"Lex Tusk". Закон про комісію з розслідування російського впливу. Що в ньому?

30 maja 2023, 14:38
Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Głosowanie w Sejmie nad powołaniem "lex Tusk" - komisją do spraw badania rosyjskich wpływów
Głosowanie w Sejmie nad powołaniem "lex Tusk" - komisją do spraw badania rosyjskich wpływówTVN24
wideo 2/25
TVN24Głosowanie w Sejmie nad powołaniem "lex Tusk" - komisją do spraw badania rosyjskich wpływów

Закон про Державну комісію з вивчення російського впливу на внутрішню безпеку Польської Республіки в 2007-2022 роках, також відомий як "Lex Tusk" ("закон Туска" - ред.), буде підписаний президентом, а потім переданий ним до Конституційного трибуналу. Створена відповідно до положень цього закону комісія матиме надзвичайно широкі повноваження. Серед них можливість приймати рішення про заборону на виконання певних функцій на строк до 10 років та про відкликання та заборону сертифікації безпеки на 10 років. Вона також зможе накласти штраф у розмірі до 50 000 злотих за неявку на її виклик, а також право подаватм запит про примусове приведення. Що ще передбачено цим законом?

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У п’ятницю вдень, 26 травня, правляча більшість у Сеймі проголосувала за "lex Tusk", тобто запропонований ПіС закон про створення Державної комісії з вивчення російського впливу на внутрішню безпеку Польської Республіки в 2007-2022 роках.

У понеділок вранці президент Анджей Дуда оголосив, що підпише його, а потім передасть до Конституційного трибуналу.

Опозиція наголошує, що це спрямований проти неї, антиконституційний закон. Між іншим Януш Ковальський з "Суверенної Польщі" визнав, що сподівається, що "результатом роботи комісії стане притягнення Дональда Туска до Державного трибуналу". Пізніше депутат заявив, зокрема, що його "метою життя" є "посадити до в'язниці Туска і Вальдемара Павляка".

Що визначено Законом про Комісію з вивчення російських впливів

Проект подано до Сейму 1 грудня 2022 року. До Сенату 17 квітня поточного року, і верхня палата відхилила його в повному обсязі.

У статті 1 закону йдеться, що цей акт визначає: "завдання та повноваження" комісії; "особливу процедуру перевірки російського впливу на внутрішню безпеку Польської Республіки в 2007-2022 роках"; "засоби правового захисту, які застосовуються до осіб, які в 2007-2022 роках були державними службовцями або членами вищого керівництва компанії, які під впливом Росії діяли на шкоду інтересам Польської Республіки"; "спосіб проведення комісією інформаційної та превентивної діяльності".

Sejm przyjął Lex Tusk
Sejm przyjął Lex TuskTVN24

Що це за комісія і що вона має робити?

З тексту закону ми дізнаємося, що "комісія є органом державного управління, який захищає суспільні інтереси в дослідженні російського впливу на внутрішню безпеку Польської Республіки в 2007-2022 роках".

Основну, правову, організаційно-технічну підтримку, а також діловодство забезпечує Канцелярія прем'єр-міністра, а витрати, пов'язані з її діяльністю, покриваються з державного бюджету. Кошти на це надходять з частини, якою розпоряджається прем'єр-міністр.

Цей орган має вести "провадження, спрямовані на з’ясування діяльності осіб, які у 2007-2022 роках були державними службовцями або членами вищого керівництва і які під російським впливом, діючи на шкоду інтересам Польської Республіки", чинили, зокрема таке:

- створювали та поширювали носії інформації або надавали їх зміст третім особам; готували чи ухвалювали адміністративні рішення чи інші акти застосування законодавства або впливали на зміст цих рішень чи актів; здійснювали волевиявлення від імені органу державної влади чи компанії, зокрема укладали договори з третіми особами, або у зв’язку з займаною посадою брали участь у прийнятті рішень щодо волевиявлення, у тому числі у переговорах; приймали рішення щодо найму працівників або вибору підрядника в державному органі чи компанії; мали у своєму розпорядженні державні або корпоративні кошти; брали участь у законотворчому процесі як представники органів державної влади чи компаній; брали участь у переговорах та укладенні міжнародного договору; брали участь у підготовці або представленні позиції Польської Республіки на міжнародному форумі; впливали або намагалися вплинути на вищезазначену діяльність.

