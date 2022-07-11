Коли чекати обмежень? Пояснює міністр здоров’я Адам Нєдзєльский

У Польщі зараз один із найвищих з початку пандемії показників R, що визначає масштаб розмноження коронавірусу, - заявив на прес-конференції в п'ятницю міністр охорони здоров'я Адам Нєдзельскі. Він зазначив, що зараз у лікарнях перебуває близько 450 пацієнтів. - Ми в робочому порядку вирішили, що за менш ніж п’яти тисяч госпіталізацій в масштабі цілої країні жодних обмежувальних заходів вживати не будемо, - сказав він.

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Міністр Нєдзєльський на прес-конференції, організованій у п’ятницю, заявив, що кількість заражень у Польщі стрімко зростає. Повідомив також про резльтати зустрічі з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким та Радою з питань COVID-19.

У своєму виступі очільник МЗ нагадав, що наразі в країні обстежують на коронавірусну інфекцію людей із симптомами захворювання. Відхід від загального тестування пов'язаний з тим, що, за його оцінкою, в країні високий рівень імунізації, тобто стійкості до коронавірусної інфекції.

- Завдяки дослідженням, проведеним на рубежі квітня-травня, ми знаємо, що репрезентативна група поляків, які були щеплені або перехворіли, становить 90 відсотків, - сказав міністр.

Міністр охорони здоров’я Адам Нєдзельскі під час конференції PAP/Marcin Obara

Адам Нєдзєльский зауважив, що відхід від загальних тестувань на користь перевірки людей із симптомами рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Він зазначив, що головним маркером пандемічної ситуації в країні буде кількість госпіталізованих.

- Двічі на тиждень ми отримуємо звіти про кількість госпіталізацій. Це буде основним параметром, основою для прийняття можливих рішень щодо використання інструментів профілактики COVID-19,- сказав міністр.

Кількість інфікованих зростає

Також Нєдзєльський повідомив, що кількість інфікованих стрімко зростає - щотижня ця цифра збільшується на шістдесят відсотків.

- Зараз, на цьому тижні, ми маємо ситуацію, коли у більшості днів кількість зареєстрованих випадків перевищує тисячу на день. Відтак кількість досліджень становить близько 6000, і це зростання, яке ми спостерігаємо щотижня, призвело до підвищення індексу R, або так званого коефіцієнта відтворення, до рівня, близького до 1,5. А це - один із найвищих рівнів, які ми спостерігали під час пандемії, - сказав міністр.

Швидкість розмноження вірусу визначає, скільки людей за статистикою інфікує один хворий.

Очільник міністерства здоров’я повідомив, що зараз у лікарнях по всій країні перебуває близько 450 пацієнтів. Водночас він зазначив, що структура хворих інша, ніж на попередніх етапах боротьби з коронавірусом.

- Чимало шпиталізованих пацієнтів не лежать у лікарні за станом здоров’я. Є хворі в менш тяжкому стані, які приймають ліки амбулаторно. У нас значно менше осіб, які важко переносять захворювання, – додав міністр.

Найкращим доказом цього є, за словами міністра, те, що під апаратом штучного дихання лише 16 людей.

Міністр про поріг запровадження «обмежувальних кроків»

Нєдзєльський зазначив, що поки кількість шпиталізованих у країні не перевищить п'яти тисяч осіб, у Польщі не буде введено "жодних обмежувальних заходів".

- Встановлення такого високого порогу реакції випливає не лише зі спостережень за епідемічною ситуацією в країні, а й із спостереження за ситуацією в Європі, - зазначив очільник МОЗ.

Він звернув увагу на Португалію як одну з країн, які «мають повну хвилю омікрон BA.5». Адам Нєдзєльський повідомив, що «хоча зростання захворюваності було відносно великим, шпиталізація росла непропорційно до зростання кількості заражень».

- Щось подібне ми спостерігаємо також у Франції, Італії та Німеччині. Ми ще не фіксуємо таких приростів, щоб увійти до групи країн, у яких захворюваність зростає найдинамічніше, - додав міністр.

Szef restoru zdrowia: liczba infekcji rośnie

Звернення до людей із груп ризику

Міністр рекомендував носити маски в закритих приміщеннях людям старше 70 років і людям з ослабленим імунітетом.

- носити їх варто, особливо - в закритих приміщеннях, особливо в магазинах і громадському транспорті, повернувшись до носіння масок і застосовуючи принцип ДДМ (дезінфекція, дистанція, маска), - наголосив Нєдзєльский.

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Autor:momo

Źródło: PAP