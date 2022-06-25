Лауреатки Нобелівської премії миру в Кракові: ми закликаємо припинити війну. Ваш біль - це наш біль

На завершення своїх зустрічей з біженцями, волонтерами та організаціями допомоги в Польщі та Україні лауреатки Нобелівської премії миру закликали припинити війну. Вони згадали, що за останні кілька днів почули історії, повні болю, але також побачили, якою великою силою володіють жінки.

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Джоді Вільямс, Таваккол Карман і Лейма Гбові з понеділка проводили зустрічі в центрах допомоги з біженками, волонтерами та організаціями, які підтримують утікачів від війни. Побували у Кракові, Жешуві, Перемишлі та Львові. У четвер на прес-конференції у столиці Малопольщі вони підвели підсумки візиту.

Жінки хотіли висловити свою солідарність з українками, показати, що їм не байдужа їх доля, і запевнити, що вони передадуть їх історії далі.

- Ми закликаємо припинити війну. Ми хочемо сказати жінкам: ваша сила - це наша сила, ваш біль - це наш біль, ваша свобода - це наша свобода, - закликала Тавакколь Карман з Ємену. «Ми зустріли чудових жінок, які знають, що таке мир. Маємо тотожню мрію: мир», - підкреслила вона.

Jody Williams, Tawakkol Karman i Leymah Gbowee na konferencji w Krakowie PAP/Łukasz Gągulski

Лейма Гбові з Ліберії відзначила, що без участі жінок миру не буде, і що історії про втрату сім'ї та дітей є "критичним прикладом насильства".

Джоді Вільямс зі США наводила розповіді про втрату нормального життя за одну секунду.

- Ми могли почути історії жінок і можемо переповідати їх далі(...) Для мене велика честь ділитися їхніми історіями, - згадувала нобелівська лауреатка. Вона запевнила, що історії цих жінок не будуть забуті.

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Вільямс, яка народилася в 1950 році в американському Вермонті, відома як активістка боротьби за мир і права жінок, координаторка Міжнародної кампанії із заборони наземних мін(International Campaign to Ban Landmines) - організації, яка прагне ліквідувати протипіхотні міни. Одним із успіхів цієї організації є Оттавський договір 1997 року про заборону використання, зберігання, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення. Втім серед 164 країн, які документ ратифікували, немає Росії, США та Китаю. Нобелівську премію Вільямс присудили у 1997 році.

Jody Williams ALEXANDER BECHER/PAP/EPA

Таваккол Карман, народилася в 1979 році в Таїзі, в Ємені. Вона правозахисниця, журналістка і політикиня, засновниця організації «Жінки-журналістки без ланцюгів», яка виступає за свободу слова та демократію. Нобелівську премію миру отримала в 2011 році разом з ліберійською активісткою боротьби за мир Леймою Гбові та президенткою Ліберії Еллен Джонсон-Сірліф.

Tawakkol Abdul-Salam Karman Katerina Sulova/CTK/PAP/EPA

Лейма Гбові, народилася в 1972 році в Монровії у Ліберії, активістка за мир і права людини, організаторка руху християнок та мусульманок під назвою «Масова акція жінок Ліберії за мир», яка зробила свій внесок у завершення громадянської війни в Ліберії в 2003 році. Гбові отримала багато нагород за свою боротьбу за права африканських жінок. Вона була удостоєна Нобелівської премії миру в 2011 році разом з Таваккол Карман і Еллен Джонсон-Серліф.

Leymah Gbowee CLAUDIO PERI/PA POOL/PAP/EPA

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Autor:red.

Źródło: PAP