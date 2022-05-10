Круглий стіл місцевого самоврядування у Вроцлаві. Сутрик: у нас зростає відчуття власної слабкості та величезних потреб

Ми все більше відчуваємо власну слабкість і величезні потреби в ці нові, важкі часи, але також відчуваємо, що ми - не самі, - сказав Яцек Сутрик, президент Вроцлава, під час засідання Круглого столу місцевого самоврядування. Перед учасниками зустрічі також виступив Віталій Кличко. Мер Києва подякував полякам за допомогу. У обговореннях взяли участь не лише представники місцевої влади, а й представники неурядових організацій, влади, представники бізнесу та науки. Вони працювали над рекомендаціями щодо функціонування польських міст після прийняття біженців з України. Їхні висновки, зібрані в «Білій Книзі», будуть переказані, зокрема, до Прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та президента Анджея Дуди.

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Під час зустрічі мер Вроцлава наголосив, що міграційна криза, пов’язана з російською агресією та війною в Україні, призвела до необхідності розробки «нової міграційної політики для всієї держави, а відтак і для органів місцевого самоврядування».

– У нас зростає відчуття власної слабкості та величезних потреб у ці нові, важкі часи, а також відчуття, що ми не самі, - адже правоохоронні організації, підприємці та науковці перебувають у дуже схожій ситуації. Тому круглий стіл у Вроцлаві має такий широкий, міждисциплінарний, міжгалузевий характер, – сказав Сутрик.

Президент Вроцлава зазначив, що одним із ключових адресатів рекомендації щодо допомоги біженцям з України, над якою працюють учасники вроцлавського круглого столу, є державна влада та її порядок денний. – Для того, щоб нова міграційна політика була ефективною, вона має містити елементи нового порядку в публічній сфері – нову угоду між владою, місцевим самоврядуванням та соціальною сферою, – сказав він.

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Сутрик наголосив, що війна та криза біженців відбувалися «у надзвичайно важкий для польських органів місцевого самоврядування час». – Фінансові реформи позбавляють нас все більшої частини власних доходів. Досить було б повернутися в державу до 2019 року, і ми вже мали б більше грошей на заходи допомоги, які ми проводимо сьогодні, - сказав він. Президент Вроцлава також звернув увагу на те, що міграційна криза, пов’язана з агресією Росії щодо України, «з’єднує». – Дивно, наскільки сьогодні процвітає наше партнерство між містами, органами місцевого самоврядування в Польщі, а також між містами по всій Європі та в Україні, – сказав він. Він додав, що "з цим Європа відроджується знову".

З іншого боку, нижньосілезький воєвода Ярослав Обремський зазначив, що наразі на рівні органів місцевого самоврядування та урядової адміністрації важливо знайти баланс між трьома аспектами: ринком праці, освітою та покращенням умов житла для біженців.

Вроцлав, 05.09.2022. Круглий стіл місцевого самоврядування у Залі Століття у Вроцлаві PAP/Sebastian Borowski

Дебати за столом на 52 особи

Зустріч відбулася в Залі Століття, а декілька десятків партнерів були запрошені на зустріч за Круглим Столом із 52 осіб.

У понеділок за круглим столом місцевого самоврядування засіли представники, серед інших, Унії Польських Метрополій, Об’єднання польських міст, Об’єднання сільських гмін Республіки Польща, Руху місцевого самоврядування «ТАК! Для Польщі», Національної Самоурядової Коаліції, роботодавців Республіки Польща, Фонду «Україна», Національної Федерації Неурядових Організацій, Конфедерації «Левіафан», ЮНІСЕФ, Польської Гуманітарної Акції і Польської Академії Наук.

В нараді, згідно протоколу, приймали участь також представники Гельсінського Фонду з Прав Людини, Фонду ім..Стефана Батори, ректори університетів, представники Парламенту, Європейської Комісії та Канцелярії пПрем’єр-Міністра. Також були надіслані запрошення Президенту Республіки Польща, Прем’єр-Міністру та Маршалам Сейму та Сенату.

Віталій Кличко: дякую за оказану допомогу, ми цього ніколи не забудемо

У заході також взяли участь представники Київської міської ради, а мер столиці України Віталій Кличко та міський голова Львова Андрій Садовий підготували для учасників спеціальні відеовиступи.

- Дякую за Вашу допомогу. За турботу про біженців з України, за передачу оборонної зброї, яка нам зараз потрібна для захисту рідної землі. Захисту наших сімей, дітей, захисту нашого майбутнього - сказав Кличко.

