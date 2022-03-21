Кількарічна Амелька з України виконала на лодзькій сцені гімн своєї країни
Концерт «Разом з Україною» в неділю розпочався виконанням гімну України на сцені лодзької Атлас Арени кількарічною Амелькою, яку знають за співом у київському бомбосховищі зворушливої версії пісеньки з фільму «Країна льоду». Під час її виступу публіка тримала ліхтарики у піднятих руках.
Дівчинка стала відомою, відколи в мережі з’явився запис, на якому вона співає в київському сховищі пісеньку з мультфільму «Країна льоду». Оприлюднила відео одна з жительок української столиці.
Увесь прибуток від концерту передадуть Польській Гуманітарній Акції, яка надає допомогу Україні від початку російської агресії в 2014 році. Можливо також послати СМС зі словом RAZEM на номер 72365 (вартість 2,46 злотих з ПДВ/СМС). Дохід доповнить зібрані кошти.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24