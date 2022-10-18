Знайшла сумочку з готівкою, віддала поліції. "Вчинок, гідний наслідування"

Мешканка Сяноцького району (Підкарпатське воєводство) знайшла у барі в Лесько саше з документами та грошима. Свою знахідку вона віддала поліції. Сумочка вже повернулася до власниці, громадянки України.

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Знайшла гроші у неділю 47-річна жителька Сяноцького повіту, яка працює в барі. Саше лежало біля одного зі столиків. За даними поліції, всередині було понад 2000 євро та понад 1000 гривень. "Платіжні картки та документи були оформлені на ім'я 38-річної громадянки України", - йдеться у повідомленні. За даними поліції, польська громадянка "зробила вчинок, гідний наслідування".

Власниця звернулася до повітового Управління поліції в Леську в понеділок вранці.

Сумочка вже повернулася до власниці, громадянки України. KPP Lesko

Знайдене не вкрадене? Не обов'язково

Поліцейські нагадують про правила поводження у разі виявлення цінних речей.

"Якщо ви знайшли загублені кимось гроші, гаманець, телефон чи інші речі і не повернули їх власнику? Будьте обережні - це злочин чи правопорушення. Знайдений предмет потрібно повернути законному власнику. Якщо це неможливо, просимо повідомити про цей факт у поліцію або віднести до Бюро знахідок», – йдеться у повідомленні.

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Autor:red.

Źródło: TVN24