Лікарня в Щецині пропонує роботу біженцям з України. «Ми шукаємо тих працівників, яких завжди бракувало»

Обласна лікарня в Щецині хоче працевлаштувати біженців з України. Шукають, серед іншого, лікарів, медсестер та санітарів. Однак, щоб мати можливість займатися своєю професією, вони повинні пройти відповідні формальності.

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Обласна лікарня у Щецині оголосила, що працевлаштує біженців з України. – Ми в основному шукаємо тих працівників, яких завжди не вистачало в лікарні: медсестер, лікарів найчастіше потрібних спеціальностей, але ми також шукаємо та приймаємо санітарок та прибиральниць, – сказав Томаш Овсік-Козловский, прес-секретар обласної лікарні в Щецині.

Він додав, що прибиральницям чи санітаркам не потрібен спеціальний дозвіл на роботу. Але з лікарями і медсестрами справа виглядає інакше.

Лікарі та медсестри мають виконати формальності

Щоб отримати такий дозвіл, необхідно спочатку подати документи до МОЗ. Пізніше, коли буде отримана згода, документи необхідно буде надіслати до Лікарської Палати, якщо йдеться про лікарів, а до Окружної Палати медсестер і акушерок, якщо йдеться про медичних сестер та акушерок – за місцем, де ви хочете працювати.

Процедура повинна тривати близько місяця, але іноді терміни - менші.

– Люди, які виконали всі формальності щодо видачі умовної ліцензії на заняття професією, вже можуть працювати в лікарні. Медсестри працюватимуть як допомога для медсестер, лікарі – як асистенти лікарів . Це, звісно, ​​робота під наглядом, якій допомагають більш досвідчені, переважно польські лікарі та медсестри, – додає Овсік-Козловскі.

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Autor:МАК / гп

Źródło: TVN24