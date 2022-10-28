Хакерська атака на сервери Сенату. "З різних напрямків, в тому числі з території Російської Федерації"

У четвер на сервери Сенату була скоєна хакерська атака. Як повідомив tvn24.pl Кшиштоф Квятковськтц з групи незалежних сенаторів, це тривало близько години. Маршал Сенату Томаш Гродзький, повідомляючи про напад, зазначив, що напередодні палата прийняла резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом. "Атака була з різних напрямків, в тому числі з території Російської Федерації", - повідомляє Інформаційний центр Сенату.

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Про хакерську атаку на сервери Сенату під час засідання у четвер повідомив маршал Томаш Гродзький.

"Пані та панове, я не знаю, чи це результат нашої вчорашньої постанови, чи просто збіг обставин, але потужна хакерська атака на наші сервери триває близько 40 хвилин", - повідомив він близько 12 години.

Про напад також повідомив незалежний сенатор Кшиштоф Квятковський. Він теж звернув увагу на прийняту напередодні постанову. "СЬОГОДНІ ... відбувається ХАКЕРСЬКА АТАКА на ІТ-системи Сенату. Ми вітаємо тролів зі Сходу і обіцяємо, що не припинимо підтримувати Україну, яка воює", - додав Квятковський. В інтерв'ю tvn24.pl сенатор розповів, що напад тривав близько години.

Близько 15:00 Інформаційний центр Сенату оголосив у заяві, що "вранці сталася DDoS-атака на сервери, які обслуговують веб-сайт Сенату Польської Республіки". "Атака була з різних напрямків, в тому числі з території Російської Федерації. Заходи безпеки реалізовані. На даний момент сайт працює нормально", - повідомили в ІЦС.

З цього приводу також висловився сенатор від "Громадянської коаліції" Марцін Босацький. "У нас є підтвердження, що принаймні частина ранкової атаки на сервери Сенату була здійснена з Росії", - написав він у Twitter.

Хакерська атака на сервери Сенату PAP/Tomasz Gzell

Камінський: атака була відбита

Раніше, близько 13.30, про відбиття хакерської атаки повідомив віце-маршалок Міхал Камінський.

- На те, що Сенат Польщі буде працювати зі збоями, явно розраховували російські хакери, які, я вважаю, атакували нас. Доброю новиною є те, що цю атаку вдалося відбити, - сказав він.

- Я переконаний, що як ми відбили слабку атаку на наші сервери, так і українці дадуть відсіч і переможуть у цій великій війні з російським агресором, - додав він.

Резолюція Сенату: бандити в російській формі катують і вбивають

Як нагадав Камінський, у резолюції Сенату в середу було сказано, що "24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв'язали жорстоку війну з Україною". "Її мета - стерти з карти суверенну країну і знищити українську націю", - підкреслено в ухвалі.

"Героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу", - заявляють сенатори. "Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу. Російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об’єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви. Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Вони депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії", - сказано в резолюції.

Autor:pp/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl