Контрабандою перевозив бурштин, вартість якого може досягати півмільйона злотих.  "Сховав під запасним колесом, у сидіннях і в багажнику"

На польсько-українському прикордонному переході в Зосіні (Люблінське воєводство) співробітники Національної податкової адміністрації виявили контрабанду близько 37 кілограмів бурштину. Як повідомляють, громадянин України сховав його в автомобілі: під запасним колесом, в сидіннях і в багажнику. Загалом із схованок в автівці правоохоронці вилучили 302 шматки бурштину. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження.

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Співробітники Національної податкової адміністрації натрапили на контрабанду на польсько-українському пункті пропуску в Зосіні під час огляду легкового автомобіля, за кермом якого перебував громадянин України.

- Чоловік заховав бурштин під запаскою, у сидіннях та в багажнику. Співробітники вилучили зі схованок транспортного засобу загалом 302 шматки, деякі - вагою до 500 грамів, - сказав Міхал Дерусь, речник Палати податкової адміністрації в Любліні.

Ринкова вартість контрабандного бурштину: до півмільйона злотих

Ринкову вартість бурштину оцінили в суму аж до півмільйона злотих.

Співробітники Національної податкової адміністрації затримали контрабанду та відкрили проти громадянина України кримінальне провадження. Чоловік вже заплатив 25 000 злотих в рахунок штрафу, що йому загрожує.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Перша настільки велика контрабанда цього року

Як додав речник, цього року це перша така велика контрабанда, що її співробітники митно-податкової служби перехопили на прикордонних переходах у Люблінському воєводстві.

– Чоловік заховав бурштин під запаскою, у сидіннях та в багажнику. Офіцери вилучили зі схованок транспортного засобу загалом 302 шматки, включно з деякими вагою до 500 грамів, - сказав Міхал Дерус, речник Палати податкової адміністрації в Любліні.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Źródło: red.