Кількарічна Амелька з України виконала на лодзькій сцені гімн своєї країни

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Кілька десятків пацієнтів з медичного закладу з міста Хмельницький в Україні знайшли притулок у колишній психіатричній лікарні в Торуні. Це люди, серед іншого, з вадами інтелектуального розвитку та з синдромом Дауна. Пережили тяжкий переїзд. Вони – не в змозі зрозуміти, куди їх везуть, для чого, що від них хочуть та що з ними зроблять. Це нормально, що вони хочуть додому, - сказала директор закладу у Хмельницькому.