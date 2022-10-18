Знайшла сумочку з готівкою, віддала поліції. "Вчинок, гідний наслідування"

18 października 2022, 16:24
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Lesko (woj. podkarpackie)
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Google EarthLesko (woj. podkarpackie)

Мешканка Сяноцького району (Підкарпатське воєводство) знайшла у барі в Лесько саше з документами та грошима. Свою знахідку вона віддала поліції. Сумочка вже повернулася до власниці, громадянки України.

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Знайшла гроші у неділю 47-річна жителька Сяноцького повіту, яка працює в барі. Саше лежало біля одного зі столиків. За даними поліції, всередині було понад 2000 євро та понад 1000 гривень. "Платіжні картки та документи були оформлені на ім'я 38-річної громадянки України", - йдеться у повідомленні. За даними поліції, польська громадянка "зробила вчинок, гідний наслідування".

Власниця звернулася до повітового Управління поліції в Леську в понеділок вранці.

Сумочка вже повернулася до власниці, громадянки України.KPP Lesko

Знайдене не вкрадене? Не обов'язково

Поліцейські нагадують про правила поводження у разі виявлення цінних речей.

"Якщо ви знайшли загублені кимось гроші, гаманець, телефон чи інші речі і не повернули їх власнику? Будьте обережні - це злочин чи правопорушення. Знайдений предмет потрібно повернути законному власнику. Якщо це неможливо, просимо повідомити про цей факт у поліцію або віднести до Бюро знахідок», – йдеться у повідомленні.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPP Lesko

Ukraina
Policja
Migranci i uchodźcy w Europie
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Autor:
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Autor:
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wac//am
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Autor:
KS\mtom
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PAP

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Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24, PAP

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Autor:
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Źródło:
PAP

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Autor:
red.
Źródło:
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Autor:
bp
Źródło:
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Autor:
momo\mtom
Źródło:
Reuters

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Autor:
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Źródło:
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Autor:
ads,js\mtom
Źródło:
PAP, Reuters

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Aktualizacja:
Autor:
js/adso
Źródło:
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Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP

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Autor:
jdw//mm
Źródło:
Indpendent, Le Telegramme, www.ofb.gouv.fr

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pb//az
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wac//am
Źródło:
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Migoczące niebieskie kule w ziemskiej atmosferze. Co widać na tym zdjęciu zrobionym z ISS?

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Autor:
anw
Źródło:
livescience.com, earthobservatory.nasa.gov, tvnmeteo.pl

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Autor:
mg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

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Autor:
tmw/adso
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tvn24.pl