Він додав, що українці бачать своє майбутнє «як члени європейської родини, так само, як Польща».

– Ви для нас - хороший приклад. Ми також зараз бачимо, хто є справжнім другом, другом нашої країни. Ми ніколи не забудемо Вашу допомогу, сказав мер Києва.

— Ми все ще боремося. Ніхто не знає, скільки триватиме ця безглузда війна. Але ми знаємо одне: ми виграємо цю війну. Тому що ми відстоюємо права людини, свободу преси та всі інші демократичні та фундаментальні цінності, які є нормальними в Європі. Я сподіваюся, що коли в Україні знову буде мир, ми зможемо зустрітися в Києві. Бажаю Вам успішних переговорів під час Круглого Столу, ще раз - сердечні вітання з Києва. Слава Польщі, слава Україні! – підсумував мер української столиці.

PAP/Sebastian Borowski

Сутрик: ми повинні бути готові допомогти біженцям, які залишаться з нами навіть на декілька років

Як підкреслили організатори, на переговорах було розроблено рекомендації для правлячої партії щодо функціонування польських міст після прийому понад трьох мільйонів громадян України.

– Ми повинні бути готові допомогти біженцям з України, які залишаться з нами хоча б на кілька років – переважно жінкам та дітям. Разом з українськими партнерами, соціальною стороною, місцевими державними корпораціями, світом бізнесу та науки та запрошеними експертами ми обговоримо необхідність системної та довгострокової підтримки, – зазначив Яцек Сутрик, мер Вроцлава.

Він наголосив, що метою зустрічі є спільна розробка моделей передового досвіду, а також презентація необхідних змін у законодавчих положеннях, які дозволять нам відповісти на виклики, з якими ми стикаємося та зіткнемося в найближчі місяці та роки.

Раніше говорили в тематичних групах, в тому числі з питань житла, фінансів, ринку праці та безпеки

Захід організовано за ініціативи Руху місцевого самоврядування «ТАК! Для Польщі». Їм передували переговори у в тематичних групах на міському стадіоні, які відбулися у неділю.

Вони торкнулися, серед іншого, питання ринку праці, освіти, соціальної інтеграції, безпеки та житла. – Основна проблема ринку праці – це незнання кандидатами польської мови, 85 відсотків українців заявляють, що не знають цю мову. Тому найважливішою рекомендацією для уряду є якнайшвидше впровадження системних інструментів для швидкого вивчення мови, – сказав Сергіуш Кмєчик, голова Вроцлавської Міської Ради, під час засідання групи що до ринку праці.

Вроцлав, 05.08.2022. Відкриття Круглого Столу місцевого самоврядування на міському стадіоні «Тарчинський Арена». PAP / Себастьян Боровський

Учасники освітньо-наукової групи обговорювали не лише те, як ефективно організувати догляд та виховання дітей у наших школах та садочках, а й як підтримати людей, які навчаються в українській системі, чи забезпечити належним чином освітній педагогічний колектив. Крім того, мова йшла про підтримку вищих шкіл для біженців з України та організацію кар’єрних консультацій для української молоді.

Яцек Карновський: Час спонтанних дій закінчився

– Невизначеність, тимчасовість і призупинення – це те, з чим сьогодні стикаються наші нові мешканці з України. Як поляки, ми робимо все, щоб забезпечити їм гідні умови проживання. Як посадові особи місцевого самоврядування чи неурядові організації, ми робимо щоденну, титанічну роботу, але нам потрібні системні рішення, які потрібно розробляти негайно, - сказав Яцек Карновський, президент Сопота та президент Руху місцевого самоврядування «ТАК! Для Польщі».

На його думку, час спонтанних дій закінчився. – Я переконаний, що в такій широкій групі ми спільно підготуємо рішення, які зможемо послідовно реалізувати на центральному та місцевому рівнях. З такою вірою сідаємо до переговорів, - додав він.

Вони створять «Білу Книгу», документ передадуть в тому числі Президенту і Прем'єр-Міністру

За інформацією від магістрату Вроцлава, усі рекомендації та обговорення, зібрані під час роботи тематичних груп, будуть використані для створення остаточної «Білої Книги», тобто повного набору рекомендацій та необхідних правових змін. Протягом кількох тижнів документ отримають Президент Республіки Польща, Прем’єр-Міністр і Маршали Сейму і Сенату, а також члени Об’єднаного Комітету Уряду та Місцевого Самоврядування.

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Autor:red.

Źródło: PAP, UM Wrocław