Кризовий штаб у справі зерна з України. Новий міністр обіцяє візит на кордон
Новий міністр сільського господарства та розвитку села Роберт Телюс скликав кризову групу "у справі продуктів, які надходять до Польщі з України та залишаються у нас'. - Завтра поїду на кордон. Я зроблю все, щоб перевірки були ретельними, - заявив він у четвер під час прес-конференції.
- Усі очікують, що я скажу щось про зерно чи ширше - про продукти, які потрапляють до Польщі з України і залишаються у нас. Сьогодні о 20 годині вечора я скликав в міністерстві кризовий штаб, ми про це говоритимемо, а завтра я поїду на кордон, - сказав новий міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телюс під час прес-конференції в четвер.
Він додав, що зараз це найважливіше питання.
"Я зроблю все, щоб перевірки були ретельними"
- Я зроблю все, щоб контроль був ретельним і зерно непевної якості не потрапляло в Європу, а отже, і в Польщу. Це наш обов'язок, - заявив міністр Телюс.
Він додав, що сприйняв запрошення на посаду міністра сільського господарства з "гордістю, честю, але й з відчуттям якнайбільшої відповідальності". Він нагадав, що два роки пандемії призвели до розриву ланцюжків постачання продовольства, а через нинішню війну в Україні польське сільське господарство переживає складні часи.
- Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що не буде сильної польської економіки без сильного польського сільського господарства. Хочу пообіцяти, що не пошкодую зусиль, часу, ідей та праці, щоб це було так - щоб польське сільське господарство було сильним, бо тоді буде сильною польська економіка – сказав Роберт Телюс.
Під час першої прес-конференції міністр заявив, що зараз найважливіше завдання - розвантажити склади до цьогорічного врожаю.
- Якщо залишиться 3-4 мільйони тонн, це буде дуже хороша ситуація, - зазначив він.
- Ми не можемо позбутися зерна до нуля, - додав міністр.
Телюс також звернувся до політичних конкурентів "аби допомогли нам (...) разом розрядити цю ситуацію".
Питання щодо зустрічі з фермерами
На запитання, коли зустрінеться з аграріями, він запевнив, що "обов’язково" це зробить. "Я думаю, що це може бути наступного тижня", - зазначив він.
Очільник міністерства підкреслив, що реалізовуватиме всі програми, які мають допомогти польському фермеру, польській економіці та Польщі.
Новий міністр
Роберт Телус був призначений міністром сільського господарства та розвитку села в четвер. Він змінив на цій посаді Генрика Ковальчика.
Źródło: PAP
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