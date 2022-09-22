TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Лєвандовський отримав пов'язку України в подарунок.  «Дякую всім полякам»

22 września 2022, 11:11

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
eurosport.pl
Роберт Лєвандовський отримав капітанську пов'язку збірної України з рук Андрія Шевченка
tvn24Роберт Лєвандовський отримав капітанську пов'язку збірної України з рук Андрія Шевченка

Роберт Лєвандовський отримав капітанську пов'язку збірної України з рук одного з найкращих футболістів в історії країни Андрія Шевченка.  Видатний спортсмен хотів символічно подякувати полякам, а також нашому капітану за допомогу, яку вони надали українцям під час російського вторгнення.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Шевченко та Лєвандовський зустрілися на Національному стадіоні PGE.  Пов'язка, яку вручив Шева, є символом, який наш нападник візьме з собою на чемпіонат світу в Катар.  

- За вас будуть вболівати всі українці, - запевнив Шевченко.  

- Ця пов’язка є виразом величезної, на все життя вдячності нашого народу Польщі за допомогу, яку ви надаєте нам під час війни, - зворушено пояснив він.

Гордий Лєвандовський

- У мене в руці капітанська пов'язка в кольорах України, - сказав Лєвандовський.  

Szewczenko wręcza symboliczną opaskę Ukrainie
Андрій Шевченко, Роберт ЛєвандовськийSzewczenko wręcza symboliczną opaskę UkrainieNewspix

- Мені це вручили з подякою за те, як ми підтримуємо - не тільки я, звісно, ​​але ціла Польща - наших сусідів у боротьбі за свободу.  Надання допомоги триває безперервно.  Ми добре розуміємо, що це означає для українців.  Ми знаємо свою історію і знаємо як треба боротися за свободу, - сказав він.

Раніше Лєвандовський вже грав з пов'язкою в кольорах українського прапора.  Він зробив це 26 лютого 2022 року під час матчу між його колишнім клубом - мюнхенською «Баварією» та франкфуртським «Айнтрахтом».

- Я відчуваю себе людиною, яка допомагає Україні, - зізнався "Леві".  

- У "Баварії" я одягнув таку пов’язку наступного дня після початку російського вторгнення.  Це було спонтанно.  Сам її шив, чи то пак ліпив з двох кольорів.  Я хотів показати світові, що це реальність і це дійсно сталося.  Я радий, що таким чином міг якось підтримати Україну.

- Тепер подяка повертається до нас, - продовжив він.  

- Я дуже цим пишаюся.  Це подяка всім полякам, які різними способами допомагають Україні.  Це найважливіше, - відзначив капітан польської збірної, який поки не зміг сказати, коли зможе зіграти з подарованою Шевченком пов’язкою.

На чемпіонаті світу в Катарі збірна Польщі зіграє з Аргентиною, Мексикою та Саудівською Аравією.  Україна не гратиме в турнірі, оскільки програла плей-офф Уельсу (0:1).

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: eurosport.pl

Źródło zdjęcia głównego: Newspix

Robert Lewandowski
Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Piłka nożna
Pozostałe wiadomości

Przez decyzję szwajcarskiego banku centralnego i sytuację na rynku walutowym raty kredytów we frankach, w zależności od kwoty zadłużenia, wzrosną nawet o 300 złotych - wynika z wyliczeń głównego analityka Expander Advisors Jarosława Sadowskiego dla TVN24 Biznes. Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł w czwartek stopy procentowe do poziomu 0,5 procent z - 0,25 procent.

Duża podwyżka stóp procentowych i zawirowania walutowe. O ile wzrośnie rata kredytu?

Z kraju

Duża podwyżka stóp procentowych i zawirowania walutowe. O ile wzrośnie rata kredytu?

22 września 2022, 11:16

Z kraju

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Fałszywy węgiel mieli sprzedawać dwaj mężczyźni, jeżdżący po Zawierciu (woj. śląskie). Mieszkanka miasta zawiadomiła prokuraturę, że zapłaciła im około sześć tysięcy złotych za trzy tony, a po deszczu okazało się, że opał zmieszany był z gruzem i kamieniami. Policja szuka sprawców.

Zapłaciła za węgiel. Deszcz zmył kolor i okazało się, że sprzedali jej kamienie i gruz

Katowice

Zapłaciła za węgiel. Deszcz zmył kolor i okazało się, że sprzedali jej kamienie i gruz

22 września 2022, 11:00

Katowice

Autor:
mag/
tam
Źródło:
TVN24 Katowice

W całej Polsce trwają poszukiwania węgla, żeby zdążyć z zakupem opału zanim sezon grzewczy zacznie się na dobre. Czym się kierować przy wyborze węgla, jeśli towar jest akurat dostępny? Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, wyjaśnił w rozmowie z TVN24 Biznes, że na pierwszy rzut oka możemy odróżnić węgiel brunatny od kamiennego i ocenić uziarnienie węgla. - Cała reszta to badania laboratoryjne - przyznał.

Jak wybrać dobry węgiel? Najważniejsze kryteria

Najnowsze

Jak wybrać dobry węgiel? Najważniejsze kryteria

22 września 2022, 12:14

Najnowsze

Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, "Węglo Smyk"

Były minister sprawiedliwości Chin Fu Zhenghua został skazany na śmierć za przyjmowanie łapówek - poinformowały w czwartek państwowe media. Polityk w przeszłości był odpowiedzialny za kilka ważnych śledztw antykorupcyjnych.

Były minister sprawiedliwości Chin skazany na śmierć za łapówkarstwo

Świat

Były minister sprawiedliwości Chin skazany na śmierć za łapówkarstwo

22 września 2022, 11:49

Świat

Autor:
pp/kab
Źródło:
PAP

Oficerowie i żołnierze rezerwy, którzy nie otrzymali jeszcze wezwania mobilizacyjnego, mają zakaz opuszczania stałego miejsca zamieszkania bez zgody władz wojskowych - przekazała na swoim portalu ukraińska redakcja Radia Swoboda. Powołała się na rozkazy udostępnione przez Pawła Czikowa, adwokata zajmującego się obroną praw człowieka.

Rosyjscy żołnierze rezerwy mają zakaz opuszczania miejsca zamieszkania

Świat

Rosyjscy żołnierze rezerwy mają zakaz opuszczania miejsca zamieszkania

22 września 2022, 11:30

Świat

Autor:
mjz/kab
Źródło:
PAP

Wykluczam możliwość skierowania na front jednocześnie 300 tysięcy żołnierzy, bo ich trzeba wyszkolić, wyposażyć w sprzęt - mówił generał Waldemar Skrzypczak, komentując w TVN24 częściową mobilizację w Rosji. Dodał, że chociaż to będzie "znaczący zastrzyk dla potencjału zbrojnego armii rosyjskiej", to jednak "nie będzie przełomu w wojnie". - To się wszystko sypie, skoro się ucieka do takich rzeczy - ocenił wojskowy.

Generał Waldemar Skrzypczak o częściowej mobilizacji Rosjan i sytuacji na froncie w Ukrainie

Świat

Generał Waldemar Skrzypczak o częściowej mobilizacji Rosjan i sytuacji na froncie w Ukrainie

22 września 2022, 10:01

Świat

Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24

Prokurator generalna Nowego Jorku Letita James złożyła pozew przeciwko byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, jego rodzinnej firmie i trzem jego dorosłym dzieciom - Donaldowi Jr, Ericowi i Ivance. Zarzuca im podawanie nieprawdziwych wycen nieruchomości i czerpania z tego zysków.

Trump i jego dzieci pozwani. Prokurator generalna zarzuca im oszustwa

Świat

Trump i jego dzieci pozwani. Prokurator generalna zarzuca im oszustwa

22 września 2022, 10:37

Świat

Autor:
ads/kab
Źródło:
Reuters, PAP

Kobiety biorące udział w trwających w irańskich miastach protestach ściągają z głów chusty i rzucają na ziemię lub palą, inne manifestacyjnie ścinają swoje włosy. Demonstracje w wielu irańskich miastach wybuchły w sobotę po śmierci 22-letniej Mahsy Amini. Kobieta zapadła w śpiączkę po zatrzymaniu przez policję religijną, która uznała jej ubiór za niewłaściwy.

Iranki palą chusty i ścinają włosy. Trwają protesty po śmierci 22-latki zatrzymanej przez policję religijną

Świat

Iranki palą chusty i ścinają włosy. Trwają protesty po śmierci 22-latki zatrzymanej przez policję religijną

22 września 2022, 11:36

Świat

Autor:
kgo//mm
Źródło:
BBC, Reuters, tvn24.pl

Edward Mosberg, polski Żyd ocalony z Holokaustu, zmarł w wieku 96 lat. Był zaangażowany w rozwijanie polsko-żydowskiego dialogu. Informację o śmierci Mosberga przekazał w mediach społecznościowych Konsul Generalny w Nowym Jorku Adrian Kubicki.

Ocalały z Holokaustu Edward Mosberg nie żyje

Polska

Ocalały z Holokaustu Edward Mosberg nie żyje

22 września 2022, 10:18

Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł w czwartek stopy procentowe. To kolejny bank centralny, które zacieśnia swoją politykę monetarną, aby walczyć z rosnącą inflacją. Decyzje SNB, ale także kurs szwajcarskiej waluty, mają wpływ na wysokość rat kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. 

Jest decyzja banku centralnego Szwajcarii w sprawie stóp procentowych

Ze świata

Jest decyzja banku centralnego Szwajcarii w sprawie stóp procentowych

22 września 2022, 9:34

Ze świata

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Rosjanie uciekają z kraju przed zarządzoną przez Władimira Putina częściową mobilizacją. Schronienia szukają między innymi w Serbii. "Rosyjskie władze prowadzą błędną politykę", "Putin to morderca" - mówili dziennikarzom na lotnisku pod Belgradem.

Putin ogłosił częściową mobilizację, Rosjanie uciekają do Serbii. Mówią, że "Putin to morderca"

Świat

Putin ogłosił częściową mobilizację, Rosjanie uciekają do Serbii. Mówią, że "Putin to morderca"

22 września 2022, 8:58

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

W Rosji jest panika i to bardzo dobrze pokazują kolejki na wszystkich przejściach granicznych, przez które da się w tej chwili wyjechać z Rosji – Gruzja, Mongolia, Kazachstan, Finlandia. Tam wszędzie teraz są kilometrowe kolejki samochodów - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" rosyjska dziennikarka Masza Makarowa. Odniosła się do ogłoszonej przez Władimira Putina częściowej mobilizacji w Rosji.

Makarowa: w Rosji jest panika, teraz wojna przyszła właściwie do każdego domu

Świat

Makarowa: w Rosji jest panika, teraz wojna przyszła właściwie do każdego domu

22 września 2022, 8:14

Świat

Autor:
js/adso
Źródło:
TVN24

Organizacja Crimestoppers oferuje rekordową sumę 200 tysięcy funtów za pomoc w śledztwie w sprawie zabójstwa 9-letniej Olivii Pratt-Korbel. Dziewczynka została zastrzelona 22 sierpnia w Liverpoolu.

Rekordowa nagroda za pomoc we wskazaniu zabójców 9-letniej Olivii. To równowartość ponad miliona złotych

Świat

Rekordowa nagroda za pomoc we wskazaniu zabójców 9-letniej Olivii. To równowartość ponad miliona złotych

22 września 2022, 9:26

Świat

Autor:
kkow//am
Źródło:
BBC, Liverpoolecho

Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła zmieniła z miesiąca na dwa miesiące termin wypłaty przez samorządy dodatku węglowego. - Wydłużony czas nie ratuje tu samorządów, tylko nieudolność ustawodawcy. W 30 dni od złożenia pierwszych wniosków żaden samorząd nie wypłaciłby dodatku, bo żaden nie dostał pieniędzy na ich wypłatę - stwierdził Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Inny zapis nowej ustawy ustalił zasadę wypłaty dodatku węglowego w przypadku, gdy miejsce zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe.

Zmiany w dodatku węglowym. Dotyczą między innymi wypłaty pieniędzy

Z kraju

Zmiany w dodatku węglowym. Dotyczą między innymi wypłaty pieniędzy

22 września 2022, 8:04

Z kraju

Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP
MeduM albo MEM jak Puszcza.tv? Wspólnik kuzyna Kaczyńskiego przygotuje nowy hit Czarnka

Premium

MeduM albo MEM jak Puszcza.tv? Wspólnik kuzyna Kaczyńskiego przygotuje nowy hit Czarnka

22 września 2022, 6:33
Piotr
Szostak

Premium

Autor:
Piotr
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Kolejny samorząd - tym razem ze stolicy Pomorza Zachodniego - pokazuje ceny energii zaproponowane na przyszły rok. Szczecin już ma zapłacić o 85 milionów więcej, a jeszcze nie wszystkie przetargi zostały zakończone. "Dojeżdżanie samorządów trwa" - skomentował prezydent Piotr Krzystek w mediach społecznościowych.

Szczecin ma zapłacić cztery razy więcej za prąd. "Dojeżdżanie samorządów trwa"

Pomorze

Szczecin ma zapłacić cztery razy więcej za prąd. "Dojeżdżanie samorządów trwa"

22 września 2022, 11:16

Pomorze

Autor:
eŁKa/tam
Źródło:
TVN24 Pomorze

Sąd Najwyższy oddalił w środę skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego dotyczącą tragicznego wydarzenia z wrocławskiego szpitala. Lekarz, podczas operacji przeprowadzonej dziesięć lat temu, zostawił w jamie brzusznej operowanego dwie serwety chirurgiczne. Błąd odkryto dopiero po kilku miesiącach. Pacjent zmarł w wyniku powikłań po zabiegu usunięcia chust.

Operacja się skończyła, chusty chirurgiczne zostały w ciele pacjenta. "Po co miałem dalej szukać? Żeby coś uszkodzić?"

Okolice

Operacja się skończyła, chusty chirurgiczne zostały w ciele pacjenta. "Po co miałem dalej szukać? Żeby coś uszkodzić?"

22 września 2022, 8:13

Okolice

Autor:
Klaudia
Ziółkowska
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Współpracownik rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego zadzwonił do syna Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla. Mężczyzna, podszywając się pod pracownika wojskowej komendy uzupełnień, wezwał go do stawienia się tam. Syn rzecznika odparł, że jego pobyt tam byłby "nie do końca odpowiedni" i że będzie to załatwiać "na innym szczeblu".

Syn Dmitrija Pieskowa o wezwaniu do mobilizacji: będę to załatwiał na innym szczeblu

Świat

Syn Dmitrija Pieskowa o wezwaniu do mobilizacji: będę to załatwiał na innym szczeblu

22 września 2022, 7:00

Świat

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 211 dni. Wiceszef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko powiadomił, że wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże na południowym wschodzie kraju dziewięcioma rakietami. Jedna z nich trafiła w hotel. Władze informują, że pod gruzami są ludzie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Rosyjski atak rakietowy na Zaporoże, pod gruzami hotelu są ludzie

Świat

Rosyjski atak rakietowy na Zaporoże, pod gruzami hotelu są ludzie

22 września 2022, 5:20
Aktualizacja: 22 września 2022, 9:01

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty,
pp/kab
Źródło:
tvn24.pl

Po raz kolejny odbył się konkurs fotograficzny Comedy Pet Photo Awards, podczas którego nagradzane są najśmieszniejsze zdjęcia i nagrania zwierzaków z całego świata. W tym roku na szczycie stawki znalazły się koty, ale oprócz mruczków jury i publiczność docenili także alpaki i konie.

Oto najśmieszniejsze zdjęcia zwierząt. Przyznano Comedy Pet Photo Awards 2022

Ciekawostki

Oto najśmieszniejsze zdjęcia zwierząt. Przyznano Comedy Pet Photo Awards 2022

22 września 2022, 7:34

Ciekawostki

Autor:
as,ps
Źródło:
Comedy Pet Photo Awards

Jak wyglądałyby dziś znane postaci, gdyby nadal żyły? To pytanie zadaje sobie zapewne wielu fanów księżnej Diany, Kurta Cobaina, Michaela Jacksona czy Freddiego Mercury'ego. Fotograf Alper Yesiltas postanowił na nie odpowiedzieć. Korzystając z pomocy sztucznej inteligencji tworzy wyjątkowe portrety.

Tak mogliby dziś wyglądać księżna Diana, Michael Jackson, Freddie Mercury, czy Kurt Cobain. "Jakby nic się nie stało"

Kultura i styl

Tak mogliby dziś wyglądać księżna Diana, Michael Jackson, Freddie Mercury, czy Kurt Cobain. "Jakby nic się nie stało"

22 września 2022, 8:57

Kultura i styl

Autor:
pb//am
Źródło:
Instagram, My Modern Met

Profil TVN24 w sierpniu był ponownie najpopularniejszym kontem medialnym na Facebooku - podaje Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Jak dodano, profil stacji od dawna jest liderem zestawienia.

TVN24 najpopularniejszy wśród mediów na Facebooku. Dziękujemy!

Z kraju

TVN24 najpopularniejszy wśród mediów na Facebooku. Dziękujemy!

21 września 2022, 11:57

Z kraju

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

Ciekawy widok mieli okazję oglądać astronauci przebywający na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Z okien Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podziwiali zygzakowaty ślad, który był zapowiedzią zmian na pokładzie.

Zygzakowaty ślad widziany z kosmosu. Co oglądali astronauci z ISS?

Świat

Zygzakowaty ślad widziany z kosmosu. Co oglądali astronauci z ISS?

22 września 2022, 11:36

Świat

Autor:
as
Źródło:
space.com

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną pytany był między innymi o wystąpienie prezydenta USA Joe Bidena na forum ONZ oraz o politykę Stanów Zjednoczonych wobec wojny w Ukrainie. Jego zdaniem amerykański przywódca w tej kwestii utrzymał "bardzo twardą, zdecydowaną, ale bardzo spokojną linię" polityki. Prezydent odniósł się również do kwestii ewentualnego użycia broni nuklearnej przez Rosję.

Prezydent: jesteśmy w trójce państw, która najbardziej pomaga dziś Ukrainie

Polska

Prezydent: jesteśmy w trójce państw, która najbardziej pomaga dziś Ukrainie

21 września 2022, 18:45

Polska

Autor:
akw,
mjz//now,
adso
Źródło:
TVN24

Warunki atmosferyczne, jakie zapanują niebawem, mają sprzyjać wysypowi grzybów. Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB podpowiada, na kiedy zaplanować wyjazd do lasu.

Pogoda będzie sprzyjać wysypowi grzybów. Kiedy udać się do lasu

Polska

Pogoda będzie sprzyjać wysypowi grzybów. Kiedy udać się do lasu

22 września 2022, 8:11

Polska

Autor:
as
Źródło:
PAP