TVN24 | TVN24 po ukraińsku

"Ла Страда" біженцям: не сідайте в автівки поодинці, попросіть показати посвідчення, запитайте про умови допомоги

14 marca 2022, 11:05

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Фонд «Ла Страда» і поліція приготували листівки з правилами безпеки для біженців
Фонд «Ла Страда» і поліція приготували листівки з правилами безпеки для біженцівTVN24
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TVN24Фонд «Ла Страда» і поліція приготували листівки з правилами безпеки для біженців

Більшість людей мають добрі наміри і прагнуть допомогти біженцям з України. Пропонують транспорт, ночівлю, працю. Втім можливо, що хтось захоче використати складне становище людей, які втікають від війни в своїй країні. Фонд «Ла Страда» і поліція приготували листівки з правилами безпеки для біженців.

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Фонд боротьби з торгівлею людьми і рабством «Ла Страда» приготував спеціальні листівки для біженців. Перша стосується ситуації на кордоні, друга – коли українці вже в Польщі.

Керівниця «Ла Стради» Ірена Давід-Ольчик закликала в ефірі TVN24, аби біженці насамперед не розділялися, коли сідають у чуже авто, заходять до чийогось помешкання, знаходяться на новому місці. - Краще триматися разом, удвох, утрьох, з родиною – каже голова Фонду.

Про це каже перший пункт листівки. Другий – про те, щоб біженець попросив того, хто допомагає, пропонує транспорт чи житло, аби показав посвідчення особи. Найкраще, каже Давід-Ольчик, сфотографувати це посвідчення чи водійські права і відразу послати знімок знайомій людині.

Робота для українців. Які правила? Де шукати пропозиції?

"Ла Страда"

Давід-Ольчик зазначила, що не кожен біженець має в Польщі знайомих. Тоді слід скористатися «віртуальним приятелем»

- Якщо хтось вам допомагає, наприклад волонтери приносять гарячу їжу – попросіть у когось із них номер телефону. Це й буде ваш «віртуальний приятель», до якого в разі чого зможете звернутися, - каже Давід-Ольчик. Керівниця «Ла Стради» наголосила, що не потрібно соромитися і в разі чого – інформувати поліцію.

- Можна також подзвонити до нас. Жодні права людини, жоден кримінальний кодекс чи право на працю не припиняють діяти. Мусимо переконати наших гостей біженців, що вони мають право скаржитися, що мають право на гідне ставлення. Якщо чиясь поведінка викликає неспокій, мають право розібратися з цим, не погоджуватися на дії, які суперечать законам.

Телефон Фонду «Ла страда» працює цілодобово: 605 687 750

Поліція – біженцям: не віддавайте чужим документи чи телефон

Листівка «Ла Стради» з’явилася у зв’язку з повідомленнями «про дивні тривожні ситуації, проблеми з поселенням біженців, підозрілі пропозиції праці і т.ін».

У четвер 10 березня нижньосілезька поліція повідомила про 49-річного чоловіка підозрюваного в зґвалтуванні 19-річної дівчини, яка втекла з України від війни. Молода жінка, яка не знала ані міста, ані мови довірилася чоловікові, який запропонував їй місце під своїм дахом.

Минулої суботи любельська поліція повідомила про затримання двох осіб, які запропонували біженцям начебто безкоштовний транспорт. Уже в дорозі водій почав вимагати по 150 євро з кожного пасажира.

Листівки про равила безпеки, в т.ч. українською мовою, підготувало Управління Запобігання злочинам Головного командування Поліції. Його співробітники нагадують, що якщо особа не має забезпеченого транспорту чи місця проживання, вона може звернутися до пункту прийому біженців, який є в кожному воєводстві.  

Поліція закликає не передавати чужим документи чи телефони. «Якщо ви вирішили скористтися пропозицією праці, будьте розважливі й обачні. Будьте в постійному контакті з рідними чи знайомими; поінформуйте їх про точну адресу перебування і кожного разу – якщо вона змінюватиметься» - йдеться в листівці поліції. Якщо шукаєте людину, яка зникла, перетнувши кордон Польщі, зв’яжіться з центром розшуку зниклих осіб Головного командування Поліції:

+48 47 72 123 07 або електронною поштою: cpozkgp@policja.gov.pl.

Випадки, коли є підозра на торгівлю людьми або інші злочини, можна повідомити за номером +48 47 72 565 02 чи на електронну пошту handelludzmibsk@policja.gov.pl

Якщо хтось відчуває себе в небезпеці, він завжди може набрати безкоштовний європейський номер тривоги 112.

Втікають від війни, у Польщі шукають даху над головою. Де і як знайти притулок

Листівка для біженців з України Kancelaria Prezydenta

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jakub Kaczmarczyk

Ukraina
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Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
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Granicę polsko-ukraińską przekroczyło już ponad 1,7 miliona osób uciekających przed wojną. - W radyklanym scenariuszu może to być pięć, nawet siedem milionów. Pewnie około czterech milionów przeszłoby przez Polskę, tylko jeżeli te wszystkie osoby chciałyby zostać, wyobraźmy sobie, jakie to jest wyzwanie - powiedział w poniedziałek, na antenie TVN24, profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami UW. I opisywał, jak - jego zdaniem - powinna wyglądać systemowa pomoc udzielana uchodźcom.

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Autor:
kk/
tam
Źródło:
TVN24

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bż\mtom
Źródło:
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