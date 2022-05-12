Краків надасть українським містам техніку на півмільйона злотих, які згодом підуть до армії. У списку є взуття та дрони

У середу краківські радники одноголосно ухвалили рішення про передачу матеріального забезпечення Львову, Києву та Виноградову. Місто відправить в Україну техніку, яка використовуватиметься в боротьбі з російськими загарбниками. На це виділять півмільйона злотих.

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41 радник усіх клубів ухвалили рішення про матеріальне забезпечення трьох міст України: Львова, Києва та Виноградова (місто на Закарпатті, на кордоні з Румунією).

Військове взуття, пили механічні та дрони. Вони хочуть заохотити інші гміни допомогти

– Це буде техніка подвійного призначення, яка може бути корисною як у військовому, так і в цивільному секторі. До них належать рації, пили, військові черевики, перев’язувальні засоби, ліки та дрони. Ми хочемо доставити їх якомога швидше, бажаннайкраще – ще цього місяця. Можливо, групою радників ми поїдемо в Україну з технікою, – каже радник Лукаш Вантух (Дружній Краків), один із авторів рішення. Він додає, що півмільйона злотих – це еквівалент кількох тонн речей, зазначених у рішенні. - Можна купити, наприклад, 500 пар взуття або кілька десятків електрогенераторів, - каже радник.

– Це стільки, скільки на даний момент може собі дозволити Краків. Це крапля в морі потреб, але море складається з крапель, - коментує радник Анджей Гавранек (PO).

– Це не неймовірно великі гроші. Але найголовніше в цій резолюції – заохотити інші органи місцевого самоврядування так само підтримати Україну. У Польщі - 2,5 тисячі муніципалітетів, це може бути величезною допомогою, - додає Вантух.

"Це логістичний виклик"

Обладнання, передане Краковом, піде українським представникам місцевого самоврядування, які співпрацюють із столицею Малопольщі, і лише згодом – військовим. Хоча радники хочуть, щоб техніка якомога швидше вийшла за східний кордон, цього місяця це може бути неможливо з логістичних причин. Точний список покупок і спосіб доставки обладнання українській стороні мер Кракова ще не визначив.

– У травні може бути важко зробити цей крок, тому що це логістичний виклик. Як саме будуть розподілятися кошти, ми поки не знаємо, це рішення - за президентом, каже заступник голови Краківської міської ради Міхал Древніцкі (PіS). – Я радий, що хоча сума й невелика, але підтримку можна буде надати, адже вона дуже потрібна на місці, – додає він.

– Допомога буде закуповуватись із коштів загального резерву міста. Ми постійно контактуємо з українськими органами місцевого самоврядування і, як і раніше, разом з ними визначатимемо, який буде вміст транспорту, коли і куди саме він прибуде, – каже Моніка Хілашек, речниця президента Кракова. Вона наголошує, що з початку російського вторгнення в Україну краківський муніципалітет передав своїм східним сусідам близько 950 тонн допомоги, шість автобусів та «швидку». – Українська сторона замовляє ці речі напряму, тому що знає, що їм найбільше потрібно. Наприклад, ми відвантажили протипожежне обладнання, засоби гігієни, продукти харчування, одяг та перев’язувальні засоби. Крім того, генератори електроенергії – можете собі уявити, як вони потрібні, наприклад у лікарнях, – наголошує Чилашек.

Допомога українській армії

Українська армія функціонує не лише за рахунок державного фінансування та міжнародної допомоги, а й завдяки внескам приватних донорів. Спеціальний рахунок для платежів Збройним Силам України відкрив на початку війни Національний банк України. Наприкінці квітня, повідомили в банку, загалом було вивільнено 15,2 млрд грн (2,2 млрд злотих) від донорів з усього світу. Також є приватні ініціативи що до забезпечення українських бійців технікою.

– Для звичайної людини купити бронежилети проблематично, адже найчастіше доводиться вказувати, кому хочеш передати. Проте є багато інших речей, які потрібні українським воїнам і які легше купити, – коментує Микола Ганюшкін з Фонду масових видовищ, який допомагає українським воїнам.

– Військове взуття – на вагу золота. Ще зовсім недавно солдатам було необхідне зимове взуття. Тепер, коли погода змінюється, потрібно більше весняних чи літніх військових черевиків. Пили, про які йдеться в постанові радників, можуть стати в нагоді для будівництва укріплень, землянок, чи навіть польових штабів з дерева, розповідає Ганюшкін.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl, Narodowy Bank Ukrainy