Лабораторії дистанційного навчання для українських студентів. "Виграє вся шкільна спільнота"
У двох початкових школах на варшавській Волі створено лабораторії дистанційного навчання для учнів з України, які хочуть продовжити навчання у своїй країні. Це 24 навчальні місця, обладнання для яких профінансував ЮНІСЕФ.
Вже понад 7 місяців триває війна за східним кордоном. Частина учнів, які знайшли безпечний притулок у нашій країні, продовжують навчатися дистанційно за українською системою. Але мало хто має обладнання та приміщення для занять.
Відтак, у двох початкових школах Волі обладнали класи, які допоможуть продовжувати навчання.
- Завдяки коштам, виділеним ЮНІСЕФ, ми створили дві нові лабораторії дистанційного навчання. Одну створили в школі №25 ім. Комісії національної освіти, іншу - у школі №148 ім.Уго Коллонтая, - каже Гражина Ожеховська-Мікульська, заступниця бургомістра.
24 місцями для навчання скористаються усі учні
За інформацією районної управи, кожною лабораторією можуть одночасно користуватися 24 учні та опікун.
- Сучасні станції дистанційного навчання оснащені ергономічними шкільними меблями, гарнітурами, планшетами та доступом до Інтернету. Все для того, щоб забезпечити комфортні умови навчання для наших гостей, - каже Йоанна Трач-Лапташинська, районна депутатка Волі.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Urząd Dzielnicy Wola