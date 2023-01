"Леопарди" для України.  Блащак: жодних рішень не прийнято

czytaj dalej

Sofia urodziła się na długo przed terminem. Mimo że na świecie jest dopiero od kilkudziesięciu godzin, już zdążyła skorzystać ze sprzętu ufundowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - Dopóki człowiek czegoś takiego nie przeżyje, to tak do końca nie zrozumie, jak to jest. Dlatego apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby wspierać takie akcje - mówiła mama dziewczynki.