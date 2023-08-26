Легіонельоз. Експертка роз'яснює, коли хвороба особливо небезпечна

Легіонельоз - це захворювання, яке викликає бактерія Legionella pneumophila. За оцінками експертів, приблизно для 5-10 відсотків інфікованих легіонельоз може виявитися смертельним. Не кожен інфікований легіонелою, захворіє. Як зазначила в програмі TVN24 "Прокидаєшся і знаєш" (Wstajesz i wiesz) доктор Рената Матушевська з Національного інституту громадського здоров’я PZH-PIB, особливо вразливі люди похилого віку. Як можна заразитися, які симптоми захворювання і через скільки днів після зараження вони з'являються?

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Інфекція Legionella pneumophila виявлена ​​у 113 осіб, госпіталізованих у Підкарпатському воєводстві. У п’ятницю вранці Санітарно-епідеміологічна служба Підкарпаття повідомила, що наразі в області підтверджено сім смертей людей, інфікованих легіонелою "і обтяжених супутніми захворюваннями". Влада Жешува створила кризову штаб та вживає превентивних заходів. Цієї суботи та неділі у столиці Підкарпатського воєводства проведуть дезінфекцію водопровідної мережі. Проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення джерела інфекції.

Rzeszów. Spotkanie miejskiego sztabu kryzysowego w sprawie Legionelli Grzegorz Bukala / UM Rzeszow

Легіонельоз - що це за хвороба?

Легіонельоз - це різновид важкого запалення легенів, спричинений бактеріями Legionella. Як повідомляє сайт Санепідслужби, бактерія легіонела зустрічається по всьому світу і широко поширена в навколишньому середовищі, а її резервуаром є вода і вологий ґрунт. Legionella pneumophila була виявлена ​​в струмках, ставках, сантехнічних системах готелів, лікарень, будинків опіки, в змішувачах і душових ситах, резервуарах для зберігання води, кондиціонерах і зволожувачах повітря, гідромасажних ваннах, термальних басейнах, спа-басейнах, медичному устаткуванні.

Легіонельоз - які симптоми захворювання?

Легіонельоз зазвичай починається з лихоманки, ознобу, головного та м’язового болю. Потім, як ми читаємо на веб-сайті Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), виникає сухий кашель і проблеми з диханням, які можуть прогресувати до важкої пневмонії. У близько третини пацієнтів також з'являється діарея та блювота, а приблизно у половини спостерігають сплутаність свідомості або галюцинації. Більшість пацієнтів потребують госпіталізації та лікування антибіотиками. Щоб діагностувати захворювання, необхідно провести спеціальні лабораторні дослідження.

Через скільки днів після зараження з'являються симптоми легіонельозу?

Симптоми легіонельозу зазвичай з’являються через два-десять днів після інфікування, але в рідкісних випадках можуть з'явитися навіть через три тижні.

Як можна заразитися легіонельозом?

Легіонела, що знаходиться в теплих водах, передається, коли ми створюємо водний аерозоль, що містить цю бактерію. Заразитися можна, перебуваючи, наприклад, біля міського фонтану чи зрошувальної системи. Бактерії також можуть потрапляти в міські системи водопостачання, термальні басейни, побутову сантехніку та зволожувачі повітря.

- Це може бути, наприклад, кондиціонер або домашня система водопостачання. У цьому випадку будьте обережні з водою в душі. Легіонела любить теплу воду, але не гарячу, тому важливо правильно нагріти воду, - пояснює в інтерв'ю ПАП вірусолог професор Влодзімєж Гут. Хвороба не передається при питті зараженої води та від людини до людини.

Legionella pneumophila Shutterstock

Доктор Рената Матушевська про те, для кого легіонельоз особливо небезпечний

За даними ECDC, для близько 5-10 відсотків. заражених легіонельоз може призвести до летального результату. Не кожен інфікований легіонелою захворіє. Як зазначила в програмі "Прокидаєшся і знаєш" на TVN24 доктор Рената Матушевська з Національного інституту громадського здоров’я PZH-PIB, особливо вразливими є люди похилого віку, "залежно від досліджень, люди старші 50 або 60 років, а також люди зі зниженим імунітетом, із супутніми захворюваннями, цукровим діабетом, онкологічними захворюваннями".

- Середньостатистична здорова людина не повинна почуватися в небезпеці, - наголосила Матушевська.

Легіонельоз - як знизити ризик захворіти

Експертка визнала, що легіонела - це бактерія, пов'язана з туризмом.

- Багато заражень пов’язано з подорожами, - пояснила вона, зазначивши, що "під час подорожей дуже часто змінюється клімат, у нас знижується імунітет, ми більш сприйнятливі до інфекцій". Додала, що ризик зараження легіонелою можна знизити, відкрутивши, спустивши воду в готелі та вдома після повернення.

- Це дає нам відчуття безпеки, що застояна вода, яка може накопичитися в трубах, буде усунена, - зазначила вона.

Rzeszów. Sztab kryzysowy po zakażeniach bakterią Legionella pneumophila. Wypowiedź prezydenta miasta Konrada Fijołka TVN24

Чому легіонельоз називають "хворобою легіонерів"?

Легіонельоз іноді називають "хворобою легіонерів". Це пов'язано з першими ідентифікованими жертвами хвороби, багато з яких були ветеранами Другої світової війни. Як повідомляє портал legionella.pl, група ветеранів одного з американських легіонів зустрілася на з’їзді у Філадельфії в 1976 році. Тоді захворіли 186 осіб, які проживали в одному з готелів Філадельфії. Від гострої пневмонії померли 34 людини, у тому числі п'ять співробітників готелю. У тому ж році Джозеф Макдейд після інтенсивних досліджень дійшов висновку, що причиною хвороби є нова, раніше не описана бактерія.

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Autor:wac//az

Źródło: PAP, ECDC, TVN24