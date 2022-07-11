TVN24 | TVN24 po ukraińsku

«Кожен з нас втомився від цієї війни, але вона далі триває»

11 lipca 2022, 16:04

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
mart
Źródło:
TVN24
Alina Makarczuk i Ołeh Biłecki w "Faktach po Faktach"
Alina Makarczuk i Ołeh Biłecki w "Faktach po Faktach"TVN24
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TVN24Alina Makarczuk i Ołeh Biłecki w "Faktach po Faktach"

«Мені дуже прикро про це говорити, але настав момент, коли я чую погане про своїх співвітчизників на вулицях Варшави. І я хочу сказати тут дещо: кожен з нас втомився від цієї війни, але вона триває далі, увесь час українські міста під обстрілом», - сказала українська журналістка Аліна Макарчук у недільних «Фактах після фактів» на TVN24.

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Макарчук живе і працює в Польщі вісім років. Поряд з нею гостем Аніти Вернер був Олег Білецький, також журналіст, який приїхав до нашої країни в березні. За його словами, тут він потрібен більше, ніж у Києві. Це тут він має свій фронт.

Втома від війни з обох боків

Нещодавно Макарчук повідомила у соцмережах, що мала тривалу розмову з польськими друзями, яка показала їй, що «зростає втома від війни та скептицизм, що межує з ненавистю до українців».

- Мені дуже прикро про це говорити, але настав момент, коли я чую погане про своїх співвітчизників на вулицях Варшави. І тут я хочу сказати одне - кожен з нас втомився від цієї війни, але вона далі триває, увесь час українські міста під обстрілом. Нагадаю, що в Україні загальна мобілізація, тому всі чоловіки призовного віку мають бути там. А в Польщі виникають різні ситуації, тому що завжди є відсоток людей, які не такі добрі, менш ввічливі. І тут я хочу звернутися до наших співвітчизників: пам’ятайте, що ми - посли своєї країни, і кожне «дякую», кожне добре слово, кожна посмішка дають багато, – сказала вона.

Співрозмовниця Аніти Вернер також звернулася до поляків із закликом не забувати, що «українцям вони відчинили двері лише на якийсь час». Вона пояснила, що дедалі частіші непорозуміння можуть бути наслідком того, що після початку війни неможливо було чітко визначити, як довго ця допомога буде потрібна.

- Втома є з обох сторін. Треба увесь час пам’ятати, що люди бувають різними, - додав Білецький.

Журналіста також запитали, з ким він постійно спілкується в Україні. За його словами, в основному це журналісти, які є його інформаторами, і колишні журналісти, які зараз перебувають на фронті.

- Я постійно питаю, як це виглядає? Питаю про бій, тому що не все можна казати публічно. Це може зашкодити військовим, - сказав він.

- Надто багато чим Україна вже пожертвувала. Цей народ хоче жити по-іншому. Надто багато ми вже пройшли, надто багато попереду і це - найбільша мотивація», - додав він на запитання, звідки українці беруть сили.

Ołeh Biłecki o aktualnej sytuacji w Ukrainie
Ołeh Biłecki o aktualnej sytuacji w Ukrainie TVN24

Макарчук, у свою чергу, розповіла про спілкування з батьком, який досі на фронті. «Тримається завдяки дітям, а це лавина підтримки і кожен дзвінок - важливий. Він знає, що я тут воюю на своєму фронті, він – на своєму. Ми розмовляємо кілька разів на день. Зараз він на півночі, тому що ми очікуємо атаки з Білорусі. На жаль, ця загроза існує досі. Є ризик спроби захоплення Києва», - пояснила вона.

Вона додала, що для українців дуже важливий кожен злотий допомоги, а військові дуже вдячні за доставлені турецькі безпілотники Байрактар.

Autor:mart

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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