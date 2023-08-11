Керівник польської групи медиків в Україні: ми несли хлопців сім кілометрів, не знаючи, чи донесемо живими

11 sierpnia 2023, 18:06
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Duda: przez siedem kilometrów nieśliśmy na własnych rękach chłopców, nie wiedząc, czy doniesiemy ich żywych
Duda: przez siedem kilometrów nieśliśmy na własnych rękach chłopców, nie wiedząc, czy doniesiemy ich żywychTVN24
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TVN24Duda: przez siedem kilometrów nieśliśmy na własnych rękach chłopców, nie wiedząc, czy doniesiemy ich żywych

- Дуже часто ми пліч-о-пліч йдемо на штурми. Коли ми йдемо на такі дії, ми знаємо, і українські військові знають, що ми не повернемося в повному складі, що не всі повернуться, - сказав Дам’ян Дуда, керівник польської бригади бойових медиків "W międzyczasie"("Тим часом"), у "Фактах по Фактах" на TVN24. - Зі сходом сонця автоматично починається обстріл. Все починає літати над головою. Уламки починають сікти простір, листя, - розповів він.

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Дам'ян Дуда, який тиждень тому повернувся з України, у четвер у "Фактах по фактах" на TVN24 розповів про контрнаступ українських військових та роботу бригади медиків.

- Ми досить специфічна група медиків, бо працюємо на передовій. Разом із хлопцями ми часто пліч-о-пліч ходимо на штурм. Йдучи на такі заходи, ми знаємо, і хлопці знають, що в повному складі ми не повернемося, що не всі повернуться, - сказав він.

Дам’ян ДудаTVN24

Він додав, що так було і під час його останнього перебування.

- Ми не всі повернулися. Деякі наші колеги загинули, деякі були поранені. Акція з евакуації була досить драматичною, тому що сім кілометрів ми несли хлопців на власних руках, не знаючи, чи донесемо їх живими, - розповів він.

За його словами, українські військові "усвідомлюють, що так воно й буде".

- Звідки вони беруть силу? Вони знають, що інакше не можна. Вони знають, що незалежно від того, прийде перемога чи ні, у них немає іншого вибору. Якщо вони не зупинять росіян, якщо росіяни підуть вперед, Ірпінь, Буча та Ізюм - це буде знову, - додав він, нагадавши назви українських міст, де російські військові вчиняли злочини проти мирного населення.

Nagranie z drona pokazuje następstwa rosyjskiego ataku rakietowego na Pokrowsk w Ukrainie
Nagranie z drona pokazuje następstwa rosyjskiego ataku rakietowego na Pokrowsk w UkrainieReuters

Дуда: разом із сонцем, яке сходить, починаються обстріли

Дуда наголосив, що в таких умовах медики мають стримувати емоції.

- Ми повинні в той момент, коли від наших рук залежить, виживе ця людина чи ні, зосередитися на завданні і працювати в режимі завдання, - сказав він.

- На щастя, поки це вдається. На щастя, поки що емоції не взяли верх. І тільки коли під час останньої акції ми передали постраждалого в швидку, коли ми знали, що він живий, ми могли сісти під деревом, зняти шолом і просто розплакатися. Випустити ці емоції, - розповів медик.

На запитання, як починається його день, коли він там на чергуванні, гість "Фактів по фактах" відповів, що "одного постійного шаблону немає".

- Дуже часто це відбувається вночі. Дуже часто ці дії відбуваються протягом дня. Дуже часто ми вирушаємо на поле бою заздалегідь - вночі, щоб бути там, як тільки почне розвиднятися, підійти таємно, непомітно для російських дронів. Коли сонце сходить, автоматично починаються обстріли. Все починає літати над головою. Уламки починають сікти простір, листя, - розповідав Дуда.

- Ми чекаємо, втиснуті у землю, до того сигналу, коли ми знаємо, що колега поранений, що є військовий, якому потрібна наша допомога, - додав він.

"Під час останньої акції ми витратили вміст медичного рюкзака за півгодини"

За його словами, динаміка дій залежить від того, як діє противник.

- Як тільки це починається, все відбувається дуже швидко. Під час останньої акції вміст медичного рюкзака, який ми розрахували на день роботи, був витрачений за півгодини. Через півгодини виявилося, що в рюкзаку у нас практично нічого немає, а поранені є, ще є поранені. Не було можливості комусь привезти нове обладнання, тому що росіяни знищували все, що під'їжджало, і все палили. Ми вже дійшли до того, що одному пораненому довелося кілька ліків вводити однією голкою, бо більше не було, - сказав очільник польської бригади бойових медиків і додав, що "ця акція тривала 12 годин, а для нас це було як рік".

Дуда: нам довелося допомогти ворогу

У гостя TVN24 запитали, чи допомагав він коли-небудь пораненому росіянину.

- Нам випало допомогти ворогові, випало допомогти тим, хто, можливо, стріляв у нас хвилину тому. Українці надають цю допомогу, українці дбають про полонених, - сказав він.

- Ще є емоції, ще є злість, ще є усвідомлення того, що не друга ти лікуєш, але здатність допомогти ворогу, здатність допомогти тому, хто стріляв у тебе хвилину тому, є конкретним сигналом для нас, що ми все ще залишаємося людьми, - додав він.

Українці "вирішували залишитися в місті, яке було для них могилою"

Дуда також розповів про те, як мирні жителі дають собі раду в складній ситуації.

- Я займався цивільними в Бахмуті, поки він не впав. Ми практично виїхали з Бахмута в самому кінці і там зустріли велику кількість мирних жителів, які, незважаючи ні на що, вирішили залишитися в місті, яке вмирало, яке було для них могилою, - сказав він.

- Навіть були ситуації, коли ми ховали цих мирних жителів на газонах, щоб їхні тіла не розкладалися на вулиці. Важко сказати, що спонукало цих людей залишитися, вирішити залишитися в місці, яке могло стати їхньою могилою. Ми намагалися допомогти, чим могли: медично, засобами, їжею та водою, - додав він.

Дуда: без машини, броньованого транспортера, поранений загине в полі

Також Дуда назвав, що потрібно українцям.

- В першу чергу технічні засоби, автомобілі, повноприводні автомобілі, броньовані транспортери. Без бронетехніки, без автомобілів немає можливості медичної евакуації, немає можливості швидкого пересування підрозділів, наголосив він.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Polska
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
TVN24 Biznes

Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? - brzmi pierwsze pytanie referendalne, które w piątek ujawnił w mediach społecznościowych prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

PiS ujawnił pierwsze pytanie referendalne

PiS ujawnił pierwsze pytanie referendalne

11 sierpnia 2023, 7:06
Autor:
ft/kab
Źródło:
PAP

Senator PiS Jacek Bogucki porównał Donalda Tuska do Adolfa Hitlera. - To się nie mieści standardach debaty publicznej - mówiła w piątek posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. - Skierujemy wniosek do komisji etyki w związku z zachowaniem senatora Boguckiego - zapowiedziała wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

"Panie pośle Kaczyński, niech pan zatrzyma to szaleństwo"

"Panie pośle Kaczyński, niech pan zatrzyma to szaleństwo"

11 sierpnia 2023, 13:55
Autor:
ads/dap
Źródło:
PAP, tvn24.pl

"Jedynki" Trzeciej Drogi są już generalnie znane - powiedział poseł Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiadomo, że na pierwszych miejscach list wyborczych koalicji znajdą się prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, wiceprezes PSL Dariusz Klimczak, wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Kogo jeszcze możemy spodziewać się na czele list Trzeciej Drogi?

Trzecia Droga. Kto znajdzie się na pierwszych miejscach list wyborczych koalicji?

Trzecia Droga. Kto znajdzie się na pierwszych miejscach list wyborczych koalicji?

11 sierpnia 2023, 8:41
Autor:
momo/kab
Źródło:
PAP

Radosław Lubczyk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, ma kilka nieruchomości, samochód Porsche wart około 200 tysięcy złotych oraz gabinet stomatologiczny. A mimo to parlamentarzysta pobrał z kasy Sejmu ponad 778 tysięcy złotych z uwagi na swoją trudną sytuację majątkową - napisała Wirtualna Polska. Poseł Lubczyk tłumaczy, że większość zarobków wydaje na liczne zobowiązania. 

Pobrał z Sejmu pieniądze z uwagi na trudną sytuację majątkową. Poseł z ferrari wyjaśnia

Pobrał z Sejmu pieniądze z uwagi na trudną sytuację majątkową. Poseł z ferrari wyjaśnia

10 sierpnia 2023, 12:28
Autor:
mb/ams
Źródło:
Wirtualna Polska

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a także próby generalnej przed uroczystościami, należy spodziewać się kilkudniowych utrudnień. Największe będą na Wisłostradzie, dwóch mostach i ulicach Śródmieścia. Inaczej pojadą autobusy. W przypadku wyłączenia ruchu na mostach na trasy objazdowe zostaną skierowane również tramwaje.

Zamkną dla ruchu Wisłostradę i dwa mosty. Na Święto Wojska Polskiego i defiladę

Zamkną dla ruchu Wisłostradę i dwa mosty. Na Święto Wojska Polskiego i defiladę

9 sierpnia 2023, 17:51
Aktualizacja: 11 sierpnia 2023, 8:27
Aktualizacja:
Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP
Nie wierzą, że to Krzysztof. Tylu ludzi zabić, dzieciaka swojego?

Nie wierzą, że to Krzysztof. Tylu ludzi zabić, dzieciaka swojego?

10 sierpnia 2023, 9:00
Źródło:
tvn24.pl
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