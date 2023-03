Кліщі вже активні. "Відділення повне дітей"

czytaj dalej

Brytyjski aktor komediowy John Cleese podzielił się w mediach społecznościowych przebojem Monty Pythona "Always Look On The Bright Side Of Life" w wykonaniu polskich muzyków z Grupy MoCarta, nie kryjąc zachwytu nad instrumentalną wersją piosenki. Nagranie w ciągu niespełna doby obejrzały setki tysięcy osób.