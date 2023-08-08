Коли почнуть виплачувати "800 плюс"? Можлива затримка

8 sierpnia 2023, 21:35
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Prezydent Duda podpisuje ustawę o 800 plus
Prezydent Duda podpisuje ustawę o 800 plus
TVN24
TVN24Prezydent Duda podpisuje ustawę o 800 plus

З 1 січня 2024 року розмір допомоги по догляду за дитиною буде збільшено з 500 до 800 злотих. Установа соціального страхування (ZUS), яка виплачує цю допомогу, сама змінить її розмір. Тому додаткову заявку подавати не потрібно. Це станеться автоматично, - повідомила президент ZUS Гертруда Усьціньська. При цьому деякі батьки можуть отримати підвищену допомогу трохи пізніше очікуваного терміну.

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У понеділок президент Анджей Дуда підписав поправку до закону про державну допомогу на виховання дітей. Поправка збільшує допомогу 500 плюс до 800 злотих на дитину з 1 січня 2024 року.

Підвищення відбудеться автоматично

Підвищення розміру допомоги буде надано тим особам, які станом на 1 січня 2024 року мають право на виплату протягом пільгового періоду, який триває з 1 червня 2023 року по 31 травня 2024 року.

- Для батьків та опікунів це означає, що на їхні рахунки щорічно надходитиме на 3600 злотих більше на утримання дитини. З двома дітьми це 7200 злотих, а з трьома дітьми - 10800 злотих, - сказала голова ZUS, цитована у інформації, наданій ПАП.

ZUS, який виплачує допомогу по догляду за дитиною з 2022 року, сам збільшить її розмір. Це відбудеться автоматично. Після 1 січня 2024 року батьки та опікуни отримають нову суму. Про це їх повідомлять на Платформі електронних послуг (PUE) ZUS.

Коли почнеться виплата "800 плюс"?

Однак не всі отримають більшу допомогу вже в січні. Виплата першої збільшеної допомоги по догляду за дитиною запланована на 29 лютого 2024 року, з подальшою компенсацією, враховуючи обсяг виплати з 1 січня 2024 року.

В обґрунтуванні до законопроекту пояснюється, що продовження терміну виплати пов’язане з необхідністю запровадження технічного регламенту, який дав би органу соціального страхування час ефективно обробляти всі справи.

"Звичайно, в міру організаційних можливостей, ZUS докладе всіх зусиль, щоб забезпечити виплату допомоги по догляду за дитиною в новому розмірі 800 злотих на постійній основі, тобто щоб виплати допомоги за січень 2024 р. було здійснено в січні 2024 року", - зазначають в поясненні.

Інші правила залишаються без змін

Очільниця ZUS підкреслила, що всі інші принципи програми залишаться незмінними.

- Зараз програмою "Родина 500 плюс" користується понад 6,5 мільйонів дітей, а загальні витрати на цю підтримку від початку її існування до кінця 2023 року становитимуть приблизно 255 мільярдів злотих. Це інвестиція в сім’ю, дітей, людський капітал і майбутнє наступних поколінь поляків, - сказала професор Усьціньська.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: YuryKara/Shutterstock

Tagi:
500 plus
Raporty:
Rodzina 500 plus
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