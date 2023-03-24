Кліщі вже активні. "Відділення повне дітей"

24 marca 2023, 20:43
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Sposoby ochrony przed kleszczami
Sposoby ochrony przed kleszczamiTVN24
wideo 2/4
TVN24Sposoby ochrony przed kleszczami

Хвороби, спричинені кліщами вже дають про себе знати. Все більше дітей після укусу кліща госпіталізують із симптомами неврологічних хвороб. Цього року перші випадки захворювання з’явилися особливо рано.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Весняна погода, яку принесли попередні тижні, сприяла підвищенню активності кліщів. Під час прогулянок щораз простіше зустріти цих маленьких, але небезпечних павукоподібних. Саме тому цьогоріч винятково рано, практично - вже, з'явилися спричинені кліщами захворювання, особливо небезпечні для наймолодших.

Нейроінфекції у дітей

Як зазначила доктор Лідія Стопира з Відділення інфекційних хвороб та педіатрії Госпіталю Стефана Жеромського у Кракові, цього року випадки кліщових захворювань серед дітей з’явилися виключно рано. Це насамперед нейроінфекції, зокрема кліщовий енцефаліт і хвороба Лайма (бореліоз).

- Відділення повне дітей. Ситуація на межі. Нам дзвонять з інших лікарень, що потрібно перевести дитину до нас. Але вони повинні чекати, поки ми когось випишемо і звільниться місце, - пояснила вона.

Відповідаючи на запитання про причини зростання кількості захворювань, вона припустила, що до пандемії менше людей проходило обстеження. "Пандемія посилила усвідомлення, що обстеження необхідні. Також збільшила статистику повідомлень про інфекційні захворювання. І покращила діагностику", - сказала вона.

Anna Wierzbicka o tym jak chronić się przed kleszczami
Anna Wierzbicka o tym jak chronić się przed kleszczamiAnna Wierzbicka była gościem programu "Wstajesz i weekend" w TVN24.TVN24

Захворювання, що передаються кліщами

Деякі кліщі переносять небезпечні захворювання. Найпоширенішим з них є хвороба Лайма, гостра форма якої може закінчитися менінгітом. Вони також можуть передавати кліщовий енцефаліт і, рідше, бабезіоз, який вражає собак, а також людей.

Йоанна Зайковська з кафедри інфекційних хвороб та нейроінфекцій Білостоцького медичного університету розповіла, що протягом кількох років спостерігає все більше заражень і більше важких випадків.

- Ми фіксуємо хворих після інфікування вірусом кліщового енцефаліту з паралічем, менінгітом, респіраторними розладами, які потребують тривалої реабілітації, яким практично неможливо повернутися до повної працездатності, - пояснила Зайковська.

KleszczeLasy Państwowe
Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: 346150710/Adobe Stock

Polska
Pozostałe wiadomości

Ukrainistka i tłumaczka profesor Ola Hnatiuk mówiła w "Faktach po Faktach", że jej zdaniem większość Rosjan jest odpowiedzialna za agresję na Ukrainę, ponieważ popiera putinowski reżim i Władimira Putina. - Są pojedyncze przypadki ludzi, którzy myślą inaczej - powiedziała. Wieloletnia korespondentka mediów w Rosji i pisarka Krystyna Kurczab-Redlich oceniła, że "możemy Rosjan oceniać, nie mamy żadnego prawa ich oskarżać". - Dlatego, że od 22 lat są poddawani absolutnemu praniu mózgów - argumentowała.

Stosunek Rosjan do wojny w Ukrainie. Ola Hnatiuk i Krystyna Kurczab-Redlich o propagandzie rosyjskiej

Stosunek Rosjan do wojny w Ukrainie. Ola Hnatiuk i Krystyna Kurczab-Redlich o propagandzie rosyjskiej

24 marca 2023, 21:30
Autor:
akr//now
Źródło:
TVN24

O najnowszym sondażu wyborczym, umowie koalicyjnej PiS-u i Partii Republikańskiej oraz sieci powiązań Adama Bielana w państwowych instytucjach rozmawiali w programie "Kampania #BezKitu" poseł Konfederacji Krzysztof Bosak i prezes Stowarzyszenia Młoda Polska Jan Strzeżek, były rzecznik Porozumienia.

Konfederacja w koalicji z PiS? W programie "Kampania #BezKitu" komentują Krzysztof Bosak i Jan Strzeżek

24 marca 2023, 22:02
Autor:
momo//now
Źródło:
TVN24

Kolejne dni w pogodzie mogą być niebezpieczne. Jak wynika z prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW, w sobotę w części Polski mogą pojawić się burze. Kolejne dni zapowiadają powrót przymrozków, oblodzenia, a także opadów śniegu.

Burze w sobotę to dopiero początek. Kolejne dni także mogą być groźne, i to w całym kraju

Burze w sobotę to dopiero początek. Kolejne dni także mogą być groźne, i to w całym kraju

24 marca 2023, 9:30
Aktualizacja: 24 marca 2023, 21:54
Aktualizacja:
Autor:
as,dd
Źródło:
IMGW

W piątek zginął kolejny żołnierz Ukrainy - obywatel Polski, a dwóch, kilka dni temu rannych, wciąż jest w stanie poważnym - przekazał w piątek w mediach społecznościowych minister w KPRM Michał Dworczyk.

Michał Dworczyk: zginął kolejny żołnierz Ukrainy - obywatel Polski

Michał Dworczyk: zginął kolejny żołnierz Ukrainy - obywatel Polski

24 marca 2023, 21:08
Autor:
now
Źródło:
PAP

Piątek jest 394. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Wróg koncentruje główne siły na prowadzeniu działań ofensywnych na kierunkach kupiańskim, łymańskim, awdijiwskim, marjinskim i szachtarskim - poinformował w sprawozdaniu dotyczącym sytuacji na froncie sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych. Wojskowi przekazali, że siły ukraińskie odparły na tych odcinkach blisko 40 ataków. "Prawdopodobieństwo dalszych ostrzałów rakietowych w całej Ukrainie pozostaje wysokie, rosyjscy okupanci nadal stosują taktykę terroru" - dodał sztab. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy. 

Ukraiński sztab: wróg naciera na pięciu kierunkach, odparliśmy prawie 40 ataków   

Ukraiński sztab: wróg naciera na pięciu kierunkach, odparliśmy prawie 40 ataków   

24 marca 2023, 5:18
Aktualizacja: 24 marca 2023, 20:10
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Cztery nordyckie państwa: Szwecja, Dania, Norwegia i Finlandia utworzą wspólne siły powietrzne. Deklarację w tej sprawie podpisali szefowie lotnictwa tych krajów - poinformowały dowództwa wojsk wspomnianych krajów. Będą one dysponować około 250 nowoczesnymi myśliwcami.

Cztery europejskie kraje połączą siły na niebie. "To będzie potężna siła, która będzie działać odstraszająco"

Cztery europejskie kraje połączą siły na niebie. "To będzie potężna siła, która będzie działać odstraszająco"

24 marca 2023, 17:35
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
PAP

Już jutro wieczorem bardzo blisko naszej planety przeleci asteroida 2023 DZ2. Skała minie nas w odległości połowy dystansu, jaki dzieli Ziemię i Księżyc. Z tego względu obiekt będzie można zobaczyć za pomocą teleskopów.

Asteroida 2023 DZ2 już do nas leci. Jutro znajdzie się bliżej Ziemi niż Księżyc

Asteroida 2023 DZ2 już do nas leci. Jutro znajdzie się bliżej Ziemi niż Księżyc

24 marca 2023, 20:06
Autor:
dd
Źródło:
Earth Sky, tvnmeteo.pl, NASA, BBC, CNN

Mamy mniej niż zero. Tych pieniędzy nie ma, natomiast są kary, które są naliczane, niepłacone i są potrącane z funduszy operacyjnych - tak o problemach Polski z funduszami unijnymi mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł PO Janusz Lewandowski, który w latach 2010–2014 był komisarzem Unii Europejskiej do spraw budżetu i programowania finansowego.

