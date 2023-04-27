"Коло діаметром кілька метрів".  Тут знайшли залишки загадкового об'єкта

27 kwietnia 2023, 15:19
Źródło:
red.
Wozy policyjne i straży pożarnej w lesie we wsi Zamość
Wozy policyjne i straży pożarnej w lesie we wsi ZamośćTVN24
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TVN24Wozy policyjne i straży pożarnej w lesie we wsi Zamość

Міністр юстиції Збігнєв Зьобро оголосив у четвер, що прокуратура веде розслідування щодо залишків повітряного військового об’єкта, знайденого в лісі поблизу Бидгощі.  За неофіційною інформацією порталу tvn24.pl, це могла бути ракета.  У Міноборони запевняють, що ситуація не загрожує безпеці мешканців.

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З вівторка кілька служб - у тому числі поліція, армія, саперний патруль і пожежна команда - охороняли територію в лісі в селі Замосць Куявсько-Поморського воєводства.  Спочатку не було відомо, що охороняють служби.  Окружна прокуратура Гданська не надавала жодної інформації з цього приводу.

У четвер вранці генеральний прокурор і міністр юстиції Збігнєв Зьобро оголосив, що "військовий відділ окружної прокуратури в Гданську під наглядом Національної прокуратури порушив справу щодо залишків повітряного військового об’єкта, знайденого в лісі" за кілька кілометрів від Бидгощі".

Він додав, що окрім прокуратури, місце події вивчають військові експерти, поліція, жандармерія та представники Служби військової контррозвідки.

За неофіційною інформацією, отриманою порталрм tvn24.pl, загадковий військовий об’єкт міг бути ракетою.  Раніше радіостанція RMF FM повідомляла, що в лісі поблизу Бидгощі знайшли ракету класу "повітря-земля".  За даними радіо, військова техніка можливо належить польській армії.

TVN24

Що відомо про місце виявлення залишків?

Як повідомив у четвер близько 10:00 кореспондент TVN24 Маріуш Сідоркевич, територія, де знайшли залишки військового об'єкта, наразі недоступна.  

- Ми знаходимося на посту, який відокремлює сторонніх осіб від місця, де проводяться заходи, - сказав він.

Журналіст додав, що "саме місце виявлення предмета знаходиться в декількох сотнях метрів".  Команді TVN24 раніше вдалося сфотографувати це місце.  "Це коло з піску діаметром кілька метрів", - сказав Сідоркевич.

- Досі всі дії були сконцентровані саме там.  На даний момент співробітники розійшлися по лісі, тому я припускаю, що вони шукають залишки цього об'єкта, які можуть бути в цьому районі, - додав Сідоркевич.

Mariusz Sidorkiewicz/TVN24

Міноборони: ситуація не загрожує безпеці жителів

Про це також повідомили в Міністерстві національної оборони.  "Поблизу населеного пункту Замосць, приблизно в 15 км від Бидгощі, виявлено залишки невстановленого військового об'єкта. Безпеці жителів ситуація не загрожує. Місце знахідки оглядають співробітники поліції, військової поліції та сапери", - йдеться в повідомленні міністерства у Twitter.

Прокуратура про підстави відкриття провадження

Про подробиці провадження в інтерв’ю TVN24 розповіла речник окружної прокуратури Гданська, прокурор Гражина Вавринюк.  

- 26 квітня цього року Відділ військових справ окружної прокуратури Гданська розпочав розслідування щодо залишків військового об’єкта, виявлених 24 квітня поблизу Бидгощі. Слідство у цій справі розпочато на підставі частини 1 статті 164 Кримінального кодексу у поєднанні з пунктом 3 частини 1 статті 163 Кримінального кодексу, - повідомила вона.

Стаття 164 § 1. Хто створює неминучу небезпеку події, зазначеної в ст. 163 § 1, карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 8 років. § 2. Якщо злочинець діє ненавмисно, він підлягає позбавленню волі до 3 років.

-

Кримінальний кодекс

Стаття 163 § 1. Хто спричиняє подію, що загрожує життю чи здоров’ю багатьох людей чи майну у великих розмірах, у вигляді: 1) пожежі, 2) обвалення будівлі, повені або зсуву ґрунту, каміню або снігу, 3) вибуху вибухонебезпечних або легкозаймистих матеріалів або іншого сильного виділення енергії, поширення отруйних, задушливих або горючих речовин, 4) раптовий викид ядерної енергії або викид іонізуючого випромінювання, - караються позбавленням волі на строк від одного до десяти років.

-

Витяг зі статті 163 Кримінального кодексу

- На місці тривають заходи, які проводять прокуратура, поліція, жандармерія, військові експерти та представники Служби військової контррозвідки, - додала речниця прокуратури.

Źródło: red.

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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Źródło:
CNN, Instagram

Amerykański raper Pras Michel, były członek grupy hip-hopowej The Fugees, został uznany winnym udziału w spisku przeciwko władzom USA i działania na korzyść rządu Chin. Według sądu przyjął ponad 120 mln dolarów w zamian za zapewnianie dostępu do amerykańskich urzędników, w tym Baracka Obamy i Donalda Trumpa.

Raper z The Fugees winny udziału w spisku przeciwko władzom USA

Raper z The Fugees winny udziału w spisku przeciwko władzom USA

27 kwietnia 2023, 12:30
Autor:
pb//mm
Źródło:
CNN, BBC, tvn24.pl

By "zmniejszyć obciążenia podatkowe obywateli", PiS zapowiadał obniżenie podatku VAT z 23 do 22 procent. Po prawie ośmiu latach rządów Zjednoczonej Prawicy obietnica nie jest zrealizowana, a politycy PiS tłumaczą teraz, że 23-procentowy VAT to "dorobek naszych poprzedników". Przypominamy więc, że rząd miał szanse i narzędzia, by obniżyć podstawową stawkę VAT, lecz celowo tego nie robił.

Obietnice minus. PiS nie obniżył jednak VAT z 23 do 22 procent. Celowo

Obietnice minus. PiS nie obniżył jednak VAT z 23 do 22 procent. Celowo

26 kwietnia 2023, 11:02
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Przepisy pozwalające opodatkować zbiórki charytatywne znalazły się w ustawie podpisanej przez prezydenta - mimo zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, że "nowego opodatkowania na rzecz zbiórek nie będzie". Powstało zamieszanie, rząd obiecuje sytuację zmienić, internauci pytają: "o co chodzi z tą ustawą" i czy podatek już obowiązuje. Wyjaśniamy.

"Haracz dla państwa od zrzutek". Jak jest teraz, kto płaci, a jak ma być

"Haracz dla państwa od zrzutek". Jak jest teraz, kto płaci, a jak ma być

27 kwietnia 2023, 13:03
Autor:
Gabriela
Sieczkowska,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24
Czy MS_Madzia z Twittera i asystentka prokuratora z Gdańska to jedna osoba? W tle śmierć syna posłanki

Czy MS_Madzia z Twittera i asystentka prokuratora z Gdańska to jedna osoba? W tle śmierć syna posłanki

26 kwietnia 2023, 7:00
Michał
Fuja,
Szymon
Jadczak (WP)
Autor:
Michał
Fuja,
Szymon
Jadczak (WP)
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznego plebiscytu Medal Wolności Słowa organizowanego przez Fundację Grand Press. Gala ogłoszenia laureatów odbędzie się 30 sierpnia.

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

18 kwietnia 2023, 8:25
Autor:
red.
Źródło:
Fundacja Grand Press

Program HGTV będzie rozpowszechniany przez kolejne 10 lat. KRRiT rozstrzygnęła wniosek w sprawie udzielenia spółce TVN S.A. koncesji na kolejny okres 10 lat na satelitarny program telewizyjny rozpowszechniany pod nazwą "HGTV" - poinformowała w środę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

HGTV z koncesją na kolejne lata. Decyzja KRRiT

HGTV z koncesją na kolejne lata. Decyzja KRRiT

26 kwietnia 2023, 13:56
Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl