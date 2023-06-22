Кєльце: черговий сезон "Kielce Camp dla Winnicy". Скористаються близько 250 українців

У рамках акції "Кєлецький табір для Вінниці" ще одна група з близько 250 наймолодших українців скористається турне, яке є не просто літнім відпочинком.

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Пора на деякий час забути про війну, що йде в країні. Тому вже вдруге Кєльце спільно з воєводською владою організували "Кєлецький табір для Вінниці".

- Це 10-денне перебування з трансфером, виїздом. Завжди є розроблена схема таких заходів. Це фізична активність, огляд визначних пам'яток і якесь бодай відокремлення цих юних голів від ситуації, яка там відбувається щодня, - каже Богдан Вента, мер міста Кєльце.

Акція "Кєлецький табір для Вінниці" Fakty po Południu TVN24

"Kielce Camp для Winnicy" - це ініціатива для дітей, чиї батьки беруть або брали безпосередню участь у війні. Хоча у самій Вінниці зараз спокійно, як зізнається вчителька, яка приїхала з молодими людьми, трагічні спогади вибити з пам’яті важко.

- Коли карета швидкої приїжджає вночі з цим звуком, то з пам'яті відразу зринає, що щось відбувається, - пояснює вчителька Юлія Грязнова.

Щоб почуватися нормально

У 2023 році до Кєльц загалом приїде близько 250 дітей з України. Це юні вінничани з польським корінням та їхні опікуни з Польської суботньо-недільної школи. Молодь зустрічали у міському ботанічному саду.

- Ми хочемо, щоб вони перепочили, відновилися. Побачити, що можна жити інакше. Що можна жити нормальним життям і що, я глибоко вірю, скоро у них буде так само, як у нас, що вони зможуть жити нормально і спокійно. Не боячись за своє здоров’я, не боячись за здоров’я своїх батьків, - каже Томаш Ямка, член правління Свєнтокшиського воєводства.

Місто Кєльце організувало кілька таборів на 50 осіб кожен. Зараз починається перший.

- Дуже дякую за можливість тут відпочити, побачити нові місця, за всі подарунки. В Україні зараз трохи сумно і небезпечно, - каже Діана Корнець, одна з учасниць ініціативи "Kielce Camp for Vinnitsa». Наступні групи вінницької молоді пробудуть у Польщі до 13 серпня.

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Autor:Ред.

Źródło: Fakty po Południu TVN24