Лабораторії дистанційного навчання для українських студентів. "Виграє вся шкільна спільнота"

14 października 2022, 9:53
Autor:
mg
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Urząd Dzielnicy WolaSala do nauki zdalnej w szkole podstawowej na Woli

У двох початкових школах на варшавській Волі створено лабораторії дистанційного навчання для учнів з України, які хочуть продовжити навчання у своїй країні. Це 24 навчальні місця, обладнання для яких профінансував ЮНІСЕФ.

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Вже понад 7 місяців триває війна за східним кордоном. Частина учнів, які знайшли безпечний притулок у нашій країні, продовжують навчатися дистанційно за українською системою. Але мало хто має обладнання та приміщення для занять.

Відтак, у двох початкових школах Волі обладнали класи, які допоможуть продовжувати навчання.  

- Завдяки коштам, виділеним ЮНІСЕФ, ми створили дві нові лабораторії дистанційного навчання. Одну створили в школі №25 ім. Комісії національної освіти, іншу - у школі №148 ім.Уго Коллонтая, - каже Гражина Ожеховська-Мікульська, заступниця бургомістра.

Sala do nauki zdalnej w szkole podstawowej na WoliUrząd Dzielnicy Wola

24 місцями для навчання скористаються усі учні

За інформацією районної управи, кожною лабораторією можуть одночасно користуватися 24 учні та опікун.  

- Сучасні станції дистанційного навчання оснащені ергономічними шкільними меблями, гарнітурами, планшетами та доступом до Інтернету. Все для того, щоб забезпечити комфортні умови навчання для наших гостей, - каже Йоанна Трач-Лапташинська, районна депутатка Волі.

Autor:mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Dzielnicy Wola

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