Центральний осередок інформаційних технологій підготував короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі від війни, спричиненої вторгненням Росії в Україну, - повідомив держсекретар в Офісі прем’єр-міністра Януш Цєшинський. З відео можна дізнатися, як налаштувати Довірений Профіль і використовувати програму mObywatel.

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В інструкції з фільму зазначено, що номер PESEL – це унікальний ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається дорослим і дітям. Це потрібно для вирішення формальних питань у Польщі. Щоб отримати номер PESEL, вам не потрібно бути зареєстрованим у Польщі.

Короткометражний фільм про PESEL для біженців

Завдяки отриманню PESEL перебування в Польщі стане легальним. Особа з PESEL не матиме статусу біженця. Також зазначено, що номер PESEL може отримати кожен громадянин України, який легально в’їхав на територію Польщі з території України з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір залишитися в Польщі.

«Якщо ви приїхали з іншої країни, наприклад, зі Словаччини, і у вас є Карта поляка, вам також можуть дати номер PESEL», - йдеться у повідомленні.

Заявку на номер PESEL можна заповнити в будь-якому відділенні місцевого самоврядування (гміни). При собі необхідно мати проїзний документ, Карту поляка, інший документ із фотографією, наприклад, посвідчення особи або довідку, видану Посольством України в Польщі, документ, що підтверджує народження (для осіб віком до 18 років). Також потрібні фотографії. Відбитки пальців у вас зніме чиновник.

При відсутності необхідних документів номер PESEL буде видано на підставі декларації, поданої посадовій особі. За надання неправдивих даних вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Autor:red.

Źródło: PAP, TVN24 Biznes