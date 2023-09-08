Колишній шеф НАТО Андерс Фог Расмуссен про "причину", через яку "ми теж є частиною війни" в Україні

З поступовим підходом війну не виграєш. Треба заскочити і нав’язати супернику нашу тактику. Тому ми повинні якнайшвидше доставити всю необхідну українцям зброю, - заявив колишній прем’єр-міністр Данії та екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен у "Фактах по фактах". Далі він розповів про "причину", через яку "ми також є частиною війни", членство Києва в НАТО, а також згадав ракету, яка впала під Бидгощею у грудні.

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Колишній прем’єр-міністр Данії та колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен поспілкувався з Пьотром Краськом в "Фактах по фактах" на TVN24. Його, серед іншого, запитали, що він думає про український контрнаступ та його темпи.

- Я думаю, це треба залишити українцям. Нехай вони вирішують, як вести цей контрнаступ, - відповів Расмуссен.

- І ми повинні запитати себе, чи ми відповідальні за повільний хід цього контрнаступу через те, що ми надто вагалися з наданням необхідної українцям зброї. Тож поки ми розмовляли та вагалися, (Володимир) Путін використав цей час, щоб зміцнити свою оборону на сході України. Тому зараз так важко вести цей контрнаступ, - додав він.

Колишній шеф НАТО про "причину", через яку "ми теж є частиною війни"

Данія є однією з країн, які офіційно оголосили, що передадуть Києву F-16. Однак українські пілоти повинні пройти навчання, перш ніж керувати винищувачами. Як зазначив ведучий Пьотр Красько, ці літаки Україна просила чи не від початку повномасштабної війни, і якби тоді їх отримала, вони б уже літали в українському небі.

- Виходить, це наша - західна вина, - підкреслив Красько, - те що зараз відбувається в Україні.

- Я повністю згоден і не розумію, чому ми ввели всі ці обмеження на власні поставки зброї (для України - прим. ред.). Ми мали зробити одну річ: забезпечити українців усім необхідним озброєнням для перемоги у цій війні. Не можна виграти війну (...) З поступовим підходом. Треба заскочити і нав’язати супернику нашу тактику. Тому ми повинні якнайшвидше доставити всю необхідну українцям зброю, - зазначив Расмуссен.

Він зізнався також, що йому здається, що "більшість людей" у західному світі вважають, що конфлікт, який точиться, є також їхньою війною.

- Звичайно, є й інші погляди. Але не повинно дивувати, що ми де-факто є частиною цієї війни. І це цілком відповідає нормам міжнародного права. Відповідно до Статуту ООН, країна, яка зазнала нападу з боку іншої країни, має право на самооборону, але крім цього вона також має право просити союзників про допомогу в цій самообороні. І це саме те, що відбувається. Український уряд звернувся за нашою допомогою, і ми допомагаємо Україні, і тому ми також є частиною війни, - пояснив він.

Андерс Фог Расмуссен у "Фактах по фактах" TVN24

Членство України в НАТО

Расмуссен також розповів про організацію липневого саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Він зазначив, що "з боку країн G7, найбільших економік світу, було чітке зобов'язання забезпечити гарантію безпеки для України".

- Це повністю відповідає ключовому плану безпеки, який я підготував для президента (Володимира) Зеленського з головою його адміністрації Андрієм Єрмаком рік тому - наголосив він.

- Але, на мою думку, союзники по НАТО також повинні були надати Україні запрошення до НАТО, усвідомлюючи, що від моменту запрошення до моменту вступу України в НАТО буде деяка затримка, - зазначив колишній генсек НАТО. Тим не менш, продовжив політик, "це був би дуже чіткий сигнал Путіну", що Україна буде членом НАТО.

Він додав, що "майже впевнений, що Україна вступить до НАТО".

- Ми ж бо вже вирішили це у 2008 році. Україна стане членом НАТО. Проблема полягала в тому, що ми не окреслили дорожню карту для цього членства. Ми нічого не зробили для просування України до членства в НАТО. Що, в свою чергу, поставило Україну в сіру зону, в зал очікування. А це дуже небезпечне місце. Ми повинні знати, що сірі зони є небезпечними. У сьогоднішньому середовищі безпеки не існує нейтралітету, - сказав колишній прем’єр-міністр Данії.

Rasmussen: musimy dostarczyć wszelką broń, jaka potrzebna jest Ukraińcom, tak szybko jak to możliwe TVN24

Расмуссен: нам потрібна нова архітектура безпеки для Європи

- Що ми можемо зробити зараз, щоб допомогти Україні виграти цю війну набагато швидше? - запитав Красько.

Расмуссен відповів, що "по-перше, ми повинні забезпечити українців усім необхідним озброєнням".

- У них є воля до боротьби. Наш обов’язок - дати їм засоби для боротьби. Якщо ми це зробимо, забезпечимо винищувачами, забезпечимо ракетами великої дальності, забезпечимо всім необхідним для повернення втраченої землі, я переконаний, що українці зможуть виграти цю війну. А це означає вигнання всіх російських солдатів з території України, - підкреслив він.

- Потім, наступного року, буде саміт НАТО, присвячений 75-річчю заснування Альянсу. Мені здається, що це буде чудова можливість надати Україні запрошення до НАТО, - продовжив Расмуссен.

Гість TVN24 також зазначив, що "як член НАТО, Польща (або будь-яка інша країна) не повинна боятися відкритого нападу Росії".

- Звісно, ми повинні усвідомлювати ризик того, що Росія спробує перевірити ці червоні лінії, кордони. Вони будуть це робити, щодо цього немає жодних сумнівів. Але аж до цього моменту Путін утримувався від нападу на країни НАТО. Саме тому ми маємо впустити Україну в НАТО, бо це зрештою стане 100% гарантією безпеки України. А відтак і для всієї Європи, - запевнив він.

Расмуссен зазначив, що "нам потрібна нова архітектура безпеки для Європи, в якій Україна належить до НАТО як форпост проти й надалі агресивної Росії".

Anders Fogh Rasmussen w rozmowie z Piotrem Kraśko Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Російська ракета під Бидгощею - випадковість чи перевірка системи? "Могло бути і те, й інше»

Далі в розмові – не у «Фактах по фактам», а в повній версії інтерв’ю на TVN24 GO – колишнього генсека Північноатлантичного альянсу запитали, серед іншого, про справу російської ракети, яка впала поблизу Бидгоща в грудні 2022 року. Справа набула розголосу наприкінці квітня, коли випадково знайшли її останки. Влада досі не пояснила громадянам, що насправді сталося.

Pocisk. Reportaż Piotra Świerczka Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24