Kolejne miliardy dla Polski zagrożone. "Mamy mniej niż zero"

Kolejne miliardy dla Polski zagrożone. "Mamy mniej niż zero"

24 marca 2023, 19:40
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

W ciągu dwóch miesięcy w polskiej policji przybyło ponad 8600 wakatów - takie dane uzyskał z Komendy Głównej senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza w wyniku swej interpelacji. Ogólnie w służbie tej według stanu na marzec brakuje prawie 13 tysięcy funkcjonariuszy. O braki kadrowe reporter TVN24 usiłował zapytać w piątek komendanta głównego gen. insp. Jarosława Szymczyka. Ten nie reagował na pytania i wyszedł z sali. - Zawód policjanta nie jest zawodem atrakcyjnym - skomentował przedstawiciel związkowców.

Kilkanaście tysięcy wakatów w policji. Komendant główny nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy

Kilkanaście tysięcy wakatów w policji. Komendant główny nie chciał odpowiadać na pytania dziennikarzy

24 marca 2023, 16:21
Autor:
ads,
akr//rzw
Źródło:
TVN24

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk spotkał się w piątek z nauczycielami w Siemianowicach Śląskich. Stwierdził, że "dzisiaj zawód nauczyciela jest zawodem współczucia". - Ludzie wam współczują, że musicie pracować za takie pieniądze i w takich warunkach. A zawód nauczyciela powinien brzmieć dumnie - uznał. Dodał, że "trzeba status nauczyciela wynieść kilka pięter wyżej". Wcześniej polityk spotkał się z mieszkańcami Chorzowa.

Donald Tusk: nauczyciel to dziś zawód współczucia, a powinien brzmieć dumnie

Donald Tusk: nauczyciel to dziś zawód współczucia, a powinien brzmieć dumnie

24 marca 2023, 17:19
Aktualizacja: 24 marca 2023, 18:07
Autor:
momo//rzw
Źródło:
TVN24, PAP

Francuska sieć Leroy Merlin zapowiada opuszczenie rosyjskiego rynku i chce sprzedać wszystkie swoje sklepy w Rosji - podał Reuters, powołując się na komunikat spółki macierzystej ADEO. Leroy Merlin zatrudnia w Rosji 45 tysięcy osób.

Leroy Merlin ogłasza zamiar opuszczenia Rosji

Leroy Merlin ogłasza zamiar opuszczenia Rosji

24 marca 2023, 17:59
Autor:
kris/ToL
Źródło:
Reuters

Dokładnie rok temu siły ukraińskie przeprowadziły atak rakietowy na rosyjskie okręty w okupowanym Berdiańsku. Desantowiec Saratow został zniszczony. Naczelny dowódca sił ukraińskich Walerij Załużny przypomniał o tym wydarzeniu, publikując nagranie. Radio Swoboda podało, że Rosja dopiero teraz potwierdziła utratę jednostki.

Rosja potwierdziła utratę okrętu Saratow. Ukraińska armia pokazała nagranie z ataku

Rosja potwierdziła utratę okrętu Saratow. Ukraińska armia pokazała nagranie z ataku

24 marca 2023, 13:59
Autor:
tas
/ prpb
Źródło:
PAP

Czworo dziennikarzy TVN i TVN24 zostało nominowanych do nagród Festiwalu Wrażliwego 2023 za pięć materiałów. Marcin Jakóbczyk, Grzegorz Głuszak i Katarzyna Lazzeri otrzymali nominacje w kategorii "Reportaż filmowy", a Piotr Jacoń i ponownie Marcin Jakóbczyk w kategorii "Reportaż filmowy YOUNG/KIDS".

Festiwal Wrażliwy 2023. Nominacje dla dziennikarzy TVN i TVN24

Festiwal Wrażliwy 2023. Nominacje dla dziennikarzy TVN i TVN24

24 marca 2023, 18:24
Autor:
ks,
momo//rzw
Źródło:
tvn24.pl

Były prezydent USA Donald Trump zasugerował w piątek w mediach społecznościowych, że postawienie mu zarzutów - które określił jako fałszywe - może skutkować "potencjalną śmiercią i destrukcją", która według niego byłaby "katastrofalna" dla Stanów Zjednoczonych. Zareagował w ten sposób na możliwą decyzję nowojorskiej prokuratury w sprawie związanej z zapłatą za milczenie, jaką miał przekazać aktorce porno Stormy Daniels.

Donald Trump ostrzega przed "potencjalną śmiercią i destrukcją". Były prezydent USA o ewentualnych zarzutach

Donald Trump ostrzega przed "potencjalną śmiercią i destrukcją". Były prezydent USA o ewentualnych zarzutach

24 marca 2023, 20:00
Autor:
akr
Źródło:
PAP, Reuters

Ma zostać wprowadzone nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami - wynika z zapisów projektu ustawy, który został w piątek opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Przewidziane są również zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym. W piątek osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie zawiesili protest w Sejmie.

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Opublikowano projekt ustawy

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Opublikowano projekt ustawy

24 marca 2023, 18:16
Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Chłopaki nie płaczą? Nieprawda. Michał Buszewicz w spektaklu "Chłopaki płaczą" w warszawskim Teatrze Dramatycznym sonduje, jakie mogą być skutki duszenia w sobie emocji, nieprzepracowanych traum.

"Chłopaki płaczą" Michała Buszewicza w Teatrze Dramatycznym. Jakie są konsekwencje niepłakania

"Chłopaki płaczą" Michała Buszewicza w Teatrze Dramatycznym. Jakie są konsekwencje niepłakania

24 marca 2023, 17:33
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Brytyjski aktor komediowy John Cleese podzielił się w mediach społecznościowych przebojem Monty Pythona "Always Look On The Bright Side Of Life" w wykonaniu polskich muzyków z Grupy MoCarta, nie kryjąc zachwytu nad instrumentalną wersją piosenki. Nagranie w ciągu niespełna doby obejrzały setki tysięcy osób.

John Cleese z Monty Pythona zachwycony polską grupą. "Dziękuję wszystkim, którzy przesłali mi ten występ"

John Cleese z Monty Pythona zachwycony polską grupą. "Dziękuję wszystkim, którzy przesłali mi ten występ"

24 marca 2023, 15:01
Autor:
wac//am
Źródło:
John Cleese/Twitter, tvn24.pl

Łoś spacerował po Tarchominie. - Muszę przyznać, że był to widok zapierający dech w piersiach - opisuje Piotr, który wysłał zdjęcia na Kontakt 24.

"To był widok zapierający dech w piersiach" 

"To był widok zapierający dech w piersiach" 

24 marca 2023, 19:57
Autor:
est,
kz/gp
Źródło:
Kontakt 24, tvnwarszawa.pl

Rybacy łowiący w rzece Kolumbia w amerykańskim stanie Oregon zobaczyli rosomaka. Jak przekazali eksperci ze stanowej organizacji zajmującej się ochroną dzikich zwierząt, było to pierwsze doniesienie o zaobserwowaniu tego ssaka poza jego naturalnym siedliskiem w tym stanie od ponad 30 lat.

Nie widziano go w takim miejscu od 30 lat

Nie widziano go w takim miejscu od 30 lat

24 marca 2023, 21:41
Autor:
//dd
Źródło:
CNN, myowf.org, tvnmeteo.pl
Najpierw podzielili łupy, teraz zjedli kolację z prezesem. A co z tajną umową PiS z partią Bielana? Ujawniamy jej zapisy

Najpierw podzielili łupy, teraz zjedli kolację z prezesem. A co z tajną umową PiS z partią Bielana? Ujawniamy jej zapisy

22 marca 2023, 11:14
Grzegorz
Łakomski
Autor:
Grzegorz
Łakomski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Ipsos najwięcej zyskała Konfederacja. To - jak pisze OKO.press, które opublikowało sondaż - może dowodzić, że "komfortowe i przewidywalne starcie PiS z obozem anty-PiS niekoniecznie musi być dominującą osią sporu" w kampanii wyborczej.

"Spektakularny zjazd partii Hołowni", "Konfederacja wywraca stolik". Sondaż partyjny

"Spektakularny zjazd partii Hołowni", "Konfederacja wywraca stolik". Sondaż partyjny

24 marca 2023, 10:05
Autor:
ads/kab
Źródło:
OKO.press

Pierwsze oznaki wiosny już są, dlatego wielu kierowców zaczęło się zastanawiać, czy to nie czas na wizytę w warsztacie i wymianę opon na letnie. Eksperci zalecają ostrożność. - Lepiej je założyć tydzień za późno niż dzień za wcześnie - wyjaśniał wcześniej Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Kiedy wymienić opony na letnie? Trzeba pamiętać o jednej zasadzie

Kiedy wymienić opony na letnie? Trzeba pamiętać o jednej zasadzie

24 marca 2023, 11:43
Autor:
JW/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Arkadiusz Wierzuk, dziennikarz TVN24 za reportaże "Niemieckie dylematy" i "Reparacje i reakcje" został nominowany do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego 2023. Nominowane reportaże można zobaczyć na TVN24 GO.

Arkadiusz Wierzuk wśród nominowanych do Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego

Arkadiusz Wierzuk wśród nominowanych do Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego

24 marca 2023, 8:54
Autor:
asty/kab
Źródło:
TVN24

"Do ostatniej kropli", najnowszy dokument Ewy Ewart, traktuje o jednym z największych zagrożeń dla cywilizacji ludzkiej, jakim jest narastający kryzys niedoboru słodkiej wody. Rzeki ucierpiały szczególnie, należą obecnie do najbardziej zdegradowanych ekosystemów. To właśnie o nich i ich obrońcach opowiada wybitna reżyserka. Premiera filmu w TVN24 i TVN24 GO już 26 marca (niedziela) o godzinie 20:00. Po emisji (ok. 21:10) odbędzie się debata z udziałem ekspertów.

"Do ostatniej kropli". Premiera nowego dokumentu Ewy Ewart w niedzielę w TVN24 i TVN24 GO

"Do ostatniej kropli". Premiera nowego dokumentu Ewy Ewart w niedzielę w TVN24 i TVN24 GO

23 marca 2023, 18:42
Autor:
pb//az
Źródło:
tvn24.pl

Grupa Wagnera zasłynęła ze swojego okrucieństwa na froncie w Ukrainie. W piątek, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji, w Playerze premierę ma dokument pt. "Wagnerowcy. Najemnicy Putina", który przedstawia historię grupy, opowiedzianą m.in. przez jej byłych najemników.

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

"Wagnerowcy. Najemnicy Putina". Premiera dokumentu w Playerze

23 lutego 2023, 17:24
Autor:
pb//am
Źródło:
TVN, Player

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Chłopaki nie płaczą? Nieprawda. Michał Buszewicz w spektaklu "Chłopaki płaczą" w warszawskim Teatrze Dramatycznym sonduje, jakie mogą być skutki duszenia w sobie emocji, nieprzepracowanych traum.

"Chłopaki płaczą" Michała Buszewicza w Teatrze Dramatycznym. Jakie są konsekwencje niepłakania

"Chłopaki płaczą" Michała Buszewicza w Teatrze Dramatycznym. Jakie są konsekwencje niepłakania

24 marca 2023, 17:33
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl