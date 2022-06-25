Лауреатки Нобелівської премії миру в Кракові: ми закликаємо припинити війну. Ваш біль - це наш біль

ALEXANDER BECHER/PAP/EPA, Katerina Sulova/CTK/PAP/EPA, CLAUDIO PERI/PA POOL/PAP/EPAJody Williams, Leymah Gbowee i Tawakkol Karman na zdjęciach archiwalnych
На завершення своїх зустрічей з біженцями, волонтерами та організаціями допомоги в Польщі та Україні лауреатки Нобелівської премії миру закликали припинити війну. Вони згадали, що за останні кілька днів почули історії, повні болю, але також побачили, якою великою силою володіють жінки.
Джоді Вільямс, Таваккол Карман і Лейма Гбові з понеділка проводили зустрічі в центрах допомоги з біженками, волонтерами та організаціями, які підтримують утікачів від війни. Побували у Кракові, Жешуві, Перемишлі та Львові. У четвер на прес-конференції у столиці Малопольщі вони підвели підсумки візиту.
Жінки хотіли висловити свою солідарність з українками, показати, що їм не байдужа їх доля, і запевнити, що вони передадуть їх історії далі.
- Ми закликаємо припинити війну. Ми хочемо сказати жінкам: ваша сила - це наша сила, ваш біль - це наш біль, ваша свобода - це наша свобода, - закликала Тавакколь Карман з Ємену. «Ми зустріли чудових жінок, які знають, що таке мир. Маємо тотожню мрію: мир», - підкреслила вона.
Лейма Гбові з Ліберії відзначила, що без участі жінок миру не буде, і що історії про втрату сім'ї та дітей є "критичним прикладом насильства".
Джоді Вільямс зі США наводила розповіді про втрату нормального життя за одну секунду.
- Ми могли почути історії жінок і можемо переповідати їх далі(...) Для мене велика честь ділитися їхніми історіями, - згадувала нобелівська лауреатка. Вона запевнила, що історії цих жінок не будуть забуті.
Atak Rosji na Ukrainę
Вільямс, яка народилася в 1950 році в американському Вермонті, відома як активістка боротьби за мир і права жінок, координаторка Міжнародної кампанії із заборони наземних мін(International Campaign to Ban Landmines) - організації, яка прагне ліквідувати протипіхотні міни. Одним із успіхів цієї організації є Оттавський договір 1997 року про заборону використання, зберігання, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення. Втім серед 164 країн, які документ ратифікували, немає Росії, США та Китаю. Нобелівську премію Вільямс присудили у 1997 році.
Таваккол Карман, народилася в 1979 році в Таїзі, в Ємені. Вона правозахисниця, журналістка і політикиня, засновниця організації «Жінки-журналістки без ланцюгів», яка виступає за свободу слова та демократію. Нобелівську премію миру отримала в 2011 році разом з ліберійською активісткою боротьби за мир Леймою Гбові та президенткою Ліберії Еллен Джонсон-Сірліф.
Лейма Гбові, народилася в 1972 році в Монровії у Ліберії, активістка за мир і права людини, організаторка руху християнок та мусульманок під назвою «Масова акція жінок Ліберії за мир», яка зробила свій внесок у завершення громадянської війни в Ліберії в 2003 році. Гбові отримала багато нагород за свою боротьбу за права африканських жінок. Вона була удостоєна Нобелівської премії миру в 2011 році разом з Таваккол Карман і Еллен Джонсон-Серліф.