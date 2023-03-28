Лондон: Велика Британія та Польща збудують в Україні два тимчасових поселення

Велика Британія та Польща побудують два тимчасових житлових масиви в західній і центральній Україні, щоб забезпечити житлом людей, які були змушені покинути свої домівки внаслідок російської агресії, - повідомив у вівторок уряд у Лондоні, пообіцявши 10 мільйонів фунтів стерлінгів на фінансування проекту. "Ми фактично є дуетом союзників, і ми вирішили, що варто було б також зайнятися інфраструктурною допомогою Україні", - сказав Лукаш Ясіна, речник Міністерства закордонних справ Польщі.

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Шеф британської дипломатії Джеймс Клеверлі нагадав, що у Великобританії знайшли притулок майже 118 тисяч українців, вимушених покинути батьківщину після початку російського вторгнення в лютому 2022 року. Він додав, що, однак, почали виникати проблеми з пошуком житла для біженців.

Клеверлі: британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівкою

Відтак уряд Великої Британії оголосив, що разом із Польщею Велика Британія збудує два житлові масиви у Львові на заході України та Полтаві в центральній частині країни. Вони дадуть притулок понад 700 людям.

- За останній рік (президент Росії Володимир – ред.) Путін атакував будинки та іншу цивільну інфраструктуру, за що українці заплатили високу ціну, - заявив глава МЗС Великої Британії.

- Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівкою найбільш нужденних, - додав він.

МЗС Польщі: ми створюємо союзницький дует з Великою Британією

На цю інформацію також відреагував речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

- Підготовка будинків і обладнання, необхідних для мешканців України в різних місцях і в різному обсязі - з одного боку в таких містах, як Буча, і в тих де загроза менша, таких як Львів, - це елемент діяльності нашої держави, який здійснюється. самостійно або у співпраці з обраними партнерами. У випадку зі Львовом таким партнером є Велика Британія та її відомства, які займаються цими питаннями, включно з Міністерством закордонних справ, - сказав він ПАП.

Як він зазначив, "особливо Польща співпрацює в Україні з Великою Британією".

- Ми утворюємо справжній союзницький дует, який досі займався багатьма політичними та військовими питаннями, і ми вирішили, що варто було б зайнятися також інфраструктурною допомогою Україні. Наскільки ця допомога буде розширена в майбутньому, ми ще не знаємо, але це дуже хороший початок, дуже добре сприйнятий британською стороною, - сказав речник МЗС.

Міністерство закордонних справ у понеділок повідомило, що Сполучене Королівство оголосило про надання фінансової підтримки в рамках польсько-британського партнерства. Він призначений для надання тимчасового житла, передачі джерел живлення та допомоги людям, які втратили домівку внаслідок російського вторгнення в Україну.

Дипломатичне відомство Польщі підтвердило, що понад 700 українців, які потребують особливої ​​підтримки, які врятувалися від важких фронтових боїв або втратили домівку внаслідок російських бомбардувань, будуть розміщені у двох житлових комплексах - у Львові на заході України та в Полтаві - в центрально-східній її частині.

МЗС Польщі: гуманітарної допомоги потребує майже половина довоєнного населення України

Як підкреслили в МЗС, встановлено, що понад 17,6 мільйона осіб в Україні потребують гуманітарної допомоги, а понад 8 мільйонів - зареєстровані в Європі як біженці, що є найбільшою хвилею міграції в Європі з часів Другої світової війни. У Міністерстві закордонних справ наголошують, що майже половина довоєнного населення України потребує гуманітарної допомоги через напад Росії і лише переселених всередині цієї держави громадян налічується близько 6 мільйонів.

"Постійні обстріли з боку Росії енергетичної інфраструктури України також залишили майже 10 мільйонів людей без світла. Через масові відключення електроенергії, які в деяких випадках тривали до дванадцяти годин на добу, сім’ї були змушені вдаватися до відчайдушних заходів, таких як розтопленнч снігу, щоб отримати воду або розігрівання цегли на багатті, щоб зігрітися. Завдяки партнерству, через школи, лікарні та громадські центри у визволені та прифронтові райони, включаючи Харків, Донецьк, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу та Херсон будуть доставлені електрогенератори, що дозволить підтримати до 450 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні МЗС.

У ньому нагадали, що Польща та Великобританія також співпрацюють з Українським Червоним Хрестом, надаючи фінансову підтримку, щоб допомогти людям впоратися з надзвичайно низькими температурами під час суворої зими.

За даними Міністерства закордонних справ, польсько-британський проект із забезпечення житлом буде реалізований Фондом міжнародної солідарності і є розширенням існуючої польської програми, в рамках якої, за даними дипломатичного відомства, десятки тисяч людей вже забезпечені дахом над головою.

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Autor:red.

Źródło: TVN24