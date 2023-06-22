Кєльце: черговий сезон "Kielce Camp dla Winnicy". Скористаються близько 250 українців

22 czerwca 2023, 16:08
Autor:
Ред.
Źródło:
Fakty po Południu TVN24
Kielce. Kolejna edycja "Kielce Camp dla Winnicy". Skorzysta około 250 Ukraińców
Kielce. Kolejna edycja "Kielce Camp dla Winnicy". Skorzysta około 250 Ukraińców
Katarzyna Gozdawa-Litwińska/Fakty po Południu TVN24
Katarzyna Gozdawa-Litwińska/Fakty po Południu TVN24Kielce. Kolejna edycja "Kielce Camp dla Winnicy". Skorzysta około 250 Ukraińców

У рамках акції "Кєлецький табір для Вінниці" ще одна група з близько 250 наймолодших українців скористається турне, яке є не просто літнім відпочинком.

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Пора на деякий час забути про війну, що йде в країні. Тому вже вдруге Кєльце спільно з воєводською владою організували "Кєлецький табір для Вінниці".

- Це 10-денне перебування з трансфером, виїздом. Завжди є розроблена схема таких заходів. Це фізична активність, огляд визначних пам'яток і якесь бодай відокремлення цих юних голів від ситуації, яка там відбувається щодня, - каже Богдан Вента, мер міста Кєльце.

Акція "Кєлецький табір для Вінниці" Fakty po Południu TVN24

"Kielce Camp для Winnicy" - це ініціатива для дітей, чиї батьки беруть або брали безпосередню участь у війні. Хоча у самій Вінниці зараз спокійно, як зізнається вчителька, яка приїхала з молодими людьми, трагічні спогади вибити з пам’яті важко.

- Коли карета швидкої приїжджає вночі з цим звуком, то з пам'яті відразу зринає, що щось відбувається, - пояснює вчителька Юлія Грязнова.

Щоб почуватися нормально

У 2023 році до Кєльц загалом приїде близько 250 дітей з України. Це юні вінничани з польським корінням та їхні опікуни з Польської суботньо-недільної школи. Молодь зустрічали у міському ботанічному саду.

- Ми хочемо, щоб вони перепочили, відновилися. Побачити, що можна жити інакше. Що можна жити нормальним життям і що, я глибоко вірю, скоро у них буде так само, як у нас, що вони зможуть жити нормально і спокійно. Не боячись за своє здоров’я, не боячись за здоров’я своїх батьків, - каже Томаш Ямка, член правління Свєнтокшиського воєводства.

Місто Кєльце організувало кілька таборів на 50 осіб кожен. Зараз починається перший.

- Дуже дякую за можливість тут відпочити, побачити нові місця, за всі подарунки. В Україні зараз трохи сумно і небезпечно, - каже Діана Корнець, одна з учасниць ініціативи "Kielce Camp for Vinnitsa». Наступні групи вінницької молоді пробудуть у Польщі до 13 серпня.

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Autor:Ред.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Fakty po Południu TVN24

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Ewa Ewart z nagrodą specjalną na Festiwalu Telewizyjnym w Monte Carlo

Ewa Ewart z nagrodą specjalną na Festiwalu Telewizyjnym w Monte Carlo

20 czerwca 2023, 21:15
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

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Dziennikarki TVN24 nagrodzone w konkursie Kryształowe Pióra

Dziennikarki TVN24 nagrodzone w konkursie Kryształowe Pióra

21 czerwca 2023, 20:23
Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Jak podaje BBC, dwóch najbardziej znanych na świecie miliarderów technologicznych – Elon Musk i Mark Zuckerberg – we wpisach w mediach społecznościowych odnieśli się do "walki w klatce" między nimi. "Jestem gotowy" - napisał Musk, na co Zuckerberg odpisał: "wyślij mi lokalizację".

Musk "gotowy do walki w klatce" z Zuckerbergiem. "Wyślij mi lokalizację"

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22 czerwca 2023, 14:54
Autor:
JW/dap
Źródło:
BBC

Choć w mediach pracuje od 25 lat, największe uznanie zdobył, zajmując się tematyką LGBTQ+. Ale Piotr Jacoń, autor cyklu "Bez polityki" i tata transpłciowej 23-letniej Wiktorii, twierdzi, że nie chce być specjalistą wyłącznie od tęczowych rozmów. - Lubię rozmawiać, ale przede wszystkim słuchać. Z tego zasłuchania wychodzą moim zdaniem najlepsze spotkania - przekonuje. W najbliższą niedzielę na TVN24 GO pojawi się odcinek z prof. Aleksandrą Przegalińską. Jacoń będzie pytał, co futurolożka mówi swojej dziesięcioletniej córce o sztucznej inteligencji. Kolejny gość to Aleksander Kwaśniewski.  

Piotr Jacoń: nie chciałbym być specjalistą wyłącznie od tęczowych rozmów

Piotr Jacoń: nie chciałbym być specjalistą wyłącznie od tęczowych rozmów

21 czerwca 2023, 14:51
Źródło:
joan//mro

Na początku mego pisania na portal TVN24 nie bardzo wiedziałem, jakich tematów mam się trzymać, ktoś z kolegów jednak praktycznie zauważył: "Jak to pan nie wie? Sprawy zagraniczne to pana specjalność". Nie wiedział ten młody człowiek, że to nie była żadna specjalność, tylko przypadek.

Podróbki

Podróbki

21 czerwca 2023, 16:38
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl