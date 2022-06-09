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Кумох: ми хочемо, щоб Україна вже у червні була визнана країною-кандидатом до ЄС

9 czerwca 2022, 14:30

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред..
Źródło:
PAP
Анджей Дуда в Давосі про Україну
Анджей Дуда в Давосі про Україну
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Анджей Дуда в Давосі про Україну

Держави Центральної та Східної Європи хочуть, щоб Україна вже у червні була визнана країною-кандидатом до ЄС; Ми сподіваємося, що ніхто не накладе вето на те, що є єдиним справедливим рішенням на даний момент, - голова Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумох в португальскій Бразі.

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Президенти Польщі та Португалії: Анджей Дуда та Марселу Ребелу де Соуза зустрілися в середу пізно увечері в Бразі. Як повідомив шеф президентського Бюро міжнародної політики, лідери обговорили шанси України отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу.

«Ми тут також для того, щоб прислухатися до голосу наших господарів, яких може особливо непокоїти бачення глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською агресією та можливими міграційними наслідками», - підкреслив Кумох. «Дуже важливо, щоб південні країни розуміли наші наміри, а ми розуміли наміри південних країн ЄС», – додав він.

Про надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС, - повідомив президентський міністр, - Анджей Дуда у четвер розмовлятиме також з президентом Італії Серджіо Маттареллою. «Потрібно якомога швидше надати Україні статус країни-кандидата в ЄС. Вважпаємо, що інакше це буде величезний удар - не тільки для України, а й для нашої європейської ідентичності, тому що тоді ми покажемо, що ЄС слабкий і не реагує на кризу належним чином», - заявив Кумох.

Керівник Управління міжнародної політики Канцелярії Президента Республіки Польща Якуб КумочPAP/Marcin Obara

Шеф Бюро міжнародної політики зазначив, що Анджея Дуду мала супроводжувати президент Словаччини Зузана Чапутова, але її участь скасували через зараження коронавірусом. "Це послання від усього регіону: багато держав, Польща, Словаччина, балтійські держави та інші країни хочуть, щоб Україна була визнана країною-кандидатом на ЄС вже у червні", - сказав він.

При цьому Кумох зазначив, що Польща не вважає, що Португалія чи Італія негативно ставляться до євроінтеграції України. «Тут, швидше, потрібно підсилити вже існуючу підтримку. Сподіваємося, що Європейська комісія підтримає статус (країни-кандидата) для України і Португалія не буде заперечувати», — підкреслив президентський міністр, заваживши, що у ставленні до російської агресії проти України португальське суспільство схоже на польське.

Кумох нагадав, що Італія вже висловила підтримку наданню Україні статусу кандидата. «Ми хочемо подякувати їм за це, а по-друге, попросити й інші держави відіграти мобілізуючу роль. Ми не хочемо, щоб в регіоні, з яким нас поєднують гарні стосунки, яка-небудь держава висловила спротив», - сказав глава БМП.

Він повідомив, що президенти держав нашого регіону, зокрема Зузана Чапутова, провадитимуть в країнах на півночі таку ж лоббістську діяльність, аби не дати загальмувати прагнення України до ЄС.

"Ми дуже сподіваємося, що жодна з держав не накладе вето на єдине справедливе на даний момент рішення ", - додав Кумох.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство своєї країни в Європейському Союзі.

За швидкий вступ України до ЄС висловилися президенти десяти країн Центральної та Східної Європи: Польщі, Словенії, Естонії, Литви, Болгарії, Латвії, Чехії, Угорщини, Словаччини та Хорватії. Вони закликали країни-члени дозволити інституціям ЄС вжити заходів для негайного надання Україні статусу кандидата та розпочати переговорний процес.

Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do Unii EuropejskiejAnadolu

Наприкінці травня, після завершення саміту ЄС у Брюсселі, італійський прем’єр заявив, що перспектива швидкого надання Україні статусу кандидата в Євросоюз зустріла «заперечення» з боку майже з усіх великих держав ЄС, окрім Італії. .

Зеленський опублікував у середу ввечері запис, в якому, зокрема, дякує польському президенту за те, що той вирушив у подорож країнами Європи, аби підтримати європейську перспективу України.

«Я вдячний президенту Польщі Анджею Дуді, другу всіх українців, за те, що зараз він вирушив у особливу подорож європейськими країнами, щоб підтримати європейську перспективу нашої держави», - сказав Зеленський. Та додав, що у червні Україна "має отримати рішення" щодо свого кандидування в ЄС. «І всі наші друзі, дипломати зараз над цим працюють», – додав президент України.

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Autor:Ред..

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Ukraina
Wojna w Ukrainie
Unia Europejska
Wołodymyr Zełenski
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kris
Źródło:
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Wjechał w tłum w Berlinie. W samochodzie śledczy znaleźli plakaty

Świat

Wjechał w tłum w Berlinie. W samochodzie śledczy znaleźli plakaty

9 czerwca 2022, 5:51

Świat

Autor:
asty/kg
Źródło:
Reuters

Meteoroid uderzył w Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, uszkadzając jedno z jego pozłacanych luster - poinformowała w środę NASA. To nie pierwsza taka sytuacja, ale największe uderzenie kosmicznego obiektu w wysłany w grudniu na orbitę teleskop.

Meteoroid uderzył w Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. "Niewielki, ale wyraźny ślad"

Nauka

Meteoroid uderzył w Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. "Niewielki, ale wyraźny ślad"

9 czerwca 2022, 10:41

Nauka

Autor:
ps/dd
Źródło:
Reuters, NASA, tvnmeteo.pl

Szykuje się ogromny pozew przeciwko FBI. Ponad 90 kobiet planuje oskarżyć byłych agentów o nieprawidłowe prowadzenie śledztwa w sprawie wykorzystywania seksualnego przez byłego lekarza USA Gymnastics, Larry'ego Nassara - poinformował "New York Times". "Gdyby FBI po prostu wykonało swoją pracę, Nassar zostałby zatrzymany, zanim miałby szansę wykorzystać setki dziewcząt, w tym mnie" - przekazała w oświadczeniu była gimnastyczka Samantha Roy.

Sprawa Larry'ego Nassara. Blisko 100 kobiet chce pozwać FBI, zażądają miliarda dolarów

Świat

Sprawa Larry'ego Nassara. Blisko 100 kobiet chce pozwać FBI, zażądają miliarda dolarów

8 czerwca 2022, 20:16

Świat

Autor:
akr/adso
Źródło:
Reuters, "New York Times"

Po inwazji Rosji na Ukrainę zawiesiliśmy działania w ramach Rady Arktycznej, teraz częściowo wznowimy współpracę w tym formacie, ale bez Rosji – poinformowały kraje członkowskie w środę we wspólnym oświadczeniu.

Rada Arktyczna bez udziału Rosji wznowi część prac

Świat

Rada Arktyczna bez udziału Rosji wznowi część prac

9 czerwca 2022, 11:03

Świat

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP

Edward Miszczak, wieloletni dyrektor programowy TVN, a dotychczas także członek zarządu TVN Grupa Discovery, zdecydował o odejściu z firmy. - Edward tworzył najbardziej rozpoznawalne formaty i przyczynił się do wyjątkowego postrzegania marki TVN - mówi Kasia Kieli, prezes Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN. Niezależnie od odejścia Miszczaka, a w związku z połączeniem Warner Bros. z Discovery powstaje także nowa zintegrowana struktura firmy w Polsce. 

Edward Miszczak żegna się z TVN. Będzie też nowa struktura organizacyjna

Polska

Edward Miszczak żegna się z TVN. Będzie też nowa struktura organizacyjna

7 czerwca 2022, 22:00

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN