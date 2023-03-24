Кліщі вже активні. "Відділення повне дітей"

Хвороби, спричинені кліщами вже дають про себе знати. Все більше дітей після укусу кліща госпіталізують із симптомами неврологічних хвороб. Цього року перші випадки захворювання з’явилися особливо рано.

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Весняна погода, яку принесли попередні тижні, сприяла підвищенню активності кліщів. Під час прогулянок щораз простіше зустріти цих маленьких, але небезпечних павукоподібних. Саме тому цьогоріч винятково рано, практично - вже, з'явилися спричинені кліщами захворювання, особливо небезпечні для наймолодших.

Нейроінфекції у дітей

Як зазначила доктор Лідія Стопира з Відділення інфекційних хвороб та педіатрії Госпіталю Стефана Жеромського у Кракові, цього року випадки кліщових захворювань серед дітей з’явилися виключно рано. Це насамперед нейроінфекції, зокрема кліщовий енцефаліт і хвороба Лайма (бореліоз).

- Відділення повне дітей. Ситуація на межі. Нам дзвонять з інших лікарень, що потрібно перевести дитину до нас. Але вони повинні чекати, поки ми когось випишемо і звільниться місце, - пояснила вона.

Відповідаючи на запитання про причини зростання кількості захворювань, вона припустила, що до пандемії менше людей проходило обстеження. "Пандемія посилила усвідомлення, що обстеження необхідні. Також збільшила статистику повідомлень про інфекційні захворювання. І покращила діагностику", - сказала вона.

Anna Wierzbicka o tym jak chronić się przed kleszczami Anna Wierzbicka była gościem programu "Wstajesz i weekend" w TVN24. TVN24

Захворювання, що передаються кліщами

Деякі кліщі переносять небезпечні захворювання. Найпоширенішим з них є хвороба Лайма, гостра форма якої може закінчитися менінгітом. Вони також можуть передавати кліщовий енцефаліт і, рідше, бабезіоз, який вражає собак, а також людей.

Йоанна Зайковська з кафедри інфекційних хвороб та нейроінфекцій Білостоцького медичного університету розповіла, що протягом кількох років спостерігає все більше заражень і більше важких випадків.

- Ми фіксуємо хворих після інфікування вірусом кліщового енцефаліту з паралічем, менінгітом, респіраторними розладами, які потребують тривалої реабілітації, яким практично неможливо повернутися до повної працездатності, - пояснила Зайковська.

Kleszcze Lasy Państwowe

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Autor:Ред.

Źródło: PAP