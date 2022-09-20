TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Командувач збройними силами США у Варшаві: ми не можемо дозволити аби зло загасило полум'я свободи

20 września 2022, 11:25

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Głównodowodzący sił zbrojnych USA w Warszawie
Głównodowodzący sił zbrojnych USA w WarszawiePAP/Tomasz Gzell
wideo 2/5
PAP/Tomasz GzellGłównodowodzący sił zbrojnych USA w Warszawie

- Завжди варто боротися за свободу, опиратися гнобленню і протиставляти свободу тиранії, - заявив у неділю у Варшаві генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Головнокомандувач американських збройних сил взяв участь в урочистому відкритті проекту «Дорога свободи», який має вшанувати польсько-американське братерство по зброї, а також поєднати інституції, які поширюють наднаціональну ідею свободи. Церемонія відбулася у парку Свободи біля Музею Варшавського повстання.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

"Дорога Свободи" - це польсько-американська ініціатива, яка має нагадати про довгу історію спільної жертовності обох народів в боротьбі за свободу. Церемонія відбулася в 78-му річницю операції «Франтик 7», під час якої 18 вересня 1944 року 8-а повітряна армія США здійснила денний політ задля підтримки повсталої Варшави.

У церемонії взяли участь, серед інших, віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони Маріуш Блащак, член Палати представників Конгресу США, ініціатор проекту Марсі Каптур, Голова Колегії начальників штабів США генерал Марк А. Міллі, посол США у Польщі Марк Бжезінський, директор Музею Варшавського повстання Ян Олдаковський, ветерани. Під час заходу Марсі Каптур та Ян Олдаковський підписали акт заснування цього проекту.

Міллі: ми не можемо дозволити, аби зло погасило полум'я свободи

Генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, зазначив, що "тиранія, фашизм, нацизм, комунізм - жодне з цих жорстоких явищ не змогло погасити полум’я свободи, яке підтримували поляки". 

- Сьогодні ми тут, щоб вшанувати цей дух свободи, який вічним вогнем горить у серцях кожного громадянина Польщі, - додав він.

Він нагадав, що "польський і американський народи пов’язані дуже давніми і глибокими історичними зв’язками".

- Ми завжди стояли пліч-о-пліч за свободу і весь час, можна сказати, продовжували чи продовжуємо цей спільний похід за демократичні цінності, - зазначив він.

Генерал Міллі підкреслив, що "завжди варто боротися за свободу, опиратися гнобленню, протиставляти свободу тиранії". 

- Ми не можемо допустити щоб агресор переміг. Ми в жодному разі не повинні дозволити злу погасити полум'я свободи. Стоячи тут сьогодні, відкриваючи цей проект, ми робимо свій внесок у це, - сказав він.

Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів СШАPAP/Tomasz Gzell

Блащак: зараз ми будуємо шляхи свободи

Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак підкреслив, що це дуже важливий момент з погляду спільнох історії Польщі та США, але не менш важливий - коли йдеться про нинішню міжнародну ситуацію. 

- Сьогодні світ перебуває під впливом війни, спровокованої агресивною російською політикою, - сказав міністр. За його оцінкою "намагатися відтворити Російську імперію завжди було злом".

Він зазначив, що сьогодні важлива реакція вільного світу на спробу Путіна відбудувати Російську імперію. 

- Ми зараз будуємо шляхи свободи, підтримуємо наших сусідів з України. Ми це робимо послідовно, тому що незалежність України означає свободу нашої країни - Польщі, але також свободу Європи, - підкреслив очільник Міноборони.

генерал Марк Міллі і Маріуш БлащакPAP/Tomasz Gzell

Блащак підкреслив, що Польща буде системно будувати сильну польську армію та послідовно вводити а дію нові підрозділи. У цьому контексті він зазначив, що після формування 18-ї механізованої дивізії, подібної до американської, оснащеної танками «Абрамс» і гелікоптерами «Апач», буде побудована 5-та механізована дивізія, розташована переважно в Підляському воєводстві. 

- Саме для того, щоб застерегти агресора, забезпечити свободу для Європи, забезпечити свободу для нашого народу, - наголосив він.

- Ми ставимося до наших дій як до союзницького обов'язку, тому що, коли Сполучені Штати зазнали нападу 11 вересня 2001 року, польська армія була готова підтримати американських військових у місіях. Ми дуже серйозно ставимося до наших союзницьких зобов'язань, - заявив він. І додав, що армія зосереджена насамперед на гарантуванніі безпеки Польщі, але, - підкреслив,- польська армія діє на всьому східному фланзі НАТО. 

- Бо свобода, як показали нам наші предки, варшавські повстанці - це найбільше благо, – сказав віце-прем’єр.

Посол США у Польщі Марк Бжезінський і Марк Міллі PAP/Tomasz Gzell

Каптур: у Польщі мільйони громадян віддали життя за свободу

Ініціаторка проекту Марсі Каптур, яка має польське коріння, нагадала, що "у Польщі мільйони громадян віддали життя за свободу, інші були змушені переселятися в різні регіони Європи, на Кавказ, Близький Схід, до Південної Америки, в Арктику".

- Деякі з цих незвичайних поляків, які вижили, пізніше стали американськими громадянами, втілюючи своєю кров’ю, потом і сльозами вартісну боротьбу людства саме за свободу. Тут, у парку Свободи, ми збираємося, щоб вшанувати польсько-американське братерство по зброї через 78 років після того, як понад 100 американських бомбардувальників B-17 пролетіди над Варшавою, щоб скинути зброю і припаси варшавським повстанцям, які воювали проти тиранії, - сказала Каптур.

Вона також представила першу серію з шести архівних збірок, що документують героїчну долю американців польського походження, представницею яких є й вона сама. 

- Це історії, які стануть тут, у Музеї Варшавського повстання, основою історичної колекції, яка стосується саме американців із польським корінням. Я сподіваюся, що з роками ця колекція буде поповнюватися. Американська бібліотека Конгресу, яка є найбільшою бібліотекою у світі, також приєднується до цих зусиль, - сказала вона.

Олдаковський: наполегливість і стійкість повстанців - приклад, який дає надію

Директор музею Ян Олдаковський сказав, що "завдяки самовідданості та наполегливості варшавських повстанців, які показали наступним поколінням поляків, що за свободу варто платити найвищу ціну, була створена вільна Польща, яка сьогодні, пліч-о-пліч зі своїм великим союзником - Сполученими Штатами Америки, відстоює ідею свободи та демократії'.

- Наполегливість і впертість повстанців є прикладом, який дає надію в такі важкі часи, як теперішній, коли наші друзі та сусіди в Україні боронять свою свободу. Ми глибоко переконані, що вони переможуть у цій боротьбі. Ініціатива Марсі Каптур - це велика честь і зобов'язання для нас, що така важлива, велика ідея, як "Дорога Свободи", починається саме тут, у музеї, який 18 років тому заснував покійний Лех Качинський. Я обіцяю, що ми докладемо всіх зусиль, щоб сім’я вільних націй йшла шляхом свободи, будуючи кращий світ для всіх, – сказав він.

Ініціативу «Дорога Свободи» розширять новими об’єктами. 

- Після недільної церемонії капітула, яка буде визначати наступні "віхи свободи", складатиметься з Марсі Каптур і мене, - сказав Олдаковскі. 

- Разом з тим, коли долучаться. інші інституції, їхні представники також увійдуть в склад капітули, - додав він.

Під час церемонії відбулося покладання квітів до пам’ятника льотчикам, які в серпні та вересні 1944 року літали з допомогою для Варшави.

Захід організували Музей Варшавського повстання та Посольство США в Польщі.

Zaślepka materiału TVN24GO
Kanał 1+1 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Gzell

Tagi:
Mariusz Błaszczak
Mark Milley
USA
Polska
Rosja
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Nie wiem, jak to sklasyfikować. Nie chcielibyśmy naszym klientom oferować towaru takiej jakości - tak o zaimportowanym z Indonezji ekogroszku mówił na antenie TVN24 Michał Świeboda ze składu węgla Domat we Wrocławiu. Dodał, że podjęto decyzję o reklamacji towaru u dostawcy.

"Zamówiliśmy ekogroszek, dostaliśmy miał energetyczny". Skład węgla zapowiada reklamację

Z kraju

"Zamówiliśmy ekogroszek, dostaliśmy miał energetyczny". Skład węgla zapowiada reklamację

20 września 2022, 11:14

Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Podpisaliśmy umowy z Polską dotyczące finansowania z Funduszu Odbudowy - przekazała rzeczniczka Komisji Europejskiej Veerle Nuyts. Dodała, że konieczne jest jeszcze podpisanie porozumień operacyjnych.

KE podpisała umowy z Polską w sprawie Funduszu Odbudowy. Ale do wypłaty środków to nie wystarczy

Ze świata

KE podpisała umowy z Polską w sprawie Funduszu Odbudowy. Ale do wypłaty środków to nie wystarczy

20 września 2022, 11:19

Ze świata

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

Premier Kanady Justin Trudeau spotkał się z krytyką po tym, jak do mediów społecznościowych wyciekło nagranie, na którym w jednym z londyńskich hoteli w akompaniamencie fortepianu wykonuje piosenkę "Bohemian Rhapsody" zespołu Queen. Miało to miejsce na dwa dni przed pogrzebem królowej Elżbiety II, co zdaniem krytyków świadczy o niedojrzałości i braku wyczucia szefa kanadyjskiego rządu. 

Premier Kanady Justin Trudeau krytykowany za śpiewanie "Bohemian Rhapsody" przed pogrzebem królowej Elżbiety II

Świat

Premier Kanady Justin Trudeau krytykowany za śpiewanie "Bohemian Rhapsody" przed pogrzebem królowej Elżbiety II

20 września 2022, 11:32

Świat

Autor:
ft/kg
Źródło:
BBC

We wtorek o godzinie 10, przy okazji konferencji "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski", rozpoczęło się spotkanie liderów opozycji, w którym uczestniczą Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. Wydarzenie zainicjowali byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. - Nie przewidywaliśmy, że ta dyskusja wypadnie w takim momencie, kiedy od 6 miesięcy trwa rosyjska agresja na Ukrainę - powiedział Kwaśniewski. - Każda okazja jest dobra do rozmawiania ze sobą nawzajem o współpracy - stwierdził Komorowski. - Udało nam się uniknąć tej najwyższej ceny. Ukraina, niestety, musi ją płacić - mówił Tusk.

Byli prezydenci i liderzy opozycji razem. Kwaśniewski o bezpieczeństwie Polski w ramach NATO

Polska

Byli prezydenci i liderzy opozycji razem. Kwaśniewski o bezpieczeństwie Polski w ramach NATO

20 września 2022, 8:56
Aktualizacja: 20 września 2022, 11:58

Polska

Aktualizacja:
Autor:
momo//now
Źródło:
PAP

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 roku wyniosło 6583,03 złotego brutto - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 2,4 procent w ujęciu rocznym.

Przeciętne zarobki Polaków. Nowe dane GUS

Z kraju

Przeciętne zarobki Polaków. Nowe dane GUS

20 września 2022, 10:03

Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Taksówkarz zatrzymał się na Wisłostradzie, z auta wysiadła pasażerka, weszła na środkowy pas i zginęła pod kołami innego samochodu. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku sprzed roku zostało właśnie zakończone. Kierowca, który uderzył w kobietę, stanie przed sądem. Bo mimo że on miał zielone światło, a jej nie powinno być w tym miejscu, znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość.

Taksówkarz stanął, pasażerka wysiadła z auta, chwilę później nie żyła. Prokuratura wskazuje winnego

Najnowsze

Taksówkarz stanął, pasażerka wysiadła z auta, chwilę później nie żyła. Prokuratura wskazuje winnego

20 września 2022, 8:57

Najnowsze

Autor:
Klaudia
Ziółkowska
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Policjanci ze Staszowa (województwo świętokrzyskie) eskortowali do szpitala samochód z krztuszącym się dwulatkiem. Dziecko było w stanie zagrażającym życiu. Patrol w nieoznakowanym radiowozie początkowo zatrzymał auto z powodu przekroczenia prędkości.

Zatrzymali go za prędkość. Po chwili eskortowali do szpitala

Polska

Zatrzymali go za prędkość. Po chwili eskortowali do szpitala

20 września 2022, 11:40

Polska

Autor:
bp
Źródło:
KPP w Staszowie

Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie rozpoczął się proces 39-letniego Zbigniewa G., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęło rodzeństwo - kobieta w wieku 23 lat i jej 25-letni brat. Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał jechać z prędkością 190 kilometrów na godzinę. Kierowcy audi na rozprawie nie było.

Jechał z prędkością 190 km/h, zginęło rodzeństwo. Ruszył proces kierowcy

Pomorze

Jechał z prędkością 190 km/h, zginęło rodzeństwo. Ruszył proces kierowcy

20 września 2022, 10:58

Pomorze

Autor:
ng/
tam
Źródło:
PAP, TVN24

Sherri Papini została skazana na 18 miesięcy więzienia za sfingowanie własnego porwania w 2016 roku. W związku ze zniknięciem kobiety przeprowadzono kosztowne trzytygodniowe poszukiwania w północnej Kalifornii i kilku innych stanach.

Sherri Papini sfingowała własne porwanie. Sąd skazał ją na 18 miesięcy więzienia

Świat

Sherri Papini sfingowała własne porwanie. Sąd skazał ją na 18 miesięcy więzienia

20 września 2022, 10:44

Świat

Autor:
asty/kg
Źródło:
BBC

49-letni mężczyzna zginął w pożarze w centrum Łodzi. Ogień pojawił się rano w mieszkaniu na drugim piętrze kamienicy przy ulicy Kopernika. Z żywiołem walczyło pięć zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru.

Pożar w kamienicy w centrum Łodzi. Nie żyje jedna osoba

Łódź

Pożar w kamienicy w centrum Łodzi. Nie żyje jedna osoba

20 września 2022, 11:45

Łódź

Autor:
pk
Źródło:
tvn24.pl Łódź

Na cmentarzu w Trzebini (woj. małopolskie) zapadła się ziemia. Uszkodzonych zostało kilkadziesiąt grobów. To nie pierwszy taki przypadek w tym rejonie. Straż pożarna zabezpieczyła miejsce zdarzenia.

Ziemia zapadła się na cmentarzu. Kilkadziesiąt uszkodzonych grobów

Kraków

Ziemia zapadła się na cmentarzu. Kilkadziesiąt uszkodzonych grobów

20 września 2022, 9:50

Kraków

Autor:
tam
Źródło:
PAP

Podczas interwencji w sprawie włamania do jednego ze sklepów w Białej Podlaskiej (Lubelskie) policja zatrzymała 17-letniego podejrzewanego. Trzymał w dłoni młotek, a w sklepie zostały wybite szyby. Nastolatek twierdził jednak, że nie ma ze sprawą nic wspólnego. Przyznał się do winy, dopiero gdy wytrzeźwiał.

Wybił drzwi, uszkodził okna. Zatrzymali go z młotkiem w dłoni, ale twierdził, że to nie on

Białystok

Wybił drzwi, uszkodził okna. Zatrzymali go z młotkiem w dłoni, ale twierdził, że to nie on

20 września 2022, 11:35

Białystok

Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2022 roku wzrosła o 10,9 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,7 procent - podał Główny Urząd Statystyczny.

Są najnowsze dane z produkcji przemysłowej

Z kraju

Są najnowsze dane z produkcji przemysłowej

20 września 2022, 10:20

Z kraju

Autor:
//ToL
Źródło:
PAP

We wtorek na stronie rządowej gov.pl poinformowano o 7677 nowych, potwierdzonych zakażeniach SARS-CoV-2. Według danych resortu zdrowia zmarło 16 pacjentów z COVID-19. Zobacz najnowsze, zaktualizowane doniesienia epidemiczne i mapę zakażeń.

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń. Ile szczepień wykonano

Polska

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń. Ile szczepień wykonano

20 września 2022, 10:50

Polska

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Helikoptery rządu Mjanmy ostrzelały szkołę i wioskę na północy kraju - poinformowała agencja Associated Press, powołując się na zarządcę zaatakowanej placówki. W wyniku ataku zginęło 13 osób, w tym siedmioro dzieci. Gdy atak ustał, na teren klasztoru wkroczyło około 80 żołnierzy, strzelając do budynków. Zarządzająca szkołą kobieta przekazała, że widziała rannych uczniów, w tym niektórych ciężko rannych.

Mjanma. Rządowe helikoptery ostrzelały szkołę i wioską, są zabici i ranni

Świat

Mjanma. Rządowe helikoptery ostrzelały szkołę i wioską, są zabici i ranni

20 września 2022, 8:00

Świat

Autor:
asty//now
Źródło:
PAP

Siły ukraińskie podejmują działania ofensywne na wschodzie kraju. Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW) wezwania do natychmiastowej aneksji samozwańczych republik w Donbasie świadczą o tym, że kontrofensywa wywołuje panikę wśród prorosyjskich separatystów i niektórych sił na Kremlu. Ośrodek pokazał także mapy, na których zobrazował obecną sytuację na froncie. 

Eksperci: kontrofensywa wywołuje panikę wśród separatystów. ISW pokazuje mapy

Świat

Eksperci: kontrofensywa wywołuje panikę wśród separatystów. ISW pokazuje mapy

20 września 2022, 9:18

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
PAP

Sąd we wspieranej przez Rosję separatystycznej samozwańczej Ługańskiej Republice Ludowej skazał za zdradę dwóch byłych pracowników Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) na 13 lat więzienia. "Członkowie misji są przetrzymywani bezpodstawnie od ponad pięciu miesięcy w trudnych warunkach" - oświadczył szef polskiego MSZ i przewodniczący OBWE Zbigniew Rau. "To nieludzkie i odrażające" - ocenił.

Sąd w Ługańsku skazał na 13 lat więzienia byłych członków misji OBWE

Świat

Sąd w Ługańsku skazał na 13 lat więzienia byłych członków misji OBWE

20 września 2022, 7:28

Świat

Autor:
asty//now
Źródło:
Reuters

W związku ze zwiększeniem ukraińskich możliwości do ataków dalekiego zasięgu rosyjska Flota Czarnomorska niemal na pewno przeniosła okręty podwodne z portu w Sewastopolu na okupowanym Krymie do Noworosyjska w Kraju Krasnodarskim - napisano w codziennej aktualizacji danych wywiadowczych brytyjskiego ministerstwa obrony. Resort przypomniał, że ostatnio doszło do ataków na dowództwo Floty Czarnomorskiej na Krymie.

Brytyjski resort obrony: Rosjanie "niemal na pewno" przenieśli okręty podwodne z Krymu

Świat

Brytyjski resort obrony: Rosjanie "niemal na pewno" przenieśli okręty podwodne z Krymu

20 września 2022, 7:46

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
Ministry of Defence

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 209 dni. Na podstawie porozumienia między Rosją a Ukrainą dojdzie do wymiany 200 jeńców wojennych - oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji PBS. Turecki przywódca nie podał więcej szczegółów na temat planowanej wymiany. Zapytany o to, czy Rosja powinna móc zachować część terytorium Ukrainy, jaką opanowała od początku inwazji w lutym, Erdogan odparł: "Nie, zdecydowanie nie". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Prezydent Turcji: między Rosją a Ukrainą dojdzie do wymiany jeńców

Świat

Prezydent Turcji: między Rosją a Ukrainą dojdzie do wymiany jeńców

20 września 2022, 5:25
Aktualizacja: 20 września 2022, 9:16

Świat

Aktualizacja:
Autor:
asty,
ft
//now
Źródło:
tvn24.pl

Członkowie rodziny królewskiej oraz zaproszeni na zamek w Windsorze goście byli świadkami jednego z najbardziej doniosłych momentów w historii współczesnej monarchii brytyjskiej. Pod koniec nabożeństwa w kaplicy świętego Jerzego z trumny królowej zdjęto insygnia władzy: brytyjską koronę państwową, berło i królewskie jabłko. Dopiero za kilka miesięcy, po koronacji trafią one do nowego króla, Karola III.

Insygnia władzy zdjęte z trumny. Elżbieta II nie została pochowana jako królowa

Świat

Insygnia władzy zdjęte z trumny. Elżbieta II nie została pochowana jako królowa

19 września 2022, 22:09

Świat

Autor:
akw/adso
Źródło:
PAP, BBC

Po złożeniu do grobu trumny z ciałem Elżbiety II w czasie prywatnej ceremonii na zamku w Windsorze rodzina królewska zamieściła w mediach społecznościowych niepublikowane wcześniej zdjęcie zmarłej monarchini wraz z zaczerpniętym z "Hamleta" pożegnaniem. Te same słowa przywołał król Karol III w swoim pierwszym po objęciu tronu przemówieniu do narodu, które wygłosił dzień po śmierci matki.

Rodzina królewska żegna Elżbietę II. Pokazano niepublikowane dotąd zdjęcie królowej

Świat

Rodzina królewska żegna Elżbietę II. Pokazano niepublikowane dotąd zdjęcie królowej

20 września 2022, 6:42

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
PAP

Amerykańska armia upubliczniła nagranie przedstawiające zderzenie myśliwca T-45C "jastrząb" z sępem. W wyniku kolizji uszkodzony został silnik maszyny, a załoga musiała się katapultować. Do zdarzenia doszło równo rok temu w Teksasie. Rannych zostało wówczas pięć osób.

Sęp uderzył w silnik myśliwca, piloci musieli się katapultować. Armia pokazała nagranie

Świat

Sęp uderzył w silnik myśliwca, piloci musieli się katapultować. Armia pokazała nagranie

20 września 2022, 8:45

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
CNN

Związek Cyfrowa Polska ostrzega, że zagrożona jest dalsza produkcja telewizorów 8k. Powodem są nowe unijne przepisy zawierające limity zużycia energii dla wyświetlaczy, które - w ocenie organizacji - "są nieadekwatne do sytuacji rynkowej". Branża zwróciła się z prośbą do ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy o interwencję na forum europejskim. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 marca 2023 roku.

Te telewizory mogą wkrótce zniknąć ze sklepów. "Trzęsienie ziemi przeżyje cały rynek"

Z kraju

Te telewizory mogą wkrótce zniknąć ze sklepów. "Trzęsienie ziemi przeżyje cały rynek"

19 września 2022, 13:58

Z kraju

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Rząd planuje wdrożenie mechanizmów, które będą chronić odbiorców przed wysokimi cenami nie tylko prądu, ale również gazu - dowiadujemy się z "Dziennika Gazety Prawnej".

Nie tylko prąd, ale i gaz. Nowe plany rządu

Z kraju

Nie tylko prąd, ale i gaz. Nowe plany rządu

20 września 2022, 7:23

Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

Mamy pierwotny problem z systemem nominacji sędziowskich, dokonywanych przez KRS w nowym składzie. Tak długo, jak tego nie zmienimy, tak długo będzie argument do podważania wyroków - mówił w TVN24 Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich.

Bodnar: Niestety, spełnił się przewidywany scenariusz. Rządzący chcieli zjeść ciastko i mieć ciastko

Polska

Bodnar: Niestety, spełnił się przewidywany scenariusz. Rządzący chcieli zjeść ciastko i mieć ciastko

20 września 2022, 8:12

Polska

Autor:
ads//now
Źródło:
TVN24

Kto w połowie XIX wieku skomponował słynną "Modlitwę dziewicy", utwór grany w Europie, w Stanach Zjednoczonych, ale najbardziej i do dziś popularny w Japonii? To pytanie za milion usłuszał w "Milionerach" Tomasz Orzechowski z Łodzi. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

"Modlitwa dziewicy - kto ją skomponował" - pytanie za milion w "Milionerach". Sprawdź odpowiedź

Ciekawostki

"Modlitwa dziewicy - kto ją skomponował" - pytanie za milion w "Milionerach". Sprawdź odpowiedź

19 września 2022, 21:02

Ciekawostki

Autor:
mro
Źródło:
tvn24

Tomasz Orzechowski został piątym w historii zwycięzcą polskiej edycji "Milionerów". Do finału doszedł bez kół ratunkowych, ale te i tak przy ostatnim pytaniu nie byłyby mu potrzebne bo, jak przyznał, odpowiedź znał. Jak brzmiało pytanie warte milion złotych?

Tomasz Orzechowski wygrał milion złotych. Kim jest piąty w historii zwycięzca "Milionerów"?

Kultura i styl

Tomasz Orzechowski wygrał milion złotych. Kim jest piąty w historii zwycięzca "Milionerów"?

19 września 2022, 21:06

Kultura i styl

Autor:
pb//mm
Źródło:
"Milionerzy" TVN, tvn24.pl

Jak prezydent Joe Biden mówił wielokrotnie, Stany Zjednoczone będą bronić każdego cala terytorium NATO. Polska jest krajem objętym przez artykuł piąty - podkreślił generał Mark Milley, najwyższy rangą amerykański dowódca, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w rozmowie z Janem Niedziałkiem z TVN24 BiS. Mówił, że rosyjska armia "jak na razie ponosi klęskę" w Ukrainie, inicjatywa strategiczna jest po stronie ukraińskiej, ale "to nie oznacza, że tak będzie przez kolejne dni i tygodnie". W jego ocenie, "ta wojna prawdopodobnie będzie się toczyć znacznie dłużej niż moglibyśmy zakładać". Dlatego też - jak zaznaczył - "dbamy o to, by Ukraina otrzymywała wszystko, co jest potrzebne do obrony swojej wolności".

Generał Mark Milley: USA będą bronić Polski i każdego cala terytorium NATO

Świat

Generał Mark Milley: USA będą bronić Polski i każdego cala terytorium NATO

19 września 2022, 19:15

Świat

Autor:
js/adso
Źródło:
TVN24 BiS

Lądownik marsjański InSight uchwycił dźwięk meteoroidu rozbijającego się o powierzchnię Marsa. Identyfikacja zjawiska była możliwa dzięki akustycznym i sejsmicznym sygnałom, jakie wiązały się z uderzeniem kosmicznych skał w Czerwoną Planetę.

Sonda InSight zarejestrowała uderzenia kosmicznych skał w powierzchnię Marsa

Nauka

Sonda InSight zarejestrowała uderzenia kosmicznych skał w powierzchnię Marsa

20 września 2022, 9:01
Aktualizacja: 20 września 2022, 9:27

Nauka

Autor:
as/dd,rzw
Źródło:
NASA, The Guardian

Ruszył Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W różnych miastach Polski zaplanowano na ten czas między innymi bezpłatne badania, wykłady i rajd rowerowy. Wszystko po to, aby edukować społeczeństwo w zakresie tego typu nowotworów i zwrócić uwagę na kwestię profilaktyki. - Ważna jest profilaktyka, żebyśmy o tym mówili, żebyśmy byli czujni onkologicznie, żebyśmy się zgłaszali z pierwszymi objawami do lekarza - podkreślają specjaliści. We Wrocławiu zaplanowano badania przesiewowe dla pacjentów.

Nowotwory głowy i szyi diagnozowane na wczesnym etapie są wyleczalne w 90 procentach przypadków

Polska

Nowotwory głowy i szyi diagnozowane na wczesnym etapie są wyleczalne w 90 procentach przypadków

19 września 2022, 13:12
Aktualizacja: 20 września 2022, 9:07

Polska

Aktualizacja:
Autor:
MAK//rzw,
tam
Źródło:
PAP/TVN24

Królowej Elżbiecie II, której uroczystości pogrzebowe odbywały się w poniedziałek w Londynie i Windsorze, hołd oddawano na całym świecie. Szacuje się, że transmisję z pogrzebu mogły śledzić 4 miliardy osób, czyli połowa globalnej populacji. W samym Windsorze, gdzie spoczęła monarchini, zgromadziło się sto tysięcy osób, które na żywo obserwowały wydarzenie. 

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Transmisję mogła śledzić połowa populacji świata

Świat

Pogrzeb królowej Elżbiety II. Transmisję mogła śledzić połowa populacji świata

20 września 2022, 9:52

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
PAP

Oto wszystkie pytania za milion, które padły do tej pory w "Milionerach". Było ich 22, a ostatnie pytanie za milion zostało zadane 19 września 2022 roku. Nagrodę główną udało się zdobyć tylko pięciu osobom. Zobacz pytania i sprawdź swoją wiedzę.

Pytania warte milion. Hubert Urbański zadawał je już 22 razy, tylko pięć osób odpowiedziało dobrze

Ciekawostki

Pytania warte milion. Hubert Urbański zadawał je już 22 razy, tylko pięć osób odpowiedziało dobrze

15 marca 2019, 8:10
Aktualizacja: 20 września 2022, 8:01

Ciekawostki

Aktualizacja: