Легіонельоз. Експертка роз'яснює, коли хвороба особливо небезпечна

26 sierpnia 2023, 11:15
Autor:
wac//az
Źródło:
PAP, ECDC, TVN24
Dr Renata Matuszewska o miejscach występowania bakterii Legionella pneumophila
Dr Renata Matuszewska o miejscach występowania bakterii Legionella pneumophilaTVN24
wideo 2/7
TVN24Dr Renata Matuszewska o miejscach występowania bakterii Legionella pneumophila

Легіонельоз - це захворювання, яке викликає бактерія Legionella pneumophila. За оцінками експертів, приблизно для 5-10 відсотків інфікованих легіонельоз може виявитися смертельним. Не кожен інфікований легіонелою, захворіє. Як зазначила в програмі TVN24 "Прокидаєшся і знаєш" (Wstajesz i wiesz) доктор Рената Матушевська з Національного інституту громадського здоров’я PZH-PIB, особливо вразливі люди похилого віку. Як можна заразитися, які симптоми захворювання і через скільки днів після зараження вони з'являються?

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Інфекція Legionella pneumophila виявлена ​​у 113 осіб, госпіталізованих у Підкарпатському воєводстві. У п’ятницю вранці Санітарно-епідеміологічна служба Підкарпаття повідомила, що наразі в області підтверджено сім смертей людей, інфікованих легіонелою "і обтяжених супутніми захворюваннями". Влада Жешува створила кризову штаб та вживає превентивних заходів. Цієї суботи та неділі у столиці Підкарпатського воєводства проведуть дезінфекцію водопровідної мережі. Проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення джерела інфекції.

Rzeszów. Spotkanie miejskiego sztabu kryzysowego w sprawie LegionelliGrzegorz Bukala / UM Rzeszow

Легіонельоз - що це за хвороба?

Легіонельоз - це різновид важкого запалення легенів, спричинений бактеріями Legionella. Як повідомляє сайт Санепідслужби, бактерія легіонела зустрічається по всьому світу і широко поширена в навколишньому середовищі, а її резервуаром є вода і вологий ґрунт. Legionella pneumophila була виявлена ​​в струмках, ставках, сантехнічних системах готелів, лікарень, будинків опіки, в змішувачах і душових ситах, резервуарах для зберігання води, кондиціонерах і зволожувачах повітря, гідромасажних ваннах, термальних басейнах, спа-басейнах, медичному устаткуванні.

Легіонельоз - які симптоми захворювання?

Легіонельоз зазвичай починається з лихоманки, ознобу, головного та м’язового болю. Потім, як ми читаємо на веб-сайті Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), виникає сухий кашель і проблеми з диханням, які можуть прогресувати до важкої пневмонії. У близько третини пацієнтів також з'являється діарея та блювота, а приблизно у половини спостерігають сплутаність свідомості або галюцинації. Більшість пацієнтів потребують госпіталізації та лікування антибіотиками. Щоб діагностувати захворювання, необхідно провести спеціальні лабораторні дослідження.

Через скільки днів після зараження з'являються симптоми легіонельозу?

Симптоми легіонельозу зазвичай з’являються через два-десять днів після інфікування, але в рідкісних випадках можуть з'явитися навіть через три тижні.

Як можна заразитися легіонельозом?

Легіонела, що знаходиться в теплих водах, передається, коли ми створюємо водний аерозоль, що містить цю бактерію. Заразитися можна, перебуваючи, наприклад, біля міського фонтану чи зрошувальної системи. Бактерії також можуть потрапляти в міські системи водопостачання, термальні басейни, побутову сантехніку та зволожувачі повітря.

- Це може бути, наприклад, кондиціонер або домашня система водопостачання. У цьому випадку будьте обережні з водою в душі. Легіонела любить теплу воду, але не гарячу, тому важливо правильно нагріти воду, - пояснює в інтерв'ю ПАП вірусолог професор Влодзімєж Гут. Хвороба не передається при питті зараженої води та від людини до людини.

Legionella pneumophilaShutterstock

Доктор Рената Матушевська про те, для кого легіонельоз особливо небезпечний

За даними ECDC, для близько 5-10 відсотків. заражених легіонельоз може призвести до летального результату. Не кожен інфікований легіонелою захворіє. Як зазначила в програмі "Прокидаєшся і знаєш" на TVN24 доктор Рената Матушевська з Національного інституту громадського здоров’я PZH-PIB, особливо вразливими є люди похилого віку, "залежно від досліджень, люди старші 50 або 60 років, а також люди зі зниженим імунітетом, із супутніми захворюваннями, цукровим діабетом, онкологічними захворюваннями".

- Середньостатистична здорова людина не повинна почуватися в небезпеці, - наголосила Матушевська.

Легіонельоз - як знизити ризик захворіти

Експертка визнала, що легіонела - це бактерія, пов'язана з туризмом. 

- Багато заражень пов’язано з подорожами, - пояснила вона, зазначивши, що "під час подорожей дуже часто змінюється клімат, у нас знижується імунітет, ми більш сприйнятливі до інфекцій". Додала, що ризик зараження легіонелою можна знизити, відкрутивши, спустивши воду в готелі та вдома після повернення. 

- Це дає нам відчуття безпеки, що застояна вода, яка може накопичитися в трубах, буде усунена, - зазначила вона.

Rzeszów. Sztab kryzysowy po zakażeniach bakterią Legionella pneumophila. Wypowiedź prezydenta miasta Konrada Fijołka
Rzeszów. Sztab kryzysowy po zakażeniach bakterią Legionella pneumophila. Wypowiedź prezydenta miasta Konrada FijołkaTVN24

Чому легіонельоз називають "хворобою легіонерів"?

Легіонельоз іноді називають "хворобою легіонерів". Це пов'язано з першими ідентифікованими жертвами хвороби, багато з яких були ветеранами Другої світової війни. Як повідомляє портал legionella.pl, група ветеранів одного з американських легіонів зустрілася на з’їзді у Філадельфії в 1976 році. Тоді захворіли 186 осіб, які проживали в одному з готелів Філадельфії. Від гострої пневмонії померли 34 людини, у тому числі п'ять співробітників готелю. У тому ж році Джозеф Макдейд після інтенсивних досліджень дійшов висновку, що причиною хвороби є нова, раніше не описана бактерія.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:wac//az

Źródło: PAP, ECDC, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: sfam_photo/Shutterstock

Sanepid
Zdrowie
Woda
Pozostałe wiadomości

Alert RCB został rozszerzony o kolejne województwa. W sobotę przez Polskę przechodzą burze z gradem, którym towarzyszyć mogą silne podmuchy wiatru. Niebezpiecznie będzie na północy i południu kraju.

Alert RCB wysłany do kolejnych odbiorców. Trudne warunki w sześciu regionach

Alert RCB wysłany do kolejnych odbiorców. Trudne warunki w sześciu regionach

26 sierpnia 2023, 10:33
Aktualizacja: 26 sierpnia 2023, 12:59
Aktualizacja:
Autor:
as/dd
Źródło:
RCB, tvnmeteo.pl

Podatnicy zostawiają o sobie wiele informacji w sieci, w mediach społecznościowych. - Pokazują wszystko. Urzędnik fiskusa może porównać to, co widzi w sieci do tego, co deklarujemy w oświadczeniach majątkowych, do raportowanych wydatków - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes Monika Smulewicz z Grant Thornton, autorka bloga "HR na szpilkach".

Fiskus na tropie. "Algorytmy wskazują potencjalne osoby, które powinny zostać skontrolowane"

Fiskus na tropie. "Algorytmy wskazują potencjalne osoby, które powinny zostać skontrolowane"

26 sierpnia 2023, 12:12
Autor:
Joanna
Rubin
Źródło:
TVN24 Biznes

W 2024 roku wzrosną składki ZUS. Te podstawowe, bez składki na ubezpieczenie zdrowotne, przekroczą barierę 1600 złotych miesięcznie - wynika z wyliczeń Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich, o których informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Składki ZUS w górę. Nowe wyliczenia

Składki ZUS w górę. Nowe wyliczenia

26 sierpnia 2023, 11:21
Autor:
kris/dap
Źródło:
"Dziennik Gazeta Prawna"

Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji w Buczynie mówił o problemach rolników. - Dostałem list od komisarza Wojciechowskiego. To akt desperacji. Komisarz Wojciechowski jest po prostu bezradny - przekazał szef PSL, nawiązując do Janusza Wojciechowskiego z PiS. - Zwrócił się o pomoc, żeby rozmawiać z komisarzami, którzy wywodzą się z Europejskiej Partii Ludowej - uściślił.

Kosiniak-Kamysz: Dostałem list od komisarza z PiS. Zwrócił się o pomoc

Kosiniak-Kamysz: Dostałem list od komisarza z PiS. Zwrócił się o pomoc

26 sierpnia 2023, 11:05
Autor:
akw/kab
Źródło:
TVN24

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w sobotę zażalenie komitetu wyborczego PiS na postanowienie sądu okręgowego, który nakazał zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwej informacji zawartej w spocie PiS - ustaliła PAP. Chodziło o skalę bezrobocia za rządów Donalda Tuska.

Sąd apelacyjny oddalił zażalenie PiS w procesie wyborczym. Chodzi o spot o bezrobociu w czasie rządów Donalda Tuska

Sąd apelacyjny oddalił zażalenie PiS w procesie wyborczym. Chodzi o spot o bezrobociu w czasie rządów Donalda Tuska

26 sierpnia 2023, 11:49
Autor:
js/kab
Źródło:
PAP

PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdziły, że w nocy z piątku na sobotę w województwie zachodniopomorskim odnotowano nieuprawnione nadawanie sygnału radio-stop, uruchamiającego alarmowe zatrzymanie pociągów. Występowały opóźnienia w kursowaniu pociągów. W sprawie głos zabrał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - System zarządzania ruchem kolejowym jest systemem wewnętrznym, zamkniętym - powiedział. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zapewnił, że czynności wyjaśniające prowadzi ABW. - Sprawa musi być zbadana - podkreślił.

"Nieuprawnione nadawanie sygnału" zatrzymania pociągów. Żaryn: ABW prowadzi czynności wyjaśniające

"Nieuprawnione nadawanie sygnału" zatrzymania pociągów. Żaryn: ABW prowadzi czynności wyjaśniające

26 sierpnia 2023, 6:21
Aktualizacja: 26 sierpnia 2023, 11:54
Aktualizacja:
Autor:
akw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Gdzie jest burza? W sobotę nad częścią Polski pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Towarzyszą im opady deszczu i silne porywy wiatru. Sprawdź, gdzie jest burza, i śledź aktualną sytuację pogodową w kraju na tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Wyładowania w trzech regionach

Gdzie jest burza? Wyładowania w trzech regionach

26 sierpnia 2023, 11:49
Aktualizacja: 26 sierpnia 2023, 12:37
Autor:
as/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

Podejrzany o brutalny gwałt na terenie Niemiec, a także ukrywający się od ponad sześciu lat szef grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem kredytów i mężczyzna skazany za rozprowadzanie dopalaczy to kolejne osoby, które zatrzymali wrocławscy "łowcy głów".

Podejrzanego o brutalny gwałt zatrzymali po pracy, szefowi grupy przestępczej przerwali rodzinne wakacje

Podejrzanego o brutalny gwałt zatrzymali po pracy, szefowi grupy przestępczej przerwali rodzinne wakacje

26 sierpnia 2023, 12:41
Autor:
ng/go
Źródło:
tvn24.pl

Trzej nastolatkowie przyznali, że weszli na dach i bez powodu kopali w okna. W ten sposób wybili prawie 150 szyb, a straty oszacowano na ponad 80 tysięcy złotych - informuje policja.

