TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Кількарічна Амелька з України виконала на лодзькій сцені гімн своєї країни

21 marca 2022, 12:47

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Mała Amelka zaśpiewała na początku koncertu hymn Ukrainy
Mała Amelka zaśpiewała na początku koncertu hymn UkrainyTVN
wideo 2/8
TVNПід час її виступу публіка тримала ліхтарики у піднятих руках

Концерт «Разом з Україною» в неділю розпочався виконанням гімну України на сцені лодзької Атлас Арени кількарічною Амелькою, яку знають за співом у київському бомбосховищі зворушливої версії пісеньки з фільму «Країна льоду». Під час її виступу публіка тримала ліхтарики у піднятих руках. 

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Дівчинка стала відомою, відколи в мережі з’явився запис, на якому вона співає в київському сховищі пісеньку з мультфільму «Країна льоду».  Оприлюднила відео одна з жительок української столиці.

Увесь прибуток від концерту передадуть Польській Гуманітарній Акції, яка надає допомогу Україні від початку російської агресії в 2014 році. Можливо також послати СМС зі словом RAZEM на номер 72365 (вартість 2,46 злотих з ПДВ/СМС). Дохід доповнить зібрані кошти.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Ukraina
Wojna w Ukrainie
Polska
Pomoc dla Ukrainy
Pozostałe wiadomości

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zabrał głos po spotkaniu w kancelarii premiera, które dotyczyło sytuacji w Ukrainie i propozycji zmian w konstytucji. Jak mówił, "czasu jest niewiele i trzeba się spieszyć".

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pp/dap
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TVN24

Problem polega na tym, że sytuacja jest bardzo poważna, a więc tematy były bardzo poważne, ale nie do końca poważni byli partnerzy ze strony rządowej - mówił po spotkaniu premiera z opozycją przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jak dodał, odnosi wrażenie, że "ciągle chodzi bardziej o politykę niż rzeczywistą pracę na rzecz bezpieczeństwa ojczyzny".

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momo\mtom
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Pakiet rozwiązań, które będą wymagały zmian w konstytucji zaproponował premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowego spotkania z liderami ugrupowań parlamentarnych. Propozycje są trzy: wyłączenie z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię, możliwość konfiskowania na terenie Polski majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich oraz wprowadzenie dodatkowego opodatkowania dla podmiotów, które kontynuują swą działalność gospodarczą na terenie Rosji. Spotkanie w kancelarii premiera zakończyło się po godzinie 12.

Trzy propozycje premiera, które "wymagałyby zmiany konstytucji". Przedstawił je liderom ugrupowań

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Trzy propozycje premiera, które "wymagałyby zmiany konstytucji". Przedstawił je liderom ugrupowań

21 marca 2022, 11:18
Aktualizacja: 21 marca 2022, 13:49

Polska

Aktualizacja:
Autor:
momo//now
Źródło:
PAP, TVN24

Od ataku Rosji na Ukrainę Niemcy nie zakupiły ani jednej nowej broni od niemieckich producentów i nie dostarczyły jej Ukrainie - napisał dziennik "Die Welt". Jak dodano, "były za to dostawy z opustoszałych magazynów Bundeswehry". Gazeta zwróciła uwagę, że "RFN jest czwartym eksporterem broni na świecie i ma czołowe firmy zbrojeniowe".

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Co dostarczają Niemcy na Ukrainę? "Kilka dostaw z opustoszałych magazynów"

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pp\mtom
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PAP

Trwa 26. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W swoim najnowszym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwracał uwagę na syreny alarmowe, które w jego ocenie "stały się symbolem" we wszystkich ukraińskich miastach. Zwrócił się też do Niemiec o działania na rzecz zerwania współpracy gospodarczej pomiędzy Berlinem i Moskwą. - Bez handlu z wami, bez waszych banków Rosja nie będzie miała środków na tę wojnę - podkreślił.

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Autor:
pp\mtom
Źródło:
TVN24

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 26. dzień. W godzinach porannych rosyjska marynarka wojenna ostrzelała kilka domów w Odessie - poinformował przedstawiciel administracji wojskowej obwodu odeskiego. Ukraiński sztab generalny przekazał, że zgodnie z szacunkowymi danymi Rosjanie od początku inwazji stracili około 15 tysięcy żołnierzy, a także blisko 500 czołgów i 97 samolotów. Z portu w Berdiańsku nad Morzem Azowskim zniknęło pięć statków ze zbożem. Według świadków ukradli je Rosjanie - poinformował szef lokalnych władz. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.

