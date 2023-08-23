Крадіжка "на геймбоя". Автівки зникають за кілька секунд

23 sierpnia 2023, 17:19
Autor:
Ред.
Źródło:
"Rzeczpospolita", PAP
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże samochodów
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże samochodówKomenda Stołeczna Policji
wideo 2/9
Komenda Stołeczna Policji Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzieże samochodów

Все менше автомобілів стають здобиччю злодіїв, але якщо вже вони зникають, це займає кілька секунд, - пише "Rzeczpospolita" в середу. Видання вказує на те, що останнім часом у злодійському середовищі популярний метод "на геймбоя".

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Як пише "Rzeczpospolita", переважну більшість автомобілів викрадають з метою розібрати на запчастини. Рідше це розкішні авта - на замовлення. З січня по липень 2023 року було викрадено 3194 автомобілі, переважно зі стоянок та вулиць. Це на 616 менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить поліцейська статистика, яку наводить газета.

Найбільше крадіжок злодії скоїли у Варшаві та її околицях

За інформацією видання, найбільше крадіжок - майже третину - злодії скоїли у Варшаві та її околицях, звідки вивезли 1060 автомобілів - на 73 менше, ніж за аналогічний період минулого року. На наступних щаблях опинилися воєводства: Нижньосілезьке - 344 автомобілі, Лодзьке - 297, Силезьке - 267 і Великопольське - 240. Також було викрадено багато автомобілів у Гданську та його околицях - 249.

"Зменшення (кількості крадіжок авт - ред.) стосується майже всієї країни, за винятком Лодзького воєводства, де крадіжок побільшало на третину - до 297, і це на 78 більше порівняно з тим же періодом минулого року", - повідомляє "Rzeczpospolita". На 9 машин більше - зникли також на Люблінщині.

Автомобілі у Польщі Shutterstock

Викрадення автомобілів "на геймбоя"

"За даними поліції, переважна більшість автівок - і нові, й кількарічні, навіть такі, що коштують 100 000 злотих і більше, - крадуть на запчастини", - пише газета. "Розібрані у злодійських "дуплах", вони миттєво зникають", - додає "Rzeczpospolita".

Видання звертає увагу, що почастішали крадіжки автомобілів з безключовим доступом. Зокрема й тому, що таких авт стає більше.

- Злодії використовують сучасне обладнання, щоб зламати охорону, а це означає, що автомобіль викрадають протягом кількох секунд, - пояснює Сильвестер Марчак, речник Управління поліції Варшави, якого цитує газета.

На початку липня з'явилася інформація, що поліцейська група "Orzeł" затримала двох автовикрадачів, які щотижня викрадали до десяти автомобілів з варшавських парковок.

Тоді речник Управління поліції Варшави повідомив, що в робочому автомобілі злодіїв поліцейські виявили електроприлади, які використовуються для викрадення транспортних засобів - емулятор ключів кодграббер, більш відомий як gameboy, та інструменти для підключення до системи Canbus, завдяки чому викрадали транспортні засоби. В основному це були автомобілі японських і корейських марок.

Газета зазначає, що крадіжки безключових автомобілів зростають ще й тому, що їх стає більше.

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Autor:Ред.

Źródło: "Rzeczpospolita", PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Polska
Motoryzacja
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Źródło:
tvn24.pl

Od środy, 23 sierpnia do soboty, 26 sierpnia, na lotnisku na Bemowie odbędą się koncerty w ramach festiwalu SBM FFestiwal. Warszawski Transport Publiczny informuje o utrudnieniach. Autobusy linii 122, 171, 220, N01 i N43 mogą zostać skierowane na trasy zmienione. Po zakończeniu koncertów uruchomione zostaną dodatkowe autobusy do metra.

Mata, Sokół, Żabson na bemowskim lotnisku. Jak dotrzeć na SBM FFestiwal

Mata, Sokół, Żabson na bemowskim lotnisku. Jak dotrzeć na SBM FFestiwal

23 sierpnia 2023, 14:01
Autor:
katke/b
Źródło:
PAP