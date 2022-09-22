Лєвандовський отримав пов'язку України в подарунок. «Дякую всім полякам»
Роберт Лєвандовський отримав капітанську пов'язку збірної України з рук одного з найкращих футболістів в історії країни Андрія Шевченка. Видатний спортсмен хотів символічно подякувати полякам, а також нашому капітану за допомогу, яку вони надали українцям під час російського вторгнення.
Шевченко та Лєвандовський зустрілися на Національному стадіоні PGE. Пов'язка, яку вручив Шева, є символом, який наш нападник візьме з собою на чемпіонат світу в Катар.
- За вас будуть вболівати всі українці, - запевнив Шевченко.
- Ця пов’язка є виразом величезної, на все життя вдячності нашого народу Польщі за допомогу, яку ви надаєте нам під час війни, - зворушено пояснив він.
Гордий Лєвандовський
- У мене в руці капітанська пов'язка в кольорах України, - сказав Лєвандовський.
- Мені це вручили з подякою за те, як ми підтримуємо - не тільки я, звісно, але ціла Польща - наших сусідів у боротьбі за свободу. Надання допомоги триває безперервно. Ми добре розуміємо, що це означає для українців. Ми знаємо свою історію і знаємо як треба боротися за свободу, - сказав він.
Раніше Лєвандовський вже грав з пов'язкою в кольорах українського прапора. Він зробив це 26 лютого 2022 року під час матчу між його колишнім клубом - мюнхенською «Баварією» та франкфуртським «Айнтрахтом».
- Я відчуваю себе людиною, яка допомагає Україні, - зізнався "Леві".
- У "Баварії" я одягнув таку пов’язку наступного дня після початку російського вторгнення. Це було спонтанно. Сам її шив, чи то пак ліпив з двох кольорів. Я хотів показати світові, що це реальність і це дійсно сталося. Я радий, що таким чином міг якось підтримати Україну.
- Тепер подяка повертається до нас, - продовжив він.
- Я дуже цим пишаюся. Це подяка всім полякам, які різними способами допомагають Україні. Це найважливіше, - відзначив капітан польської збірної, який поки не зміг сказати, коли зможе зіграти з подарованою Шевченком пов’язкою.
На чемпіонаті світу в Катарі збірна Польщі зіграє з Аргентиною, Мексикою та Саудівською Аравією. Україна не гратиме в турнірі, оскільки програла плей-офф Уельсу (0:1).
Źródło: eurosport.pl
Źródło zdjęcia głównego: Newspix