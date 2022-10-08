Кримський міст зруйновано. Генерал Мєчислав Бєєнєк: це могла бути ракета "Нептун"

8 października 2022, 12:20
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Most Krymski w ogniu. Gen. Bieniek: to mogła być rakieta Neptun
Most Krymski w ogniu. Gen. Bieniek: to mogła być rakieta NeptunTVN24/Reuters
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TVN24/ReutersMost Krymski w ogniu. Gen. Bieniek: to mogła być rakieta Neptun

Коментуючи часткове руйнування Кримського мосту, який рано вранці в суботу на ділянці щонайменше в кілька десятків метрів обвалився а на іншій - спалахнув, генерал Мєчислав Бєнєк в ефірі TVN24 припустив, що "це могло бути влучення протикорабельною ракетою "Нептун".

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- Вона має потужний заряд і може маневрувати на відстань до 300 кілометрів.  Українці її вже використовували, - зазначив генерал.

Українські військово-повітряні сили підтвердили в суботу, що на побудованому Росією мосту, який веде до анексованого Криму, сталася пожежа  цистерни з паливом.  Частина покриття мосту пошкоджена, - додали в прес-службі ВПС.  Раніше ЗМІ повідомляли, що цистерна загорілася на залізничній частині переїзду.  Однак на опублікованих фото видно, що автомобільна частина мосту теж пошкоджена.

Генерал Бієнік: це міг бути Нептун

- Це дуже важливий момент зі стратегічної та логістичної точки зору, тому що постачання йшли як залізницею, так і автотранспортом, - прокоментував у програмі TVN24 "Wstajesz i weekend"  генерал Мєчислав Бенєк, колишній заступник командувача НАТО з питань трансформації.

Кримський міст. Приділіть хвилинку Ukrainska Pravda/TWITTER

На його думку, "дуже правильно, що українська сторона не каже, хто це зробив".  - Це могло бути влучення протикорабельної ракети "Нептун".  Вона має потужний заряд і може маневрувати на відстань до 300 кілометрів.  Українці її вже використовували, - зазначив генерал і додав, що за цим також міг стояти український спецназ.

Гість TVN24 зазначив, що через пошкодження мосту російські війська, дислоковані в Криму, будуть відрізані від важливого джерела постачання.  Він також підкреслив, що населення півострова так само залежить від постачання через Кримський міст.  

- Це вплине не тільки на моральний стан російських солдатів, а й на російське суспільство, - сказав він.

"Цей міст, звісно, буде відремонтований, але це забере багато часу", - зазначив генерал.  За його словами, для транспортування вантажів до Криму замість мосту можуть використовувати  десантні або вантажні кораблі, але "це не те, що забезпечить безперервність руху".  

- Для цього потрібні порти, завантаження, розвантаження, це обмежена система поставок, - відзначив він.

Генерал звернув увагу, що міст був пошкоджений рано вранці.  За його словами, "попередньо мала бути особиста розвідка, яка була ретельно узгоджена з ударом".

Стратегічне сполучення з анексованим Кримом

Побудований у 2018 році Кримський міст через Керченську протоку з'єднує окупований Кримський півострів із російським Краснодарським краєм.  Сполучення використовується Кремлем для транспортування військ і військової техніки до Криму, а потім в Україну.  Після вторгнення Росії в Україну представники України не виключали, що українське військо атакуватиме переправу.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Ukrainska Pravda/TWITTER

Tagi:
Rosja
Ukraina
Półwysep Krymski
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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