні та цивілізаційні, змушують нас сьогодні стати на бік України та її героїчних захисників".

Tusk: wszelkie argumenty każą nam dziś stanąć po stronie Ukrainy
Туск: всі аргументи змушують нас сьогодні стати на бік УкраїниTVN24
Гості гала-премії M100 Media Award у ПотсдаміPAP/EPA/FILIP SINGER

Шольц: велика ера миру закінчилася. Росія хоче силою встановити нові кордони

Перед Туском виступив Олаф Шольц. Після початку "агресивної війни Путіна, що суперечить міжнародному праву", - відзначив канцлер Німеччини, "велика епоха миру закінчилася". 

- Росія хоче насильством встановити нові кордони, - сказав він, додавши, що це "те, чого ми не хочемо бачити в Європі". - Чому ми повинні опиратися всіма силами, - додав він.

Щольц підкреслив, що "війна повернулася в Європу" і "ця війна є, перш за все, страшною катастрофою для України та її громадян". - Тисячі безневинних громадян, жінок і дітей, уже загинули. Мільйони були змушені покинути свою батьківщину, багато людей були викрадені або вигнані, - підкреслив він.

Scholz: Zakończyła się wielka epoka pokoju. Rosja chce ustanawiać przemocą nowe granice
Шольц: Велика ера миру закінчилася. Росія хоче силою встановити нові кордони

Канцлер ФРН зазначив, що вторгнення "принесло дуже погані наслідки також для нас, для всього світу". - Це справило величезний вплив на енергетичну та продовольчу безпеку. Найгірше, однак, це смерть і руйнування, за які відповідальний Путін, - підкреслив Шольц. І продовжив, що "ми всі хочемо, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, найбільше цього хочуть українці, але не байдуже, чим ця війна закінчиться". 

- Якщо Путін досягне своїх імперіалістичних цілей, це не принесе довгострокового миру. Тому ми підтримуємо український народ у його захисті свободи та суверенітету, – сказала канцлер Німеччини.

Zdjęcie z 6 września
Наслідки ракетного обстрілу житлового будинку в ХарковіФото 6 вересняPAP/Viacheslav Ratynskyi

- Тут хочу чітко сказати: заперечення з імперіалістичних мотивів самостійного існування української нації зі своєю мовою, власною історією - це фальшування історії, це зло, – продовжив він. На думку німецького очільника "те, що українська нація є, свідчить перш за все рішучість, з якою українці й українки борються за свою країну".

- Той, хто спілкується з Путіним, слухає виступи, читає тексти, які він пише, збагне, що він бачить це зовсім по-іншому. Для нього це не окрема нація, ні українська, ні білоруська. Він хотів би провести кордони зовсім по-іншому і включити в свою країну все, незалежно від мови чи історії, - сказав Олаф Шольц.

Шольц: Путін раз і назавжди утвердив українську націю

- Путін стверджував, що української нації не існує. Цією війною Путін раз і назавжди конституював українську націю, -продовжив канцлер Німеччини. - Під час візиту в Україну я був вражений тим, що переживають на фронті українці, які не очікували, що їм доведеться таке пережити. Я бачив руїни в Ірпені, і мені боляче було на це дивитися, - продовжив він.

Про українську націю він сказав, що "ніхто не захищає мир так самовіддано, як вони". - Вони заслуговують безмежної допомоги та підтримки. Ми будемо продовжувати цю підтримку стільки, скільки буде потрібно, - запевнив канцлер. 

- Ми допомагаємо, надаючи важке озброєння, легке озброєння, амуніцію, бо боротьба українських воїнів варта цієї підтримки. Ми зламали нашу давню традицію не постачати зброю. Ми в авангарді тих, хто постачає зброю (...), це важкі рішення, але необхідні, - продовжив Олаф Шольц.

- Ми також надаємо гуманітарну допомогу, більше мільйона біженців у нас знайшли притулок, а ще будемо відновлювати інфраструктуру (у зруйнованій Україні – ред.). Ми переконані, що Путін не зможе виграти цю війну, тому що вона загрожує миру в Європі, - сказав Шольц. - З катастрофічної історії нашої країни, починаючи з 1933 року, ми зробили дуже важливий висновок - більше жодної і війни, жодногоі вбивства людей, жодного порушення прав людини. Тому ми на боці тих, на кого напали, - наголосив глава німецького уряду.

Свій виступ він завершив словами "Слава Україні!".

Scholz: tą wojną Putin ukonstytuował raz na zawsze naród ukraiński
Шольц: Цією війною Путін раз і назавжди конституював українську націюTVN24

Посол США в Німеччині: Від імені моєї країни я щиро дякую Польщі та Німеччині

Посол США в Німеччині Емі Гутманн говорила про становище українських дітей та їхнє навчання. Вона підкреслила, що розбомблено тисячі шкіл. - Половину з шести мільйонів українських дітей жорстоко вигнали з домівок, вони розлучені з батьками, які ризикують життям на фронті. Два мільйони дітей зараз живуть поза межами України, - сказала вона і додала, що учні, які залишили свою країну, навчаються дистанційно або мають інтегруватися в заклади, де розмовляють іншою мовою.

- Від імені моєї країни я хочу подякувати Польщі та Німеччині, а також усім іншим країнам Європи за все, що вони роблять для українських школярів та їхніх родин, - заявила Гутманн.

Руйнування в одному з навчальних закладів Харкова (19.08.2022)PAP/Mykola Kalyeniak
Ambasador USA w Niemczech: w imieniu mojego kraju dziękuję bardzo Polsce i Niemcom
Посол США в Німеччині: Від імені моєї країни я щиро дякую Польщі та Німеччині
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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: BERND VON JUTRCZENKA/DPA POOL/PAP

Tagi:
Ukraina
Donald Tusk
Wojna w Ukrainie
Niemcy
Olaf Scholz
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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kgo//mm
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mp/dap
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PAP, Reuters

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kris/ToL
Źródło:
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mag/gp
Źródło:
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ps//rzw
Źródło:
PAP, stiri.md

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Materia organiczna na powierzchni Marsa. "Skarb" odkrył łazik Perseverance

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Autor:
anw//rzw
Źródło:
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Autor:
mb/dap
Źródło:
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Autor:
mb
Źródło:
PAP

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Autor:
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Źródło:
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Źródło:
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tas\mtom
Źródło:
PAP

Rosyjska armia mierzy się z krytycznym niedoborem piechoty bojowej i niskiej rangi dowódców. Wskazuje na to skrócenie kursów w rosyjskich akademiach wojskowych, a dodatkowo werbunek więźniów organizowany przez Grupę Wagnera – ocenia brytyjski resort obrony.

Krytyczne niedobory w rosyjskiej armii. Brytyjski wywiad o powodach

Świat

Krytyczne niedobory w rosyjskiej armii. Brytyjski wywiad o powodach

16 września 2022, 9:54

Świat

Autor:
KS/adso
Źródło:
PAP

Ukraińskie siły kontynuują kontrofensywę na wschodzie kraju, zwiększając presję na rosyjskie pozycje i szlaki logistyczne w obwodzie charkowskim, ługańskim i donieckim – ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie. "Rosyjskim wojskom na wschodzie Ukrainy będzie prawdopodobnie ciężko utrzymać linie obrony, jeśli siły ukraińskie będą naciskały dalej na wschód" – ocenił think tank.

Rosja wycofuje wojska z państw Azji Centralnej. Eksperci: ale i tak będzie miała kłopoty

Świat

Rosja wycofuje wojska z państw Azji Centralnej. Eksperci: ale i tak będzie miała kłopoty

16 września 2022, 9:01

Świat

Autor:
js/adso
Źródło:
PAP

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 205 dni. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że nadejdzie "straszna i sprawiedliwa" kara dla sprawców śmierci osób pochowanych w grobach pod Iziumem w obwodzie charkowskim. - Rosja pozostawia po sobie tylko śmierć i cierpienia - stwierdził ukraiński przywódca. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Zełenski: kara za zbrodnię pod Iziumem będzie sprawiedliwa i straszna

Świat

Zełenski: kara za zbrodnię pod Iziumem będzie sprawiedliwa i straszna

16 września 2022, 5:08
Aktualizacja: 16 września 2022, 17:50

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty,
momo,
tas/adso
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego w ogóle nie interesuje, jak ludzie go odbiorą. Wie, że ustawa nie pozwala na więcej niż dwie kadencje - powiedziała w programie "Tak jest" Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy i była prezes NBP. Według niej to bank centralny i prezes Glapiński doprowadzili do tego, że "tak wysoka jest inflacja"

Gronkiewicz-Waltz: NBP i Adam Glapiński doprowadzili do tego, że jest tak wysoka inflacja

Polska

Gronkiewicz-Waltz: NBP i Adam Glapiński doprowadzili do tego, że jest tak wysoka inflacja

16 września 2022, 19:02

Polska

Autor:
ft\mtom
Źródło:
TVN24
Ołeh Derewianko: Cyberwojna nigdy się nie kończy. Jesteśmy na pierwszej linii frontu

Premium

Ołeh Derewianko: Cyberwojna nigdy się nie kończy. Jesteśmy na pierwszej linii frontu

16 września 2022, 11:21
Piotr
Szostak

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Autor:
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
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