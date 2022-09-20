Командувач збройними силами США у Варшаві: ми не можемо дозволити аби зло загасило полум'я свободи

- Завжди варто боротися за свободу, опиратися гнобленню і протиставляти свободу тиранії, - заявив у неділю у Варшаві генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. Головнокомандувач американських збройних сил взяв участь в урочистому відкритті проекту «Дорога свободи», який має вшанувати польсько-американське братерство по зброї, а також поєднати інституції, які поширюють наднаціональну ідею свободи. Церемонія відбулася у парку Свободи біля Музею Варшавського повстання.

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"Дорога Свободи" - це польсько-американська ініціатива, яка має нагадати про довгу історію спільної жертовності обох народів в боротьбі за свободу. Церемонія відбулася в 78-му річницю операції «Франтик 7», під час якої 18 вересня 1944 року 8-а повітряна армія США здійснила денний політ задля підтримки повсталої Варшави.

У церемонії взяли участь, серед інших, віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони Маріуш Блащак, член Палати представників Конгресу США, ініціатор проекту Марсі Каптур, Голова Колегії начальників штабів США генерал Марк А. Міллі, посол США у Польщі Марк Бжезінський, директор Музею Варшавського повстання Ян Олдаковський, ветерани. Під час заходу Марсі Каптур та Ян Олдаковський підписали акт заснування цього проекту.

Міллі: ми не можемо дозволити, аби зло погасило полум'я свободи

Генерал Марк А. Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, зазначив, що "тиранія, фашизм, нацизм, комунізм - жодне з цих жорстоких явищ не змогло погасити полум’я свободи, яке підтримували поляки".

- Сьогодні ми тут, щоб вшанувати цей дух свободи, який вічним вогнем горить у серцях кожного громадянина Польщі, - додав він.

Він нагадав, що "польський і американський народи пов’язані дуже давніми і глибокими історичними зв’язками".

- Ми завжди стояли пліч-о-пліч за свободу і весь час, можна сказати, продовжували чи продовжуємо цей спільний похід за демократичні цінності, - зазначив він.

Генерал Міллі підкреслив, що "завжди варто боротися за свободу, опиратися гнобленню, протиставляти свободу тиранії".

- Ми не можемо допустити щоб агресор переміг. Ми в жодному разі не повинні дозволити злу погасити полум'я свободи. Стоячи тут сьогодні, відкриваючи цей проект, ми робимо свій внесок у це, - сказав він.

Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США PAP/Tomasz Gzell

Блащак: зараз ми будуємо шляхи свободи

Глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак підкреслив, що це дуже важливий момент з погляду спільнох історії Польщі та США, але не менш важливий - коли йдеться про нинішню міжнародну ситуацію.

- Сьогодні світ перебуває під впливом війни, спровокованої агресивною російською політикою, - сказав міністр. За його оцінкою "намагатися відтворити Російську імперію завжди було злом".

Він зазначив, що сьогодні важлива реакція вільного світу на спробу Путіна відбудувати Російську імперію.

- Ми зараз будуємо шляхи свободи, підтримуємо наших сусідів з України. Ми це робимо послідовно, тому що незалежність України означає свободу нашої країни - Польщі, але також свободу Європи, - підкреслив очільник Міноборони.

генерал Марк Міллі і Маріуш Блащак PAP/Tomasz Gzell

Блащак підкреслив, що Польща буде системно будувати сильну польську армію та послідовно вводити а дію нові підрозділи. У цьому контексті він зазначив, що після формування 18-ї механізованої дивізії, подібної до американської, оснащеної танками «Абрамс» і гелікоптерами «Апач», буде побудована 5-та механізована дивізія, розташована переважно в Підляському воєводстві.

- Саме для того, щоб застерегти агресора, забезпечити свободу для Європи, забезпечити свободу для нашого народу, - наголосив він.

- Ми ставимося до наших дій як до союзницького обов'язку, тому що, коли Сполучені Штати зазнали нападу 11 вересня 2001 року, польська армія була готова підтримати американських військових у місіях. Ми дуже серйозно ставимося до наших союзницьких зобов'язань, - заявив він. І додав, що армія зосереджена насамперед на гарантуванніі безпеки Польщі, але, - підкреслив,- польська армія діє на всьому східному фланзі НАТО.

- Бо свобода, як показали нам наші предки, варшавські повстанці - це найбільше благо, – сказав віце-прем’єр.

Посол США у Польщі Марк Бжезінський і Марк Міллі PAP/Tomasz Gzell

Каптур: у Польщі мільйони громадян віддали життя за свободу

Ініціаторка проекту Марсі Каптур, яка має польське коріння, нагадала, що "у Польщі мільйони громадян віддали життя за свободу, інші були змушені переселятися в різні регіони Європи, на Кавказ, Близький Схід, до Південної Америки, в Арктику".

- Деякі з цих незвичайних поляків, які вижили, пізніше стали американськими громадянами, втілюючи своєю кров’ю, потом і сльозами вартісну боротьбу людства саме за свободу. Тут, у парку Свободи, ми збираємося, щоб вшанувати польсько-американське братерство по зброї через 78 років після того, як понад 100 американських бомбардувальників B-17 пролетіди над Варшавою, щоб скинути зброю і припаси варшавським повстанцям, які воювали проти тиранії, - сказала Каптур.

Вона також представила першу серію з шести архівних збірок, що документують героїчну долю американців польського походження, представницею яких є й вона сама.

- Це історії, які стануть тут, у Музеї Варшавського повстання, основою історичної колекції, яка стосується саме американців із польським корінням. Я сподіваюся, що з роками ця колекція буде поповнюватися. Американська бібліотека Конгресу, яка є найбільшою бібліотекою у світі, також приєднується до цих зусиль, - сказала вона.

Олдаковський: наполегливість і стійкість повстанців - приклад, який дає надію

Директор музею Ян Олдаковський сказав, що "завдяки самовідданості та наполегливості варшавських повстанців, які показали наступним поколінням поляків, що за свободу варто платити найвищу ціну, була створена вільна Польща, яка сьогодні, пліч-о-пліч зі своїм великим союзником - Сполученими Штатами Америки, відстоює ідею свободи та демократії'.

- Наполегливість і впертість повстанців є прикладом, який дає надію в такі важкі часи, як теперішній, коли наші друзі та сусіди в Україні боронять свою свободу. Ми глибоко переконані, що вони переможуть у цій боротьбі. Ініціатива Марсі Каптур - це велика честь і зобов'язання для нас, що така важлива, велика ідея, як "Дорога Свободи", починається саме тут, у музеї, який 18 років тому заснував покійний Лех Качинський. Я обіцяю, що ми докладемо всіх зусиль, щоб сім’я вільних націй йшла шляхом свободи, будуючи кращий світ для всіх, – сказав він.

Ініціативу «Дорога Свободи» розширять новими об’єктами.

- Після недільної церемонії капітула, яка буде визначати наступні "віхи свободи", складатиметься з Марсі Каптур і мене, - сказав Олдаковскі.

- Разом з тим, коли долучаться. інші інституції, їхні представники також увійдуть в склад капітули, - додав він.

Під час церемонії відбулося покладання квітів до пам’ятника льотчикам, які в серпні та вересні 1944 року літали з допомогою для Варшави.

Захід організували Музей Варшавського повстання та Посольство США в Польщі.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP