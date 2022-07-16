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Ліга чемпіонів у Варшаві. Шахтар зіграє на Легії

16 lipca 2022, 18:15

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
eurosport.pl, PAP

Чутки, які ходили багато тижнів, підтвердилися. На стадіоні Легія в груповому етапі Ліги чемпіонів зіграє найкраща команда України - ФК Шахтар. Війна з Росією, яка триває в Україні, призвела до того, що місцеві клуби не можуть грати матчі єврокубків вдома.

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Варшавська Легія підписала з ФК Шахтар угоду про оренду стадіону на вулиці Лазєнковській на період групового етапу Ліги Чемпіонів. 

Легія прагне допомогти 

"Стадіон Легії це передусім домівка нашої команди. З початку війни наш клуб і Фонд Легії брали участь у допомозі біженцям, футбольним клубам з України, а у співпраці з Шахтарем ми спільно підтримували внутрішніх мігрантів. У найближчі місяці стадіон Легія також стане місцем проведення Шахтарем матчів Ліги чемпіонів. Ми відповідатимемо за підготовку об'єкта та організаційну підтримку в день матчу, - цитує сайт столичного клубу Марціна Герру, керуючого віце-президента Легії Варшава. 

ФК Шахтар зіграє в Варшаві всі групові матчі. Розклад стане відомий після жеребкування, яке відбудеться 25 серпня. Продаж квитків здійснюватиме Шахтар За домовленістю першочерговим правом при купівлі квитків зможуть скористатися особи, які мають абонемент на сезон 2022/2023 на матчі Легії.

Коли перший матч у Лізі чемпіонів?

- На наш превеликий жаль, Шахтар поки не може проводити домашні ігри в єврокубках в Україні, тому ми вирішили проводити матчі групового етапу Ліги чемпіонів у Варшаві. Хочу подякувати керівництву Легії за те, що клуб пішов нам назустріч і уклав з нами контракт. Ми дуже розраховуємо на підтримку вболівальників Шахтаря, варшав’ян та українців, які зараз перебувають у столиці Польщі та інших містах. Ми віримо, що чудові умови, створені Легією, і дивовижна атмосфера, створена вболівальниками на стадіоні, допоможуть Шахтарю успішно виступити в цьому сезоні Ліги чемпіонів, - підкреслив Сергій Палкін, генеральний директор ФК Шахтар.

Груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА стартує 6 вересня і триватиме до 2 листопада.

Stadion Legii w Warszawie
Stadion Legii w Warszawie Stadion Legii w Warszawie eurosport
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Autor:red.

Źródło: eurosport.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: eurosport

Ukraina
Sport
Piłka nożna
Warszawa
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Źródło:
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