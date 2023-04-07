Кризовий штаб у справі зерна з України. Новий міністр обіцяє візит на кордон

Новий міністр сільського господарства та розвитку села Роберт Телюс скликав кризову групу "у справі продуктів, які надходять до Польщі з України та залишаються у нас'. - Завтра поїду на кордон. Я зроблю все, щоб перевірки були ретельними, - заявив він у четвер під час прес-конференції.

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- Усі очікують, що я скажу щось про зерно чи ширше - про продукти, які потрапляють до Польщі з України і залишаються у нас. Сьогодні о 20 годині вечора я скликав в міністерстві кризовий штаб, ми про це говоритимемо, а завтра я поїду на кордон, - сказав новий міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телюс під час прес-конференції в четвер.

Він додав, що зараз це найважливіше питання.

"Я зроблю все, щоб перевірки були ретельними"

- Я зроблю все, щоб контроль був ретельним і зерно непевної якості не потрапляло в Європу, а отже, і в Польщу. Це наш обов'язок, - заявив міністр Телюс.

Він додав, що сприйняв запрошення на посаду міністра сільського господарства з "гордістю, честю, але й з відчуттям якнайбільшої відповідальності". Він нагадав, що два роки пандемії призвели до розриву ланцюжків постачання продовольства, а через нинішню війну в Україні польське сільське господарство переживає складні часи.

- Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що не буде сильної польської економіки без сильного польського сільського господарства. Хочу пообіцяти, що не пошкодую зусиль, часу, ідей та праці, щоб це було так - щоб польське сільське господарство було сильним, бо тоді буде сильною польська економіка – сказав Роберт Телюс.

Під час першої прес-конференції міністр заявив, що зараз найважливіше завдання - розвантажити склади до цьогорічного врожаю.

- Якщо залишиться 3-4 мільйони тонн, це буде дуже хороша ситуація, - зазначив він.

Роберт Телус PAP/Paweł Supernak

- Ми не можемо позбутися зерна до нуля, - додав міністр.

Телюс також звернувся до політичних конкурентів "аби допомогли нам (...) разом розрядити цю ситуацію".

Питання щодо зустрічі з фермерами

На запитання, коли зустрінеться з аграріями, він запевнив, що "обов’язково" це зробить. "Я думаю, що це може бути наступного тижня", - зазначив він.

Очільник міністерства підкреслив, що реалізовуватиме всі програми, які мають допомогти польському фермеру, польській економіці та Польщі.

Новий міністр

Роберт Телус був призначений міністром сільського господарства та розвитку села в четвер. Він змінив на цій посаді Генрика Ковальчика.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP