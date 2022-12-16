Керівниця транспортного командування США: без допомоги Польщі ми б не впоралися

З початку російського вторгнення США надали Україні десятки тисяч тонн допомоги. Голова транспортного командування США генерал Жаклін Ван Овост в інтерв'ю Міхалу Шнайдеру визнала, що американці не змогли б цього зробити без допомоги Польщі.

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3 грудня директор національної розвідки США Авріл Хейнс висловила припущення, що українські та російські сили використають зиму для перегрупування та поповнення запасів, оскільки тоді інтенсивність операцій на фронті мала б бути меншою.

Інші експерти вважають, що Україні не потрібно знижувати темпи контрнаступу, але в цьому плані вирішальною є діяльність Транспортного командування США. З лютого американці доставили в Україну десятки тисяч тонн допомоги.

Gen. Jacqueline Van Ovost Twitter/USTRANSCOM_CDR

- Ми не змогли б перевезти її з усього світу в рамках підтримки України без допомоги Польщі, - наголосила в інтерв’ю Міхалу Шнайдеру начальниця Транспортного командування США генерал Жаклін Ван Овост.

- Поляки справді були неймовірні, гостинні. Вони не тільки надали підтримку, але й відкрили всю країну для мільйонів біженців, тому ми щиро вдячні за вашу підтримку, - додала вона.

Начальниця Транспортного командування США визнала, що у Вашингтоні цінують підтримку Польщі. "Інфраструктура, яка є тут і яку ми змогли використати: ваші морські порти, аеропорти, дороги та залізниці, люди, субпідрядники, які нас підтримують, - це абсолютно ключова річ для нашого успіху", - сказала вона.

Генерал Ван Овост: ми повинні зупинити це

- Міністр оборони та начальник Генштабу чітко дали зрозуміти, що це питання суверенітету. Це порушення міжнародних норм і законів. Це питання справедливості, тому так важливо, щоб наші союзники та партнери об’єдналися, щоб продемонструвати готовність протистояти відкритій агресії, - сказала Ван Овост.

Генерал Жаклін Ван Овост підкреслила, що "суверенітет - критична річ".

Gen. Jacqueline Van Ovost: musimy to przerwać tu i teraz TVN24 BiS

- Це закріплено в статуті ООН, тому ми вважаємо і готові стати поруч з народом України, аби протистояти цій агресії. Якщо Росія може зробити це з ними, вона може зробити це з кимось іншим. Треба зупинити це тут і зараз, - додала генерал.

- НАТО є оборонною організацією, і ми боремося, щоб захистити країни НАТО. Жодного дюйма території НАТО не буде віддано. Ми показали, що можемо дуже швидко розгорнути американські сили для захисту НАТО та Польщі. Те, що Польща підтримує нас логістичної - базами, це чудово, і завдяки цьому ми всі стаємо тільки сильнішими, - зазначила вона.

Генерал Ван Овост: креативність українців - неймовірна

Керівниця Транспортного командування США визналп, що "в України є велика воля до боротьби та наполегливість".

Gen. Van Ovost: kreatywność Ukraińców jest niesamowita TVN24

- Коли ми починаємо задовольняти їхні потреби - колись артилерія була пріоритетом, тепер протиповітряна оборона - ми бачимо, як низка країн починає зголошуватися і надавати різні типи систем захисту, які ми хочемо інтегрувати, щоб зробити їх ще сильнішими, - сказала вона.

- Креативність українців вражає. Їм вдалося модифікувати деякі системи для їх більшої сумісності. Це єднання навколо захисту. Ми будемо з ними пліч-о-пліч, надамо стільки ресурсів, скільки зможемо, - додала вона.

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Autor:red.

Źródło: TVN24