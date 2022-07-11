TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Коли чекати обмежень? Пояснює міністр здоров’я Адам Нєдзєльский

11 lipca 2022, 11:36

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
momo
Źródło:
PAP
Adam Niedzielski o sytuacji pandemicznej
Adam Niedzielski o sytuacji pandemicznej
wideo 2/4
NIEDZIELSKI 1

У Польщі зараз один із найвищих з початку пандемії показників R, що визначає масштаб розмноження коронавірусу, - заявив на прес-конференції в п'ятницю міністр охорони здоров'я Адам Нєдзельскі. Він зазначив, що зараз у лікарнях перебуває близько 450 пацієнтів. - Ми в робочому порядку вирішили, що за менш ніж п’яти тисяч госпіталізацій в масштабі цілої країні жодних обмежувальних заходів вживати не будемо, - сказав він.

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Міністр Нєдзєльський на прес-конференції, організованій у п’ятницю, заявив, що кількість заражень у Польщі стрімко зростає. Повідомив також про резльтати зустрічі з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким та Радою з питань COVID-19.

У своєму виступі очільник МЗ нагадав, що наразі в країні обстежують на коронавірусну інфекцію людей із симптомами захворювання. Відхід від загального тестування пов'язаний з тим, що, за його оцінкою, в країні високий рівень імунізації, тобто стійкості до коронавірусної інфекції.

- Завдяки дослідженням, проведеним на рубежі квітня-травня, ми знаємо, що репрезентативна група поляків, які були щеплені або перехворіли, становить 90 відсотків, - сказав міністр.

Міністр охорони здоров’я Адам Нєдзельскі під час конференціїPAP/Marcin Obara

Адам Нєдзєльский зауважив, що відхід від загальних тестувань на користь перевірки людей із симптомами рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Він зазначив, що головним маркером пандемічної ситуації в країні буде кількість госпіталізованих.

- Двічі на тиждень ми отримуємо звіти про кількість госпіталізацій. Це буде основним параметром, основою для прийняття можливих рішень щодо використання інструментів профілактики COVID-19,- сказав міністр.

Кількість інфікованих зростає

Також Нєдзєльський повідомив, що кількість інфікованих стрімко зростає - щотижня ця цифра збільшується на шістдесят відсотків.

- Зараз, на цьому тижні, ми маємо ситуацію, коли у більшості днів кількість зареєстрованих випадків перевищує тисячу на день. Відтак кількість досліджень становить близько 6000, і це зростання, яке ми спостерігаємо щотижня, призвело до підвищення індексу R, або так званого коефіцієнта відтворення, до рівня, близького до 1,5. А це -  один із найвищих рівнів, які ми спостерігали під час пандемії, - сказав міністр.

Швидкість розмноження вірусу визначає, скільки людей за статистикою інфікує один хворий.

Очільник міністерства здоров’я повідомив, що зараз у лікарнях по всій країні перебуває близько 450 пацієнтів. Водночас він зазначив, що структура хворих інша, ніж на попередніх етапах боротьби з коронавірусом.

- Чимало шпиталізованих пацієнтів не лежать у лікарні за станом здоров’я. Є хворі в менш тяжкому стані, які приймають ліки амбулаторно. У нас значно менше осіб, які важко переносять захворювання, – додав міністр.

Найкращим доказом цього є, за словами міністра, те, що під апаратом штучного дихання лише 16 людей.

Міністр про поріг запровадження «обмежувальних кроків»

Нєдзєльський зазначив, що поки кількість шпиталізованих у країні не перевищить п'яти тисяч осіб, у Польщі не буде введено "жодних обмежувальних заходів".

- Встановлення такого високого порогу реакції випливає не лише зі спостережень за епідемічною ситуацією в країні, а й із спостереження за ситуацією в Європі, - зазначив очільник МОЗ.

Він звернув увагу на Португалію як одну з країн, які «мають повну хвилю омікрон BA.5». Адам Нєдзєльський повідомив, що «хоча зростання захворюваності було відносно великим, шпиталізація росла непропорційно до зростання кількості заражень».

- Щось подібне ми спостерігаємо також у Франції, Італії та Німеччині. Ми ще не фіксуємо таких приростів, щоб увійти до групи країн, у яких захворюваність зростає найдинамічніше, - додав міністр.

Szef restoru zdrowia: liczba infekcji rośnie
Szef restoru zdrowia: liczba infekcji rośnie

Звернення до людей із груп ризику

Міністр рекомендував носити маски в закритих приміщеннях людям старше 70 років і людям з ослабленим імунітетом.

- носити їх варто, особливо - в закритих приміщеннях, особливо в магазинах і громадському транспорті, повернувшись до носіння масок і застосовуючи принцип ДДМ (дезінфекція, дистанція, маска), - наголосив Нєдзєльский.

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Autor:momo

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Koronawirus w Polsce
Adam Niedzielski
Resort zdrowia
Covid-19
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am
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Autor:
kw/dd
Źródło:
PAP, thenewdaily.com.au

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Autor:
kw,as/dd
Źródło:
PAP, NASA

Ich populacja w XX wieku znalazła się na skraju wyginięcia. Od czasu zakazu komercyjnych polowań liczebność płetwali zwyczajnych stopniowo rosła, ale pierwszy raz badacze zaobserwowali tak dużą grupę tych drugich największych na świecie zwierząt. W rejonie Antarktydy udało się sfilmować nawet 150 żerujących razem osobników. Główna autorka badań okrzyknęła to jako "jedno z największych wydarzeń w naturze".

150 płetwali zwyczajnych zaobserwowanych podczas żerowania. Pierwszy raz w tak dużej grupie

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150 płetwali zwyczajnych zaobserwowanych podczas żerowania. Pierwszy raz w tak dużej grupie

10 lipca 2022, 17:36

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Autor:
ps/dd
Źródło:
The Guardian, ScienceDaily

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Ponad dziesięć milionów złotych na Bayraktara dla Ukrainy. Bije licznik polskiej zbiórki

Polska

Ponad dziesięć milionów złotych na Bayraktara dla Ukrainy. Bije licznik polskiej zbiórki

7 lipca 2022, 17:56
Aktualizacja: 11 lipca 2022, 7:30

Polska

Aktualizacja:
Autor:
bp,
akr
//now
Źródło:
TVN24

Finałowy mecz Wimbledonu z trybun oglądali członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej: książę William i księżna Kate oraz ich syn, ośmioletni George. Po meczu cała trójka spotkała się ze zwycięzcą turnieju, Novakiem Djokoviciem. Serb dał George'owi potrzymać swój puchar, a chłopiec stwierdził, że jest "trochę ciężki".

Książę George pierwszy raz na Wimbledonie. Ośmiolatek skradł show podczas finału imprezy

Ciekawostki

Książę George pierwszy raz na Wimbledonie. Ośmiolatek skradł show podczas finału imprezy

11 lipca 2022, 12:33

Ciekawostki

Autor:
kgo//am
Źródło:
Twitter/@Wimbledon

"Myślę, że powiedziałaś już dość" - śpiewa Johnny Depp w jednym z utworów na wspólnej płycie z legendarnym gitarzystą Jeffem Beckiem. Czy słowa kieruje do Amber Heard, swojej byłej żony? Nawiązania wydają się być oczywiste. Na krążku mają pojawiać się też inne przytyki w kierunku amerykańskiej aktorki.

Johnny Depp zaczepia Amber Heard na swojej nowej płycie? Nie pada nazwisko, ale nawiązania są wyraźne

Kultura i styl

Johnny Depp zaczepia Amber Heard na swojej nowej płycie? Nie pada nazwisko, ale nawiązania są wyraźne

11 lipca 2022, 11:35

Kultura i styl

Autor:
kgo//am
Źródło:
"The Sunday Times"

Steve Bannon, były doradca i główny strateg Donalda Trumpa, poinformował komisję kongresową badającą atak na Kapitol, że jest gotowy złożyć zeznania w sprawie dotyczącej ataku na Kongres, kiedy Trump był prezydentem USA - poinformowała agencja Reutera. Za tydzień Bannon ma stanąć przed sądem i odpowiedzieć za obrazę Kongresu.

Były bliski doradca Trumpa Steve Bannon będzie zeznawać przed Kongresem. Chodzi o szturm na Kapitol

Świat

Były bliski doradca Trumpa Steve Bannon będzie zeznawać przed Kongresem. Chodzi o szturm na Kapitol

11 lipca 2022, 9:28

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
PAP