Комісія також може зосередитися на інших особах, якщо "вони суттєво вплинули на внутрішню безпеку або завдали шкоди інтересам Польської Республіки в частині: впливу на засоби масової інформації; поширення неправдивої інформації; діяльності асоціацій чи фундацій; профспілок, спілок чи організацій роботодавців; функціонування критичної інфраструктури; функціонування політичних партій; організації системи охорони здоров’я, зокрема боротьби з інфекційними захворюваннями; захисту державного кордону Польської Республіки".

Donald Tusk na sejmowej galerii. Otrzymał owacje
Donald Tusk na sejmowej galerii. Otrzymał owacjeTVN24

Санкції, передбачені законом

Якщо комісія виявить російський вплив на діяльність державних службовців або вищого керівництва, вона може вжити контрзаходів.

"Контрзаходи застосовуються, коли це необхідно для того, щоб не поновилася діяльність під російським впливом на шкоду інтересам Польської Республіки", - читаємо в положеннях закону.

Контрзаходи перелічені, зокрема, у статті 37. Це: "відкликання сертифікату безпеки або накладення заборони на отримання сертифікату безпеки на строк до 10 років"; "заборона виконувати функції щодо розпорядження державними коштами на строк до 10 років"; "вилучення ліцензії на вогнепальну зброю (...) або накладення заборони на володіння ліцензією на вогнепальну зброю на строк до 10 років".

Наголошуєтбся, що рішення про такий превентивний захід за цією статтею може бути прийняте лише тоді, коли є ймовірність того, що особа знову діятиме під впливом Росії на шкоду інтересам Польщі.

Інші санкції зазначені у статті 38. Вони застосовуються лише у випадках, коли дана особа від імені органу державної влади підготувала чи видала адміністративні рішення чи інші акти правозастосування або вплинула на зміст цих рішень чи актів.

В такому разі комісія може вдатися до котроїсь з таких дій: повністю скасувати адміністративне рішення та направити справу на повторний розгляд до органу, який виніс рішення; скасувати адміністративне рішення частково та закрити провадження щодо іншої частини рішення; визнати адміністративне рішення недійсним повністю або частково; встановити, що адміністративне рішення винесено з порушенням закону та спричинило незворотні правові наслідки та зазначати обставини, через які воно не може бути скасоване або визнане недійсним.

Andrzej Duda o "lex Tusk": nie jest najważniejszy werdykt tej komisji
Andrzej Duda o "lex Tusk": nie jest najważniejszy werdykt tej komisjiTVN24

Як працює комісія

"Голова Ради міністрів своїм розпорядженням встановлює Регламент діяльності Комісії", - передбачає Закон.

Також у ньому йдеться, що комісія "повідомляє уповноважені органи про підозру в скоєнні злочину для порушення кримінального або дисциплінарного провадження,, здійснює контроль за діями уповноважених органів, вчиненими на підставі повідомлень комісії".

Законом передбачено, що "комісія видає адміністративні рішення, розпорядження та постанови". Це може бути зроблено "більшістю голосів, відкритим голосуванням, у присутності не менше 5 членів Комісії, включаючи голову". "У разі рівної кількості голосів переважним є голос голови Комісії", - додано в законі.

Звіт про роботу

Відповідно до закону комісія готує щорічний звіт про свою діяльність. Він відкритий і розміщений у Бюлетені публічної інформації на веб-сайті Канцелярії прем’єр-міністра. Його також представляє голова в Сеймі.

Перший звіт комісія має опублікувати до 17 вересня 2023 року.

Що належить до компетенції цього органу та які повноваження він має

Нормою закону передбачено, що багато служб, судів, органів місцевого самоврядування чи установ "на вимогу голови Комісії у строк та в обсязі, зазначених у вимозі, надають голові Комісії та призначеним членам Комісії доступ до всіх, у тому числі архівних матеріалів, що містять таємну інформацію та комерційну таємницю, матеріалів підготовчого та судового провадження, відомостей оперативно-розшукової діяльності, а також інших документів, необхідних для виконання завдань Комісії, та надають будь-яку іншу допомогу у виконанні цих завдань".

Компанії також надають комісії "доступ до всіх матеріалів і документів, у тому числі матеріалів і документів, що містять таємну інформацію та комерційну таємницю, необхідних для виконання завдань Комісії".