Wybili niemal 150 szyb, straty wynoszą ponad 80 tysięcy. Trzej nastolatkowie przyznali, że zrobili to "bez powodu"

Wybili niemal 150 szyb, straty wynoszą ponad 80 tysięcy. Trzej nastolatkowie przyznali, że zrobili to "bez powodu"

26 sierpnia 2023, 12:28
Autor:
ms
Źródło:
tvn24.pl

Kamera monitoringu zarejestrowała moment kradzieży roweru przy ulicy Głębockiej 15 w Warszawie. Policja publikuje nagranie, na którym widać mężczyznę i kobietę. Apeluje jednocześnie o pomoc w rozpoznaniu podejrzewanych o kradzież.

"Zachęcamy do kontaktu mężczyznę i kobietę, którzy rozpoznają się na tym nagraniu"

"Zachęcamy do kontaktu mężczyznę i kobietę, którzy rozpoznają się na tym nagraniu"

26 sierpnia 2023, 11:09
Autor:
katke/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Do pięciu lat więzienia grozi 65-latce, która podczas odprawy na lotnisku w Lublinie zabrała z pojemnika innej osoby biżuterię o wartości ponad dwóch tysięcy złotych. Kobieta została namierzona dzięki monitoringowi, który zarejestrował zajście.

Przy odprawie bezpieczeństwa na lotnisku zabrała bransoletki innej osoby. Została zatrzymana po powrocie

Przy odprawie bezpieczeństwa na lotnisku zabrała bransoletki innej osoby. Została zatrzymana po powrocie

26 sierpnia 2023, 11:57
Autor:
ms/gp
Źródło:
tvn24.pl

41 obywateli Polski zgłosiło się w piątek wieczorem do szpitala we Wlorze w Albanii z objawami zatrucia pokarmowego - podały albańskie media. Dyrektor szpitala Bruna Mersini przekazała, że wśród nich było 20 dzieci. Z informacji przekazanych redakcji Kontaktu 24 wynika, że wszystkie osoby opuściły już szpital. Sprawę bada policja. 

41 polskich turystów z objawami zatrucia w Albanii. Sprawę bada policja

41 polskich turystów z objawami zatrucia w Albanii. Sprawę bada policja

26 sierpnia 2023, 9:39
Autor:
js/kab
Źródło:
politiko.al, TVN24

Prezydent USA Joe Biden komentował zdjęcie swojego poprzednika Donalda Trumpa wykonane w areszcie w Georgii. Niemal natychmiast po opublikowaniu go przez władze hrabstwa Fulton, były prezydent zaczął wykorzystywać wizerunek do zbierania pieniędzy na swoją kampanię wyborczą.

Joe Biden o zdjęciu Donalda Trumpa w areszcie

Joe Biden o zdjęciu Donalda Trumpa w areszcie

26 sierpnia 2023, 10:32
Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Za kradzież odpowie 20-letni mężczyzna, który w Hrubieszowie (woj. lubelskie) zabrał zaparkowany przy jednym ze sklepów rower. Tłumaczył, że nie ukradł jednośladu, a "zabezpieczył przed kradzieżą". W więzieniu może spędzić nawet pięć lat.

"Zabezpieczył rower przed kradzieżą", grozi mu pięć lat więzienia

"Zabezpieczył rower przed kradzieżą", grozi mu pięć lat więzienia

26 sierpnia 2023, 11:25
Autor:
ms
Źródło:
tvn24.pl
Czy Warszawa i Kraków leżą nad Wisłą?

Czy Warszawa i Kraków leżą nad Wisłą?

26 sierpnia 2023, 8:11
Źródło:
tvn24.pl
Premium
Uwaga, talent. W samochodzie rajdowym z 12-letnim kierowcą

Uwaga, talent. W samochodzie rajdowym z 12-letnim kierowcą

26 sierpnia 2023, 6:12
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Po wakacyjnej przerwie na antenę TVN24 wraca "Czarno na białym". Premiera 28 sierpnia. Program będzie można oglądać codziennie od poniedziałku do czwartku o godz. 20.30. Wszystkie reportaże zawsze są też dostępne w portalu TVN24 GO – większość z nich będzie można tam obejrzeć przed emisją w telewizji.

Wpływy Adama Bielana i cena bezpłatnych autostrad. "Czarno na białym" wraca do TVN24

Wpływy Adama Bielana i cena bezpłatnych autostrad. "Czarno na białym" wraca do TVN24

25 sierpnia 2023, 13:54
Autor:
joan//mro
Źródło:
"Czarno na białym", Instagram

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 549 dni. Dron został zestrzelony w pobliżu Moskwy przez obronę przeciwlotniczą - poinformował mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobjanin cytowany przez agencję Reutera. Sobjanin napisał na Telegramie, że dron zestrzelono w rejonie Istrinskim obwodu moskiewskiego. "Wstępnie ustalono, że nie ma ofiar ani zniszczeń" - dodał. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Dron "zestrzelony w pobliżu Moskwy"

Dron "zestrzelony w pobliżu Moskwy"

26 sierpnia 2023, 5:21
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Przy szczecińskiej galerii "Turzyn" doszło do rozszczelnienia rurociągu gazowego średniego ciśnienia. Z budynku ewakuowano ok. 400 osób. Awaria została już usunięta,

Z galerii handlowej ewakuowano 400 osób. Mogą już wracać na zakupy

Z galerii handlowej ewakuowano 400 osób. Mogą już wracać na zakupy

26 sierpnia 2023, 10:19
Aktualizacja: 26 sierpnia 2023, 11:16
Autor:
ng
Źródło:
PAP

Pochodzący z Polski amerykański historyk i sowietolog Richard Pipes uwzględnił w swoim testamencie cmentarze żydowskie w Cieszynie. O spadku powiadomił władze miasta syn zmarłego profesora.

Miasto dostanie część spadku po amerykańskim historyku. W testamencie wskazał na co pieniądze mają być wydane

Miasto dostanie część spadku po amerykańskim historyku. W testamencie wskazał na co pieniądze mają być wydane

26 sierpnia 2023, 12:15
Autor:
wini/gp
Źródło:
PAP

Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi. Dotyczy to także obiektów takich jak szpitale czy domy pomocy społecznej.

Wytyczne GIS w związku z zakażeniami legionellą

Wytyczne GIS w związku z zakażeniami legionellą

26 sierpnia 2023, 5:55
Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP tvn24.pl

Rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie Andrzej Sroka potwierdził, że zmarła ósma osoba zakażona legionellą. Mężczyzna był obciążony chorobami przewlekłymi.

Nie żyje ósma osoba zakażona legionellą

Nie żyje ósma osoba zakażona legionellą

26 sierpnia 2023, 8:47
Autor:
akw/gp
Źródło:
PAP, tvn24.pl

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada w TVN24 o najciekawszych wydarzeniach i premierach świata filmów, seriali i muzyki.

Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

26 sierpnia 2023, 10:58
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Mimo że od incydentu z policyjnym Black Hawkiem pod Sarnową Górą minęło już kilka dni, w sprawie nadal niewiele wiadomo. Opinia publiczna nie zna odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi trybu lotu, zleceniodawców, pilotów czy uszkodzeń śmigłowca. Redakcja TVN24 zebrała listę, czego nie wiemy w tej kwestii.

Czego nie wiemy w sprawie incydentu z Black Hawkiem? Lista pytań bez odpowiedzi

Czego nie wiemy w sprawie incydentu z Black Hawkiem? Lista pytań bez odpowiedzi

24 sierpnia 2023, 11:13
Autor:
pp
/ prpb
Źródło:
TVN24, PAP

Jesienią na antenie TVN zadebiutuje program "The A-Talks". Jego uczestnicy, osoby w spektrum autyzmu, będą rozmawiać na różne tematy z popularnymi gośćmi. - I jest to naprawdę szczera i bezkompromisowa rozmowa - mówi w wywiadzie dla cozatydzien.tvn.pl Lidia Kazen, szefowa kanału TVN. Program poprowadzi Maciej Stuhr. Premiera w listopadzie.

Maciej Stuhr poprowadzi program z osobami w spektrum autyzmu. Hit francuskiej telewizji jesienią w TVN

Maciej Stuhr poprowadzi program z osobami w spektrum autyzmu. Hit francuskiej telewizji jesienią w TVN

25 sierpnia 2023, 14:52
Autor:
joan//mro
Źródło:
cozatydzien.tvn.pl