Коваль про результати саміту НАТО: ми могли зіграти сильніше

14 lipca 2023, 17:13
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Kowal o rezultatach szczytu NATO: mogliśmy zagrać mocniej
Kowal o rezultatach szczytu NATO: mogliśmy zagrać mocniejTVN24
wideo 2/9
TVN24Kowal o rezultatach szczytu NATO: mogliśmy zagrać mocniej

"Можна було визначити чітку дату вступу України до НАТО і таким чином віддати належне бойовому духу українців, які перебувають на фронті", - сказав депутат від "Громадянської коаліції" Павел Коваль, коментуючи підсумки саміту НАТО у Вільнюсі, у "Факти по фактах" на TVN24. Депутат Верховної Ради України Микола Княжицький, на запитання у "Фактах по фактах" про результати саміту, зазначив, що президент США Джо Байден "сказав, що знає, що Україна буде членом НАТО" і "це справді дуже важливо".

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Головними темами дводенного саміту НАТО у Вільнюсі стали питання допомоги Україні та перспективи в НАТО для цієї країни. Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що було узгоджено три елементи, які "наблизять Україну до НАТО". "Результати саміту НАТО у Вільнюсі хороші, але якби Україну запросили до НАТО, ми могли б вважати їх ідеальними", - прокоментував це президент України Володимир Зеленський у середу на спільній прес-конференції зі Столтенбергом.

Княжицький: це наш успіх

Депутат Верховної Ради України Микола Княжицький, на запитання у "Фактах по фактах" про результати саміту, зазначив, що президент США Джо Байден "сказав, що знає, що Україна буде членом НАТО" і "це справді дуже важливо для нас". Він додав, що дуже цікаво те, що "ми не будемо проходити через довгі, складні процедури вступу". "Я вважаю, що це наш успіх", - додав він.

- Звичайно, всі українці мріяли, щоб ми вже зараз отримали запрошення бути членом НАТО. Будемо працювати над тим, щоб отримати це запрошення на наступному саміті у Вашингтоні, - сказав Княжицький.

Mykoła Kniażycki o ustaleniach szczytu NATO
Mykoła Kniażycki o ustaleniach szczytu NATOTVN24

Український депутат зазначив, що умови, які має виконати Україна, "дуже схожі" на умови подання заявки на членство в Європейському Союзі. За його оцінками, ці два процеси будуть "якимось чином синхронізовані". "Думаю, це добре для України", - додав він.

Він подякував Польщі за постійну підтримку України: "Вона - лідер у тому, що відбувається".

Коваль: дата вступу України до НАТО мала прозвучати

За словами депутата від "Громадянської Коаліції" Павла Коваля, "можна було повідомити чітку дату (вступу України в НАТО - ред.) і таким чином віддати належне бойовому духу українців, які на фронті і які думають про це". На зауваження, що невідомо, коли закінчиться війна, він відповів, що "це не обов'язково".

Він сказав, що має відчуття, що "три пункти Столтенберга є хорошими для України, оскільки вказують на "дії щодо озброєння і заяву, що це відкриває шлях" до членства. Він додав, що "крім того, є угода з країнами G7, яку там уклали".

За словами Коваля, "ці елементи є плюсом". "Мінусом є відсутність конкретної дати", - додав він.

- Мені все спливає в пам'ятіі - думаю, не тільки мені - 2008 рік і Бухарест, де вже були зроблені всі ці заяви. Але цього було недостатньо. Треба пам'ятати одне: кожен міліметр, відданий Путіну, буде розцінений ним як слабкість, - зазначив депутат від "Громадянської Коаліції".

Павел Коваль і Микола Княжицький у "Фактах по фактах"TVN24

- Я вважаю, що ця дата мала прозвучати. Я вважаю, що через те, що вона не пролунала, Україну потрібно ще більше підсилити в найближчі місяці, щоб українці могли скористатися цим часом, коли їх бойовий дух міцний, - відзначив він.

- Ми могли б зіграти сильніше, якби польський уряд міг впоратися з відносинами із західними лідерами, - сказав Коваль.

- Вони, оці наші, є такі, що їздять на засідання Євросоюзу, де багато таких самих лідерів. Там вони з усіма посваряться, думають, що прийдуть в НАТО і виграють більше. Можна було виграти більше з точки зору наших прагнень, польських прагнень, - відзначив він.

На зауваження, що це США, швидше за все, роздають карти, він відповів, що "завжди є хтось інший, хто роздає карти, але у нас є потенціал, у нас є важливі козирі".

- Активності Польщі має бути більше. Деякі речі вдалися добре, але я також скажу, тому що я повинен сказати, що це нижче сподівань. Можна було б зробити більше, якби польський уряд мав більше політичної ініціативи також щодо Америки, щодо Канади, - відзначив Коваль.

- Цей аргумент, що ця дата мала пролунати, що ця політична обіцянка має бути сильнішою, це не надуманий аргумент. Це питання бойового духу, наших інтересів безпеки, - додав він.

Депутат підкреслив, що "те, чого ми прагнемо сьогодні в питаннях безпеки для України, ми прагнемо для себе, для кожного польського громадянина".

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TOMS KALNINS

NATO
Ukraina
Polska
Litwa
Fakty po Faktach
Pozostałe wiadomości

Powołanie trzech tysięcy rezerwistów do służby w Europie jest odzwierciedleniem tego, że sytuacja bezpieczeństwa się zmieniła i że istnieje potrzeba utrzymania zwiększonego kontyngentu sił na wschodniej flance NATO przez długi czas - ogłosił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Jak dodał, żołnierze rezerwy będą pełnić głównie administracyjne funkcje, które umożliwią utrzymanie obecnego poziomu sił USA.

Powołanie rezerwistów do służby w Europie. "Większa elastyczność"

Powołanie rezerwistów do służby w Europie. "Większa elastyczność"

14 lipca 2023, 17:41
Autor:
akw/adso
Źródło:
PAP, Fox News

W 2024 roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Główny Urząd Statystyczny (GUS) w piątek opublikował dane, które służą do ich obliczania. O ostatecznej wysokości podatku decydują jednak samorządy.

Podatek od nieruchomości w górę

Podatek od nieruchomości w górę

14 lipca 2023, 16:24
Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Z powodu ekstremalnego upału ministerstwo kultury Grecji na kilka godzin zamknęło w piątek Akropol. Mimo temperatury sięgającej około 40 stopni Celsjusza do słynnego wzgórza w Atenach ustawiają się długie kolejki turystów. Niektórzy z nich potrzebowali pomocy z powodu zasłabnięcia.

Zasłabnięcia na Akropolu. Interweniowało ministerstwo

Zasłabnięcia na Akropolu. Interweniowało ministerstwo

14 lipca 2023, 17:48
Autor:
ps
Źródło:
PAP, Reuters, tvnmeteo.pl

O "sprzedawczykach", którzy honoru i godności nie mają, bo "koniecznie euro" chcą, mówił na Jasnej Górze ojciec Tadeusz Rydzyk. Krytykował Unię Europejską stawiającą Polsce warunki, które musimy spełnić, by otrzymać należne nam środki unijne - ale też wszystkich, którzy na te środki w "ojro" czekają. Tymczasem podmioty związane z Rydzykiem od lat nie tylko przyjmują unijne pieniądze, ale też dostają kolejne od państwa na promowanie funduszy UE. Przypominamy, jak ojciec Rydzyk sam z "ojro" korzysta.

Rydzyk mówi o "sprzedawczykach", którzy chcą "ojro". Jak on korzystał z unijnych funduszy?

Rydzyk mówi o "sprzedawczykach", którzy chcą "ojro". Jak on korzystał z unijnych funduszy?

14 lipca 2023, 15:28
Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Nowojorskie media informują o zatrzymaniu podejrzanego w związku z głośną sprawą zabójstw sprzed ponad dekady. Na sąsiadującej z metropolią Gilgo Beach znaleziono wówczas łącznie 11 ciał. Sprawa seryjnego zabójcy zbulwersowała opinię publiczną w Nowym Jorku i całych Stanach Zjednoczonych.

Media: zatrzymanie w sprawie seryjnego mordercy z Gilgo Beach. To jedno z najgłośniejszych śledztw ostatnich lat

Media: zatrzymanie w sprawie seryjnego mordercy z Gilgo Beach. To jedno z najgłośniejszych śledztw ostatnich lat

14 lipca 2023, 15:36
Autor:
am
Źródło:
News 12, NBC News, NY Post

Obywatel Polski został skazany na Białorusi za obrazę Alaksandra Łukaszenki na trzy lata kolonii karnej - podało białoruskie centrum praw człowieka Wiasna. Przekazało, że mężczyzna został już przewieziony do zakładu w obwodzie witebskim.

Białoruś. Polak skazany na trzy lata kolonii karnej za obrazę Alaksandra Łukaszenki

Białoruś. Polak skazany na trzy lata kolonii karnej za obrazę Alaksandra Łukaszenki

14 lipca 2023, 16:37
Autor:
tas//rzw
Źródło:
PAP, zerkalo.io

W Topilcu w gminie Turośń Kościelna (woj. podlaskie) trzeba było zlikwidować fermę z 40 tysiącami sztuk ptactwa. Wszystko przez to, że pojawiło się tam ognisko choroby o nazwie rzekomy pomór drobiu, której ostatni przypadek odnotowano w Polsce niemal pół wieku temu. Wojewoda wydał rozporządzenie z zakazami i nakazami obowiązującymi w promieniu 10 kilometrów od ogniska.

Po pół wieku wrócił do Polski. Wirus, który wybija całe stada

Po pół wieku wrócił do Polski. Wirus, który wybija całe stada

14 lipca 2023, 15:41
Autor:
tm/tok
Źródło:
PAP, tvn24.pl

W zakładzie wzbogacania uranu UEIP należącym do rosyjskiego koncernu Rosatom doszło do rozhermetyzowania się butli zawierającej zubożony związek uranu. Zginął pracownik.

Śmierć w rosyjskim zakładzie wzbogacania uranu

Śmierć w rosyjskim zakładzie wzbogacania uranu

14 lipca 2023, 16:18
Autor:
akw/adso
Źródło:
Reuters, tvn24.pl

Archeolodzy pracujący na terenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte natknęli się na ciekawe znalezisko. Wśród gruzów po budynku gospodarczym znaleźli plakietę, czyli ozdobną płytkę, która przed laty zdobiła trąbkę sygnałową używaną przez polskich żołnierzy. Jest przypuszczenie, że artefakt schował wśród gruzów ktoś z obozu jenieckiego, który funkcjonował tu do czerwca 1941 roku. Wszystko po to, aby ozdoba nie padła łupem Niemców.   

Znaleźli plakietę z trąbki sygnałowej używanej na Westerplatte. Możliwe, że ukrył ją polski jeniec

Znaleźli plakietę z trąbki sygnałowej używanej na Westerplatte. Możliwe, że ukrył ją polski jeniec

14 lipca 2023, 17:51
Autor:
tm/tok
Źródło:
tvn24.pl

Woda "znika" z mazurskiego jeziora Roś. Może to nieść ze sobą poważne konsekwencje nie tylko dla turystyki, lecz także dla środowiska.

Mazurskie jezioro niknie w oczach. "Widać różnicę"

Mazurskie jezioro niknie w oczach. "Widać różnicę"

14 lipca 2023, 13:13
Autor:
as
Źródło:
TVN24, PAP

Upał zawita do Polski w weekend, a wraz z nim przeważnie słoneczna, pogodna aura. Dla wielu z nas taka aura to zachęta do wypoczynku na świeżym powietrzu, jednak my namawiamy was do pozostania w domach w godzinach, w których słońce króluje na niebie.

Upały w weekend. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Upały w weekend. Wszystko, co powinieneś wiedzieć

14 lipca 2023, 16:39
Autor:
as
Źródło:
RCB, IMGW, tvnmeteo.pl

Rosjanie używają bomb wyposażonych w systemy uniemożliwiające ich wykrycie przez ukraińskie systemy walki radioelektronicznej. Bomby FAB-250 i FAB-500 wyposażone są w system Kometa-M, dzięki któremu mogą być niewidoczne dla radarów - poinformował portal mil.in.ua, zajmujący się zagadnieniami wojny i wojskowości.

Rosjanie używają bomb niewidzialnych dla ukraińskich systemów. "Straszna broń"

Rosjanie używają bomb niewidzialnych dla ukraińskich systemów. "Straszna broń"

14 lipca 2023, 16:00
Autor:
tas//rzw
Źródło:
PAP, zn.ua

Komisja Europejska (KE) pozwała w piątek Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z zakazem reklamy aptek i ich działalności. Komisja uważa, że polskie prawo narusza dyrektywę o handlu elektronicznym.

Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE

Komisja Europejska pozwała Polskę do TSUE

14 lipca 2023, 13:43
Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP

Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie Sądu Okręgowego w Legnicy zaskarżone przez Rzecznika Finansowego i stwierdził niezgodność z prawem umowy pożyczki hipotecznej - poinformowało w piątek Biuro Rzecznika Finansowego, podkreślając, że klienci banku zostali ochronieni przed utratą domu.

Wzięli pożyczkę, groziła im utrata domu. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Wzięli pożyczkę, groziła im utrata domu. Jest decyzja Sądu Najwyższego

14 lipca 2023, 15:09
Autor:
JW/dap
Źródło:
PAP

To znalezisko amerykańskie media już obwołały "wielkim skarbem z Kentucky". Rolnik z tego stanu wykopał na swoim polu kukurydzy ponad 800 monet z okresu wojny secesyjnej. Niektóre z nich to bardzo rzadkie i cenne okazy. 

Rolnik odkrył setki złotych monet zakopanych na polu kukurydzy. Mogą być warte miliony

Rolnik odkrył setki złotych monet zakopanych na polu kukurydzy. Mogą być warte miliony

14 lipca 2023, 16:50
Autor:
am
Źródło:
USA Today, NGC

Upały w ciągu dnia, wysokie temperatury również nocą i woda, której ubywa - z tym musi mierzyć się Polska. Coraz niższe są poziomy jezior, a brak wody widać gołym okiem. Są miejsca na Mazurach, gdzie jeszcze rok temu można było pływać łódką, teraz to niemożliwe. Susza daje się we znaki również rolnikom. W całej Polsce aż 188 gmin apeluje o oszczędzanie wody. Najbliższy weekend ma przynieść nawet 36-stopniowe upały. Jedno i drugie to efekt zmian klimatycznych.

Szusza dotyka niemal całej Polski. "Strategicznie przegrywamy tę grę"

Szusza dotyka niemal całej Polski. "Strategicznie przegrywamy tę grę"

14 lipca 2023, 17:05
Autor:
Marta
Balukiewicz
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

W nocy oficer dyżurny Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie otrzymał informację o osobie, która weszła do rzeki i porwał ją silny nurt. Pomoc przyszła na czas.

W nocy weszła do Wisły, porwał ją silny nurt

W nocy weszła do Wisły, porwał ją silny nurt

14 lipca 2023, 15:02
Autor:
pop
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Bank Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, VeloBank oraz Bank Pocztowy - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą się przygotować na utrudnienia. Część osób przez kilka godzin nie będzie mogła zapłacić kartą.

Utrudnienia dla klientów. "Nie zalogujesz się do bankowości internetowej ani aplikacji"

Utrudnienia dla klientów. "Nie zalogujesz się do bankowości internetowej ani aplikacji"

14 lipca 2023, 15:28
Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Coraz większej liczby Brytyjczyków nie stać na wizyty u dentystów. Co dziesiąty w ostatnim roku próbował samodzielnie rozwiązać swoje problemy z zębami - wynika z nowego raportu na temat stomatologii na Wyspach Brytyjskich. - Dostęp do stomatologów publicznej służby zdrowia zawsze był tu ograniczony i mocno kłopotliwy - przyznaje na antenie TVN24 korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch.

Brytyjczyków nie stać na dentystów. Sami usuwają sobie zęby szczypcami, kombinerkami

Brytyjczyków nie stać na dentystów. Sami usuwają sobie zęby szczypcami, kombinerkami

14 lipca 2023, 14:51
Autor:
wac//mm
Źródło:
tvn24.pl, BBC News

Rosyjski Międzynarodowy Bank Inwestycyjny (IIB) nie zamierza oddawać drogiej nieruchomości w Budapeszcie po tym, jak zapowiedział powrót do Rosji - podał węgierski dziennik "Nepszava". Na bank w kwietniu USA nałożyły sankcje.

"Bank szpiegów" nie chce oddać drogiej siedziby

"Bank szpiegów" nie chce oddać drogiej siedziby

14 lipca 2023, 14:16
Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP

Policja w amerykańskim stanie Georgia zatrzymała pojazd, który aż trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Ku zaskoczeniu funkcjonariuszy okazało się, że za jego kierownicą siedział zastępca szeryfa. Nagranie ze zdarzenia, na którym widać reakcję wyraźnie zmieszanego szeryfa, pokazała stacja CNN.

Trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Za kierownicą zmieszany zastępca szeryfa - nagranie

Trzykrotnie przekroczył dozwoloną prędkość. Za kierownicą zmieszany zastępca szeryfa - nagranie

14 lipca 2023, 13:01
Autor:
wac//mm
Źródło:
CNN

Możliwym dowodem na łamanie sankcji nałożonych na Koreę Północną stało się opublikowane przez państwową agencję zdjęcie. Widać na nim przedmiot przypominający srebrny składany smartfon, który leży na biurku Kim Dzong Una.

Smartfon na biurku Kima? Może świadczyć o łamaniu sankcji

Smartfon na biurku Kima? Może świadczyć o łamaniu sankcji

14 lipca 2023, 10:27
Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy na początku lipca wezwała podległe jej komisariaty i wydziały do zdania do magazynu czajników elektrycznych w związku z oszczędzaniem energii. W piątek policja napisała w mediach społecznościowych, że komendant główny "polecił wycofać tak kuriozalne polecenia, a także zabronił wydawania podobnych". Zareagowała także bydgoska komenda wojewódzka.

Bydgoscy policjanci mieli oddać czajniki elektryczne. Policja: komendant główny polecił wycofać tak kuriozalne polecenia

14 lipca 2023, 11:44
Autor:
js//rzw
Źródło:
tvn24.pl

Prokuratorzy z Warszawy oddali telewizory i radia ze swoich gabinetów - dowiedział się tvn24.pl. Prokuratura oficjalnie przyznaje, że w ten sposób szuka oszczędności. Jak wcześniej informowaliśmy, kryzys finansów dotyka również policjantów.

Prokuratorzy oddali telewizory i radia w poszukiwaniu oszczędności

Prokuratorzy oddali telewizory i radia w poszukiwaniu oszczędności

14 lipca 2023, 12:58
Autor:
Robert
Zieliński
Źródło:
tvn24.pl

2,5-latek szedł boso przez miasto. Jak się okazało, dziecko samo opuściło żłobek. Według relacji opiekunki musiał niepostrzeżenie wymknąć się w momencie, gdy inny rodzic odbierał swoje dziecko. Sprawę wyjaśnia ostródzka policja.

2,5-latek szedł boso przez miasto. Sam opuścił żłobek

2,5-latek szedł boso przez miasto. Sam opuścił żłobek

14 lipca 2023, 14:12
Autor:
ng/tok
Źródło:
PAP
Wyniki egzaminów z matematyki. Dlaczego dwugarbny wielbłąd powinien nas martwić

Wyniki egzaminów z matematyki. Dlaczego dwugarbny wielbłąd powinien nas martwić

14 lipca 2023, 11:14
Justyna
Suchecka
Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Policjanci z Myślenic (woj. małopolskie) opublikowali zdjęcia mężczyzny poszukiwanego w związku z pobiciem. Apelują do osób, które rozpoznają poszukiwanego.

Pobił i skopał mężczyznę, uderzył jego partnerkę. Policja publikuje zdjęcia

Pobił i skopał mężczyznę, uderzył jego partnerkę. Policja publikuje zdjęcia

14 lipca 2023, 11:15
Autor:
wini/tam
Źródło:
TVN24 Kraków

Piątek jest 506. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Na terenie całej Ukrainy został ogłoszony alarm przeciwlotniczy - poinformowały po godzinie 18 czasu lokalnego (godz. 17 w Polsce) media w Kijowie. Siły powietrzne kraju ostrzegły, że istnieje zagrożenie atakami rakietowymi z powodu startu z lotniska w obwodzie niżnonowogrodzkim myśliwca MiG-31, zdolnego do przenoszenia pocisków hipersonicznych kindżał. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Alarm przeciwlotniczy w całej Ukrainie

Alarm przeciwlotniczy w całej Ukrainie

14 lipca 2023, 5:15
Aktualizacja: 14 lipca 2023, 18:07
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Fundacja Grand Press przedstawiła nominacje w trzech kategoriach plebiscytu Medal Wolności Słowa 2023. Wśród nominowanych jest dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek.

Medal Wolności Słowa 2023. Nominacje

Medal Wolności Słowa 2023. Nominacje

14 lipca 2023, 12:08
Autor:
ads//rzw
Źródło:
tvn24.pl

Trwają zdjęcia do 12. edycji "Top Model", którą zobaczymy w TVN jesienią. Do domu modelek i modeli trafiło 15 osób. Walczą o główną wygraną: kontrakt z agencją Selective Management, zdjęcie na okładce magazynu modowego i 200 tys. złotych. Nagroda jest dwa razy wyższa niż w poprzednich edycjach. Zmian w programie jest więcej. 

Zdjęcia do "Top Model" na półmetku. "Dawno nie mieliśmy grupy z taką energią"

Zdjęcia do "Top Model" na półmetku. "Dawno nie mieliśmy grupy z taką energią"

14 lipca 2023, 14:01
Źródło:
Instagram

Ten teledysk sprawia, że płaczę... znaczy dla mnie tak wiele i mam nadzieję, że będzie znaczył tak samo dużo dla was - napisała Billie Eilish, prezentując w mediach społecznościowych klip do "What Was I Made For?". To nowa piosenka, którą usłyszymy w filmie "Barbie".

Nowy singiel Billie Eilish do filmu "Barbie". "Ten teledysk sprawia, że płaczę"

Nowy singiel Billie Eilish do filmu "Barbie". "Ten teledysk sprawia, że płaczę"

14 lipca 2023, 9:26
Autor:
wac//mm
Źródło:
billieeilish/instagram, Billboard, tvn24.pl

Seriale HBO Max nie mają sobie równych. Zdobyły łącznie 127 nominacji do nagród Emmy 2023. Rekord pobiła "Sukcesja" - ma ich aż 27. "The Last of Us" otrzymał 24 nominacje, a drugi sezon "Białego Lotosu" - 23. Wszystkie powalczą w głównej kategorii - najlepszy serial dramatyczny. W kategorii najlepszy serial komediowy 11 nominacji otrzymał "Barry". Produkcje można obejrzeć na HBO Max.

Trzy najlepsze seriale na jednej platformie. Dostały rekordowo dużo nominacji do "telewizyjnych Oscarów"

Trzy najlepsze seriale na jednej platformie. Dostały rekordowo dużo nominacji do "telewizyjnych Oscarów"

13 lipca 2023, 12:08
Autor:
joan//mro
Źródło:
HBO Max

Keivonn Montreal Woodard został najmłodszym nominowanym do statuetki Emmy w historii tej nagrody. 10-letni aktor wcielił się w postać Sama Burrella w dwóch odcinkach serialu HBO Max "The Last of Us". Łącznie hitowa produkcja zebrała aż 24 nominacje. 

Gwiazda "The Last of Us" najmłodszym nominowanym do nagrody Emmy w historii

Gwiazda "The Last of Us" najmłodszym nominowanym do nagrody Emmy w historii

13 lipca 2023, 13:37
Autor:
jdw//mm
Źródło:
Independent, Warner Media, TVN24.pl

"Nieobecni" to jeden z hitów Player Original. Serial porusza problem zaginięć, a jego scenariusz jest inspirowany prawdziwymi historiami. Pierwszy sezon miał premierę w TVN pod koniec 2021 roku, drugi zadebiutował w maju ubiegłego roku. Oba sezony serialu można obejrzeć online.

Zaginięcia i tajemnicze historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Serial "przyprawia o ciarki"

Zaginięcia i tajemnicze historie inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Serial "przyprawia o ciarki"

12 lipca 2023, 12:19
Autor:
joan//mro
Źródło:
Player

Jakiś czas temu, pisząc w tym miejscu o filmie "Gierek", zauważyłem, że film ten powinien zrobić przyjemność Prezesowi. Pozytywny bohater, Pierwszy Sekretarz KC PZPR, naraża się swoim wrogom, Rosjanom i potęgom zachodnim, z identycznych powodów, dla których te same obce siły zatruwają dziś życie Prezesa - pisze w felietonie Maciej Wierzyński.

Rachunek podobieństwa 

Rachunek podobieństwa 

14 lipca 2023, 17:38
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl

"Dziś dostałam medal! Wyjątkowy i bardzo dla mnie ważny. Moje rodzinne miasto - Łódź - obdarowało mnie nim z okazji 600-lecia Łodzi!" - napisała Anita Werner na Instagramie. Z okazji jubileuszu łodzianie wybrali 600 osób, które są "żywą reklamą miasta". W poniedziałek odbyła się jedna z ośmiu uroczystości, wręczenia pamiątkowych medali. Oprócz dziennikarki TVN24 wyróżnienia od łodzian dostali także Marcin Józefaciuk, prowadzący w TVN program "Nastolatki rządzą kasą" i sędzia Anna Maria Wesołowska.

Anita Werner z medalem od łodzian. "Za pasję, która jest pracą, i pracę, która jest pasją"

Anita Werner z medalem od łodzian. "Za pasję, która jest pracą, i pracę, która jest pasją"

12 lipca 2023, 9:15
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram