"Леопарди" для України.  Блащак: жодних рішень не прийнято

20 stycznia 2023, 19:10
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Mariusz Błaszczak po spotkaniu w Ramstein
Mariusz Błaszczak po spotkaniu w RamsteinTVN24
wideo 2/3
TVN24Mariusz Błaszczak po spotkaniu w Ramstein

Міністр національної оборони Маріуш Блащак виступив після зустрічі представників 50 країн у Рамштайні, яка стосувалася допомоги Україні. - Безсумнівно, можна очікувати чергового нападу на Україну.  Тому потрібно підтримувати Україну, щоб вона могла успішно протистояти нападу Росії, - сказав він.

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У п'ятницю на розташованій в Німеччині  американській базі в Рамштайні під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна відбулося чергове засідання контактної групи з оборонної підтримки України у складі 50 країн.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на конференції повідомив, що різні європейські країни заявили, що нададуть Україні бронетехніку, і це дуже важлива підтримка.  - Йдеться про німецькі бойові машини Marder, Велика Британія вирішила відправити Challenger, Польща і Франція також заявили про відправку танків, - зазначив він.

Блащак: володар Кремля намагається відбудувати імперію, імперію зла

Маріуш Блащак назвав зустріч у Рамштайні "хорошою дискусією між союзниками".  - Ми говорили про ситуацію в Україні, - розповів він. - Ми говорили про загрози, які несе  російська імперська політика (...) Володар Кремля намагається відбудувати імперію, імперію зла, - додав він.

- Поза сумнівом, варто очікувати чергового нападу на Україну.  Тому потрібно підтримувати Україну, щоб вона могла ефективно протистояти російській атаці, - відзначив Блащак і анонсував поставку в Україну БМП і танків Т-72 і підготовку однієї української бригади.

Маріуш БлащакTVN24

- До кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів у масштабах до рівня бригади, - сказав Блащак журналістам про пропозицію, яку він представив на зустрічі.

- Ми в стані забезпечити еквівалент для Війська Польського, - запевнив він, нагадавши про закупівлі, зокрема, танків K2 і гаубиць K9 з Південної Кореї, а також заплановані поставки "Абрамсів" і реактивної артилерії HIMARS.  

- Якщо до цього додати контракт, укладений Huta Stalowa Wola з українською владою на поставку гармат-гаубиць Krab, то ми маємо справу з послідовним проектом підтримки України і водночас модернізації техніки Війська Польського,. - додав він.

Блащак: ми хочемо створити коаліцію держав, щоб поставити в Україну "Леопарди"

- Ми хочемо створити коаліцію країн, - пояснив Блащак дії Польщі, спрямовані на постачання Україні в майбутньому танків Leopard.  Проте, як він повідомив, "жодних рішень у цьому питанні не прийнято". - Ми послідовно будуємо коаліцію, - додав він, зазначивши, що надія на її побудову є. - Ця надія пов'язана з тим, що у кулуарах сьогоднішньої конференції зустрілися міністри оборони 15 країн. Ми говорили про це, - сказав Блащак.

- Міністр Пісторіус сказав, що він другий день є міністром оборони Німеччини, тому поки що не може робити висновки, але я переконаний, що створення коаліції завершиться успіхом, так само як успіхом завершилося  й передангя Україні системи Patriot - сказав він.

 - Усе ще є надія передати Україні танки "Леопард-2". Я переконаний, що створення коаліції в цьому питанні буде успішним, - сказав віце-прем'єр-міністр, голова міністерства національної оборони Маріуш Блащак у Рамштайні.  Він повідомив, що в п'ятницю зустрінеться з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RONALD WITTEK

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Niemcy
Ministerstwo Obrony Narodowej
Rosja
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