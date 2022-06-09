Кумох: ми хочемо, щоб Україна вже у червні була визнана країною-кандидатом до ЄС

Держави Центральної та Східної Європи хочуть, щоб Україна вже у червні була визнана країною-кандидатом до ЄС; Ми сподіваємося, що ніхто не накладе вето на те, що є єдиним справедливим рішенням на даний момент, - голова Бюро міжнародної політики президента Якуб Кумох в португальскій Бразі.

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Президенти Польщі та Португалії: Анджей Дуда та Марселу Ребелу де Соуза зустрілися в середу пізно увечері в Бразі. Як повідомив шеф президентського Бюро міжнародної політики, лідери обговорили шанси України отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу.

«Ми тут також для того, щоб прислухатися до голосу наших господарів, яких може особливо непокоїти бачення глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською агресією та можливими міграційними наслідками», - підкреслив Кумох. «Дуже важливо, щоб південні країни розуміли наші наміри, а ми розуміли наміри південних країн ЄС», – додав він.

Про надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС, - повідомив президентський міністр, - Анджей Дуда у четвер розмовлятиме також з президентом Італії Серджіо Маттареллою. «Потрібно якомога швидше надати Україні статус країни-кандидата в ЄС. Вважпаємо, що інакше це буде величезний удар - не тільки для України, а й для нашої європейської ідентичності, тому що тоді ми покажемо, що ЄС слабкий і не реагує на кризу належним чином», - заявив Кумох.

Керівник Управління міжнародної політики Канцелярії Президента Республіки Польща Якуб Кумоч PAP/Marcin Obara

Шеф Бюро міжнародної політики зазначив, що Анджея Дуду мала супроводжувати президент Словаччини Зузана Чапутова, але її участь скасували через зараження коронавірусом. "Це послання від усього регіону: багато держав, Польща, Словаччина, балтійські держави та інші країни хочуть, щоб Україна була визнана країною-кандидатом на ЄС вже у червні", - сказав він.

При цьому Кумох зазначив, що Польща не вважає, що Португалія чи Італія негативно ставляться до євроінтеграції України. «Тут, швидше, потрібно підсилити вже існуючу підтримку. Сподіваємося, що Європейська комісія підтримає статус (країни-кандидата) для України і Португалія не буде заперечувати», — підкреслив президентський міністр, заваживши, що у ставленні до російської агресії проти України португальське суспільство схоже на польське.

Кумох нагадав, що Італія вже висловила підтримку наданню Україні статусу кандидата. «Ми хочемо подякувати їм за це, а по-друге, попросити й інші держави відіграти мобілізуючу роль. Ми не хочемо, щоб в регіоні, з яким нас поєднують гарні стосунки, яка-небудь держава висловила спротив», - сказав глава БМП.

Він повідомив, що президенти держав нашого регіону, зокрема Зузана Чапутова, провадитимуть в країнах на півночі таку ж лоббістську діяльність, аби не дати загальмувати прагнення України до ЄС.

"Ми дуже сподіваємося, що жодна з держав не накладе вето на єдине справедливе на даний момент рішення ", - додав Кумох.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство своєї країни в Європейському Союзі.

За швидкий вступ України до ЄС висловилися президенти десяти країн Центральної та Східної Європи: Польщі, Словенії, Естонії, Литви, Болгарії, Латвії, Чехії, Угорщини, Словаччини та Хорватії. Вони закликали країни-члени дозволити інституціям ЄС вжити заходів для негайного надання Україні статусу кандидата та розпочати переговорний процес.

Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej Anadolu

Наприкінці травня, після завершення саміту ЄС у Брюсселі, італійський прем’єр заявив, що перспектива швидкого надання Україні статусу кандидата в Євросоюз зустріла «заперечення» з боку майже з усіх великих держав ЄС, окрім Італії. .

Зеленський опублікував у середу ввечері запис, в якому, зокрема, дякує польському президенту за те, що той вирушив у подорож країнами Європи, аби підтримати європейську перспективу України.

«Я вдячний президенту Польщі Анджею Дуді, другу всіх українців, за те, що зараз він вирушив у особливу подорож європейськими країнами, щоб підтримати європейську перспективу нашої держави», - сказав Зеленський. Та додав, що у червні Україна "має отримати рішення" щодо свого кандидування в ЄС. «І всі наші друзі, дипломати зараз над цим працюють», – додав президент України.

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Autor:Ред..

Źródło: PAP