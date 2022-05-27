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Корнгаузер-Дуда: жодна матір не готова до того, що муситиме тікати від бомбардувань

27 maja 2022, 16:09

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Agata Kornhauser-Duda: dziękuję całej Polonii, że solidaryzuje się z walczącą Ukrainą
TVN24Agata Kornhauser-Duda: dziękuję całej Polonii, że solidaryzuje się z walczącą Ukrainą

Перша леді Агата Корнгаузер-Дуда, дистанційно беручи участь у польсько-українському Дні Матері в гміні Понятова, зазначила, що жодна матір не готова до того, що муситиме боятися за життя своєї дитини, тікати від бомбардувань та шукати притулку в чужім краю. Дружина президента підкреслила, що "надзвичайний зв'язок, який поєднує маму й дитину: любов, довіра і розуміння є джерелом сили кожної мами".

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У ґміні Понятова Люблінського воєводства День матері підготували у четвер як польсько-українське свято під назвою «Дім там, де мама». Урочистість відбулася в Будинку музики в Крачевіцах, де перебувають українські біженки, а до групи гостей – у дистанційній формі – приєдналася дружина президента Польської республіки, – повідомила на сайті Канцелярія Президента ПР.

Корнгаузер-Дуда: жодна матір не готова до того, що муситиме тікати від бомбардувань

- Усі ми усвідомлюємо, що материнство - це найбільший скарб, але ми також знаємо, що воно не позбавлене турбот, хвилювань та різноманітних труднощів, – сказала Агата Корнгаузер-Дуда. Вона нагадала, що "цей надзвичайний зв'язок, який поєднує маму й дитину: любов, довіра і розуміння є джерелом сили для кожної мами".

– Власне цієї сили бажаю всім мамам, а особливо мамам з України, – сказала вона. За її оцінкою, "кожна мама готова до того, що їй доведеться витирати сльози своїй дитині, що їй доведеться іноді перев'язувати її рани, що муситиме дитя втішити ".

- Але жодна матір не готова до того, що муситиме боятися за життя своєї дитини, тікати від бомбардувань та шукати притулку в чужім краю, – сказала вона і висловила сподівання, що війна скоро закінчиться і жінки зможуть повернутися до своїх домівок.

З початку війни ґміна Понятова бере участь у допомозі біженцям. Кілька разів вона відправляла транспорти з допомогою на прикордонні переходи в Дорогуську та Долгобичеві, а також безпосередньо в українські міста. Близько двохсот мешканців охопленої війною країни знайшли притулок у ґміні, а зараз в Будинку музики в Крачевіцах перебуває півсотні мам з дітьми.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Twitter/prezydentpl

Tagi:
Agata Kornhauser-Duda
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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tam
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anw
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PAP

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Wysokie ceny paliw na stacjach w Polsce budzą duże emocje. - Kiedy patrzymy na sytuację na światowych rynkach, widzimy wyraźnie, że ceny na stacjach nie powinny rosnąć w Polsce w takim tempie - mówiła w piątek przed warszawską siedzibą PKN Orlen Magdalena Biejat, posłanka Lewicy. Parlamentarzyści chcieli w piątek przeprowadzić kontrolę w spółce, jednak - jak mówili - nie dostali dokumentów finansowych, a jedynie "kawę i ciasteczka". Po wizycie posłów Lewicy oświadczenie opublikował PKN Orlen.

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bp//rzw
Źródło:
TVN24, Tygodnik Podhalański

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