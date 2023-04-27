"Коло діаметром кілька метрів".  Тут знайшли залишки загадкового об'єкта

Міністр юстиції Збігнєв Зьобро оголосив у четвер, що прокуратура веде розслідування щодо залишків повітряного військового об’єкта, знайденого в лісі поблизу Бидгощі. За неофіційною інформацією порталу tvn24.pl, це могла бути ракета. У Міноборони запевняють, що ситуація не загрожує безпеці мешканців.

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З вівторка кілька служб - у тому числі поліція, армія, саперний патруль і пожежна команда - охороняли територію в лісі в селі Замосць Куявсько-Поморського воєводства. Спочатку не було відомо, що охороняють служби. Окружна прокуратура Гданська не надавала жодної інформації з цього приводу.

У четвер вранці генеральний прокурор і міністр юстиції Збігнєв Зьобро оголосив, що "військовий відділ окружної прокуратури в Гданську під наглядом Національної прокуратури порушив справу щодо залишків повітряного військового об’єкта, знайденого в лісі" за кілька кілометрів від Бидгощі".

Він додав, що окрім прокуратури, місце події вивчають військові експерти, поліція, жандармерія та представники Служби військової контррозвідки.

За неофіційною інформацією, отриманою порталрм tvn24.pl, загадковий військовий об’єкт міг бути ракетою. Раніше радіостанція RMF FM повідомляла, що в лісі поблизу Бидгощі знайшли ракету класу "повітря-земля". За даними радіо, військова техніка можливо належить польській армії.

TVN24

Що відомо про місце виявлення залишків?

Як повідомив у четвер близько 10:00 кореспондент TVN24 Маріуш Сідоркевич, територія, де знайшли залишки військового об'єкта, наразі недоступна.

- Ми знаходимося на посту, який відокремлює сторонніх осіб від місця, де проводяться заходи, - сказав він.

Журналіст додав, що "саме місце виявлення предмета знаходиться в декількох сотнях метрів". Команді TVN24 раніше вдалося сфотографувати це місце. "Це коло з піску діаметром кілька метрів", - сказав Сідоркевич.

- Досі всі дії були сконцентровані саме там. На даний момент співробітники розійшлися по лісі, тому я припускаю, що вони шукають залишки цього об'єкта, які можуть бути в цьому районі, - додав Сідоркевич.

Mariusz Sidorkiewicz/TVN24

Міноборони: ситуація не загрожує безпеці жителів

Про це також повідомили в Міністерстві національної оборони. "Поблизу населеного пункту Замосць, приблизно в 15 км від Бидгощі, виявлено залишки невстановленого військового об'єкта. Безпеці жителів ситуація не загрожує. Місце знахідки оглядають співробітники поліції, військової поліції та сапери", - йдеться в повідомленні міністерства у Twitter.

Прокуратура про підстави відкриття провадження

Про подробиці провадження в інтерв’ю TVN24 розповіла речник окружної прокуратури Гданська, прокурор Гражина Вавринюк.

- 26 квітня цього року Відділ військових справ окружної прокуратури Гданська розпочав розслідування щодо залишків військового об’єкта, виявлених 24 квітня поблизу Бидгощі. Слідство у цій справі розпочато на підставі частини 1 статті 164 Кримінального кодексу у поєднанні з пунктом 3 частини 1 статті 163 Кримінального кодексу, - повідомила вона.

Стаття 164 § 1. Хто створює неминучу небезпеку події, зазначеної в ст. 163 § 1, карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 8 років. § 2. Якщо злочинець діє ненавмисно, він підлягає позбавленню волі до 3 років.

Стаття 163 § 1. Хто спричиняє подію, що загрожує життю чи здоров’ю багатьох людей чи майну у великих розмірах, у вигляді: 1) пожежі, 2) обвалення будівлі, повені або зсуву ґрунту, каміню або снігу, 3) вибуху вибухонебезпечних або легкозаймистих матеріалів або іншого сильного виділення енергії, поширення отруйних, задушливих або горючих речовин, 4) раптовий викид ядерної енергії або викид іонізуючого випромінювання, - караються позбавленням волі на строк від одного до десяти років.

- На місці тривають заходи, які проводять прокуратура, поліція, жандармерія, військові експерти та представники Служби військової контррозвідки, - додала речниця прокуратури.

Źródło: red.