Керівниця транспортного командування США: без допомоги Польщі ми б не впоралися

Nie dość, że projektowane rozwiązania są jednoznacznie niezgodne z Konstytucją, to z legislacyjnego punktu widzenia są niespójne i mają charakter fragmentaryczny - wynika z opinii Sądu Najwyższego do projektu zmian w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Dodano, że projekt otwiera drogę do kwestionowania prerogatywy prezydenta w sprawie powoływania sędziów, co może prowadzić do prawnego chaosu.