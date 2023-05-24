Квасневський про війну в Україні: є три можливі елементи перелому

Колишній президент Александр Квасневський в ефірі TVN24 розповів про три елементи, які можуть призвести до пкрелому у війні в Україні. - Перший - зміни в Кремлі, поки що не схоже, що вони відбудуться. Другий - виснаження озброєнь з російського боку та людських ресурсів з українського боку. Третє, на що ми мало звертаємо увагу, це американські вибори, - перерахував він.

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Колишнього президента Александра Квасневського в ефірі "Інтерв'ю Пясецького" на TVN24 запитали, чи є в нього власне бачення перелому у ході війни в Україні.

Він зазначив, що є "три елементи перелому". - Перше - зміни в Кремлі, поки що не схоже, що вони відбудуться. Друге - виснаження ресурсів озброєння з боку Росії та людських ресурсів з боку України. Третій, на який ми мало звертаємо уваги, це американські вибори, - перерахував Квасневський.

- Ці вибори мають відбутися в листопаді наступного року, і Джо Байден, який вирішив балотуватися, повинен мати певний ефект не пізніше весни. Або успішний український контрнаступ, або якийсь мирний план, або щось таке, - сказав Квасневський.

Квасневський: єдиний гейм-чейнджер, який ми можемо визначити в часі, це той - американський

За його словами, президенту США "потрібні відповіді на питання: як довго це триватиме і скільки це коштуватиме". Він зазначив, що "наразі Байден демонструє велику рішучість" і "він буде останнім, хто хоче, щоб це було статус-кво".

- Єдиний гейм-чейнджер, який ми можемо уявити і визначити, мінливий фактор, який ми можемо визначити вчасно, – це американський. Тому що контрнаступ – на мій погляд – принесе певний успіх, але це не буде успіх у вигляді повернення Криму чи інших захоплених Росією територій, – сказав Олександр Кваснєвський.

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Autor:red.

Źródło: TVN24