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mjz,
ft
//now\mtom
Źródło:
TVN24, PAP

Zachodnie sankcje wobec Rosji obejmują również tamtejszych oligarchów powiązanych z Władimirem Putinem. Polski Instytut Ekonomiczny policzył, że majątek 28 najbogatszych oligarchów, objętych unijnymi i amerykańskimi sankcjami, wynosi 146,4 miliarda dolarów.

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mb/ToL
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pp
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kz/b
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tvnwarszawa.pl

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ft//now
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PAP

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Autor:
dg/b
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Autor:
wini/
tam
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Dmytro Kotenko chciał zostać spadochroniarzem. W szkole wojskowej poznał Wadyma Jarowenkę, zaprzyjaźnili się. To on później powiadomił rodziców Dmytro o śmierci ich 21-letniego syna, który zginął podczas rosyjskiego bombardowania w Chersoniu. Daty i miejsca pogrzebu nie zdołał im przekazać, stracił z nimi kontakt. Ukraiński żołnierz został więc pochowany z dala od najbliższych, razem z dwoma innymi obrońcami kraju. Historię Dmytro Kotenki opisał portal BBC.

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21 marca 2022, 11:42

Świat

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
BBC

Wołodymyr Zełenski osobiście podziękował Mili Kunis i Ashtonowi Kutcherowi za ich "wsparcie i determinację" w pomoc uchodźcom z Ukrainy. "Byli jednymi z pierwszych, którzy odpowiedzieli na nasz smutek" - napisał prezydent Ukrainy na Twitterze. Aktorska para poinformowała w niedzielę, że udało im się zebrać ponad 30 milionów dolarów dla ogarniętej wojną Ukrainy.

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Autor:
aa/
tam
Źródło:
TVN24, CNN

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa 26. dobę. Jak poinformował w nocy z niedzieli na poniedziałek Biały Dom, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci w piątek do Polski. W sobotę przywódca Stanów Zjednoczonych spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. "Omówi, w jaki sposób USA wraz z sojusznikami i partnerami reagują na kryzys humanitarny, który wywołała nieuzasadniona i niesprowokowana wojna Rosji z Ukrainą" - czytamy w oświadczeniu Białego Domu.

Biały Dom: w piątek prezydent Joe Biden przyjedzie do Polski

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Biały Dom: w piątek prezydent Joe Biden przyjedzie do Polski

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Autor:
pqv//now
Źródło:
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Światowy Dzień Zespołu Downa. Anna Lewandowska i Filip Chajzer w dwóch różnych skarpetkach

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Światowy Dzień Zespołu Downa. Anna Lewandowska i Filip Chajzer w dwóch różnych skarpetkach

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Polska

Autor:
mbl/
tam
Źródło:
Instagram, tvn24.pl

Niedzielny koncert "Razem z Ukrainą" rozpoczął się od odśpiewania hymnu Ukrainy na scenie łódzkiej Atlas Areny przez kilkuletnią Amelkę, znaną z wykonania w kijowskim schronie przejmującej wersji piosenki z filmu "Kraina lodu". W czasie jej występu publiczność trzymała wzniesione ręce ze światełkami.

Kilkuletnia Amelka z Ukrainy wykonała na łódzkiej scenie hymn swojego kraju

Polska

Kilkuletnia Amelka z Ukrainy wykonała na łódzkiej scenie hymn swojego kraju

20 marca 2022, 20:27

Polska

Autor:
akr//rzw
Źródło:
tvn24.pl

W czasie niedzielnego koncertu charytatywnego "Razem z Ukrainą" w łódzkiej Atlas Arenie, dzięki SMS-om widzów zebrano 1,6 miliona złotych. Dodatkowo TVN Grupa Discovery przekazała na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej 350 tysięcy złotych z biletów na koncert oraz około 850 tysięcy złotych ze specjalnego bloku reklamowego.

Koncert "Razem z Ukrainą". Miliony złotych na rzecz Ukrainy

Kultura i styl

Koncert "Razem z Ukrainą". Miliony złotych na rzecz Ukrainy

20 marca 2022, 22:23

Kultura i styl

Autor:
tmw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Atmosfera była wzruszająca, ale też była wola do walki, że musimy obronić nasz kraj i musimy zwyciężyć - po koncercie "Razem z Ukrainą" mówił Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce. Na łódzkiej scenie w niedzielę wystąpili ukraińscy i polscy artyści. Dzięki SMS-om widzów zebrano 1,6 miliona złotych. Dodatkowo TVN Grupa Discovery przekazała 350 tysięcy złotych - z biletów na koncert - na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej oraz około 850 tysięcy złotych ze specjalnego bloku reklamowego.

Koncert "Razem z Ukrainą". Ambasador Ukrainy: wzruszający koncert, Ukraina i Polska stały się serdecznymi siostrami

Kultura i styl

Koncert "Razem z Ukrainą". Ambasador Ukrainy: wzruszający koncert, Ukraina i Polska stały się serdecznymi siostrami

21 marca 2022, 8:54

Kultura i styl

Autor:
MAK/
tam
Źródło:
TVN24

"Razem z Ukrainą" to był wspaniały koncert i przepiękny pokaz solidarności, empatii i tego, że można pomagać, a jednocześnie pokazywać godność ludzi, którym pomagamy - mówiła w TVN24 Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. To właśnie do PAH trafi cały dochód z niedzielnego wydarzenia. - Cały czas napływają kolejne środki, które mogą zostać zebrane dzięki temu koncertowi. Zostaną wykorzystane do niesienia pomocy humanitarnej w Ukrainie i dla osób uciekających z Ukrainy - dodała Krajewska.

Koncert "Razem z Ukrainą". Helena Krajewska z PAH: przepiękny pokaz solidarności

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Koncert "Razem z Ukrainą". Helena Krajewska z PAH: przepiękny pokaz solidarności

21 marca 2022, 9:18

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Autor:
momo//now
Źródło:
TVN24

Maria Górska, dziennikarka Espreso TV, przyjechała do Warszawy aby dopinać szczegóły dotyczące otwarcia studia tej ukraińskiej telewizji w Polsce. W rozmowie z TVN24 opowiadała o sytuacji w zaatakowanej przez Rosję Ukrainie. - Putin to Hitler XXI wieku. Robi naprawdę straszne rzeczy - oceniła. Uznała, że Polska i Litwa to obecnie "dwa ramiona, na których trzyma się Ukraina", ale te dwa kraje same nie będą w stanie jej obronić.

Dziennikarka ukraińskiej Espreso TV: Putin to Hitler XXI wieku. Robi naprawdę straszne rzeczy

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Dziennikarka ukraińskiej Espreso TV: Putin to Hitler XXI wieku. Robi naprawdę straszne rzeczy

21 marca 2022, 13:20

Polska

Autor:
ib//rzw
Źródło:
TVN24

Anna i Robert Lewandowscy w Dzień Dobry TVN opowiedzieli o swojej pomocy dla Ukraińców, którzy opuścili kraj po rosyjskiej inwazji. - Od pierwszego dnia moje firmy, moi pracownicy zamienili się w wolontariuszy, którym naprawdę jestem bardzo wdzięczna, bo wszyscy zakasali rękawy i zaczęliśmy pomagać - mówiła Lewandowska. Piłkarz Bayernu Monachium zwrócił uwagę, że uchodźcy "z minuty na minutę musieli spakować wszystko i wyjechać".

Anna i Robert Lewandowscy pomagają Ukraińcom

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Anna i Robert Lewandowscy pomagają Ukraińcom

20 marca 2022, 17:47

Polska

Autor:
momo,
mjz//rzw
Źródło:
Dzień Dobry TVN

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

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26 lutego 2022, 8:15

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Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Центральний осередок інформаційних технологій підготував короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі від війни, спричиненої вторгненням Росії в Україну, - повідомив держсекретар в Офісі прем’єр-міністра Януш Цєшинський. З відео можна дізнатися, як налаштувати Довірений Профіль і використовувати програму mObywatel.

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

TVN24 po ukraińsku

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

21 marca 2022, 11:07

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

На будинок на сході України, в якому жила 42-річна Ольга впали бомби. Жінка вижила, але в її нозі застряг осколок. У такому стані, лише із зашитою раною, вона втекла з країни, на яку напала Росія, до Польщі. Була небезпека втратити ногу, але допомогли лікарі зі Щеціна, куди добралася українка.

Втекла з Харкова з осколком у нозі. Їй загрожувала ампутація, але щецінські лікарі ногу врятували

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Втекла з Харкова з осколком у нозі. Їй загрожувала ампутація, але щецінські лікарі ногу врятували

20 marca 2022, 19:30

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24

Кілька десятків пацієнтів з медичного закладу з міста Хмельницький в Україні знайшли притулок у колишній психіатричній лікарні в Торуні.  Це люди, серед іншого, з вадами інтелектуального розвитку та з синдромом Дауна. Пережили тяжкий переїзд. Вони – не в змозі зрозуміти, куди їх везуть, для чого, що від них хочуть та що з ними зроблять. Це нормально, що вони хочуть додому, - сказала директор закладу у Хмельницькому.

«Така тяжка тема, - куди вони їх забирають, навіщо, що від них хочуть, що з ними роблять»

TVN24 po ukraińsku

«Така тяжка тема, - куди вони їх забирають, навіщо, що від них хочуть, що з ними роблять»

19 marca 2022, 18:39

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Atak Rosji na Ukrainę trwa 26. dobę. Polskę odwiedzili amerykańscy kongresmeni Stephen Lynch (Partia Demokratyczna) i Mark Green (Partia Republikańska). Zapewnili w rozmowie z Michałem Sznajderem, że zobowiązanie USA do zapewnienia bezpieczeństwa Polsce w ramach NATO jest "niepodważalne". - Nie chcemy uruchomić trzeciej wojny światowej, ale jesteśmy zaangażowani na rzecz obrony suwerenności i wolności narodu ukraińskiego - powiedział Lynch. - Jest to bardzo delikatna sytuacja, robimy to, co w naszej mocy - dodał Green.

"Putin ma tendencje zabójcze. Zobaczymy, czy ma tendencje samobójcze"

Świat

"Putin ma tendencje zabójcze. Zobaczymy, czy ma tendencje samobójcze"

21 marca 2022, 7:24

Świat

Autor:
pqv//now
Źródło:
tvn24

Wielu ludzi ucieka z Ukrainy, jednak część zostaje. Julia Janczar opowiada, jak wygląda codzienne życie jej i córeczki po tym, gdy zdecydowały się opuścić dom pod Kijowem i wyjechać pod Lwów, gdzie nie toczą się regularne walki. To kolejna z cyklu rozmów Arlety Zalewskiej "Ukraina walczy - cywile".

Ukraina walczy - cywile". Julia Janczar. Zaminowaną drogą z córką uciekały spod Kijowa

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Ukraina walczy - cywile". Julia Janczar. Zaminowaną drogą z córką uciekały spod Kijowa

20 marca 2022, 17:31

Świat

Autor:
FC//rzw
Źródło:
TVN 24

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Zastrzegam: nie jestem historykiem, nie jestem znawcą problemów bezpieczeństwa, nie znam się na duchowościach narodów. Na wojnę rosyjsko-ukraińską patrzę poprzez własne doświadczenia i pamięć. Jako dziecko przeżyłem wojnę. Jako trochę starsze dziecko przeżyłem ucieczkę z Polski. Nieudaną, ale jednak. Kolejna próba opuszczenia PRL-u powiodła się znakomicie. W ten sposób spędziłem 20 lat w Ameryce i przez te 20 lat przyglądałem się Europie z drugiego końca świata. Było to jak patrzenie przez lunetę z odwrotnego końca. To, co z jednej strony luneta przybliża i powiększa, spojrzenie z drugiego końca pomniejsza, odbiera mu grozę, czyni nawet wydarzeniem radosnym. Jak wszystko dobrze pójdzie, to wypadki ukraińskie okażą się wydarzeniem radosnym niczym rok 1920 dla Polski. Dla Putina jest to droga ku upokorzeniu.

Nowa mapa Europy

Świat

Nowa mapa Europy

21 marca 2022, 11:52

Świat

Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
TVN24

Zmiana czasu zimowego na letni ma miejsce w ostatnią niedzielę marca. Wtedy to przestawiamy wskazówki zegarów z 2.00 na 3.00. Tego dnia będziemy spali o godzinę krócej. W 2022 roku zmiana na czas letni przypada na 27 marca. 

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

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Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

19 marca 2022, 8:21

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes