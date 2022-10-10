Коваль: давно кажу, що Путіна спробують усунути руками його оточення
- Треба враховувати, що настане день, коли Путін перестане правити. Або помре, або владу заберуть, - сказав в ефірі TVN24 Павел Коваль, депутат від "Громадянської коаліції". На його думку "буде спроба усунення Путіна руками його оточення".
Гостем "Інтерв'ю Пясецького"на TVN24 був Павел Коваль, депутат від "Громадянської коаліції", колишній заступник міністра закордонних справ.
- Я давно кажу, що буде спроба прибрати Путіна руками його оточення. Вони знають, що якщо вони цього не зроблять швидко, Російська Федерація, як суб’єкт, який ми знаємо, опиниться під загрозою, - сказав він.
Коваль: настане день, коли виявиться, що Путін більше не керує
Він додав, що "в умовах такого розгардіяшу (у російській владі - ред.), війна може швидко закінчитися".
- Це не той варіант, який я вважаю найбільш вірогідним, але він серед варіантів, які необхідно враховувати (...), що настане день, коли виявиться, що Путін уже не керує. Він або помре, або влада перейде до іншого, - сказав Коваль.
- Рішенням про мобілізувацію 300 тисяч Путін значно прискорив розпад федерації. Я роками говорив, що Російська Федерація, яку ми знаємо, розпадеться. Це буде децентралізація влади, поява місцевих вождів, відокремлення частин федерації, - зазначив депутат.
Коваль: треба підтримати Україну, щоб війна була завершена до наступного літа
Гість TVN24 підкреслив, що "у найближчі місяці Україні потрібно надати тверду підтримку".
- До наступного літа українці повинні отримати більше зброї, щоб завершити цю війну. Це так має виглядати, - додав він.
- Треба заблокувати Путіна, який хоче розтрощити Європу енергетичною кризою і не боятися загрози запуску атомної бомби. Це він, більш за все, боїться свого оточення, - сказав депутат від "Громадянської коаліції".
Він також прокоментував вибух на Кримському мосту і пожежу на телевежі в Москві.
- Це ті видовища, які послаблюють підтримку Путіна в Росії. З нашої точки зору, це найголовніше. Це чергові ознаки ослаблення влади Путіна, - сказав він.
Коваль: президент сказав забагато
Павел Коваль також прокоментував слова президента Анджея Дуди про потенційну можливість участі Польщі в "ядерному розподілі". В інтерв'ю Дуда сказав, що існує "потенційна можливість", але Держдепартамент США пізніше спростував цю інформацію.
- Анджей Дуда базікає без потреби. Якщо ви розмовляєте про такі речі, особливо коли Путін щодня говорить про свою ядерну зброю, ви не повідомляєте про це ЗМІ. І крапка, - сказав гість TVN24.
На його думку, "президент сказав забагато". - Інколи варто не говорити, як ведуться якісь конфіденційні розмови, бо це тільки шкодить справі, - підкреслив він.
Коваль: Глапінського люди виведуть самі
Гість "Інтерв'ю Пясецького" також висловився про президента НБП Адама Глапінського.
- Той, хто настільки знищив польський середній клас... Люди самі його винесуть. Вони [правителі – ред. ред.] проводять свою економічну політику таким чином, що люди втратять своє майно, втратять домівки, втратять кредити. Він сам зі страху втече звідти, - сказав Коваль.
– Вони собі придумали, що зроблять президента НБП частиною табору влади. З такою інфляцією вони не втримають влади, і він буде боятися вийти на вулицю і дивитися людям в очі, - відзначив Коваль.
Źródło: TVN24
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