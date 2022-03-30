Краска: у лікарнях перебувають 2214 громадян України, з них 1222 дитини

У наших лікарнях перебуває 2214 громадян України. З них 1222 діти. Найчастіше це досить короткі шпиталізації, пов’язані зі труднощами подолання шляху з України до нашої країни, - повідомив у середу заступник міністра здоров’я Вальдемар Краска.

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Це переважно застуда, переохолодження та зневоднення, - пояснив Краска в інтерв’ю Wirtualna Polska. - У нас також близько 200 осіб лікуються від коронавірусної інфекції", - додав він.

Заступник міністра відзначив, що через те, що в Україні щеплено близько 35 відсотків населення, були побоювання росту кількості заражень коронавірусом, але цього не сталося.

На запитання про права біженців користуватися системою охорони здоров’я, він відповів, що вони такі самі, як у громадян Польщі.

Перемишль, 29 березня 2022 року. Бригади швидкої допомоги під час транспортування хворих дітей, евакуйованих з України PAP/Darek Delmanowicz

- У всіх однакові права. Ми намагаємося за великої кількості біженців забезпечити рівний доступ до медичної допомоги, - підкреслив він.

Заступник міністра здоров’я зазначив, що лікування людей з України потребує додаткових коштів. "Це сотні мільйонів злотих на місяць", - пояснив він.

На запитання про медперсонал з України Вальдемар Краска відповів нагадуванням, що відколи триває пандемія COVID-19 запроваджено спрощений режим і на цей час видано близько 1300 дозволів на роботу для громадян України, Білорусі та інших країн, у тому числі 958 дозволів для українських громадян. Він додав, що з початку війни в Україні, тобто після 24 лютого, 130 лікарів з України повідомили про бажання працювати в нашій країні та подали документи для отримання дозволу.

На запитання про допомогу пораненим бійцям заступник міністра сказав, що Польща готова прийняти їх, якщо це дозволятиме українське законодавство. Він пояснив, що медичний потяг може за один раз забрати близько 160 осіб.

Заступник міністра здоров’я повідомив, що МЗ підтримує постійний зв’язок з Міністерством національної оборони, аби поранених бійців направляли до спецвідділень, в яких є можливість лікувати воєнні поранення.

На запитання про роботу медичного потяга Краска відповів, що в ньому привозять онкохворих дітей.

- Таких перевезень уже здійснено з десяток. До наших лікарень потрапило понад 400 дітей з онкологічними захворюванням, - наголосив він.

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Autor:Ред

Źródło: PAP