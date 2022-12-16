Керівниця транспортного командування США: без допомоги Польщі ми б не впоралися

16 grudnia 2022, 17:30
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Gen. Jacqueline Van Ovost: nie bylibyśmy w stanie pomóc Ukrainie bez pomocy Polski
Gen. Jacqueline Van Ovost: nie bylibyśmy w stanie pomóc Ukrainie bez pomocy PolskiTVN24 BiS
wideo 2/3
TVN24 BiSGen. Jacqueline Van Ovost: nie bylibyśmy w stanie pomóc Ukrainie bez pomocy Polski

З початку російського вторгнення США надали Україні десятки тисяч тонн допомоги.  Голова транспортного командування США генерал Жаклін Ван Овост в інтерв'ю Міхалу Шнайдеру визнала, що американці не змогли б цього зробити без допомоги Польщі.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

3 грудня директор національної розвідки США Авріл Хейнс висловила припущення, що українські та російські сили використають зиму для перегрупування та поповнення запасів, оскільки тоді інтенсивність операцій на фронті мала б бути меншою.

Інші експерти вважають, що Україні не потрібно знижувати темпи контрнаступу, але в цьому плані вирішальною є діяльність Транспортного командування США.  З лютого американці доставили в Україну десятки тисяч тонн допомоги.

Gen. Jacqueline Van OvostTwitter/USTRANSCOM_CDR

- Ми не змогли б перевезти її з усього світу в рамках підтримки України без допомоги Польщі, - наголосила в інтерв’ю Міхалу Шнайдеру начальниця Транспортного командування США генерал Жаклін Ван Овост.  

- Поляки справді були неймовірні, гостинні.  Вони не тільки надали підтримку, але й відкрили всю країну для мільйонів біженців, тому ми щиро вдячні за вашу підтримку, - додала вона.

Начальниця Транспортного командування США визнала, що у Вашингтоні цінують підтримку Польщі.  "Інфраструктура, яка є тут і яку ми змогли використати: ваші морські порти, аеропорти, дороги та залізниці, люди, субпідрядники, які нас підтримують, - це абсолютно ключова річ для нашого успіху", - сказала вона.

Генерал Ван Овост: ми повинні зупинити це

- Міністр оборони та начальник Генштабу чітко дали зрозуміти, що це питання суверенітету.  Це порушення міжнародних норм і законів.  Це питання справедливості, тому так важливо, щоб наші союзники та партнери об’єдналися, щоб продемонструвати готовність протистояти відкритій агресії, - сказала Ван Овост.

Генерал Жаклін Ван Овост підкреслила, що "суверенітет - критична річ".  

Gen. Jacqueline Van Ovost: musimy to przerwać tu i teraz
Gen. Jacqueline Van Ovost: musimy to przerwać tu i terazTVN24 BiS

- Це закріплено в статуті ООН, тому ми вважаємо і готові стати поруч з народом України, аби протистояти цій агресії.  Якщо Росія може зробити це з ними, вона може зробити це з кимось іншим.  Треба зупинити це тут і зараз, - додала генерал.

- НАТО є оборонною організацією, і ми боремося, щоб захистити країни НАТО.  Жодного дюйма території НАТО не буде віддано.  Ми показали, що можемо дуже швидко розгорнути американські сили для захисту НАТО та Польщі.  Те, що Польща підтримує нас логістичної - базами, це чудово, і завдяки цьому ми всі стаємо тільки сильнішими, - зазначила вона.

Генерал Ван Овост: креативність українців - неймовірна

Керівниця Транспортного командування США визналп, що "в України є велика воля до боротьби та наполегливість".  

Gen. Van Ovost: kreatywność Ukraińców jest niesamowita
Gen. Van Ovost: kreatywność Ukraińców jest niesamowitaTVN24

- Коли ми починаємо задовольняти їхні потреби - колись артилерія була пріоритетом, тепер протиповітряна оборона - ми бачимо, як низка країн починає зголошуватися і надавати різні типи систем захисту, які ми хочемо інтегрувати, щоб зробити їх ще сильнішими, - сказала вона.

- Креативність українців вражає.  Їм вдалося модифікувати деякі системи для їх більшої сумісності.  Це єднання навколо захисту.  Ми будемо з ними пліч-о-пліч, надамо стільки ресурсів, скільки зможемо, - додала вона.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

USA
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Pozostałe wiadomości

Chciałbym od premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego usłyszeć, czy to jest prawdziwa umowa i kto na jakie zapisy się zgodził w prawdziwej umowie - w ten sposób były wicepremier i były minister gospodarki Janusz Piechociński odniósł się w TVN24 BiS do informacji dziennikarzy "Czarno na białym" dotyczących możliwych zapisów umowy między Orlenem a Saudi Aramco w sprawie sprzedaży części aktywów Lotosu.

Były minister: premier i prezes PiS powinni odpowiedzieć, czy tak wyglądają zapisy w umowie dotyczącej Lotosu

Były minister: premier i prezes PiS powinni odpowiedzieć, czy tak wyglądają zapisy w umowie dotyczącej Lotosu

16 grudnia 2022, 18:09
Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Nie dość, że projektowane rozwiązania są jednoznacznie niezgodne z Konstytucją, to z legislacyjnego punktu widzenia są niespójne i mają charakter fragmentaryczny - wynika z opinii Sądu Najwyższego do projektu zmian w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Dodano, że projekt otwiera drogę do kwestionowania prerogatywy prezydenta w sprawie powoływania sędziów, co może prowadzić do prawnego chaosu.

KPO a zmiany w sądownictwie. Opinia Sądu Najwyższego: projekt niezgodny z konstytucją, może doprowadzić do prawnego chaosu

KPO a zmiany w sądownictwie. Opinia Sądu Najwyższego: projekt niezgodny z konstytucją, może doprowadzić do prawnego chaosu

16 grudnia 2022, 17:22
Autor:
KS/kab
Źródło:
PAP

Komisja Europejska (KE) dała zielone światło dla przejęcia niemieckiego giganta gazowego Uniper przez państwo - poinformowała agencja informacyjna dpa. Komisja wyjaśniła, że nie dostrzegła zagrożenia dla wolnej konkurencji.

Nacjonalizacja niemieckiego giganta. Jest decyzja KE

Nacjonalizacja niemieckiego giganta. Jest decyzja KE

16 grudnia 2022, 17:26
Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP

Utrudnienia w ruchu i dwie osoby ranne. Na Pradze Południe karetka zderzyła się z autobusem miejskim.

Karetka zderzyła się z autobusem i wjechała w fotoradar

Karetka zderzyła się z autobusem i wjechała w fotoradar

16 grudnia 2022, 17:29
Autor:
kz
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Po piątkowych obfitych opadach śniegu i weekendowym siarczystym mrozie przyjdzie duże ocieplenie. Czy obejmie ono święta Bożego Narodzenia? Czy biała pokrywa przetrwa do świąt? Na to pytanie między innymi odpowiadał we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Wielka zmiana pogody tuż przed Wigilią

Wielka zmiana pogody tuż przed Wigilią

16 grudnia 2022, 8:10
Autor:
ps
Źródło:
TVN24, tvnmeteo.pl

Anna Nowak opiekuje się niepełnosprawną córką i jeszcze pomaga innym. Nie chciała jednak przyjąć nagrody w wysokości 4 tysięcy złotych w związku z przyznanym jej przez Poznań tytułem "Wolontariuszki roku" w obawie przed utratą świadczenia pielęgnacyjnego. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odniosło się do tej kwestii w odpowiedzi na pytania reporterki TVN24.

Wolontariuszka roku nie wiedziała, czy może odebrać nagrodę pieniężną. Jest odpowiedź ministerstwa

Wolontariuszka roku nie wiedziała, czy może odebrać nagrodę pieniężną. Jest odpowiedź ministerstwa

16 grudnia 2022, 17:03
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

14-latka została potrącona na przejściu dla pieszych przy szkole w Żabiej Woli (woj. lubelskie). Kierowca busa, który ją potrącił, uciekł z miejsca zdarzenia. Dziewczynka trafiła do szpitala.

14-latka przechodziła przez pasy, "została potrącona przez busa", później przejechało po niej kolejne auto. Policja: kierowca busa uciekł

14-latka przechodziła przez pasy, "została potrącona przez busa", później przejechało po niej kolejne auto. Policja: kierowca busa uciekł

16 grudnia 2022, 16:24
Autor:
mm/
tam
Źródło:
PAP

Mnożą się pytania co do przyszłości komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka po środowym incydencie z ukraińskim granatnikiem. Dopytywany o ewentualną dymisję szefa polskiej policji, rzecznik rządu odpowiedział, że "pewne wnioski trzeba będzie wyciągnąć". W związku ze zniszczeniem pomieszczeń w siedzibie Komendy Głównej Policji rozpoczęła się kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pytania o przyszłość komendanta głównego. Rzecznik rządu: sytuacja jest poważna

Pytania o przyszłość komendanta głównego. Rzecznik rządu: sytuacja jest poważna

16 grudnia 2022, 14:53
Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Według niepotwierdzonych ustaleń granatnik, który eksplodował w budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie to RGW-90 HH. Jest wykorzystywany przez szereg armii - w tym krajów NATO i ukraińskie siły zbrojne. Można nim razić czołgi i przebijać mury.

Przebija ceglane ściany i 500 mm stalowego pancerza. Taki granatnik miał wystrzelić w Komendzie Głównej Policji

Przebija ceglane ściany i 500 mm stalowego pancerza. Taki granatnik miał wystrzelić w Komendzie Głównej Policji

16 grudnia 2022, 16:27
Autor:
wac//am
Źródło:
Dynamit Nobel Defence, Defence 24, tvn24.pl

Pięć senackich komisji przyjęło w piątek na wspólnym posiedzeniu uchwały, w których wnioskują o zbadanie połączenia PKN Orlen z Lotosem przez NIK i prokuraturę. O szczegóły projektu umowy między Orlenem a Saudi Aramco dziennikarze próbowali pytać na senackich korytarzach przedstawicieli PKN Orlen.

Pytania do przedstawicieli Orlenu o zapisy projektu umowy z Saudyjczykami. "Bardzo szkodzicie polskim interesom"

Pytania do przedstawicieli Orlenu o zapisy projektu umowy z Saudyjczykami. "Bardzo szkodzicie polskim interesom"

16 grudnia 2022, 14:13
Aktualizacja: 16 grudnia 2022, 17:58
Aktualizacja:
Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

Andrzej Duda odbył serię spotkań w sprawie projektu nowelizacji dotyczącej sądownictwa - przekazał szef jego gabinetu Paweł Szrot. Prezydent konsultował się w tej sprawie z premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek, z prezesem NSA Jackiem Chlebnym, a także z ministrem do spraw europejskich Szymonem Szynkowskim vel Sękiem.

Seria spotkań prezydenta w sprawie zmian w sądownictwie. Przedstawiono "wątpliwości i zastrzeżenia"

Seria spotkań prezydenta w sprawie zmian w sądownictwie. Przedstawiono "wątpliwości i zastrzeżenia"

16 grudnia 2022, 9:45
Aktualizacja: 16 grudnia 2022, 16:58
Aktualizacja:
Autor:
ads,
pp/adso
Źródło:
PAP, TVN24

Pasażerowie samolotu lecącego w przestrzeni powietrznej Mołdawii nakręcili wideo pokazujące eksplozje nad Ukrainą. W piątek rosyjskie wojsko wystrzeliło na ten kraj 76 pocisków, 60 rakiet zostało zestrzelonych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Nagranie z pokładu samolotu opublikowała między innymi Rada Najwyższa w Kijowie.

Rosyjski ostrzał Ukrainy widoczny z okna samolotu. "Powinien to zobaczyć cały świat!"

Rosyjski ostrzał Ukrainy widoczny z okna samolotu. "Powinien to zobaczyć cały świat!"

16 grudnia 2022, 14:21
Autor:
tas
Źródło:
PAP, Ukraińska Prawda

Piątek jest 296. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Prezydent Władimir Putin nie zrezygnował ze swoich maksymalnych celów, ale nie widzimy oznak, by miał wkrótce ruszyć na Kijów - powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Odniósł się w ten sposób do słów naczelnego dowódcy ukraińskiej armii generała Wałerija Załużnego, który w wywiadzie dla brytyjskiego tygodnika "The Economist" stwierdził, że Rosjanie przygotowują nową ofensywę i mogą ponownie ruszyć na stolicę ukraińską. Kirby zapowiedział też, że w następnym pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy znajdzie się uzbrojenie z zakresu obrony powietrznej. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół Ukrainy.

Biały Dom: nie widzimy oznak, by Putin miał wkrótce ruszyć na Kijów

Biały Dom: nie widzimy oznak, by Putin miał wkrótce ruszyć na Kijów

16 grudnia 2022, 5:09
Aktualizacja: 16 grudnia 2022, 17:36
Aktualizacja:
Autor:
asty,
momo,
tas
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Inflacja w Unii Europejskiej w listopadzie 2022 roku wyniosła 11,1 procent rok do roku wobec 11,5 procent w październiku. Najmocniej ceny wzrosły na Węgrzech, która wyprzedziła Łotwę, Estonię i Litwę - wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat. Polska pozostaje w niechlubnej czołówce tego zestawienia.

Inflacja w Unii Europejskiej. Jest nowy lider

Inflacja w Unii Europejskiej. Jest nowy lider

16 grudnia 2022, 13:20
Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Ministerstwo spraw zagranicznych Burkiny Faso wezwało w piątek ambasadora sąsiedniej Ghany w celu "wyjaśnienia" słów prezydenta tego kraju. Wcześniej Nana Akufo-Addo powiedział, że władze Burkiny Faso zatrudniają najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera i że w charakterze zapłaty zaoferowały im kopalnię.

Prezydent Ghany niepokoi się "obecnością" Grupy Wagnera na północnej granicy. Władze Burkiny Faso wezwały ambasadora

Prezydent Ghany niepokoi się "obecnością" Grupy Wagnera na północnej granicy. Władze Burkiny Faso wezwały ambasadora

16 grudnia 2022, 16:14
Autor:
tas
/ prpb
Źródło:
PAP

Prokuratorzy z Kartuz (woj. pomorskie) poinformowali wstępnie o wynikach sekcji zwłok kobiety, której ciało znaleziono - po dwóch dniach poszukiwań - w jeziorze. Ze wstępnych ustaleń biegłego wynika, że przyczyną śmierci 33-letniej wokalistki zespołu Obrasqi było utonięcie. Jak przekazali śledczy, na ciele kobiety nie było obrażeń.

Ciało wokalistki zespołu Obrasqi znaleziono w jeziorze. Prokuratura wstępnie o przyczynach śmierci

Ciało wokalistki zespołu Obrasqi znaleziono w jeziorze. Prokuratura wstępnie o przyczynach śmierci

16 grudnia 2022, 13:49
Autor:
mm/
tam
Źródło:
PAP

Hipopotam w Kabatoro nad Jeziorem Edwarda w Ugandzie zaatakował dwuletniego chłopca i połknął go do połowy. Dziecko udało się uratować tylko dzięki interwencji mężczyzny, który przepłoszył zwierzę. Jak podała miejscowa policja, dwulatek trafił do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Hipopotam zaatakował i połknął do połowy dwuletniego chłopca. Dziecko uratowała odwaga przechodnia

Hipopotam zaatakował i połknął do połowy dwuletniego chłopca. Dziecko uratowała odwaga przechodnia

16 grudnia 2022, 17:13
Autor:
wac//am
Źródło:
Uganda Police Force, Insight Safari Holidays, IUCN

AquaDom w Berlinie, czyli największe cylindryczne akwarium na świecie pękło w piątek rano. Zbiornik mieścił milion litrów słonej wody, w której żyło 1,5 tysiąca ryb. Pobliska ulica została zalana, a dwie osoby ucierpiały w wyniku skaleczenia odłamkami szkła - pisze PAP.

Pękło największe cylindryczne akwarium na świecie. Zalało ulicę, dwie osoby są ranne

Pękło największe cylindryczne akwarium na świecie. Zalało ulicę, dwie osoby są ranne

16 grudnia 2022, 11:15
Autor:
wac//am
Źródło:
PAP, Reuters
Matki oskarżają położną. "Córka prawie umarła po porodzie domowym w jej asyście"

Matki oskarżają położną. "Córka prawie umarła po porodzie domowym w jej asyście"

16 grudnia 2022, 5:25
Iga
Dzieciuchowicz
Autor:
Iga
Dzieciuchowicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Zaskakujące nowości od wielkich twórców i twórczyń, wciągające, poruszające pełnometrażowe fabuły od debiutantów. Oto 25 najciekawszych i najważniejszych filmów, które w kończącym się roku trafiły do polskich kin. A każdy z nich jest prawdziwą perełką. Dlaczego? Na to pytanie odpowiada reporter tvn24.pl Tomasz-Marcin Wrona.

Najciekawsze kinowe premiery 2022 roku. TOP 25 filmów zagranicznych

Najciekawsze kinowe premiery 2022 roku. TOP 25 filmów zagranicznych

16 grudnia 2022, 14:55
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona//az
Źródło:
tvn24.pl

Książki to prezenty idealne. Gdy przed dwoma laty zapytano o to Polaków, blisko trzy czwarte deklarowało, że kładzie je pod choinką. Kłopot w tym, że półki księgarni uginają się pod nowościami. W gąszczu wydawniczych propozycji ostatniego roku służymy pomocą i wybieramy te, które warto mieć w domowej bibliotece.

Nie masz pomysłu na świąteczny prezent? Polecamy 10 książek, od których nie sposób się oderwać

Nie masz pomysłu na świąteczny prezent? Polecamy 10 książek, od których nie sposób się oderwać

16 grudnia 2022, 12:02
Autor:
Anna
Zaleska
Źródło:
tvn24.pl

Twitter w czwartek zablokował konta co najmniej ośmiu dziennikarzy największych amerykańskich mediów, m.in. CNN, "New York Times" i "Washington Post". Platforma nie podała powodu nałożenia tych blokad, nie wiadomo również jak długo mają one obowiązywać. Właściciel Twittera Elon Musk opublikował tymczasem wpisy w których zasugerował, że powodem zawieszenia kont dziennikarzy miało być udostępnianie przez nich w czasie rzeczywistym informacji o miejscu pobytu miliardera.

Twitter zablokował konta dziennikarzy największych amerykańskich mediów

Twitter zablokował konta dziennikarzy największych amerykańskich mediów

16 grudnia 2022, 12:45
Autor:
kgo//mm
Źródło:
CNN, New York Times, Fox News, Axios, Twitter/Elon Musk

Nowy program mieszkaniowy rządu dla osób do 45. roku życia na pierwsze mieszkanie. O szczegółach mówił w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - Mówimy tu o dwóch rozwiązaniach: pierwszy to bezpieczny kredyt 2 procent, drugi to konto mieszkaniowe - wyjaśnił.

Rząd zapowiada nowy program mieszkaniowy. Będzie limit wieku

Rząd zapowiada nowy program mieszkaniowy. Będzie limit wieku

16 grudnia 2022, 13:48
Autor:
mb,
kris/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes