Коваль про результати саміту НАТО: ми могли зіграти сильніше

"Можна було визначити чітку дату вступу України до НАТО і таким чином віддати належне бойовому духу українців, які перебувають на фронті", - сказав депутат від "Громадянської коаліції" Павел Коваль, коментуючи підсумки саміту НАТО у Вільнюсі, у "Факти по фактах" на TVN24. Депутат Верховної Ради України Микола Княжицький, на запитання у "Фактах по фактах" про результати саміту, зазначив, що президент США Джо Байден "сказав, що знає, що Україна буде членом НАТО" і "це справді дуже важливо".

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Головними темами дводенного саміту НАТО у Вільнюсі стали питання допомоги Україні та перспективи в НАТО для цієї країни. Генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що було узгоджено три елементи, які "наблизять Україну до НАТО". "Результати саміту НАТО у Вільнюсі хороші, але якби Україну запросили до НАТО, ми могли б вважати їх ідеальними", - прокоментував це президент України Володимир Зеленський у середу на спільній прес-конференції зі Столтенбергом.

Княжицький: це наш успіх

Депутат Верховної Ради України Микола Княжицький, на запитання у "Фактах по фактах" про результати саміту, зазначив, що президент США Джо Байден "сказав, що знає, що Україна буде членом НАТО" і "це справді дуже важливо для нас". Він додав, що дуже цікаво те, що "ми не будемо проходити через довгі, складні процедури вступу". "Я вважаю, що це наш успіх", - додав він.

- Звичайно, всі українці мріяли, щоб ми вже зараз отримали запрошення бути членом НАТО. Будемо працювати над тим, щоб отримати це запрошення на наступному саміті у Вашингтоні, - сказав Княжицький.

Mykoła Kniażycki o ustaleniach szczytu NATO TVN24

Український депутат зазначив, що умови, які має виконати Україна, "дуже схожі" на умови подання заявки на членство в Європейському Союзі. За його оцінками, ці два процеси будуть "якимось чином синхронізовані". "Думаю, це добре для України", - додав він.

Він подякував Польщі за постійну підтримку України: "Вона - лідер у тому, що відбувається".

Коваль: дата вступу України до НАТО мала прозвучати

За словами депутата від "Громадянської Коаліції" Павла Коваля, "можна було повідомити чітку дату (вступу України в НАТО - ред.) і таким чином віддати належне бойовому духу українців, які на фронті і які думають про це". На зауваження, що невідомо, коли закінчиться війна, він відповів, що "це не обов'язково".

Він сказав, що має відчуття, що "три пункти Столтенберга є хорошими для України, оскільки вказують на "дії щодо озброєння і заяву, що це відкриває шлях" до членства. Він додав, що "крім того, є угода з країнами G7, яку там уклали".

За словами Коваля, "ці елементи є плюсом". "Мінусом є відсутність конкретної дати", - додав він.

- Мені все спливає в пам'ятіі - думаю, не тільки мені - 2008 рік і Бухарест, де вже були зроблені всі ці заяви. Але цього було недостатньо. Треба пам'ятати одне: кожен міліметр, відданий Путіну, буде розцінений ним як слабкість, - зазначив депутат від "Громадянської Коаліції".

Павел Коваль і Микола Княжицький у "Фактах по фактах" TVN24

- Я вважаю, що ця дата мала прозвучати. Я вважаю, що через те, що вона не пролунала, Україну потрібно ще більше підсилити в найближчі місяці, щоб українці могли скористатися цим часом, коли їх бойовий дух міцний, - відзначив він.

- Ми могли б зіграти сильніше, якби польський уряд міг впоратися з відносинами із західними лідерами, - сказав Коваль.

- Вони, оці наші, є такі, що їздять на засідання Євросоюзу, де багато таких самих лідерів. Там вони з усіма посваряться, думають, що прийдуть в НАТО і виграють більше. Можна було виграти більше з точки зору наших прагнень, польських прагнень, - відзначив він.

На зауваження, що це США, швидше за все, роздають карти, він відповів, що "завжди є хтось інший, хто роздає карти, але у нас є потенціал, у нас є важливі козирі".

- Активності Польщі має бути більше. Деякі речі вдалися добре, але я також скажу, тому що я повинен сказати, що це нижче сподівань. Можна було б зробити більше, якби польський уряд мав більше політичної ініціативи також щодо Америки, щодо Канади, - відзначив Коваль.

- Цей аргумент, що ця дата мала пролунати, що ця політична обіцянка має бути сильнішою, це не надуманий аргумент. Це питання бойового духу, наших інтересів безпеки, - додав він.

Депутат підкреслив, що "те, чого ми прагнемо сьогодні в питаннях безпеки для України, ми прагнемо для себе, для кожного польського громадянина".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24