"У випадку матеріалів підготовчого та судового провадження за клопотанням голови Комісії відповідний прокурор або голова компетентного суду передає необхідні документи з матеріалів справи або їх копії, а також надсилає матеріали або їх копії повністю або частково, за винятком

випадків, коли це завдасть шкоди слідству. У разі незавершеної справи або провадження, не завершеного остаточним рішенням, прокурор або голова суду можуть надати замість документів або файлів їх копії", - сказано в документі.

Крім того, "голова Комісії може звернутися до прокурора з клопотанням про проведення обшуку приміщень чи інших місць або вилучення речей з метою забезпечення доказів у справі".

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Штрафи за неявку на засідання. До 50 000 злотих і примусове приведення

Стаття 22 передбачає, зокрема, що "під час розгляду справи Комісія може проводити слухання".

"Учасник провадження, який, незважаючи на належний виклик, не з’явився на засідання Комітету без поважної причини або без дозволу головуючого, залишив його до його завершення, може бути оштрафований на суму до 20 000 злотих. у разі повторної неявки на виклик - штрафом до 50 000 злотих", - передбачено в законі.

Подібне, хоча й дещо змінене, положення стосується свідка та експерта. "Свідок чи експерт, який, незважаючи на належний виклик, не з'явився в засідання комісії без поважних причин, покинув його до закінчення засідання без дозволу головуючого або безпідставно відмовився від давання показань чи висновку, - може бути оштрафований на суму до 20 000 злотих, а в разі повторного не реагування на виклик - штраф становить до 50 000 злотих.

Мало того - "особа, викликана комісією як свідок або експерт, зобов'язана незалежно від місця проживання з'явитися за викликом і дати показання".

Кошти від штрафів є доходом державного бюджету.

Крім того, "у разі повторного ігнорування виклику Комісія може звернутися до відповідного окружного прокурора з клопотанням про затримання викликаної особи та її примусове доставлення".

Дональд Туск у Сеймі PAP/Leszek Szymański

Форма комісії

Закон також регулює склад комісії та порядок призначення її членів. "Депутатські або парламентські клуби протягом 14 днів від дня набрання чинності цим Законом подають Маршалкові Сейму кандидатів у члени Комісії", - читаємо в законі.

Уточнено, що "Комісія складається з 9 членів у ранзі державного секретаря, яких призначає та звільняє з посади Сейм"

Членство в комісії може бути припинено у разі: смерті; відставки; засудження вироком суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного злочину чи умисного фінансового злочину; скасування.

Якщо це станеться, додаткові вибори проводить Сейм.

Голову органу обирає прем’єр-міністр протягом 14 днів з дня призначення члена на останню вакантну посаду в комісії. Керівник органу є одним із членів комісії. Він може призначити двох заступників.

"Голова Комісії має право на щомісячне фіксоване грошове утримання у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на підставі Закону від 10 жовтня 2002 року про мінімальну заробітну плату", - сказано в законі.

Серед його положення є й таке, що "члени Комісії, які проживають не в місці проведення засідань Комісії, мають право на надбавки та відшкодування витрат на проїзд і проживання, пов’язаних з участю в цих засіданнях".

"Члени Комісії не можуть бути притягнуті до відповідальності за свою діяльність, що входить до кола здійснення Комісією своїх функцій", - йдеться в одній із статей.

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Без можливості скасування, лише скарга до суду

У першому абзаці статті 3 зазначено, що "Комісія є органом державної адміністрації". Натомість стаття 37 у першому абзаці зазначає, що комісія вживає превентивних заходів шляхом винесення адміністративних рішень. У свою чергу, у четвертому абзаці статті 15 Закону зазначено, що "адміністративні рішення, розпорядження та постанови Комісії є остаточними".

Це означає, що оскаржити їх в адміністративному порядку до органу вищої інстанції буде неможливо. Закон у статті 40, абзаці 1, посилаючись на низку положень Кодексу адміністративного судочинства, які стосуються питань, не врегульованих Законом, пропускає ті, які визначають порядок адміністративного оскарження, тобто можливість звернення до органу вищої інстанції.

