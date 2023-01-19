Коли і як оформити 500 плюс через додаток? ZUS пояснює

Бенефіцієнти програми "Родина 500 плюс", які вже отримують цю допомогу, поки що не повинні подавати заявки на наступний пільговий період - повідомили в Установі соціального страхування (ZUS). Там додали, що заявки можна буде подавати з 1 лютого та пояснили, як це можна зробити також через додаток.

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З 1 лютого 2023 року ZUS почне приймати заявки на отримання допомоги по догляду за дитиною "500 плюс" на новий період виплати, який триває з 1 червня 2023 року до 31 травня 2024 року. Особі, яка подасть правильно заповнену заяву до 30 квітня 2023 року, ZUS виплатить допомогу до 30 червня 2023 року.

Коли і як оформити 500 плюс?

- Допомогу по догляду за дитиною виплачують на кожну дитину до досягнення нею 18 років, незалежно від доходів. Для отримання допомоги по догляду за дитиною на новий період виплати необхідно подати відповідну заяву до органу соціального страхування електронною поштою. Прийом заявок розпочнеться 1 лютого 2023 року, - каже речник ZUS Павел Жебровський.

- Заявки на новий період виплат можна подати через безкоштовний додаток mZUS, доступний для мобільних пристроїв (мобільних телефонів, планшетів). Заявку також можна заповнити на комп’ютері через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS, – додає речник ZUS.

Як зазначає Жебровський, батьки або опікуни дитини, які мають номер PESEL, також зможуть подати заявку через портал Emp@tia або через свій банк - якщо банк надає таку послугу. Якщо хтось подає заявку через банк або портал Emp@tia і не має профілю на PUE ZUS, Установа соціального страхування створює йому такий профіль автоматично на основі даних, наданих клієнтом у заявці.

Для кого "500 плюс"?

Допомога по догляду за дитиною надається громадянам ЄС, які проживають у Польщі, а також іншим іноземцям за умови, що вони законно проживаютт в Польщі та мають доступ до польського ринку праці. До заяви необхідно додати документ, який підтверджує легальність їхнього перебування в Польщі разом із доступом до ринку праці, наприклад, дозвіл на проживання (karta pobytu) з приміткою "доступ до ринку праці".

Право отримувати "500 плюс" мають громадяни України, які прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями та отримали право на проживання в Польщі згідно з Законом про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Заявку щодо отримання виплати вони повинні подати на спеціально складеному українською мовою бланку SW-U. Цю заявку можна подати через PUE ZUS, портал Emp@tia або електронний банкінг.

"500 плюс" - заявки через додаток

З 1 лютого 2023 року заявку на призначення допомоги на дитину "500 плюс" на новий період виплат можна подати в додатку mZUS на телефоні чи планшеті. mZUS можна використовувати на мобільних пристроях з операційними системами Android та iOS. Додаток необхідно завантажити з Google Play чи App Store.

Додаток mZUS містить функції, які прискорюють заповнення заявки на "500 плюс". Якщо клієнт уже подавав заявку на отримання цієї пільги в попередньому періоді виплат і ZUS її прийняв, клієнт може створити заявку на новий період виплат у додатку і така заявка буде автоматично заповнена на основі попередніх даних. За потреби клієнт може їх редагувати.

Подібно до PUE, якщо діти зареєстровані на медичне страхування в ZUS, клієнт може автоматично завантажити їхні дані (наприклад, номер PESEL, дату народження) під час заповнення заявки. Вводити дані вручну не доведеться. Функції додатку mZUS значно пришвидшують заповнення заявки, яку можна швидко та зручно відправити з планшета чи телефона.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl