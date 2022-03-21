TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

21 marca 2022, 11:07

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy - instrukcja
PESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy - instrukcjaCentralny Ośrodek Informatyki
wideo 2/21
Centralny Ośrodek InformatykiPESEL, Profil Zaufany i aplikacja mObywatel dla obywateli Ukrainy - instrukcja

Центральний осередок інформаційних технологій підготував короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі від війни, спричиненої вторгненням Росії в Україну, - повідомив держсекретар в Офісі прем’єр-міністра Януш Цєшинський. З відео можна дізнатися, як налаштувати Довірений Профіль і використовувати програму mObywatel.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

В інструкції з фільму зазначено, що номер PESEL – це унікальний ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається дорослим і дітям. Це потрібно для вирішення формальних питань у Польщі. Щоб отримати номер PESEL, вам не потрібно бути зареєстрованим у Польщі.

Короткометражний фільм про PESEL для біженців

Завдяки отриманню PESEL перебування в Польщі стане легальним. Особа з PESEL не матиме статусу біженця. Також зазначено, що номер PESEL може отримати кожен громадянин України, який легально в’їхав на територію Польщі з території України з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір залишитися в Польщі.

«Якщо ви приїхали з іншої країни, наприклад, зі Словаччини, і у вас є Карта поляка, вам також можуть дати номер PESEL», - йдеться у повідомленні.

Заявку на номер PESEL можна заповнити в будь-якому відділенні місцевого самоврядування (гміни). При собі необхідно мати проїзний документ, Карту поляка, інший документ із фотографією, наприклад, посвідчення особи або довідку, видану Посольством України в Польщі, документ, що підтверджує народження (для осіб віком до 18 років). Також потрібні фотографії. Відбитки пальців у вас зніме чиновник.

При відсутності необхідних документів номер PESEL буде видано на підставі декларації, поданої посадовій особі. За надання неправдивих даних вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Autor:red.

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Centralny Ośrodek Informatyki

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Trwa 26. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W swoim najnowszym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwracał uwagę na syreny alarmowe, które w jego ocenie "stały się symbolem" we wszystkich ukraińskich miastach. Zwrócił się też do Niemiec do działania na rzecz zerwania współpracy gospodarczej pomiędzy Berlinem i Moskwą. - Bez handlu z wami, bez waszych banków Rosja nie będzie miała środków na tę wojnę - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski apeluje do Niemiec: Wy macie siłę! Europa ma siłę większą, niż jakiekolwiek rakiety i czołgi

Świat

Wołodymyr Zełenski apeluje do Niemiec: Wy macie siłę! Europa ma siłę większą, niż jakiekolwiek rakiety i czołgi

21 marca 2022, 11:16
Aktualizacja: 21 marca 2022, 11:27

Świat

Autor:
pp\mtom
Źródło:
TVN24

Zachodnie sankcje wobec Rosji obejmują również tamtejszych oligarchów powiązanych z Władimirem Putinem. Polski Instytut Ekonomiczny policzył, że majątek 28 najbogatszych oligarchów, objętych unijnymi i amerykańskimi sankcjami, wynosi 146,4 miliarda dolarów.

Tyle wynosi majątek najbogatszych rosyjskich oligarchów objętych sankcjami

Ze świata

Tyle wynosi majątek najbogatszych rosyjskich oligarchów objętych sankcjami

21 marca 2022, 11:18

Ze świata

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 26. dzień. Ukraiński sztab generalny przekazał, że zgodnie z szacunkowymi danymi Rosjanie od początku inwazji stracili około 15 tysięcy żołnierzy, a także blisko 500 czołgów i 97 samolotów. Z portu w Berdiańsku nad Morzem Azowskim zniknęło pięć statków ze zbożem. Według świadków ukradli je Rosjanie - poinformował szef lokalnych władz. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.

Ukraiński sztab generalny podał szacunkowe straty Rosjan

Świat

Ukraiński sztab generalny podał szacunkowe straty Rosjan

21 marca 2022, 0:01
Aktualizacja: 21 marca 2022, 10:57

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mjz,
ft
//now\mtom
Źródło:
TVN24, PAP

Na spotkaniu z opozycją premier Mateusz Morawiecki zaproponuje pakiet rozwiązań, które będą wymagały zmian w konstytucji - przekazał rzecznik rządu Piotr Mueller. Wymienił w tym miejscu wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię oraz możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich.

Rzecznik rządu: premier zaproponuje pakiet wymagający zmian w konstytucji

Polska

Rzecznik rządu: premier zaproponuje pakiet wymagający zmian w konstytucji

21 marca 2022, 11:18

Polska

Autor:
momo//now
Źródło:
PAP, TVN24

Trwa dwudziesta szósta doba inwazji Rosji na Ukrainę. Na jakim jest etapie? W TVN24 analizował to były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Jak ocenił, "Rosja została zatrzymana w całym pasie obronnym przez armię ukraińską". Zwracał uwagę, że armia rosyjska "za wszelką cenę dąży do okrążenia sił zgrupowania donieckiego". Ekspert odniósł się też do możliwego włączenia się w szturm na Ukrainę przez Białoruś.

Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Waldemar Skrzypczak o ruchach wojsk

Świat

Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Waldemar Skrzypczak o ruchach wojsk

21 marca 2022, 10:17

Świat

Autor:
pp
Źródło:
TVN24

Prawie 72 miliony użytkowników obserwują Davida Beckhama na Instagramie. Angielski piłkarz postanowił zrobić z tego użytek i pomóc Ukrainie. Dlatego na jeden dzień udostępnił swój profil Irynie, dyrektorce szpitala w Charkowie. - Zobaczcie moją relację w stories, aby dowiedzieć się więcej o niesamowitej pracy Iryny i pracowników służby zdrowia, takich jak ona - powiedział Beckham w krótkim nagraniu.

Ukraińska lekarka "przejęła" media społecznościowe Davida Beckhama. Pokazała, jak wygląda praca w szpitalu w Charkowie

Świat

Ukraińska lekarka "przejęła" media społecznościowe Davida Beckhama. Pokazała, jak wygląda praca w szpitalu w Charkowie

21 marca 2022, 10:02

Świat

Autor:
aa/
tam
Źródło:
TVN24

Samolot chińskich linii lotniczych China Eastern Airlines ze 132 osobami na pokładzie rozbił się w poniedziałek w regionie Kuangsi na południu kraju - przekazała chińska telewizja państwowa , cytowana przez Agencję Reutera. Dane o ofiarach na ten moment nie są znane.

Samolot rozbił się w Chinach. Władze: na pokładzie 132 osoby

Świat

Samolot rozbił się w Chinach. Władze: na pokładzie 132 osoby

21 marca 2022, 9:40
Aktualizacja: 21 marca 2022, 10:06

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
Reuters, PAP

Atak Rosji na Ukrainę trwa 26. dobę. Włoska firma Loro Piana, producent kosztownej kurtki, w której prezydent Rosji Władimir Putin wystąpił na wiecu w Moskwie, ogłosiła, że "dystansuje się" od niego i że jest zaangażowana w pomoc dla narodu ukraińskiego. Firma wstrzymała dostawy swoich produktów do Rosji.

Putin w kurtce za 12 tysięcy euro. Producent "dystansuje się" od niego

Ze świata

Putin w kurtce za 12 tysięcy euro. Producent "dystansuje się" od niego

21 marca 2022, 8:11

Ze świata

Autor:
pqv
Źródło:
PAP

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież datków przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jak ustalili funkcjonariusze, nie była to jedyna kradzież, której się dopuścił.

Zginęła koperta z pieniędzmi dla uchodźców. Kradzież zarejestrowała kamera monitoringu

Śródmieście

Zginęła koperta z pieniędzmi dla uchodźców. Kradzież zarejestrowała kamera monitoringu

21 marca 2022, 10:27

Śródmieście

Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa 26. dobę. Jak poinformował w nocy z niedzieli na poniedziałek Biały Dom, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci w piątek do Polski. W sobotę przywódca Stanów Zjednoczonych spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. "Omówi, w jaki sposób USA wraz z sojusznikami i partnerami reagują na kryzys humanitarny, który wywołała nieuzasadniona i niesprowokowana wojna Rosji z Ukrainą" - czytamy w oświadczeniu Białego Domu.

Biały Dom: w piątek prezydent Joe Biden przyjedzie do Polski

Świat

Biały Dom: w piątek prezydent Joe Biden przyjedzie do Polski

21 marca 2022, 3:40

Świat

Autor:
pqv//now
Źródło:
tvn24.pl

Niedzielny koncert "Razem z Ukrainą" rozpoczął się od ośpiewania hymnu Ukrainy na scenie łódzkiej Atlas Areny przez kilkuletnią Amelkę, znaną z wykonania w kijowskim schronie przejmującej wersji piosenki z filmu "Kraina lodu". W czasie jej występu publiczność trzymała wzniesione ręce ze światełkami.

Kilkuletnia Amelka z Ukrainy wykonała na łódzkiej scenie hymn swojego kraju

Polska

Kilkuletnia Amelka z Ukrainy wykonała na łódzkiej scenie hymn swojego kraju

20 marca 2022, 20:27

Polska

Autor:
akr//rzw
Źródło:
tvn24.pl

W czasie niedzielnego koncertu charytatywnego "Razem z Ukrainą" w łódzkiej Atlas Arenie, dzięki SMS-om widzów zebrano 1,6 miliona złotych. Dodatkowo TVN Grupa Discovery przekazała na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej 350 tysięcy złotych z biletów na koncert oraz około 850 tysięcy złotych ze specjalnego bloku reklamowego.

Koncert "Razem z Ukrainą". Miliony złotych na rzecz Ukrainy

Kultura i styl

Koncert "Razem z Ukrainą". Miliony złotych na rzecz Ukrainy

20 marca 2022, 22:23

Kultura i styl

Autor:
tmw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Atmosfera była wzruszająca, ale też była wola do walki, że musimy obronić nasz kraj i musimy zwyciężyć - po koncercie "Razem z Ukrainą" mówił Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce. Na łódzkiej scenie w niedzielę wystąpili ukraińscy i polscy artyści. Dzięki SMS-om widzów zebrano 1,6 miliona złotych. Dodatkowo TVN Grupa Discovery przekazała 350 tysięcy złotych - z biletów na koncert - na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej oraz około 850 tysięcy złotych ze specjalnego bloku reklamowego.

Koncert "Razem z Ukrainą". Ambasador Ukrainy: wzruszający koncert, Ukraina i Polska stały się serdecznymi siostrami

Kultura i styl

Koncert "Razem z Ukrainą". Ambasador Ukrainy: wzruszający koncert, Ukraina i Polska stały się serdecznymi siostrami

21 marca 2022, 8:54

Kultura i styl

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

"Razem z Ukrainą" to był wspaniały koncert i przepiękny pokaz solidarności, empatii i tego, że można pomagać, a jednocześnie pokazywać godność ludzi, którym pomagamy - mówiła w TVN24 Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. To właśnie do PAH trafi cały dochód z niedzielnego wydarzenia. - Cały czas napływają kolejne środki, które mogą zostać zebrane dzięki temu koncertowi. Zostaną wykorzystane do niesienia pomocy humanitarnej w Ukrainie i dla osób uciekających z Ukrainy - dodała Krajewska.

Koncert "Razem z Ukrainą". Helena Krajewska z PAH: przepiękny pokaz solidarności

Najnowsze

Koncert "Razem z Ukrainą". Helena Krajewska z PAH: przepiękny pokaz solidarności

21 marca 2022, 9:18

Najnowsze

Autor:
momo//now
Źródło:
TVN24

Anna i Robert Lewandowscy w Dzień Dobry TVN opowiedzieli o swojej pomocy dla Ukraińców, którzy opuścili kraj po rosyjskiej inwazji. - Od pierwszego dnia moje firmy, moi pracownicy zamienili się w wolontariuszy, którym naprawdę jestem bardzo wdzięczna, bo wszyscy zakasali rękawy i zaczęliśmy pomagać - mówiła Lewandowska. Piłkarz Bayernu Monachium zwrócił uwagę, że uchodźcy "z minuty na minutę musieli spakować wszystko i wyjechać".

Anna i Robert Lewandowscy pomagają Ukraińcom

Polska

Anna i Robert Lewandowscy pomagają Ukraińcom

20 marca 2022, 17:47

Polska

Autor:
momo,
mjz//rzw
Źródło:
Dzień Dobry TVN

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

Najnowsze

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

На будинок на сході України, в якому жила 42-річна Ольга впали бомби. Жінка вижила, але в її нозі застряг осколок. У такому стані, лише із зашитою раною, вона втекла з країни, на яку напала Росія, до Польщі. Була небезпека втратити ногу, але допомогли лікарі зі Щеціна, куди добралася українка.

Втекла з Харкова з осколком у нозі. Їй загрожувала ампутація, але щецінські лікарі ногу врятували

TVN24 po ukraińsku

Втекла з Харкова з осколком у нозі. Їй загрожувала ампутація, але щецінські лікарі ногу врятували

20 marca 2022, 19:30

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24

Кілька десятків пацієнтів з медичного закладу з міста Хмельницький в Україні знайшли притулок у колишній психіатричній лікарні в Торуні.  Це люди, серед іншого, з вадами інтелектуального розвитку та з синдромом Дауна. Пережили тяжкий переїзд. Вони – не в змозі зрозуміти, куди їх везуть, для чого, що від них хочуть та що з ними зроблять. Це нормально, що вони хочуть додому, - сказала директор закладу у Хмельницькому.

«Така тяжка тема, - куди вони їх забирають, навіщо, що від них хочуть, що з ними роблять»

TVN24 po ukraińsku

«Така тяжка тема, - куди вони їх забирають, навіщо, що від них хочуть, що з ними роблять»

19 marca 2022, 18:39

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Atak Rosji na Ukrainę trwa 26. dobę. Polskę odwiedzili amerykańscy kongresmeni Stephen Lynch (Partia Demokratyczna) i Mark Green (Partia Republikańska). Zapewnili w rozmowie z Michałem Sznajderem, że zobowiązanie USA do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce w ramach NATO jest "niepodważalne". - Nie chcemy uruchomić trzeciej wojny światowej, ale jesteśmy zaangażowani na rzecz obrony suwerenności i wolności narodu ukraińskiego - powiedział Lynch. - Jest to bardzo delikatna sytuacja, robimy to, co w naszej mocy - dodał Green.

"Putin ma tendencje zabójcze. Zobaczymy, czy ma tendencje samobójcze"

Świat

"Putin ma tendencje zabójcze. Zobaczymy, czy ma tendencje samobójcze"

21 marca 2022, 7:24

Świat

Autor:
pqv//now
Źródło:
tvn24

Wielu ludzi ucieka z Ukrainy, jednak część zostaje. Julia Janczar opowiada, jak wygląda codzienne życie jej i córeczki po tym, gdy zdecydowały się opuścić dom pod Kijowem i wyjechać pod Lwów, gdzie nie toczą się regularne walki. To kolejna z cyklu rozmów Arlety Zalewskiej "Ukraina walczy - cywile".

Ukraina walczy - cywile". Julia Janczar. Zaminowaną drogą z córką uciekały spod Kijowa

Świat

Ukraina walczy - cywile". Julia Janczar. Zaminowaną drogą z córką uciekały spod Kijowa

20 marca 2022, 17:31

Świat

Autor:
FC//rzw
Źródło:
TVN 24

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Zmiana czasu zimowego na letni ma miejsce w ostatnią niedzielę marca. Wtedy to przestawiamy wskazówki zegarów z 2.00 na 3.00. Tego dnia będziemy spali o godzinę krócej. W 2022 roku zmiana na czas letni przypada na 27 marca. 

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

Z kraju

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

19 marca 2022, 8:21

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes