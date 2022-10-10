Коваль: давно кажу, що Путіна спробують усунути руками його оточення

10 października 2022, 20:16
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Kowal: od dawna mówię, że będzie próba odsunięcia Putina rękami jego otoczenia
TVN24Kowal: od dawna mówię, że będzie próba odsunięcia Putina rękami jego otoczenia

- Треба враховувати, що настане день, коли Путін перестане правити. Або помре, або владу заберуть, - сказав в ефірі TVN24 Павел Коваль, депутат від "Громадянської коаліції". На його думку "буде спроба усунення Путіна руками його оточення".

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Гостем "Інтерв'ю Пясецького"на TVN24 був Павел Коваль, депутат від "Громадянської коаліції", колишній заступник міністра закордонних справ.

- Я давно кажу, що буде спроба прибрати Путіна руками його оточення. Вони знають, що якщо вони цього не зроблять швидко, Російська Федерація, як суб’єкт, який ми знаємо, опиниться під загрозою, - сказав він.

Коваль: настане день, коли виявиться, що Путін більше не керує

 Він додав, що "в умовах такого розгардіяшу (у російській владі - ред.), війна може швидко закінчитися". 

- Це не той варіант, який я вважаю найбільш вірогідним, але він серед варіантів, які необхідно враховувати (...), що настане день, коли виявиться, що Путін уже не керує. Він або помре, або влада перейде до іншого, - сказав Коваль.

- Рішенням про мобілізувацію 300 тисяч Путін значно прискорив розпад федерації. Я роками говорив, що Російська Федерація, яку ми знаємо, розпадеться. Це буде децентралізація влади, поява місцевих вождів, відокремлення частин федерації, - зазначив депутат.

Коваль: треба підтримати Україну, щоб війна була завершена до наступного літа

Гість TVN24 підкреслив, що "у найближчі місяці Україні потрібно надати тверду підтримку". 

- До наступного літа українці повинні отримати більше зброї, щоб завершити цю війну. Це так має виглядати, - додав він.

- Треба заблокувати Путіна, який хоче розтрощити Європу енергетичною кризою і не боятися загрози запуску атомної бомби. Це він, більш за все, боїться свого оточення, - сказав депутат від "Громадянської коаліції".

Він також прокоментував вибух на Кримському мосту і пожежу на телевежі в Москві. 

- Це ті видовища, які послаблюють підтримку Путіна в Росії. З нашої точки зору, це найголовніше. Це чергові ознаки ослаблення влади Путіна, - сказав він.

Коваль: президент сказав забагато

Павел Коваль також прокоментував слова президента Анджея Дуди про потенційну можливість участі Польщі в "ядерному розподілі". В інтерв'ю Дуда сказав, що існує "потенційна можливість", але Держдепартамент США пізніше спростував цю інформацію.

- Анджей Дуда базікає без потреби. Якщо ви розмовляєте про такі речі, особливо коли Путін щодня говорить про свою ядерну зброю, ви не повідомляєте про це ЗМІ. І крапка, - сказав гість TVN24.

На його думку, "президент сказав забагато". - Інколи варто не говорити, як ведуться якісь конфіденційні розмови, бо це тільки шкодить справі, - підкреслив він.

Коваль: Глапінського люди виведуть самі

Гість "Інтерв'ю Пясецького" також висловився про президента НБП Адама Глапінського. 

- Той, хто настільки знищив польський середній клас... Люди самі його винесуть. Вони [правителі – ред. ред.] проводять свою економічну політику таким чином, що люди втратять своє майно, втратять домівки, втратять кредити. Він сам зі страху втече звідти, - сказав Коваль.

– Вони собі придумали, що зроблять президента НБП частиною табору влади. З такою інфляцією вони не втримають влади, і він буде боятися вийти на вулицю і дивитися людям в очі, - відзначив Коваль.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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