Однак, хоча в проекті прямо не згадується можливість подати скаргу до Воєводського адміністративного суду на адміністративне рішення, прийняте комісією, це буде можливо зробити за загальними правилами, викладеними в законі про провадження в адміністративних судах. (Стаття 3(2)(1), Статті 50 і 52) - тому що комісія є органом державного управління, і рішення щодо превентивних заходів стануть адміністративними рішеннями.

Закон набуває чинності наступного дня після публікації.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

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Pogoda na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy. Mamy wstępną prognozę

Pogoda na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy. Mamy wstępną prognozę

30 maja 2023, 10:53
Autor:
kw
Źródło:
tvnmeteo.pl, PAP

Japoński premier Fumio Kishida zwolnił swojego syna ze stanowiska sekretarza politycznego. Jedna z lokalnych gazet opublikowała zdjęcia, na których widać 32-letniego Shotaro Kishidę wraz z innymi członkami rodziny podczas imprezy, którą zorganizował w rezydencji ojca. Fotografie wywołały oburzenie wśród opinii publicznej.

Premier zwolnił syna ze stanowiska. Powód: kontrowersyjne zdjęcia z imprezy

Premier zwolnił syna ze stanowiska. Powód: kontrowersyjne zdjęcia z imprezy

30 maja 2023, 15:40
Autor:
pb//az
Źródło:
Guardian, Kyodo News

Do incydentu doszło na przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu (woj. lubelskie). Podjechało tam auto marki BMW. W środku była kobieta, mężczyzna oraz trójka dzieci. Gdy strażnik graniczny zabrał paszporty do kontroli, kierowca staranował szlabany i przejechał przez rozłożone kolczatki. Udało się zatrzymać mężczyznę, reszta osób uciekła.

Rodzina Rosjan staranowała szlabany na granicy. Kobieta z dziećmi uciekła na Białoruś, mężczyznę zatrzymano

Rodzina Rosjan staranowała szlabany na granicy. Kobieta z dziećmi uciekła na Białoruś, mężczyznę zatrzymano

30 maja 2023, 11:14
Autor:
tm/tok
Źródło:
tvn24.pl, rmf24.pl

Na osiedlu Chruślice w Nowym Sączu (woj. małopolskie) pojawił się niedźwiedź. Władze miasta proszą mieszkańców o zachowanie ostrożności i pozostanie w domach.

Po ulicach Nowego Sącza chodzi niedźwiedź. Władze apelują o pozostanie w domach

Po ulicach Nowego Sącza chodzi niedźwiedź. Władze apelują o pozostanie w domach

30 maja 2023, 12:04
Autor:
wini/tok
Źródło:
TVN24 Kraków

Elizabeth Holmes, założycielka nieistniejącego już startupu Theranos, musi stawić się w więzieniu we wtorek - informują zagraniczne media. Niegdyś okrzyknięta przez media "najmłodszą miliarderką na świecie" kobieta, pod koniec ubiegłego roku została skazana na ponad 11 lat pozbawienia wolności za oszukanie inwestorów.

Była okrzyknięta "najmłodszą miliarderką na świecie", dzisiaj ma stawić się w więzieniu

Była okrzyknięta "najmłodszą miliarderką na świecie", dzisiaj ma stawić się w więzieniu

30 maja 2023, 15:25
Autor:
mp/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Jeszcze w poniedziałek informowaliśmy, że pożary w kanadyjskiej Nowej Szkocji zniszczyły nieco ponad tysiąc hektarów. Przez dobę obszar pochłonięty przez ogień wzrósł niemal dziesięciokrotnie. Płomienie strawiły 200 budynków i wiele wskazuje na to, że nie jest to jeszcze pełny bilans strat. Strażacy robią wszystko co mogą, by wesprzeć poszkodowanych. Władze obiecały finansowe rekompensaty dla wszystkich ewakuowanych.

Obszar pochłonięty przez ogień wzrósł dziesięciokrotnie. Kilkanaście tysięcy ewakuowanych

Obszar pochłonięty przez ogień wzrósł dziesięciokrotnie. Kilkanaście tysięcy ewakuowanych

30 maja 2023, 15:29
Autor:
kw/dd
Źródło:
ENEX, iheartradio.ca

Prokuratura w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie wypadku w Modrzejowicach (Mazowsze), w którym zginęła była posłanka i szefowa radomskiego sanepidu Lucyna Wiśniewska. Do tragedii doszło w październiku zeszłego roku.

Akt oskarżenia w sprawie wypadku, w którym zginęła była posłanka

Akt oskarżenia w sprawie wypadku, w którym zginęła była posłanka

30 maja 2023, 13:43
Autor:
katke
Źródło:
PAP

Na drodze ekspresowej S6 doszło do zderzenia ciężarówki oraz auta osobowego. Trzy osoby zginęły na miejscu. Jedną z ofiar wypadku jest dziecko.

Trzy ofiary śmiertelne wypadku, w tym dziecko. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką

Trzy ofiary śmiertelne wypadku, w tym dziecko. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką

30 maja 2023, 9:51
Autor:
eŁKa/tok
Źródło:
TVN24 Pomorze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed przymrozkami. W północno-wschodniej Polsce temperatura przy gruncie może spaść do -2 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie pogoda może być niebezpieczna.

Uwaga, niebezpieczne spadki temperatury. Alerty IMGW

Uwaga, niebezpieczne spadki temperatury. Alerty IMGW

30 maja 2023, 14:38
Autor:
as/dd
Źródło:
IMGW

Woda w słynnym weneckim Canal Grande została zabarwiona na zielono przez fluoresceinę, nietoksyczną substancję - wynika z analiz próbek wody pobranych w dniu pojawienia się tajemniczej plamy. Jak dotąd władze nie ustaliły jednak, kto mógł zabarwić cieśninę. W ostrym tonie wypowiedział się w tej sprawie gubernator regionu.

Zagadka zielonej wody w Wenecji rozwiązana. Władze mówią o "zdecydowanym przegięciu"

Zagadka zielonej wody w Wenecji rozwiązana. Władze mówią o "zdecydowanym przegięciu"

30 maja 2023, 13:11
Autor:
wac//az
Źródło:
ANSA, tvn24.pl
Nie potrafią skakać na skakance ani kozłować piłki. Co wyrośnie z naszych dzieci?

Nie potrafią skakać na skakance ani kozłować piłki. Co wyrośnie z naszych dzieci?

30 maja 2023, 10:31
Justyna
Suchecka
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Policjanci z Wejherowa zatrzymali mężczyznę, który w Wejherowie (woj. pomorskie) miał znęcać się nad swoim 11-letnim synem. Wobec podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Miał bić, szarpać i wyzywać 11-letniego syna. Był pijany. Jest decyzja o areszcie

Miał bić, szarpać i wyzywać 11-letniego syna. Był pijany. Jest decyzja o areszcie

30 maja 2023, 11:01
Aktualizacja: 30 maja 2023, 14:03
Aktualizacja:
Autor:
ng/tok
Źródło:
Kontakt24, TVN24

Orlen, jak wynika z raportów finansowych, stracił na sprzedaży części Lotosu ponad 4 miliardy złotych. Według zapewnień Daniela Obajtka w tle wielkiej fuzji Orlenu z Lotosem nie pojawia się cień Rosji, ale prawie 80 stacji benzynowych prowadzonych na Węgrzech pod rosyjską marką Łukoil zamieniło się właśnie na polskie Orleny. Reporter "Czarno na białym" Łukasz Frątczak przygotował kolejny reportaż ujawniający kulisy fuzji - "Gra pozorów". Jak ustalił, kupnem części Lotosu była zainteresowana amerykańska firma, ale Orlen nie podjął negocjacji. Prezes koncernu twierdził, że nie ustawiała się kolejka chętnych.

Fuzja Orlenu z Lotosem. Rosyjski cień i kulisy transakcji w reportażu "Gra pozorów"

Fuzja Orlenu z Lotosem. Rosyjski cień i kulisy transakcji w reportażu "Gra pozorów"

30 maja 2023, 8:42
Autor:
Łukasz
Frątczak
Źródło:
TVN24

Na wschodzie Ukrainy trwają zaciekłe walki, ale naszym obrońcom udaje się posuwać w kierunku Bachmutu - przekazał dowódca wojsk lądowych Ołeksandr Syrski. Opublikował też nagranie ukraińskich żołnierzy, przebywających na tym odcinku.

Ukraińskie siły napierają w okolicy Bachmutu. Dowódca publikuje nagranie

Ukraińskie siły napierają w okolicy Bachmutu. Dowódca publikuje nagranie

30 maja 2023, 14:06
Autor:
tas
/ prpb
Źródło:
Ukrinform, tvn24.pl

Nad ranem drony uderzyły w budynki mieszkalne w Moskwie - przekazała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Informacje o ataku potwierdził mer Moskwy. "Atak drona spowodował niewielkie uszkodzenia kilku budynków" - poinformował w mediach społecznościowych.

Eksplozje w Moskwie. "Atak drona spowodował niewielkie uszkodzenia kilku budynków"

Eksplozje w Moskwie. "Atak drona spowodował niewielkie uszkodzenia kilku budynków"

30 maja 2023, 7:22
Autor:
momo//now
Źródło:
Reuters, tvn24.pl, PAP

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 461 dni. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w wyniku nocnego ataku Rosjan na Kijów i obwód kijowski zginęła jedna osoba, a 12 zostało rannych. "Ofiara to kobieta, która wyszła na balkon, żeby zobaczyć, jak zestrzeliwują drony" - przekazał Kliczko. Ukraińskie siły powietrzne podały, że nad stolicą zestrzelono 29 dronów Shahed, dostarczanych Rosji przez Iran. Ogółem w nocnych atakach Rosjanie użyli 31 dronów do ataku na Kijów. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Kliczko o kobiecie, która zginęła w czasie ataku: wyszła na balkon, chciała zobaczyć, jak zestrzeliwują drony

Kliczko o kobiecie, która zginęła w czasie ataku: wyszła na balkon, chciała zobaczyć, jak zestrzeliwują drony

30 maja 2023, 5:24
Aktualizacja: 30 maja 2023, 12:41
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Prokuratura zwróciła się do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu prokuratora Damiana W., który prowadził auto pod wpływem alkoholu.

Król życia w prokuraturze straci chroniący go immunitet?

30 maja 2023, 11:14
Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

Na jezdni serwisowej trasy S8, na wysokości wiaduktu ulicy Szeligowskiej, kierujący lamborghini wypadł z jezdni. - Auto wylądowało na boku, w polu. Jest mocno zniszczone - przekazał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Lamborghini wypadło z drogi i wylądowało w polu kukurydzy

Lamborghini wypadło z drogi i wylądowało w polu kukurydzy

30 maja 2023, 12:21
Autor:
katke
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Piorun trafił w mężczyznę u wybrzeży greckiej wyspy Rodos. Jak przekazali świadkowie, 26-latek pływał na paddleboardzie w okolicach brzegu podczas deszczu, gdy w powierzchnię wody trafił piorun.

Śmiertelny wypadek podczas burzy na Rodos

Śmiertelny wypadek podczas burzy na Rodos

30 maja 2023, 11:50
Autor:
as
Źródło:
Rodiaki, Sky News

Minister obrony narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak poinformował o podpisaniu umowy na dostawę pocisków rakietowych Hellfire. "Będą stanowiły uzbrojenie dla śmigłowców wsparcia AW149 i docelowo uderzeniowych AH-64E Apache Guardian" - przekazał szef resortu obrony.

Szef MON Mariusz Błaszczak: podpisaliśmy umowę na dostawę pocisków rakietowych Hellfire

Szef MON Mariusz Błaszczak: podpisaliśmy umowę na dostawę pocisków rakietowych Hellfire

30 maja 2023, 11:19
Autor:
ft//now
Źródło:
PAP

Jak to jest, że polska duma narodowa, jaką miał być Orlen, na Węgrzech pojawia się obok loga rosyjskiego Łukoilu? Jak to jest, że sprzedaje się aktywa polskiego giganta Arabii Saudyjskiej, która ma różnego rodzaju powiązania z Rosjanami - pytała Agnieszka Pomaska na wspólnej konferencji prasowej z Barbarą Nowacką. Posłanki Koalicji Obywatelskiej poinformowały, że pod koniec ubiegłego roku opozycja złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury i wniosek do CBA. - Przez ponad pięć miesięcy nie wydarzyło się nic - oświadczyła Nowacka.

Posłanki pokazały zawiadomienie do prokuratury. "Przez ponad pięć miesięcy nie wydarzyło się nic"

Posłanki pokazały zawiadomienie do prokuratury. "Przez ponad pięć miesięcy nie wydarzyło się nic"

30 maja 2023, 11:58
Autor:
momo//now
Źródło:
TVN24

We wtorek przed III Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie (woj. małopolskie) zebrało się kilkadziesiąt osób. To manifestacja poparcia dla zawieszonego dyrektora szkoły. Kuratorium oświaty wszczęło postępowanie dyscyplinarne po tym, jak Jan Ryba poinformował sąd rodzinny o tym, że jedna z jego uczennic może być ofiarą przemocy domowej.

Manifestacja poparcia dla zawieszonego dyrektora szkoły. "Całe miasto jest z niego dumne"

Manifestacja poparcia dla zawieszonego dyrektora szkoły. "Całe miasto jest z niego dumne"

30 maja 2023, 14:48
Autor:
wini/tok
Źródło:
TVN24 Kraków

Fundusze hipoteczne wypłaciły do tej pory swoim klientom niemal 30 milionów złotych - wynika z raportu przygotowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce poświęconego odwróconej hipotece. Średni wiek seniora, który korzysta z ich usług wynosi 76,5 roku.

Odwrócona hipoteka w Polsce. Wiemy, ile fundusze wypłaciły klientom do tej pory

Odwrócona hipoteka w Polsce. Wiemy, ile fundusze wypłaciły klientom do tej pory

30 maja 2023, 14:39
Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Naukowcy odnaleźli u wybrzeży Niemiec kościół w Rungholt, który w XIV wieku został zatopiony w wyniku potężnej burzy. Jak wyjaśniają, do odkrycia ruin konieczne było połączenie badań archeologicznych i geologicznych. W procesie poznawania tajemnic średniowiecznego budynku naukowcy walczą jednak z czasem.

Kościół zniknął pod falami ponad 600 lat temu. Natrafiono na jego ruiny

Kościół zniknął pod falami ponad 600 lat temu. Natrafiono na jego ruiny

30 maja 2023, 13:31
Autor:
as
Źródło:
Newsweek, JGU Mainz, medieval.eu

Narodziny swojego pierwszego dziecka Sarah Snook potwierdziła pośrednio w instagramowym poście, w którym więcej niż o noworodku przeczytamy o "Sukcesji". Na załączonym zdjęciu widać jednak, że finałowego odcinka serialu australijska aktorka nie oglądała sama.

Gwiazda "Sukcesji" została mamą. Ostatni odcinek obejrzała z dzieckiem na ręku

Gwiazda "Sukcesji" została mamą. Ostatni odcinek obejrzała z dzieckiem na ręku

30 maja 2023, 12:39
Autor:
kgo//am
Źródło:
Instagram/@sarah_snook, HBO, tvn24.pl

Część Azji dostała się pod wpływ bardzo silnej fali upałów. W Szanghaju w Chinach odnotowano rekord temperatury dla maja, w Wietnamie władze zaapelowały o ograniczenie zużycia prądu. Prognozy nie napawają optymizmem - najbliższe tygodnie zapowiadają się podobnie lub jeszcze bardziej gorąco.

Rekord gorąca z XIX wieku pobity w Szanghaju, Hanoi też się praży

Rekord gorąca z XIX wieku pobity w Szanghaju, Hanoi też się praży

30 maja 2023, 13:56
Autor:
kw
Źródło:
Reuters

Kolejki klientów ustawiają się do jednej tajwańskich restauracji, która czasowo wprowadziła do menu niezwykły rodzaj ramenu. Danie podawane jest tam z gotowanym w całości bathynomusem, niedawno odkrytym, olbrzymim gatunkiem głębokomorskiego skorupiaka.

Ramen z gigantycznym bathynomusem. Nowe danie stało się hitem

Ramen z gigantycznym bathynomusem. Nowe danie stało się hitem

30 maja 2023, 14:09
Autor:
jdw//mm
Źródło:
Reuters, CNN

Jeśli serial będzie trwał kilka sezonów, byłoby fajne zrobić jeden z wszystkimi jego gwiazdami - powiedział w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" Mike White, reżyser i scenarzysta "Białego Lotosu". Na razie chce dawkować widzom wątki znanych postaci. Kogo zobaczymy w trzeciej odsłonie produkcji?

"Biały Lotos 3". Reżyser zapowiada "świeży tajemniczy wątek"

"Biały Lotos 3". Reżyser zapowiada "świeży tajemniczy wątek"

30 maja 2023, 8:36
Autor:
joan//mro
Źródło:
Deadline, "The Hollywood Reporter"