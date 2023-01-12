Кумох: я залишаю Канцелярію Президента. Його замінить Марцін Пшидач

12 stycznia 2023, 19:56
Autor:
adso
Źródło:
tvn24.pl, PAP
Kumoch: odchodzę z Kancelarii Prezydenta
Kumoch: odchodzę z Kancelarii PrezydentaTVN24
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TVN24Kumoch: odchodzę z Kancelarii Prezydenta

Якуб Кумох оголосив у четвер, що залишає Канцелярію Президента. "Підтримувати Річпосполиту в перші місяці війни та брати участь у формуванні польсько-українських відносин було для мене честю. На жаль, сімейна ситуація та постійна розлука з моїми близькими виявилася непереборною проблемою для мене та моїх дітей", - йдеться в заяві. Через кілька годин Канцелярія оголосила, що Кумоха замінить Марцін Пшидач, який зараз є заступником держсекретаря в Міністерстві закордонних справ.

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Якуб Кумох написав у соцмережах, що візит до Львова, який завершився в середу, був його "останнім проектом на службі у президента". Він підкреслив, що залишає посаду "за власним бажанням, за згодою Керівника і відповідно до домовленостей, досягнутих кілька місяців тому". Це відбувається "після півтора року дуже інтенсивної роботи" на посаді державного секретаря та керівника Бюро міжнародної політики.

Він додав, що тепер "може розкрити кулуари" рішення. Він написав, що попросив Анджея Дуду про повернення на закордонну службу в жовтні, але попереду було ще багато завдань, крім того, необхідно було знайти наступника.

"Підтримувати Річпосполиту в перші місяці війни та брати участь у формуванні польсько-українських відносин було для мене честю. На жаль, сімейна ситуація та постійна розлука з моїми близькими виявилася непереборною проблемою для мене та моїх дітей. Довелося робити вибір між нинішнім обов'язком перед державою і батьківством. Вірю, що вибір вірний", - зазначив Кумох.

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Він підкреслив, що пише про причини прямо, щоб припинити будь-які спекуляції. "Я хотів би щиро подякувати пану Президенту за розуміння моєї ситуації, яка йому відома, за надану мені підтримку і за те, що незабаром він довірив мені нове, відповідальне і надзвичайно цікаве завдання", - додав він.

За словами Кумоха, його наступником стане "видатний професіонал, з яким він співпрацював довгі роки", кандидатуру якого він сам радив Анджеєві Дуді. Його компетенції "гарантують динамічну міжнародну діяльність Президента Польської Республіки, а головне - незмінність нашої лінії щодо України та трансатлантичної політики".

"Залишаюся на службі Річпосполитої. Незабаром нові виклики", - підсумував Якуб Кумох.

Наступник вже є

Через кілька годин оголосив, що з 13 січня президент призначив Марціна Пшидача, який зараз є заступником держсекретаря Міністерства закордонних справ з безпеки, американської та східної політики.

Пшидач вже працював у Канцелярії Президента. У 2015-2019 роках був заступником директора Бюро закордонних справ Канцелярії Президента Польської Республіки.

Якуб Кумох - хто він?

Якуб Кумох був призначений Президентом на посаду Державного секретаря в Канцелярії Президента Польської Республіки та керівника Бюро міжнародної політики 14 липня 2021 року.

Кумох - сходознавець і політолог, експерт із зовнішніх відносин Європейського Союзу. Був членом Секції закордонних справ Ради національного розвитку при Президентові Польської Республіки. Випускник Інституту міжнародних відносин та Інституту сходознавства Варшавського університету, у 2015 році отримав ступінь доктора соціальних наук у Ягеллонському університеті. Він належить до групи експертів Європейської комісії, що займається аналізом виборчих процесів, і брав участь у кількох місіях ЄС та ОБСЄ зі спостереження за виборами.

З жовтня 2016 року по березень 2020 року він був послом Польщі у Швейцарії та Ліхтенштейні, а з березня 2020 року по липень 2021 року - у Туреччині.

Він вільно володіє турецькою, англійською, французькою, хорватською, іспанською, російською, німецькою та італійською мовами. Розмовляє також українською та арабською.

Prezydent Andrzej Duda i były już sekretarz stanu i szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii Jakub KumochDarek Delmanowicz/PAP

Autor:adso

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Jakub Szymczuk/KPRP

Jakub Kumoch
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